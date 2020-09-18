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Презентація законопроєкту про Державний бюджет-2021 в Раді. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Проєкт закону "Про державний бюджет України на 2021 рік" представлений у Верховній Раді.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію засідання парламенту.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік.
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Взагалі-то кожен уряд (і український до зе-бубочки не виключення) преше представлення варіанту держбюджету робили в консервативному варіанті: доходи нв рівні минулого бюджетного року, дефцит бюджету - нуль. І лише до третього читання дефіцит виростав до трьох-чотирьох відсотків, зі значним збільшенням планів дохідної і видаткової частин (остання, звісно, більше).
Цей же бюджет - вже заплановано 7,5% дефіциту, при дохідній частині 1,017 трильона гривень, причому 270 мільярдів гривень невідомо де візьмуться (а це означає, що насправді дефіцит - порядка 30%).