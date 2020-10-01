КПВВ "Станиця-Луганська" тимчасово не працює через поширення пожеж, - РДА

Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" тимчасово припинив роботу через поширення пожеж поблизу автодороги, якою люди перетинають КПВВ.

Про це повідомляє пресслужба Станично-Луганської районної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Додаткова інформація станом на 11:00. Пожежа в районі КПВВ "Станиця Луганська" розповсюдилася до автошляху, яким люди перетинають КПВВ, поблизу дороги розпочалася детонація вибухових пристроїв, у зв'язку з цим на певний час припинено роботу КПВВ "Станиця-Луганська", - йдеться в повідомленні.

Раніше ДСНС повідомила, що КПВВ "Станиця Луганська" продовжує роботу, на цей момент загрози пожеж уцьому напрямку немає.

Нагадаємо, 30 вересня в Луганській області зафіксовано 146 пожеж. Найбільш масштабні пожежі виникли в лісових масивах Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районів. Станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82 пожежі, триває гасіння 64.

В результаті пожеж 8 осіб загинули і 10 постраждали. За фактами пожеж правоохоронці відкрили сім кримінальних проваджень.

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