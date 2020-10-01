"Ми навчилися справлятися з усіма пожежами дуже швидко, не втрачаючи людей", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з пожежами на Луганщині і повідомив, що співробітники ДСНС, військові та правоохоронці роблять усе, щоб побороти вогонь.

Про це президент заявив під час спілкування з представниками ЗМІ на Рівненщині, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що це вже, на жаль, не перші пожежі на Луганщині і додав, що загалом по країні дуже багато пожеж.

"Але ми навчилися справлятися з усіма пожежами дуже швидко, не втрачаючи людей. Зараз дуже швидко працюють наші як військові, так і ДСНС, поліція, всі працюють разом", - зазначив Зеленський.

"Все, що є, - все відправили, всі працюють", - додав глава держави.

Також президент наглосив, що зареєстровано кримінальне провадження за фактом пожеж на Луганщині.

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