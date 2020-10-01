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Новини Пожежі в Україні
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"Ми навчилися справлятися з усіма пожежами дуже швидко, не втрачаючи людей", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з пожежами на Луганщині і повідомив, що співробітники ДСНС, військові та правоохоронці роблять усе, щоб побороти вогонь.

Про це президент заявив під час спілкування з представниками ЗМІ на Рівненщині, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що це вже, на жаль, не перші пожежі на Луганщині і додав, що загалом по країні дуже багато пожеж.

"Але ми навчилися справлятися з усіма пожежами дуже швидко, не втрачаючи людей. Зараз дуже швидко працюють наші як військові, так і ДСНС, поліція, всі працюють разом", - зазначив Зеленський.

"Все, що є, - все відправили, всі працюють", - додав глава держави.

Також президент наглосив, що зареєстровано кримінальне провадження за фактом пожеж на Луганщині.

Також дивіться: Пожежі на Луганщині: вогонь перекинувся на КПВВ "Станиця Луганська", чути вибухи боєприпасів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) пожежа (4351) Луганська область (4891)


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Топ коментарі
+28
Идиот. Так теперь еще и стреляют в тех, кто тушит пожары. Недоумок зеленый.
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01.10.2020 14:41 Відповісти
+25
"Но мы научились справляться со всеми пожарами очень быстро, не теряя людей"
в луганской области уже 9 трупов. горит уже несколько дней. все что нужно знать о генераторе случайных фраз полтора метра высотой
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01.10.2020 14:42 Відповісти
+23
это после новости что погибло 8 людей, а раньше военные гибли при тушении этих же пожаров
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01.10.2020 14:41 Відповісти
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Бгггг....
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01.10.2020 14:40 Відповісти
просто нужно дать догореть...
а то тушение продлевает этот процесс
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01.10.2020 14:44 Відповісти
Та цей довПойоп, вже казав, що воно майстер спорту по боротьбі з короновірусом і у нас 4000 хворих щодня. Тепер цей бєдоносєц патякає про пожежі. **** з його язиком вся Україна згорить. Потрібно кончати з цим конченим
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01.10.2020 15:29 Відповісти
"Мы научились справляться со всеми пожарами очень быстро, не теряя людей", - зеленский

только за сутки в пожарах вдоль линии фронта погибло 10 человек.

А в целом:
За восемь месяцев 2020 года в стране произошло более 61 тысячи возгораний
С начала 2020 года в пожарах в Украине погибли 928 человек. Пострадали в результате огня 774 человека. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

а у шмаркли они "не люди".. 928 чел - это "не потери"
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01.10.2020 15:46 Відповісти
"... не теряя людей..." - кто-нибудь зачитайте ему новости, хотя бы во сне, может что-то на корочку запишется
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01.10.2020 16:17 Відповісти
ПОКА ВСЕ СПИСУЮТ НА СЕПАРОВ ИДИВЕРСИЮ, Я РАССКЖУ Г-НУ БУТУСОВУ ЧТО У НАС ПРОИСХОДИТ.
ВЧЕРА В ЛИСИЧАНСКЕ ЗАГОРЕЛОСЬ СРАЗУ В ТРИХ МЕСТАХ: ДИБРОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ. ДИНАМИТНЫЙ И СТАВОК НА КРУПСКОЙ .
РЯДОМ - ЗАВОД ПРОЛЕТАРИЙ. КОТОРЫЙ ПИЛИТ ВТИХАРЯ ОТ АКТИВИСТОВ ШАХОВ И ПРОЧАЯ РЫГОВСКАЯ НЕЧИСТЬ.
ЗАВОД ГОСУДАРСТВЕННЫЙ. ЕГО ДОВЕЛИ ДО БАНКРОТСТВА И ХОТЯТ ПОДЖЕЧЬ ПОД ШУМОК ЧТОБ СКРЫТЬ ХИЩЕНИЯ . МЕСТНАЯ ПОЛИЦИЯ НА ЗАЯВКИАКТИВИСТОВ НЕ РЕАГИРУЕТ.
СЛЕДОМ РЫГИ ХОТЯТ РАСПИЛИТЬ ЛИСИЧАНСКИЙ НПЗ И СЕВЕРОДОНЕЦКИЙ АЗОТ.
ПРИКРЫВАЯСЬ ПОЖАРАМИ И ДОБАВЛЯЯ ПОДЖОГОВ
ПОКА ОНИ СВОЕГО НЕ ДОБЬЮТСЯ, ПОЖАРЫ В ЛИСИЧАНСКЕ И СЕВЕРОДОНЕЦКЕ НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ
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01.10.2020 14:45 Відповісти
Рыги нечисть. Но кто именно хочет распилить Азот?
НПЗ разве еще не распилян?
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01.10.2020 14:48 Відповісти
Скоро все выгорит и прекратятся
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01.10.2020 14:51 Відповісти
Там що, у нього якийсь «ОПанет» ?

