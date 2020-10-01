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Новини Фото Пожежі в Україні
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Пожежі на Луганщині: вогонь перекинувся на КПВВ "Станиця Луганська", чути вибухи боєприпасів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок масштабних пожеж на території Луганської області вогонь перекинувся на контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська".

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"Вогонь поширився в КПВВ "Станиця Луганська". Зараз у контрольно-пропускному пункті вже частково пошкоджені елементи інфраструктури. На місце прибули пожежні команди ДСНС, з якими прикордонники вживають усіх заходів для локалізації займання. Ситуацію ускладнюють сильні пориви вітру", - повідомили прикордонники.

У Станично-Луганській РДА повідомили, що у зв'язку з великими поривами вітру, вогонь із КПВВ "Станиця Луганська" перекинувся на вулиці Донецька і Ломоносова, уздовж КПВВ.

Пожежі на Луганщині: вогонь перекинувся на КПВВ Станиця Луганська, чути вибухи боєприпасів 01

"У самому КПВВ горять дерев'яні навіси (горить на вул. Кривій). Залучено підрозділи ДСНС і техніку КП "Теплосервіс" для підвезення води", - йдеться в повідомленні.

Також у ДСНС повідомляли, що через пожежну небезпеку і загрозу життю людей КПВВ припинив роботу. Також поруч детонують боєприпаси.

"У зв'язку з виникненням пожежі поблизу контрольного пункту в'їзду-виїзду в Станиці Луганській, що супроводжується звуками, характерними при детонації боєприпасів, пропуск громадян через лінію розмежування припинено. Згідно з рішенням командувача операції Об'єднаних сил, КПВВ тимчасово закрито", - повідомили в ДСНС.

Пожежі на Луганщині: вогонь перекинувся на КПВВ Станиця Луганська, чути вибухи боєприпасів 02
Пожежі на Луганщині: вогонь перекинувся на КПВВ Станиця Луганська, чути вибухи боєприпасів 03
Пожежі на Луганщині: вогонь перекинувся на КПВВ Станиця Луганська, чути вибухи боєприпасів 04
Пожежі на Луганщині: вогонь перекинувся на КПВВ Станиця Луганська, чути вибухи боєприпасів 05
Пожежі на Луганщині: вогонь перекинувся на КПВВ Станиця Луганська, чути вибухи боєприпасів 06

Нагадаємо, 30 вересня в Луганській області зафіксовано 146 пожеж. Найбільш масштабні пожежі виникли в лісових масивах Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районів. Станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82 пожежі, триває гасіння 64.

Унаслідок пожеж 9 людей загинули і 14 постраждали. За фактами пожеж правоохоронці відкрили сім кримінальних проваджень.

Також дивіться: Пожежники після ночі боротьби з вогнем на Луганщині. ФОТО ДНЯ

Автор: 

пожежа (4351) Луганська область (4891)


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Топ коментарі
+20
ПОКА ВСЕ СПИСУЮТ НА СЕПАРОВ ИДИВЕРСИЮ, Я РАССКЖУ Г-НУ БУТУСОВУ ЧТО У НАС ПРОИСХОДИТ.
ВЧЕРА В ЛИСИЧАНСКЕ ЗАГОРЕЛОСЬ СРАЗУ В ТРИХ МЕСТАХ: ДИБРОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ. ДИНАМИТНЫЙ И СТАВОК НА КРУПСКОЙ .
РЯДОМ - ЗАВОД ПРОЛЕТАРИЙ. КОТОРЫЙ ПИЛИТ ВТИХАРЯ ОТ АКТИВИСТОВ ШАХОВ И ПРОЧАЯ РЫГОВСКАЯ НЕЧИСТЬ.
ЗАВОД ГОСУДАРСТВЕННЫЙ. ЕГО ДОВЕЛИ ДО БАНКРОТСТВА И ХОТЯТ ПОДЖЕЧЬ ПОД ШУМОК ЧТОБ СКРЫТЬ ХИЩЕНИЯ . МЕСТНАЯ ПОЛИЦИЯ НА ЗАЯВКИАКТИВИСТОВ НЕ РЕАГИРУЕТ.
СЛЕДОМ РЫГИ ХОТЯТ РАСПИЛИТЬ ЛИСИЧАНСКИЙ НПЗ И СЕВЕРОДОНЕЦКИЙ АЗОТ.
ПРИКРЫВАЯСЬ ПОЖАРАМИ И ДОБАВЛЯЯ ПОДЖОГОВ
ПОКА ОНИ СВОЕГО НЕ ДОБЬЮТСЯ, ПОЖАРЫ В ЛИСИЧАНСКЕ И СЕВЕРОДОНЕЦКЕ НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ
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01.10.2020 14:05 Відповісти
+19
Пожары на Луганщине: огонь перекинулся на КПВВ "Станица Луганская" - Цензор.НЕТ 1651

