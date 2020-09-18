Представление законопроекта о Госбюджете-2021 в Раде. ВИДЕО

В Верховной Раде представляют проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию заседания парламента.

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины утвердил проект государственного бюджета на 2021 год.

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