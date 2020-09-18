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Новости Бюджет-2021
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Представление законопроекта о Госбюджете-2021 в Раде. ВИДЕО

В Верховной Раде представляют проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию заседания парламента.

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины утвердил проект государственного бюджета на 2021 год.

Также читайте: Рада должна изменить закон о НАБУ как можно скорее, - представитель Еврокомиссии Стано

Автор: 

ВР (29252) госбюджет (1186)


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Презентація законопроєкту про Державний бюджет-2021 в Раді - Цензор.НЕТ 1661
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18.09.2020 11:24 Ответить
як же вони, зебіли, всіють брехати... Який неприкритий популізм...

Взагалі-то кожен уряд (і український до зе-бубочки не виключення) преше представлення варіанту держбюджету робили в консервативному варіанті: доходи нв рівні минулого бюджетного року, дефцит бюджету - нуль. І лише до третього читання дефіцит виростав до трьох-чотирьох відсотків, зі значним збільшенням планів дохідної і видаткової частин (остання, звісно, більше).
Цей же бюджет - вже заплановано 7,5% дефіциту, при дохідній частині 1,017 трильона гривень, причому 270 мільярдів гривень невідомо де візьмуться (а це означає, що насправді дефіцит - порядка 30%).
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18.09.2020 11:36 Ответить
 
 