«https://zik.ua/ru/rubric/crime События четверг, 1 октября, 2020, 14:12Пожары в Луганской области: увеличилось количество погибших и пострадавшихhttps://zik.ua/ru/news/crime/pozhary_v_luganskoy_oblasti_uvelichilos_kolichestvo_pogibshih_i_postradavshih_982359 https://zik.ua/ru/news/crime/pozhary_v_luganskoy_oblasti_uvelichilos_kolichestvo_pogibshih_i_postradavshih_982359 https://zik.ua/ru/news/crime/pozhary_v_luganskoy_oblasti_uvelichilos_kolichestvo_pogibshih_i_postradavshih_982359 https://zik.ua/ru/article/print/982359
Спасатели продолжают тушить огонь на 5 очагахhttps://img.zik.ua/original/2020/10/01/258627.jpg?timestamp=1601539712 "Ми навчилися справлятися з усіма пожежами дуже швидко, не втрачаючи людей", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1104 Пожар в Луганской областиГСЧС
Вследствие https://zik.ua/news/crime/na_luhanshchyni_nzf_sprovokuvaly_pozhezhu_ie_zhertvy_982307 пожаров в Луганской области погибло уже 9 человек, еще 14 госпитализировали. Об этом сообщила прессслужба https://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/114930.html ГСЧС .»
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01.10.2020 14:56 Відповісти
СТЫЦЬ
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01.10.2020 14:40 Відповісти
Не то слово - вообще пыздыць.
+
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01.10.2020 15:44 Відповісти
Новые ,,препараты,. подвезли видимо .
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01.10.2020 14:40 Відповісти
Что опять баржа с бананами в порту удачно пришвартовалась и растаможилась?
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01.10.2020 14:43 Відповісти
Идиот. Так теперь еще и стреляют в тех, кто тушит пожары. Недоумок зеленый.
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01.10.2020 14:41 Відповісти
это после новости что погибло 8 людей, а раньше военные гибли при тушении этих же пожаров
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01.10.2020 14:41 Відповісти
на 01.10.2020 вже 9
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01.10.2020 15:02 Відповісти
Янелох научился
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01.10.2020 14:42 Відповісти
Вова кидай того веліка, ну єго нах...
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01.10.2020 14:42 Відповісти
"Но мы научились справляться со всеми пожарами очень быстро, не теряя людей"
в луганской области уже 9 трупов. горит уже несколько дней. все что нужно знать о генераторе случайных фраз полтора метра высотой
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01.10.2020 14:42 Відповісти
8 погибших вчера-сегодня не считается.
"Без потерь" для зеленских, ермаков, шефиров.
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01.10.2020 14:42 Відповісти
От таких признаний Зелоха,от чтения кровь из глаз идёт!!!
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01.10.2020 14:43 Відповісти
Надо просто перестать гореть...
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01.10.2020 14:43 Відповісти
Ой дурак!
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01.10.2020 14:43 Відповісти
Похоже, что конченый или закумаренный.
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01.10.2020 15:47 Відповісти
Он все еще отличает действительную реальность от наркотической или уже нет?
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01.10.2020 14:43 Відповісти
"Мы научились справляться со всеми пожарами очень быстро, не теряя людей", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7740
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01.10.2020 14:43 Відповісти
просто зе бред
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01.10.2020 14:43 Відповісти
Шо воно меле? Ермак, одень на Кловуна тугую маску шоб оно не могло открыть рот.
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01.10.2020 14:44 Відповісти
"Мы научились справляться со всеми пожарами очень быстро, не теряя людей", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1751
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01.10.2020 14:44 Відповісти
https://twitter.com/neumerherwam
https://twitter.com/neumerherwam

Ja NeUmerHerwam

@neumerherwam

·https://twitter.com/neumerherwam/status/1311611862811840513 1 ч

Невеселое распоряжение пошло по организациям Северодонецка! "ПАСПОРТА И ДЕНЬГИ В РУКИ И СИДЕТЬ ЖДАТЬ РАСПОРЯЖЕНИЙ". Скажу так! Ветер сумасшедший раздувает пожары. Горят другие посёлки вокруг.Поджеги 100%!Орки выкуривают население,а долбанные провластные "кроты"сдатут все без боя!

https://twitter.com/neumerherwam
https://twitter.com/neumerherwam
https://twitter.com/neumerherwam


https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Зеленский тот отмахнуться от пожаров и сбежал.. на Рiвенщину. Там хоть супа дадут да с лука постреляет. Кому теперь эти погорельци нужны?
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01.10.2020 14:48 Відповісти
Капец.
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01.10.2020 14:56 Відповісти
Мы научились справляться со всеми пожарами очень быстро, не теряя людей

В США плачут и завидуют такой развитости Украины.
Правда на практике эти пожары не такие уж лютые и на деле один сраный небольшой танкер месяцами поднимаем...

