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Пожары на Луганщине: огонь перекинулся на КПВВ "Станица Луганская", слышны взрывы боеприпасов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате масштабных пожаров на территории Луганской области огонь перекинулся на контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская".

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Огонь распространился в КПВВ "Станица Луганская". Сейчас в контрольно-пропускном пункте уже частично повреждены элементы инфраструктуры. На место прибыли пожарные команды ГСЧС, с которыми пограничники принимают все меры для локализации возгорания. Ситуацию осложняют сильные порывы ветра", - сообщили пограничники.

В Станично-Луганский РГА сообщили, что в связи с большими порывами ветра, огонь с КПВВ "Станица Луганская" перекинулся на улицы Донецка и Ломоносова, вдоль КПВВ.

Пожары на Луганщине: огонь перекинулся на КПВВ Станица Луганская, слышны взрывы боеприпасов 01

"В самом КПВВ горят деревянные навесы (горит на ул. Кривой). Привлечены подразделения ГСЧС и техника КП "Теплосервис" для подвоза воды", - говорится в сообщении.

Также в ГСЧС сообщали, что из-за пожарной опасности и угрозы жизни людей КПВВ прекратил работу. Отмечается, что детонируют боеприпасы.

"В связи с возникновением пожара вблизи контрольного пункта въезда-выезда в Станице Луганской, сопровождающегося звуками, характерными при детонации боеприпасов, пропуск граждан через линию разграничения припинено. Согласно решению командующего операции Объединенных сил КПВВ временно закрыт", - сообщили в ГСЧС.

Пожары на Луганщине: огонь перекинулся на КПВВ Станица Луганская, слышны взрывы боеприпасов 02
Пожары на Луганщине: огонь перекинулся на КПВВ Станица Луганская, слышны взрывы боеприпасов 03
Пожары на Луганщине: огонь перекинулся на КПВВ Станица Луганская, слышны взрывы боеприпасов 04
Пожары на Луганщине: огонь перекинулся на КПВВ Станица Луганская, слышны взрывы боеприпасов 05
Пожары на Луганщине: огонь перекинулся на КПВВ Станица Луганская, слышны взрывы боеприпасов 06

Напомним, 30 сентября в Луганской области зафиксировано 146 пожаров. Наиболее масштабные пожары возникли в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районах. По состоянию на утро 1 октября ликвидировано 82 пожара, продолжается тушение 64.

В результате пожаров 9 человек погибли и 14 пострадали. По фактам пожаров правоохранители открыли семь уголовных производств.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Луганской области ликвидирован один из шести очагов пожаров, - ГСЧС

Автор: 

пожар (5969) Луганская область (6509)


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Топ комментарии
+20
ПОКА ВСЕ СПИСУЮТ НА СЕПАРОВ ИДИВЕРСИЮ, Я РАССКЖУ Г-НУ БУТУСОВУ ЧТО У НАС ПРОИСХОДИТ.
ВЧЕРА В ЛИСИЧАНСКЕ ЗАГОРЕЛОСЬ СРАЗУ В ТРИХ МЕСТАХ: ДИБРОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ. ДИНАМИТНЫЙ И СТАВОК НА КРУПСКОЙ .
РЯДОМ - ЗАВОД ПРОЛЕТАРИЙ. КОТОРЫЙ ПИЛИТ ВТИХАРЯ ОТ АКТИВИСТОВ ШАХОВ И ПРОЧАЯ РЫГОВСКАЯ НЕЧИСТЬ.
ЗАВОД ГОСУДАРСТВЕННЫЙ. ЕГО ДОВЕЛИ ДО БАНКРОТСТВА И ХОТЯТ ПОДЖЕЧЬ ПОД ШУМОК ЧТОБ СКРЫТЬ ХИЩЕНИЯ . МЕСТНАЯ ПОЛИЦИЯ НА ЗАЯВКИАКТИВИСТОВ НЕ РЕАГИРУЕТ.
СЛЕДОМ РЫГИ ХОТЯТ РАСПИЛИТЬ ЛИСИЧАНСКИЙ НПЗ И СЕВЕРОДОНЕЦКИЙ АЗОТ.
ПРИКРЫВАЯСЬ ПОЖАРАМИ И ДОБАВЛЯЯ ПОДЖОГОВ
ПОКА ОНИ СВОЕГО НЕ ДОБЬЮТСЯ, ПОЖАРЫ В ЛИСИЧАНСКЕ И СЕВЕРОДОНЕЦКЕ НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ
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01.10.2020 14:05 Ответить
+19
Пожары на Луганщине: огонь перекинулся на КПВВ "Станица Луганская" - Цензор.НЕТ 1651

