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Новости Бюджет-2020
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Дефицит Госбюджета-2020 превысил 41 млрд грн, - Госказначейство

Дефицит Госбюджета-2020 превысил 41 млрд грн, - Госказначейство

Сводный бюджет Украины за выполнен с дефицитом 15,1 миллиарда гривен.

Государственный бюджет Украины за январь-август 2020 года выполнен с дефицитом в размере 41,186 миллиарда гривен. Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В прошлом году, до начала коронакризиса, профицит Госбюджета в январе-августе, по данным Госказначейства, составлял 2,385 миллиарда гривен.

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Согласно сообщению, сводный бюджет Украины в январе-августе этого года выполнен с дефицитом 15,116 миллиарда гривен против 35,367 миллиарда гривен профицита за аналогичный период 2019 года.

Автор: 

госбюджет (1187) Госказначейство (123) дефицит (304)


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Топ комментарии
+6
Дефицит Госбюджета-2020 превысил 41 млрд грн, - Госказначейство - Цензор.НЕТ 2324
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01.10.2020 14:34 Ответить
+6
это нестрашно, это же несистемная недостача, бюджет почти целый, как корона-фонд
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01.10.2020 14:36 Ответить
+4
Дефицит Госбюджета-2020 превысил 41 млрд грн, - Госказначейство - Цензор.НЕТ 3104
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01.10.2020 14:36 Ответить
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Дефицит Госбюджета-2020 превысил 41 млрд грн, - Госказначейство - Цензор.НЕТ 2324
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01.10.2020 14:34 Ответить
Хто там ще сумнівається, що епоха бідності вже закінчилась? Правда, не для всіх, але все ж. 73 відсотки зебілів можуть порадіти за щасливих колишніх безробітних.
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01.10.2020 14:38 Ответить
Дефіцит Держбюджету-2020 перевищив 41 млрд грн, - Держказначейство - Цензор.НЕТ 9616ну не шмогла, не шмогла Зе сцкокоманда
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01.10.2020 15:10 Ответить
"...сводный бюджет Украины в январе-августе этого года выполнен с дефицитом 15,116 миллиарда гривен против 35,367 миллиарда гривен профицита за аналогичный период 2019 года. "

зебилы истерят что "бОрыга воровал".. Видать воровал из своего кармана и докладывал в бюджет Украины))
или зеленский и Ко воруют на порядок больше чем при Порохе - раз разворовали профицит и ушли в дефицит бюджета...
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01.10.2020 15:37 Ответить
это нестрашно, это же несистемная недостача, бюджет почти целый, как корона-фонд
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01.10.2020 14:36 Ответить
Успокоили, сливаю валериану назад в баночку, как тот фонд.
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01.10.2020 14:37 Ответить
Дефицит Госбюджета-2020 превысил 41 млрд грн, - Госказначейство - Цензор.НЕТ 3104
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01.10.2020 14:36 Ответить
Мы сделали это, но на этот раз не разом.
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01.10.2020 14:36 Ответить
почему-то они єто сделали а мне тяжело, как будто расхлебываю!
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01.10.2020 14:39 Ответить
"+40% роста, и это реально, а не сказочки"(с)вАвка зеленский...
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01.10.2020 14:36 Ответить
это прорыв, бюджета
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01.10.2020 14:39 Ответить
январе-августе этого года выполнен с дефицитом 15,116 миллиарда гривен
против 35,367 миллиарда гривен профицита за аналогичный период 2019 года.
т.е. как бы бальшие специалисты )))))
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01.10.2020 14:43 Ответить
То проклятый барыга Порошенко специально еще тогда свиню Вове подложил. Шоб теперь все смеялись над этим Типилом. Подлец!
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01.10.2020 14:51 Ответить
Планировать нужно правильно,не раздувая расходы за взятки,и под каждым глупым проектом бюджета должны стоять подписи авторов,что бы в конце года мы видели имена скотов не способных нормально планировать,но берущихся это делать,потому что можно подзаработать на леваке.
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01.10.2020 14:49 Ответить
Бубочка, где деньги? Давай конкретно. По полочкам. Куда дел.
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01.10.2020 14:50 Ответить
В прошлом году, , профицит Госбюджета в январе-августе, по данным Госказначейства, составлял 2,385 миллиарда гривен. И это НЕ ВАША ЗАСЛУГА. А этот год еще не закончился, чтобы говорить о сводном бюджете за год. Еще квартал впереди.
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01.10.2020 15:10 Ответить
Где деньги, Зин???
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01.10.2020 15:19 Ответить
Дефіцит Держбюджету-2020 перевищив 41 млрд грн, - Держказначейство - Цензор.НЕТ 1955
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01.10.2020 15:50 Ответить
Дефіцит Держбюджету-2020 перевищив 41 млрд грн, - Держказначейство - Цензор.НЕТ 5017
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01.10.2020 16:07 Ответить
 
 