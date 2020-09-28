До 20 октября Рада должна рассмотреть проект Госбюджета-2021, - Разумков

Верховная Рада 20 октября должна рассмотреть проект государственного бюджета на 2021 год в первом чтении. Это крайний срок, когда парламент должен одобрить бюджет за основу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков во время согласительного совета Рады.

"1 октября - это последний срок, когда можно подавать свои правки и предложения в бюджет. И надо учесть, 20 октября, чтобы у нас было пленарное заседание, потому что это крайний срок, когда Верховная Рада должна согласовать и направить свои предложения в Кабмин. 20 октября нужно будет провести пленарное заседание Верховной Рады Украина," - отметил Разумков.

Напомним, ранее в Верховной Раде представили проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

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