Тепер не будуть карміть європейських нахлєбніков.
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01.10.2020 14:09 Ответить
+19
Я тебе сочувствую, но хочу сказать, что рыги - это те же сепары, только что не стреляют по нашим бойцам. А суть одна - сепарская.
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01.10.2020 14:18 Ответить
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А зранку казали що загрози пожеж нема.
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01.10.2020 14:01 Ответить
а вітер і вогонь їх проігнорували... не почули...
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01.10.2020 14:03 Ответить
Они пошутили пожар
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01.10.2020 14:04 Ответить
Было б прикольно шоб сгорел тот мост шо зебил сепарам построил
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01.10.2020 14:02 Ответить
где сепары лавку утырили? )))))
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01.10.2020 14:04 Ответить
ага
Пожары на Луганщине: огонь перекинулся на КПВВ "Станица Луганская" - Цензор.НЕТ 1082
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01.10.2020 14:04 Ответить
русскіє прішлі...
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01.10.2020 14:03 Ответить
Это - цена "перемирия" от Зельца.
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01.10.2020 14:03 Ответить
В Государственной пограничной службе заявили, что КПВВ "Станица Луганская" продолжает работу, на данный момент угрозы пожаров в этом направлении нет, в 11.13 больше сообщайте местоположений где нет пожара, как дети малые.
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01.10.2020 14:03 Ответить
это то что бедосик строил? то что он открывал с помпой? его первый опыт "сильного хозяйственника"? как пришло так и ушло. бессмысленно и бесполезно
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01.10.2020 14:04 Ответить
ПОКА ВСЕ СПИСУЮТ НА СЕПАРОВ ИДИВЕРСИЮ, Я РАССКЖУ Г-НУ БУТУСОВУ ЧТО У НАС ПРОИСХОДИТ.
ВЧЕРА В ЛИСИЧАНСКЕ ЗАГОРЕЛОСЬ СРАЗУ В ТРИХ МЕСТАХ: ДИБРОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ. ДИНАМИТНЫЙ И СТАВОК НА КРУПСКОЙ .
РЯДОМ - ЗАВОД ПРОЛЕТАРИЙ. КОТОРЫЙ ПИЛИТ ВТИХАРЯ ОТ АКТИВИСТОВ ШАХОВ И ПРОЧАЯ РЫГОВСКАЯ НЕЧИСТЬ.
ЗАВОД ГОСУДАРСТВЕННЫЙ. ЕГО ДОВЕЛИ ДО БАНКРОТСТВА И ХОТЯТ ПОДЖЕЧЬ ПОД ШУМОК ЧТОБ СКРЫТЬ ХИЩЕНИЯ . МЕСТНАЯ ПОЛИЦИЯ НА ЗАЯВКИАКТИВИСТОВ НЕ РЕАГИРУЕТ.
СЛЕДОМ РЫГИ ХОТЯТ РАСПИЛИТЬ ЛИСИЧАНСКИЙ НПЗ И СЕВЕРОДОНЕЦКИЙ АЗОТ.
ПРИКРЫВАЯСЬ ПОЖАРАМИ И ДОБАВЛЯЯ ПОДЖОГОВ
ПОКА ОНИ СВОЕГО НЕ ДОБЬЮТСЯ, ПОЖАРЫ В ЛИСИЧАНСКЕ И СЕВЕРОДОНЕЦКЕ НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ
показать весь комментарий
01.10.2020 14:05 Ответить
Я тебе сочувствую, но хочу сказать, что рыги - это те же сепары, только что не стреляют по нашим бойцам. А суть одна - сепарская.
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01.10.2020 14:18 Ответить
А риги, то є патрійоти і державники? Це та ж таки сєпарня.
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01.10.2020 14:25 Ответить
уточните... эти все пожары вчера были взяты под личный контроль... или таки ветер ???
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01.10.2020 14:06 Ответить
ВЕТЕ ТАКИ У НАС УЖЕ ТРЕТИЙ ДЕНЬ. ВЧЕРА БЫЛ УРАГАННЫЙ. У РОДИТЕЛЕЙ ПОЛОМАЛО ДЕРЕВЬЯ ВО ДВОРЕ, У СОСЕДЕЙ РАЗБИЛ КРЫШУ И ДЫМОХОД.
НО ВЕТРОМ ПОЛЬЗУЮТСЯ.
ПОЖАР РАЗНОСИТСЯ МОМЕНТАЛЬНО А ТУШИТЬ КРАЙНЕ СЛОЖНО
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01.10.2020 14:08 Ответить
Пожары на Луганщине: огонь перекинулся на КПВВ "Станица Луганская" - Цензор.НЕТ 1651

