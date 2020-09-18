Презентація законопроєкту про Державний бюджет-2021 в Раді. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Проєкт закону "Про державний бюджет України на 2021 рік" представлений у Верховній Раді.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію засідання парламенту.



Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік.

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