Тепер не будуть карміть європейських нахлєбніков.
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01.10.2020 14:09 Відповісти
+19
Я тебе сочувствую, но хочу сказать, что рыги - это те же сепары, только что не стреляют по нашим бойцам. А суть одна - сепарская.
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01.10.2020 14:18 Відповісти
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А зранку казали що загрози пожеж нема.
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01.10.2020 14:01 Відповісти
а вітер і вогонь їх проігнорували... не почули...
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01.10.2020 14:03 Відповісти
Они пошутили пожар
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01.10.2020 14:04 Відповісти
Было б прикольно шоб сгорел тот мост шо зебил сепарам построил
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01.10.2020 14:02 Відповісти
где сепары лавку утырили? )))))
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01.10.2020 14:04 Відповісти
ага
Пожары на Луганщине: огонь перекинулся на КПВВ "Станица Луганская" - Цензор.НЕТ 1082
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01.10.2020 14:04 Відповісти
русскіє прішлі...
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01.10.2020 14:03 Відповісти
Это - цена "перемирия" от Зельца.
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01.10.2020 14:03 Відповісти
В Государственной пограничной службе заявили, что КПВВ "Станица Луганская" продолжает работу, на данный момент угрозы пожаров в этом направлении нет, в 11.13 больше сообщайте местоположений где нет пожара, как дети малые.
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01.10.2020 14:03 Відповісти
это то что бедосик строил? то что он открывал с помпой? его первый опыт "сильного хозяйственника"? как пришло так и ушло. бессмысленно и бесполезно
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01.10.2020 14:04 Відповісти
ПОКА ВСЕ СПИСУЮТ НА СЕПАРОВ ИДИВЕРСИЮ, Я РАССКЖУ Г-НУ БУТУСОВУ ЧТО У НАС ПРОИСХОДИТ.
ВЧЕРА В ЛИСИЧАНСКЕ ЗАГОРЕЛОСЬ СРАЗУ В ТРИХ МЕСТАХ: ДИБРОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ. ДИНАМИТНЫЙ И СТАВОК НА КРУПСКОЙ .
РЯДОМ - ЗАВОД ПРОЛЕТАРИЙ. КОТОРЫЙ ПИЛИТ ВТИХАРЯ ОТ АКТИВИСТОВ ШАХОВ И ПРОЧАЯ РЫГОВСКАЯ НЕЧИСТЬ.
ЗАВОД ГОСУДАРСТВЕННЫЙ. ЕГО ДОВЕЛИ ДО БАНКРОТСТВА И ХОТЯТ ПОДЖЕЧЬ ПОД ШУМОК ЧТОБ СКРЫТЬ ХИЩЕНИЯ . МЕСТНАЯ ПОЛИЦИЯ НА ЗАЯВКИАКТИВИСТОВ НЕ РЕАГИРУЕТ.
СЛЕДОМ РЫГИ ХОТЯТ РАСПИЛИТЬ ЛИСИЧАНСКИЙ НПЗ И СЕВЕРОДОНЕЦКИЙ АЗОТ.
ПРИКРЫВАЯСЬ ПОЖАРАМИ И ДОБАВЛЯЯ ПОДЖОГОВ
ПОКА ОНИ СВОЕГО НЕ ДОБЬЮТСЯ, ПОЖАРЫ В ЛИСИЧАНСКЕ И СЕВЕРОДОНЕЦКЕ НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ
показати весь коментар
01.10.2020 14:05 Відповісти
Я тебе сочувствую, но хочу сказать, что рыги - это те же сепары, только что не стреляют по нашим бойцам. А суть одна - сепарская.
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01.10.2020 14:18 Відповісти
А риги, то є патрійоти і державники? Це та ж таки сєпарня.
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01.10.2020 14:25 Відповісти
уточните... эти все пожары вчера были взяты под личный контроль... или таки ветер ???
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01.10.2020 14:06 Відповісти
ВЕТЕ ТАКИ У НАС УЖЕ ТРЕТИЙ ДЕНЬ. ВЧЕРА БЫЛ УРАГАННЫЙ. У РОДИТЕЛЕЙ ПОЛОМАЛО ДЕРЕВЬЯ ВО ДВОРЕ, У СОСЕДЕЙ РАЗБИЛ КРЫШУ И ДЫМОХОД.
НО ВЕТРОМ ПОЛЬЗУЮТСЯ.
ПОЖАР РАЗНОСИТСЯ МОМЕНТАЛЬНО А ТУШИТЬ КРАЙНЕ СЛОЖНО
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01.10.2020 14:08 Відповісти
Пожары на Луганщине: огонь перекинулся на КПВВ "Станица Луганская" - Цензор.НЕТ 1651