Но то мелочи, о которых научившемуся уже всему антипандемийщику, пожарному и главнокомандующему ЗЕ говорить не стоит.
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01.10.2020 14:48 Відповісти
от просто талантище! так звиздеть и так всегда в невпопад... ну просто ...кабздец !!!
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01.10.2020 14:49 Відповісти
Вова уйди в завязку брежнев ты наш от тебя другого ждали но подлый ты до нельза оказался
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01.10.2020 14:50 Відповісти
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris


https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1311563871111479300 4 ч

Кремлем опрацьовується сценарій "випаленої землі"... А ЗЕ i далi бачить в його очах -"мир"
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01.10.2020 14:50 Відповісти
чеи не видно текстов, переделайте пост?
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01.10.2020 14:51 Відповісти
"Все, что есть - все отправили, все работают", - добавил глава государства. Источник: https://censor.net/ru/n3222304

Сегодня пошел бы в сегодняшний день в сегодня открывшийся магазин "Сегодня".
Короче през показал шо на пожары "всех отбросил", но это значит шо на другом направлении(я бы так и сделал) если враг подожжет так же, то през сделает вот так вот:
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01.10.2020 14:50 Відповісти
**********! навчилось воно
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01.10.2020 14:52 Відповісти
О и колбасит парня аж завидно..чистые вещи им там подают..не помнит даже утро
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01.10.2020 14:53 Відповісти
а в цього кловуна все по простій схемі - навчились ""віртуозно" справлятися пенісом по роялю, так і з пожарами без проблем.
шо тут добавити - валянок він і є валянок.
хіба, рашапоїдний, битий валянок.
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01.10.2020 14:53 Відповісти
Худшее что сейчас может произойти это если ЗЕленое недоразумение вылетит на Луганщину и возмет пожары под личный крнтроль
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01.10.2020 14:54 Відповісти
пипец,гнусавый - мы пахали . когда уже этого *********** нах выгонят в ролстов? оно такое тупое, что не курнув айкосика не может связать несколько слов.
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01.10.2020 14:55 Відповісти
Кацапы против. Говорят - Сами выбрали, сами ешьте.
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01.10.2020 15:06 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3222259/masshtabnye_pojary_na_luganschine_yarovoyi_soobschil_o_devyati_pogibshih
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01.10.2020 14:58 Відповісти
Він додаткові курси проходив,чи такий вродився.......????
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01.10.2020 15:00 Відповісти
так фиолетово- огненая чмошница из зеленых дегенератов сказала , что не качествепные дети получаются у некоторых . вот из не качественного дитя вавы, получился бракованный ********** . таков закон природы.
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01.10.2020 16:22 Відповісти
Справлятися з пожежами то, одна справа, а запобігати винекненню та розповсюдженню то, зовсім інша. Куди будеш погорільців дівати?
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01.10.2020 15:03 Відповісти
Я бы переселил к тебе лично и тебе подобным! Ты совсем недавно ,своего коня рвал ,за зедебилов .
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01.10.2020 16:30 Відповісти
Наденьте на него смирительную рубашку и заткните кляпом. Уже не просто стыдно за это недоразумение, а невыносимо.
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01.10.2020 15:04 Відповісти
Ми це хто?
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01.10.2020 15:23 Відповісти
Ослик-пожарник !!!!
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01.10.2020 15:24 Відповісти
это вторая по значимости победа после победы над ковидом. но пока - кандидаты в мастера спорта по тушению пожаров )
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01.10.2020 15:30 Відповісти
Шесть обгоревших трупов єто теперь не люди. Логично.
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01.10.2020 15:32 Відповісти
гнида квартальна, четверо загиблих то не люди?
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01.10.2020 15:59 Відповісти
"Ми навчилися справлятися з усіма пожежами дуже швидко, не втрачаючи людей", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3151
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01.10.2020 16:02 Відповісти
Или кривой рог!
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01.10.2020 16:27 Відповісти
Придурок, блеать...С китайской заразой вы тоже "справились"
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01.10.2020 16:10 Відповісти
Скажи еще мастера спорта ,как и с пандемией?
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01.10.2020 16:26 Відповісти
Мастерами спорта по борьбе с коронавирусом были.... Теперь стали мастерами спорта по тушению пожаров?)
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01.10.2020 16:48 Відповісти
Позежарник.
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01.10.2020 16:55 Відповісти
Є такі люди,щось скаже - тут же трапиться навпаки...Їх по різному називають,наврочливими,"чорне око",їх як правило "розкушують" і стараються уникати...Але біда,коли такий стає керівником,тим паче найвищого рівня...Все йде врознос...
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01.10.2020 17:03 Відповісти
Хлєстаковщина Мао ЗЕ Бздуна: брехня за брехнею. Ще й піар на крові
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01.10.2020 18:11 Відповісти
Чорт знову щось курив!
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01.10.2020 18:47 Відповісти
просто нужно перестать тушить
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01.10.2020 21:33 Відповісти
зеля = фокин "№ 2
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01.10.2020 21:41 Відповісти
 
 