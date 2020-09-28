До 20 жовтня Рада має розглянути проєкт Держбюджету-2021, - Разумков

Верховна Рада 20 жовтня має розглянути проєкт державного бюджету на 2021 рік у першому читанні. Це крайній термін, коли парламент має схвалити бюджет за основу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков під час погоджувальної ради.

"1 жовтня - це останній термін, коли можна подавати свої правки і пропозиції до бюджету. І треба врахувати, 20 жовтня, щоб у нас було пленарне засідання, тому що це крайній термін, коли Верховна Рада має узгодити і направити свої пропозиції до Кабміну. 20 жовтня потрібно буде провести пленарне засідання Верховної Ради України", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді представили проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

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