Уряд затвердив проєкт Держбюджету-2021, - представник Кабміну в Раді Мокан

Кабінет Міністрів України затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

"Сьогодні вранці на позачерговому засіданні Кабмін ухвалив проєкт закону "Про державний бюджет України на 2021 рік". Ухвалення проєкту бюджету урядом відбулося згідно з графіком бюджетного процесу - до 15 вересня документ має бути переданий на розгляд Верховної Ради", - йдеться в повідомленні.

Крім того, уряд схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

У ньому, зокрема, йдеться про необхідність заходів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень та зниження податкового боргу, а також стимулювання економічної активності суб'єктів господарювання в умовах триваючих карантинних обмежень.

Також Кабмін ухвалив проєкт закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" щодо врегулювання низки питань, пов'язаних із підготовкою проєкту закону про Державний бюджет України на 2021-й рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін подасть у Раду проєкт Держбюджету на 2021 рік до 15 вересня, - "слуга народу" Мокан