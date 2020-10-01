"Ми навчилися справлятися з усіма пожежами дуже швидко, не втрачаючи людей", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з пожежами на Луганщині і повідомив, що співробітники ДСНС, військові та правоохоронці роблять усе, щоб побороти вогонь.
Про це президент заявив під час спілкування з представниками ЗМІ на Рівненщині, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський зазначив, що це вже, на жаль, не перші пожежі на Луганщині і додав, що загалом по країні дуже багато пожеж.
"Але ми навчилися справлятися з усіма пожежами дуже швидко, не втрачаючи людей. Зараз дуже швидко працюють наші як військові, так і ДСНС, поліція, всі працюють разом", - зазначив Зеленський.
"Все, що є, - все відправили, всі працюють", - додав глава держави.
Також президент наглосив, що зареєстровано кримінальне провадження за фактом пожеж на Луганщині.
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а то тушение продлевает этот процесс
только за сутки в пожарах вдоль линии фронта погибло 10 человек.
А в целом:
За восемь месяцев 2020 года в стране произошло более 61 тысячи возгораний
С начала 2020 года в пожарах в Украине погибли 928 человек. Пострадали в результате огня 774 человека. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
а у шмаркли они "не люди".. 928 чел - это "не потери"
ВЧЕРА В ЛИСИЧАНСКЕ ЗАГОРЕЛОСЬ СРАЗУ В ТРИХ МЕСТАХ: ДИБРОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ. ДИНАМИТНЫЙ И СТАВОК НА КРУПСКОЙ .
РЯДОМ - ЗАВОД ПРОЛЕТАРИЙ. КОТОРЫЙ ПИЛИТ ВТИХАРЯ ОТ АКТИВИСТОВ ШАХОВ И ПРОЧАЯ РЫГОВСКАЯ НЕЧИСТЬ.
ЗАВОД ГОСУДАРСТВЕННЫЙ. ЕГО ДОВЕЛИ ДО БАНКРОТСТВА И ХОТЯТ ПОДЖЕЧЬ ПОД ШУМОК ЧТОБ СКРЫТЬ ХИЩЕНИЯ . МЕСТНАЯ ПОЛИЦИЯ НА ЗАЯВКИАКТИВИСТОВ НЕ РЕАГИРУЕТ.
СЛЕДОМ РЫГИ ХОТЯТ РАСПИЛИТЬ ЛИСИЧАНСКИЙ НПЗ И СЕВЕРОДОНЕЦКИЙ АЗОТ.
ПРИКРЫВАЯСЬ ПОЖАРАМИ И ДОБАВЛЯЯ ПОДЖОГОВ
ПОКА ОНИ СВОЕГО НЕ ДОБЬЮТСЯ, ПОЖАРЫ В ЛИСИЧАНСКЕ И СЕВЕРОДОНЕЦКЕ НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ
НПЗ разве еще не распилян?
«https://zik.ua/ru/rubric/crime События четверг, 1 октября, 2020, 14:12Пожары в Луганской области: увеличилось количество погибших и пострадавшихhttps://zik.ua/ru/news/crime/pozhary_v_luganskoy_oblasti_uvelichilos_kolichestvo_pogibshih_i_postradavshih_982359 https://zik.ua/ru/news/crime/pozhary_v_luganskoy_oblasti_uvelichilos_kolichestvo_pogibshih_i_postradavshih_982359 https://zik.ua/ru/news/crime/pozhary_v_luganskoy_oblasti_uvelichilos_kolichestvo_pogibshih_i_postradavshih_982359 https://zik.ua/ru/article/print/982359
Спасатели продолжают тушить огонь на 5 очагахhttps://img.zik.ua/original/2020/10/01/258627.jpg?timestamp=1601539712 Пожар в Луганской областиГСЧС
Вследствие https://zik.ua/news/crime/na_luhanshchyni_nzf_sprovokuvaly_pozhezhu_ie_zhertvy_982307 пожаров в Луганской области погибло уже 9 человек, еще 14 госпитализировали. Об этом сообщила прессслужба https://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/114930.html ГСЧС .»
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в луганской области уже 9 трупов. горит уже несколько дней. все что нужно знать о генераторе случайных фраз полтора метра высотой
"Без потерь" для зеленских, ермаков, шефиров.
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Ja NeUmerHerwam
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·https://twitter.com/neumerherwam/status/1311611862811840513 1 ч
Невеселое распоряжение пошло по организациям Северодонецка! "ПАСПОРТА И ДЕНЬГИ В РУКИ И СИДЕТЬ ЖДАТЬ РАСПОРЯЖЕНИЙ". Скажу так! Ветер сумасшедший раздувает пожары. Горят другие посёлки вокруг.Поджеги 100%!Орки выкуривают население,а долбанные провластные "кроты"сдатут все без боя!
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https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Зеленский тот отмахнуться от пожаров и сбежал.. на Рiвенщину. Там хоть супа дадут да с лука постреляет. Кому теперь эти погорельци нужны?
В США плачут и завидуют такой развитости Украины.
Правда на практике эти пожары не такие уж лютые и на деле один сраный небольшой танкер месяцами поднимаем...
Но то мелочи, о которых научившемуся уже всему антипандемийщику, пожарному и главнокомандующему ЗЕ говорить не стоит.
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Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1311563871111479300 4 ч
Кремлем опрацьовується сценарій "випаленої землі"... А ЗЕ i далi бачить в його очах -"мир"
Сегодня пошел бы в сегодняшний день в сегодня открывшийся магазин "Сегодня".
Короче през показал шо на пожары "всех отбросил", но это значит шо на другом направлении(я бы так и сделал) если враг подожжет так же, то през сделает вот так вот:
шо тут добавити - валянок він і є валянок.
хіба, рашапоїдний, битий валянок.