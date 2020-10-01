Жесткий карантин полностью сбил первую волну COVID-19 в Украине, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жесткие карантинные меры позволили сбить первую волну коронавируса в Украине.

Об этом Зеленский заявил во время рабочей поездки на Ривненщину, передает Цензор.НЕТ.

"У нас были жесткие карантинные меры, которые приводили, как и во всем мире, к трудностям в экономике Украины и в каждой семье, потому что экономический кризис в стране - это кризис в каждой семье. Но жесткие карантинные меры сбили полностью первую волну. Мы были на душу населения почти самыми лучшими в Европе. Просто самыми лучшими", - отметил Зеленский.

По словам Зеленского, пандемия в Европе началась раньше, поэтому Украина смогла оценить последствия и подготовиться к COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы научились справляться со всеми пожарами очень быстро, не теряя людей", - Зеленский