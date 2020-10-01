Дефицит Госбюджета-2020 превысил 41 млрд грн, - Госказначейство

Сводный бюджет Украины за выполнен с дефицитом 15,1 миллиарда гривен.

Государственный бюджет Украины за январь-август 2020 года выполнен с дефицитом в размере 41,186 миллиарда гривен. Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В прошлом году, до начала коронакризиса, профицит Госбюджета в январе-августе, по данным Госказначейства, составлял 2,385 миллиарда гривен.

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Согласно сообщению, сводный бюджет Украины в январе-августе этого года выполнен с дефицитом 15,116 миллиарда гривен против 35,367 миллиарда гривен профицита за аналогичный период 2019 года.