До 20 октября Рада должна рассмотреть проект Госбюджета-2021, - Разумков
Верховная Рада 20 октября должна рассмотреть проект государственного бюджета на 2021 год в первом чтении. Это крайний срок, когда парламент должен одобрить бюджет за основу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков во время согласительного совета Рады.
"1 октября - это последний срок, когда можно подавать свои правки и предложения в бюджет. И надо учесть, 20 октября, чтобы у нас было пленарное заседание, потому что это крайний срок, когда Верховная Рада должна согласовать и направить свои предложения в Кабмин. 20 октября нужно будет провести пленарное заседание Верховной Рады Украина," - отметил Разумков.
Напомним, ранее в Верховной Раде представили проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".
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Я напомню, что дело против Коломойского ЕСТЬ ведет его НАБУ. И оно застряло на экспертизе (она не от НАБУ зависит, это вне их контроля).
Для того, чтобы Коломойскому вручить подозрение, необходима экономическая экспертиза которая говорит что Коломойский действительно стырил быбки с Привата. Раньше, такого рода экспертизы для НАБУ делало СБУ. Но в данном случае "что-то пошло не так".
По словам бывшего Генерального Прокурора Зеленского - Руслана Рябошапки, ЛИЧНО Иван Баканов (глава СБУ и друг детства Зеленского) блокирует такую экспертизу.
Опять же, у меня нет вопросов к Боррелю, он не налогоплательщик Украины, ему то что? У МЕНЯ ВОПРОСЫ К ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ - почему вы не задаете вопросов к Зеленскому? Вы не хотите получить 155 млрд грн от олигарха?
Я напомню, что Зеленский и его партия- занимают первую строчку в рейтингах. Зеленский - самый популярный политик Украины, Слуга Народа - самая популярная полит.сила страны. В чем проблема? Вы не любите деньги?
Но нет, вместо этого под комментами фб-страницы НАБУ вопросы "когда будет дело против Гонтаревой". Бывшего главы НБУ которая как раз забрала у Коломойского банк и спасла экономику Украины.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2757661134448394&set=a.1543210132560173&type=3&theater Марк Савчук