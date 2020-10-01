КПВВ "Станица-Луганская" временно не работает из-за распространения пожаров, - РГА

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" временно прекратил работу из-за распространения пожаров вблизи автодороги, по которой люди пересекают КПВВ.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"Дополнительная информация по состоянию на 11:00. Пожар в районе КПВВ "Станица Луганская" распространился к автодороге, по которой люди пересекают КПВВ, вблизи дороги началась детонация взрывных устройств, в связи с этим на время прекращена работа КПВВ "Станица-Луганская", - сказано в сообщении.

Ранее ГСЧС сообщила, что КПВВ "Станица Луганская" продолжает работу, на данный момент угрозы пожаров в этом направлении нет.

Напомним, 30 сентября в Луганской области зафиксировано 146 пожаров. Наиболее масштабные пожары возникли в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районах. По состоянию на утро 1 октября ликвидировано 82 пожара, продолжается тушение 64.

В результате пожаров 8 человек погибли и 12 пострадали. По фактам пожаров правоохранители открыли семь уголовных производств.

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