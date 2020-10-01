Пожары на Луганщине: огонь перекинулся на КПВВ "Станица Луганская", слышны взрывы боеприпасов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В результате масштабных пожаров на территории Луганской области огонь перекинулся на контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская".
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
"Огонь распространился в КПВВ "Станица Луганская". Сейчас в контрольно-пропускном пункте уже частично повреждены элементы инфраструктуры. На место прибыли пожарные команды ГСЧС, с которыми пограничники принимают все меры для локализации возгорания. Ситуацию осложняют сильные порывы ветра", - сообщили пограничники.
В Станично-Луганский РГА сообщили, что в связи с большими порывами ветра, огонь с КПВВ "Станица Луганская" перекинулся на улицы Донецка и Ломоносова, вдоль КПВВ.
"В самом КПВВ горят деревянные навесы (горит на ул. Кривой). Привлечены подразделения ГСЧС и техника КП "Теплосервис" для подвоза воды", - говорится в сообщении.
Также в ГСЧС сообщали, что из-за пожарной опасности и угрозы жизни людей КПВВ прекратил работу. Отмечается, что детонируют боеприпасы.
"В связи с возникновением пожара вблизи контрольного пункта въезда-выезда в Станице Луганской, сопровождающегося звуками, характерными при детонации боеприпасов, пропуск граждан через линию разграничения припинено. Согласно решению командующего операции Объединенных сил КПВВ временно закрыт", - сообщили в ГСЧС.
Напомним, 30 сентября в Луганской области зафиксировано 146 пожаров. Наиболее масштабные пожары возникли в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районах. По состоянию на утро 1 октября ликвидировано 82 пожара, продолжается тушение 64.
В результате пожаров 9 человек погибли и 14 пострадали. По фактам пожаров правоохранители открыли семь уголовных производств.
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ВЧЕРА В ЛИСИЧАНСКЕ ЗАГОРЕЛОСЬ СРАЗУ В ТРИХ МЕСТАХ: ДИБРОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ. ДИНАМИТНЫЙ И СТАВОК НА КРУПСКОЙ .
РЯДОМ - ЗАВОД ПРОЛЕТАРИЙ. КОТОРЫЙ ПИЛИТ ВТИХАРЯ ОТ АКТИВИСТОВ ШАХОВ И ПРОЧАЯ РЫГОВСКАЯ НЕЧИСТЬ.
ЗАВОД ГОСУДАРСТВЕННЫЙ. ЕГО ДОВЕЛИ ДО БАНКРОТСТВА И ХОТЯТ ПОДЖЕЧЬ ПОД ШУМОК ЧТОБ СКРЫТЬ ХИЩЕНИЯ . МЕСТНАЯ ПОЛИЦИЯ НА ЗАЯВКИАКТИВИСТОВ НЕ РЕАГИРУЕТ.
СЛЕДОМ РЫГИ ХОТЯТ РАСПИЛИТЬ ЛИСИЧАНСКИЙ НПЗ И СЕВЕРОДОНЕЦКИЙ АЗОТ.
ПРИКРЫВАЯСЬ ПОЖАРАМИ И ДОБАВЛЯЯ ПОДЖОГОВ
ПОКА ОНИ СВОЕГО НЕ ДОБЬЮТСЯ, ПОЖАРЫ В ЛИСИЧАНСКЕ И СЕВЕРОДОНЕЦКЕ НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ
НО ВЕТРОМ ПОЛЬЗУЮТСЯ.
ПОЖАР РАЗНОСИТСЯ МОМЕНТАЛЬНО А ТУШИТЬ КРАЙНЕ СЛОЖНО
Тепер не будуть карміть європейських нахлєбніков.
Строили так шоб при пожаре(диверсии+наступление) все солики сели на бутылку?
- Ало, вася?
- А?
- шо делаешь?
- навес строю.
- а если пожар?
- шо?
- да забей, вечером бухать.
- да хоть щас.