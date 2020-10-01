"Мы научились справляться со всеми пожарами очень быстро, не теряя людей", - зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с пожарами на Луганщине и сообщил, что сотрудники ГСЧС, военные и правоохранители делают все, чтобы побороть огонь.

Об этом президент заявил во время общения с представителями СМИ на Ривненщине, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что это уже, к сожалению, не первые пожары на Луганщине и добавил, что в целом по стране очень много пожаров.

"Но мы научились справляться со всеми пожарами очень быстро, не теряя людей. Сейчас очень быстро работают наши, как военные, так и ГСЧС, полиция, все работают вместе", - отметил Зеленский.

"Все, что есть - все отправили, все работают", - добавил глава государства.

Также президент подчеркнул, что зарегистрировано уголовное производство по факту пожаров на Луганщине.

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