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Дефицит Госбюджета-2020 превысил 41 млрд грн, - Госказначейство
Сводный бюджет Украины за выполнен с дефицитом 15,1 миллиарда гривен.
Государственный бюджет Украины за январь-август 2020 года выполнен с дефицитом в размере 41,186 миллиарда гривен. Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В прошлом году, до начала коронакризиса, профицит Госбюджета в январе-августе, по данным Госказначейства, составлял 2,385 миллиарда гривен.
Согласно сообщению, сводный бюджет Украины в январе-августе этого года выполнен с дефицитом 15,116 миллиарда гривен против 35,367 миллиарда гривен профицита за аналогичный период 2019 года.
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зебилы истерят что "бОрыга воровал".. Видать воровал из своего кармана и докладывал в бюджет Украины))
или зеленский и Ко воруют на порядок больше чем при Порохе - раз разворовали профицит и ушли в дефицит бюджета...
против 35,367 миллиарда гривен профицита за аналогичный период 2019 года.
т.е. как бы бальшие специалисты )))))