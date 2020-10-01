Дефіцит Держбюджету-2020 перевищив 41 млрд грн, - Держказначейство

Зведений бюджет України виконаний з дефіцитом 15,1 мільярда гривень.

Державний бюджет України за січень-серпень 2020 року виконано з дефіцитом у розмірі 41,186 мільярда гривень. Про це повідомляється на сайті Державної казначейської служби України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Минулого року, до початку коронакризи, профіцит Держбюджету в січні-серпні, за даними Держказначейства, становив 2,385 мільярда гривень.

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Згідно з повідомленням, зведений бюджет України в січні-серпні цього року виконаний з дефіцитом 15,116 мільярда гривень проти 35,367 мільярда гривень профіциту за аналогічний період 2019 року.