Тепер не будуть карміть європейських нахлєбніков.
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01.10.2020 14:09 Ответить
То може ваші роботодавці це роблять, спалюють Україну? Ніколи такого лиха не було, як за останній рік. В роки ВВ такого не було.
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01.10.2020 14:22 Ответить
Кармильцы!
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01.10.2020 15:13 Ответить
в каждом огороде растет конополя. Для чижиков
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01.10.2020 19:01 Ответить
Приближение русского мира,что не взорвано расстрелянно, так огнем выжжано
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01.10.2020 14:12 Ответить
Так ,а что вы хотели ,там недавно нелох№42 борщ ел! Скоро туда собирается на выездное заседания вся шайка миротворцев зеленых ,как говорит их полуважак дермак на 0. Так что готовтесь!
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01.10.2020 14:20 Ответить
А чому автор (не тільки він) статті сором'язливо обминає інформацію звідки і чого раптом ці пожежі з'явилися? Маштаб пожеж давно класифікується місцевою екологічною катастрофою. Дуже цікаво було б дізнатися кого вважають місцеві жителі винуватцем підпалів. Ну не місцевих " ополченців", якими на 80% укомплектовані окупаційні війська РФ. "Вони ж свої, їм і їхнім сім'ям тут жити". Якось так.А за висуванців якої політичної сили будуть голосувати місцеві громадяни України всі як один за мізерним виключенням на місцевих виборах? На сьомому році війни, прошу цей факт взяти до уваги!
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01.10.2020 14:21 Ответить
так я писал тут и там - дроны поджигают по видимому. 146 очагов - это не думаю шо сепарастов с 20 чел проникли, хотя....
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01.10.2020 14:24 Ответить
Ночью обстрел был сообщают.
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01.10.2020 14:26 Ответить
Сигнальної ракети досить.
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01.10.2020 14:28 Ответить
Я про ЗМІ.
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01.10.2020 14:27 Ответить
Ви би читав Антиколорадоса, то знав би що таке наші ЗМІ. Правда антиколорадос не матюкається, але видно шо він би міг сказати багато дечого.
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01.10.2020 14:36 Ответить
Перед ночным пожаром в лесном массиве у Станицы Луганской боевики гибридной армии РФ совершали обстрелы из высоко калиберного оружия. Об этом сообщают местные жители, передает районная государственная администрация Станицы Луганской в Facebook.
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01.10.2020 14:37 Ответить
В самом КПВВ горят деревянные навесы Источник: https://censor.net/ru/p3222287\\\\\\
Строили так шоб при пожаре(диверсии+наступление) все солики сели на бутылку?

- Ало, вася?
- А?
- шо делаешь?
- навес строю.
- а если пожар?
- шо?
- да забей, вечером бухать.
- да хоть щас.
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01.10.2020 14:23 Ответить
зєлин мост горит?
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01.10.2020 14:25 Ответить
Зелений недопалок призвів до вибухів ***********. Там РФ немає бо Фокін не побачив.
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01.10.2020 15:21 Ответить
путин памаги...фашисты жгут народ донбасса
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01.10.2020 16:25 Ответить
 
 