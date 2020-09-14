Правительство утвердило проект Госбюджета-2021, - представитель Кабмина в Раде Мокан

Кабинет Министров Украины утвердил проект государственного бюджета на 2021 год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

"Сегодня утром на внеочередном заседании Кабмин принял проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год". Принятие проекта бюджета правительством состоялось согласно графику бюджетного процесса - до 15 сентября документ должен быть передан на рассмотрение Верховной Рады", - говорится в сообщении.

Кроме того, правительство одобрило проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

В нем, в частности, говорится о необходимости мер по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений и снижении налогового долга, а также стимулировании экономической активности субъектов хозяйствования в условиях продолжающихся карантина.

Также Кабмин принял проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" относительно урегулирования ряда вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2021 год.

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