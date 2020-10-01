Пожары на Луганщине: огонь перекинулся на КПВВ "Станица Луганская", слышны взрывы боеприпасов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате масштабных пожаров на территории Луганской области огонь перекинулся на контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская".

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Огонь распространился в КПВВ "Станица Луганская". Сейчас в контрольно-пропускном пункте уже частично повреждены элементы инфраструктуры. На место прибыли пожарные команды ГСЧС, с которыми пограничники принимают все меры для локализации возгорания. Ситуацию осложняют сильные порывы ветра", - сообщили пограничники.

В Станично-Луганский РГА сообщили, что в связи с большими порывами ветра, огонь с КПВВ "Станица Луганская" перекинулся на улицы Донецка и Ломоносова, вдоль КПВВ.

"В самом КПВВ горят деревянные навесы (горит на ул. Кривой). Привлечены подразделения ГСЧС и техника КП "Теплосервис" для подвоза воды", - говорится в сообщении.

Также в ГСЧС сообщали, что из-за пожарной опасности и угрозы жизни людей КПВВ прекратил работу. Отмечается, что детонируют боеприпасы.

"В связи с возникновением пожара вблизи контрольного пункта въезда-выезда в Станице Луганской, сопровождающегося звуками, характерными при детонации боеприпасов, пропуск граждан через линию разграничения припинено. Согласно решению командующего операции Объединенных сил КПВВ временно закрыт", - сообщили в ГСЧС.











Напомним, 30 сентября в Луганской области зафиксировано 146 пожаров. Наиболее масштабные пожары возникли в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районах. По состоянию на утро 1 октября ликвидировано 82 пожара, продолжается тушение 64.

В результате пожаров 9 человек погибли и 14 пострадали. По фактам пожаров правоохранители открыли семь уголовных производств.

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