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Новини Бюджет-2020
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Дефіцит Держбюджету-2020 перевищив 41 млрд грн, - Держказначейство

Дефіцит Держбюджету-2020 перевищив 41 млрд грн, - Держказначейство

Зведений бюджет України виконаний з дефіцитом 15,1 мільярда гривень.

Державний бюджет України за січень-серпень 2020 року виконано з дефіцитом у розмірі 41,186 мільярда гривень. Про це повідомляється на сайті Державної казначейської служби України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Минулого року, до початку коронакризи, профіцит Держбюджету в січні-серпні, за даними Держказначейства, становив 2,385 мільярда гривень.

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Згідно з повідомленням, зведений бюджет України в січні-серпні цього року виконаний з дефіцитом 15,116 мільярда гривень проти 35,367 мільярда гривень профіциту за аналогічний період 2019 року.

Автор: 

держбюджет (2411) Держказначейство (234) дефіцит (569)


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Топ коментарі
+6
Дефицит Госбюджета-2020 превысил 41 млрд грн, - Госказначейство - Цензор.НЕТ 2324
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01.10.2020 14:34 Відповісти
+6
это нестрашно, это же несистемная недостача, бюджет почти целый, как корона-фонд
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01.10.2020 14:36 Відповісти
+4
Дефицит Госбюджета-2020 превысил 41 млрд грн, - Госказначейство - Цензор.НЕТ 3104
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01.10.2020 14:36 Відповісти
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Дефицит Госбюджета-2020 превысил 41 млрд грн, - Госказначейство - Цензор.НЕТ 2324
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01.10.2020 14:34 Відповісти
Хто там ще сумнівається, що епоха бідності вже закінчилась? Правда, не для всіх, але все ж. 73 відсотки зебілів можуть порадіти за щасливих колишніх безробітних.
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01.10.2020 14:38 Відповісти
Дефіцит Держбюджету-2020 перевищив 41 млрд грн, - Держказначейство - Цензор.НЕТ 9616ну не шмогла, не шмогла Зе сцкокоманда
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01.10.2020 15:10 Відповісти
"...сводный бюджет Украины в январе-августе этого года выполнен с дефицитом 15,116 миллиарда гривен против 35,367 миллиарда гривен профицита за аналогичный период 2019 года. "

зебилы истерят что "бОрыга воровал".. Видать воровал из своего кармана и докладывал в бюджет Украины))
или зеленский и Ко воруют на порядок больше чем при Порохе - раз разворовали профицит и ушли в дефицит бюджета...
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01.10.2020 15:37 Відповісти
это нестрашно, это же несистемная недостача, бюджет почти целый, как корона-фонд
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01.10.2020 14:36 Відповісти
Успокоили, сливаю валериану назад в баночку, как тот фонд.
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01.10.2020 14:37 Відповісти
Дефицит Госбюджета-2020 превысил 41 млрд грн, - Госказначейство - Цензор.НЕТ 3104
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01.10.2020 14:36 Відповісти
Мы сделали это, но на этот раз не разом.
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01.10.2020 14:36 Відповісти
почему-то они єто сделали а мне тяжело, как будто расхлебываю!
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01.10.2020 14:39 Відповісти
"+40% роста, и это реально, а не сказочки"(с)вАвка зеленский...
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01.10.2020 14:36 Відповісти
это прорыв, бюджета
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01.10.2020 14:39 Відповісти
январе-августе этого года выполнен с дефицитом 15,116 миллиарда гривен
против 35,367 миллиарда гривен профицита за аналогичный период 2019 года.
т.е. как бы бальшие специалисты )))))
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01.10.2020 14:43 Відповісти
То проклятый барыга Порошенко специально еще тогда свиню Вове подложил. Шоб теперь все смеялись над этим Типилом. Подлец!
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01.10.2020 14:51 Відповісти
Планировать нужно правильно,не раздувая расходы за взятки,и под каждым глупым проектом бюджета должны стоять подписи авторов,что бы в конце года мы видели имена скотов не способных нормально планировать,но берущихся это делать,потому что можно подзаработать на леваке.
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01.10.2020 14:49 Відповісти
Бубочка, где деньги? Давай конкретно. По полочкам. Куда дел.
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01.10.2020 14:50 Відповісти
В прошлом году, , профицит Госбюджета в январе-августе, по данным Госказначейства, составлял 2,385 миллиарда гривен. И это НЕ ВАША ЗАСЛУГА. А этот год еще не закончился, чтобы говорить о сводном бюджете за год. Еще квартал впереди.
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01.10.2020 15:10 Відповісти
Где деньги, Зин???
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01.10.2020 15:19 Відповісти
Дефіцит Держбюджету-2020 перевищив 41 млрд грн, - Держказначейство - Цензор.НЕТ 1955
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01.10.2020 15:50 Відповісти
Дефіцит Держбюджету-2020 перевищив 41 млрд грн, - Держказначейство - Цензор.НЕТ 5017
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01.10.2020 16:07 Відповісти
 
 