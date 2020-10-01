Пожежі на Луганщині: вогонь перекинувся на КПВВ "Станиця Луганська", чути вибухи боєприпасів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Унаслідок масштабних пожеж на території Луганської області вогонь перекинувся на контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська".
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
"Вогонь поширився в КПВВ "Станиця Луганська". Зараз у контрольно-пропускному пункті вже частково пошкоджені елементи інфраструктури. На місце прибули пожежні команди ДСНС, з якими прикордонники вживають усіх заходів для локалізації займання. Ситуацію ускладнюють сильні пориви вітру", - повідомили прикордонники.
У Станично-Луганській РДА повідомили, що у зв'язку з великими поривами вітру, вогонь із КПВВ "Станиця Луганська" перекинувся на вулиці Донецька і Ломоносова, уздовж КПВВ.
"У самому КПВВ горять дерев'яні навіси (горить на вул. Кривій). Залучено підрозділи ДСНС і техніку КП "Теплосервіс" для підвезення води", - йдеться в повідомленні.
Також у ДСНС повідомляли, що через пожежну небезпеку і загрозу життю людей КПВВ припинив роботу. Також поруч детонують боєприпаси.
"У зв'язку з виникненням пожежі поблизу контрольного пункту в'їзду-виїзду в Станиці Луганській, що супроводжується звуками, характерними при детонації боєприпасів, пропуск громадян через лінію розмежування припинено. Згідно з рішенням командувача операції Об'єднаних сил, КПВВ тимчасово закрито", - повідомили в ДСНС.
Нагадаємо, 30 вересня в Луганській області зафіксовано 146 пожеж. Найбільш масштабні пожежі виникли в лісових масивах Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районів. Станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82 пожежі, триває гасіння 64.
Унаслідок пожеж 9 людей загинули і 14 постраждали. За фактами пожеж правоохоронці відкрили сім кримінальних проваджень.
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ВЧЕРА В ЛИСИЧАНСКЕ ЗАГОРЕЛОСЬ СРАЗУ В ТРИХ МЕСТАХ: ДИБРОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ. ДИНАМИТНЫЙ И СТАВОК НА КРУПСКОЙ .
РЯДОМ - ЗАВОД ПРОЛЕТАРИЙ. КОТОРЫЙ ПИЛИТ ВТИХАРЯ ОТ АКТИВИСТОВ ШАХОВ И ПРОЧАЯ РЫГОВСКАЯ НЕЧИСТЬ.
ЗАВОД ГОСУДАРСТВЕННЫЙ. ЕГО ДОВЕЛИ ДО БАНКРОТСТВА И ХОТЯТ ПОДЖЕЧЬ ПОД ШУМОК ЧТОБ СКРЫТЬ ХИЩЕНИЯ . МЕСТНАЯ ПОЛИЦИЯ НА ЗАЯВКИАКТИВИСТОВ НЕ РЕАГИРУЕТ.
СЛЕДОМ РЫГИ ХОТЯТ РАСПИЛИТЬ ЛИСИЧАНСКИЙ НПЗ И СЕВЕРОДОНЕЦКИЙ АЗОТ.
ПРИКРЫВАЯСЬ ПОЖАРАМИ И ДОБАВЛЯЯ ПОДЖОГОВ
ПОКА ОНИ СВОЕГО НЕ ДОБЬЮТСЯ, ПОЖАРЫ В ЛИСИЧАНСКЕ И СЕВЕРОДОНЕЦКЕ НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ
НО ВЕТРОМ ПОЛЬЗУЮТСЯ.
ПОЖАР РАЗНОСИТСЯ МОМЕНТАЛЬНО А ТУШИТЬ КРАЙНЕ СЛОЖНО
Тепер не будуть карміть європейських нахлєбніков.
Строили так шоб при пожаре(диверсии+наступление) все солики сели на бутылку?
- Ало, вася?
- А?
- шо делаешь?
- навес строю.
- а если пожар?
- шо?
- да забей, вечером бухать.
- да хоть щас.