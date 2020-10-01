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Жесткий карантин полностью сбил первую волну COVID-19 в Украине, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жесткие карантинные меры позволили сбить первую волну коронавируса в Украине.
Об этом Зеленский заявил во время рабочей поездки на Ривненщину, передает Цензор.НЕТ.
"У нас были жесткие карантинные меры, которые приводили, как и во всем мире, к трудностям в экономике Украины и в каждой семье, потому что экономический кризис в стране - это кризис в каждой семье. Но жесткие карантинные меры сбили полностью первую волну. Мы были на душу населения почти самыми лучшими в Европе. Просто самыми лучшими", - отметил Зеленский.
По словам Зеленского, пандемия в Европе началась раньше, поэтому Украина смогла оценить последствия и подготовиться к COVID-19.
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+18 Михаил Каппи
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это пздц. он реально не умеет говорить без телесуфлера
По всем признакам (увеличение смертности вместе с увеличением заболеваемости) в Украине первая волна в самом разгаре.
А вот в Европе первую волну действительно давно прошли и вошли во вторую. Там сейчас заболеваемость растет, а смертность падает.
- Да нет, простой воровитый, сцикливый писюанист.
и на дорогах растырили и на премиях намутили...а где пейся крутятся - там деньги мутятся (хаааарашо мутятся...с подготовкой и без)
https://twitter.com/zdgRQumqiXoJzhb
Андрій Воля
@zdgRQumqiXoJzhb
..... ZE НЕ МОЖЕ БУТИ ПРЕЗИДЕНТОМ. ВІН ПОМИЛКА, ТА ПРОДУКТ МЕДІЙНОЇ ПРОПАГАНДИ
да пустой, без детусиков, но он ехал...
а то уже забыл как они выглядят.
В страны "зеленой" зоны вошли Украина, а также такие государства как Швеция, Португалия, Хорватия, Беларусь, Великобритания, Турция, Словения, Египет и Италия.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/08/22/7113503/ "Мы были правы": премьер Швеции .
Сейчас, по мере ослабления мер социальной дистанции, во многих европейских странах наблюдается рост числа новых случаев заболевания.
В Швеции в последние недели наблюдается снижение как количества инфекций, так и смертности.
зе-гниды и мрази их почитатели...
шо угодно мели - и все правдой будет...