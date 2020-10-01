Пожежі на Луганщині: вогонь перекинувся на КПВВ "Станиця Луганська", чути вибухи боєприпасів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок масштабних пожеж на території Луганської області вогонь перекинувся на контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська".

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"Вогонь поширився в КПВВ "Станиця Луганська". Зараз у контрольно-пропускному пункті вже частково пошкоджені елементи інфраструктури. На місце прибули пожежні команди ДСНС, з якими прикордонники вживають усіх заходів для локалізації займання. Ситуацію ускладнюють сильні пориви вітру", - повідомили прикордонники.

У Станично-Луганській РДА повідомили, що у зв'язку з великими поривами вітру, вогонь із КПВВ "Станиця Луганська" перекинувся на вулиці Донецька і Ломоносова, уздовж КПВВ.

"У самому КПВВ горять дерев'яні навіси (горить на вул. Кривій). Залучено підрозділи ДСНС і техніку КП "Теплосервіс" для підвезення води", - йдеться в повідомленні.

Також у ДСНС повідомляли, що через пожежну небезпеку і загрозу життю людей КПВВ припинив роботу. Також поруч детонують боєприпаси.

"У зв'язку з виникненням пожежі поблизу контрольного пункту в'їзду-виїзду в Станиці Луганській, що супроводжується звуками, характерними при детонації боєприпасів, пропуск громадян через лінію розмежування припинено. Згідно з рішенням командувача операції Об'єднаних сил, КПВВ тимчасово закрито", - повідомили в ДСНС.











Нагадаємо, 30 вересня в Луганській області зафіксовано 146 пожеж. Найбільш масштабні пожежі виникли в лісових масивах Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районів. Станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82 пожежі, триває гасіння 64.

Унаслідок пожеж 9 людей загинули і 14 постраждали. За фактами пожеж правоохоронці відкрили сім кримінальних проваджень.

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