Тепер не будуть карміть європейських нахлєбніков.
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01.10.2020 14:09 Відповісти
То може ваші роботодавці це роблять, спалюють Україну? Ніколи такого лиха не було, як за останній рік. В роки ВВ такого не було.
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01.10.2020 14:22 Відповісти
Кармильцы!
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01.10.2020 15:13 Відповісти
в каждом огороде растет конополя. Для чижиков
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01.10.2020 19:01 Відповісти
Приближение русского мира,что не взорвано расстрелянно, так огнем выжжано
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01.10.2020 14:12 Відповісти
Так ,а что вы хотели ,там недавно нелох№42 борщ ел! Скоро туда собирается на выездное заседания вся шайка миротворцев зеленых ,как говорит их полуважак дермак на 0. Так что готовтесь!
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01.10.2020 14:20 Відповісти
А чому автор (не тільки він) статті сором'язливо обминає інформацію звідки і чого раптом ці пожежі з'явилися? Маштаб пожеж давно класифікується місцевою екологічною катастрофою. Дуже цікаво було б дізнатися кого вважають місцеві жителі винуватцем підпалів. Ну не місцевих " ополченців", якими на 80% укомплектовані окупаційні війська РФ. "Вони ж свої, їм і їхнім сім'ям тут жити". Якось так.А за висуванців якої політичної сили будуть голосувати місцеві громадяни України всі як один за мізерним виключенням на місцевих виборах? На сьомому році війни, прошу цей факт взяти до уваги!
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01.10.2020 14:21 Відповісти
так я писал тут и там - дроны поджигают по видимому. 146 очагов - это не думаю шо сепарастов с 20 чел проникли, хотя....
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01.10.2020 14:24 Відповісти
Ночью обстрел был сообщают.
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01.10.2020 14:26 Відповісти
Сигнальної ракети досить.
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01.10.2020 14:28 Відповісти
Я про ЗМІ.
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01.10.2020 14:27 Відповісти
Ви би читав Антиколорадоса, то знав би що таке наші ЗМІ. Правда антиколорадос не матюкається, але видно шо він би міг сказати багато дечого.
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01.10.2020 14:36 Відповісти
Перед ночным пожаром в лесном массиве у Станицы Луганской боевики гибридной армии РФ совершали обстрелы из высоко калиберного оружия. Об этом сообщают местные жители, передает районная государственная администрация Станицы Луганской в Facebook.
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01.10.2020 14:37 Відповісти
В самом КПВВ горят деревянные навесы Источник: https://censor.net/ru/p3222287\\\\\\
Строили так шоб при пожаре(диверсии+наступление) все солики сели на бутылку?

- Ало, вася?
- А?
- шо делаешь?
- навес строю.
- а если пожар?
- шо?
- да забей, вечером бухать.
- да хоть щас.
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01.10.2020 14:23 Відповісти
зєлин мост горит?
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01.10.2020 14:25 Відповісти
Зелений недопалок призвів до вибухів ***********. Там РФ немає бо Фокін не побачив.
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01.10.2020 15:21 Відповісти
путин памаги...фашисты жгут народ донбасса
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01.10.2020 16:25 Відповісти
 
 