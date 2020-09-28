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Новини Бюджет-2021
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До 20 жовтня Рада має розглянути проєкт Держбюджету-2021, - Разумков

До 20 жовтня Рада має розглянути проєкт Держбюджету-2021, - Разумков

Верховна Рада 20 жовтня має розглянути проєкт державного бюджету на 2021 рік у першому читанні. Це крайній термін, коли парламент має схвалити бюджет за основу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков під час погоджувальної ради.

"1 жовтня - це останній термін, коли можна подавати свої правки і пропозиції до бюджету. І треба врахувати, 20 жовтня, щоб у нас було пленарне засідання, тому що це крайній термін, коли Верховна Рада має узгодити і направити свої пропозиції до Кабміну. 20 жовтня потрібно буде провести пленарне засідання Верховної Ради України", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді представили проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

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Автор: 

ВР (15022) держбюджет (2410) Разумков Дмитро (1528)


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До 20 октября Рада должна рассмотреть проект Госбюджета-2021, - Разумков - Цензор.НЕТ 9895
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28.09.2020 12:36 Відповісти
Из по...но-актрисы -- на икону -- вот это прогресс!!!

До 20 октября Рада должна рассмотреть проект Госбюджета-2021, - Разумков - Цензор.НЕТ 6029
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28.09.2020 12:38 Відповісти
До 20 октября Рада должна рассмотреть проект Госбюджета-2021, - Разумков - Цензор.НЕТ 2558
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28.09.2020 12:36 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25652169.html Почему Беня не сидит?

До 20 октября Рада должна рассмотреть проект Госбюджета-2021, - Разумков - Цензор.НЕТ 2120

Я напомню, что дело против Коломойского ЕСТЬ ведет его НАБУ. И оно застряло на экспертизе (она не от НАБУ зависит, это вне их контроля).

Для того, чтобы Коломойскому вручить подозрение, необходима экономическая экспертиза которая говорит что Коломойский действительно стырил быбки с Привата. Раньше, такого рода экспертизы для НАБУ делало СБУ. Но в данном случае "что-то пошло не так".

По словам бывшего Генерального Прокурора Зеленского - Руслана Рябошапки, ЛИЧНО Иван Баканов (глава СБУ и друг детства Зеленского) блокирует такую экспертизу.

Опять же, у меня нет вопросов к Боррелю, он не налогоплательщик Украины, ему то что? У МЕНЯ ВОПРОСЫ К ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ - почему вы не задаете вопросов к Зеленскому? Вы не хотите получить 155 млрд грн от олигарха?

Я напомню, что Зеленский и его партия- занимают первую строчку в рейтингах. Зеленский - самый популярный политик Украины, Слуга Народа - самая популярная полит.сила страны. В чем проблема? Вы не любите деньги?

Но нет, вместо этого под комментами фб-страницы НАБУ вопросы "когда будет дело против Гонтаревой". Бывшего главы НБУ которая как раз забрала у Коломойского банк и спасла экономику Украины.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2757661134448394&set=a.1543210132560173&type=3&theater Марк Савчук
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28.09.2020 12:40 Відповісти
До 20 жовтня Рада має розглянути проєкт Держбюджету-2021, - Разумков - Цензор.НЕТ 7060
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28.09.2020 12:47 Відповісти
 
 