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Новости Коронавирус и карантин
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Жесткий карантин полностью сбил первую волну COVID-19 в Украине, - Зеленский

Жесткий карантин полностью сбил первую волну COVID-19 в Украине, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жесткие карантинные меры позволили сбить первую волну коронавируса в Украине.

Об этом Зеленский заявил во время рабочей поездки на Ривненщину, передает Цензор.НЕТ.

"У нас были жесткие карантинные меры, которые приводили, как и во всем мире, к трудностям в экономике Украины и в каждой семье, потому что экономический кризис в стране - это кризис в каждой семье. Но жесткие карантинные меры сбили полностью первую волну. Мы были на душу населения почти самыми лучшими в Европе. Просто самыми лучшими", - отметил Зеленский.

По словам Зеленского, пандемия в Европе началась раньше, поэтому Украина смогла оценить последствия и подготовиться к COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы научились справляться со всеми пожарами очень быстро, не теряя людей", - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20794) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
Янелох живет в своем выдуманном мире
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01.10.2020 14:48 Ответить
+16
Не знаю как волну, а экономику Украины сбил так точно...
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01.10.2020 14:49 Ответить
+11
"Мы были на душу населения почти самыми лучшими в Европе. Просто самыми лучшими"

это пздц. он реально не умеет говорить без телесуфлера
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01.10.2020 14:49 Ответить
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Янелох живет в своем выдуманном мире
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01.10.2020 14:48 Ответить
С масками они тогда крутую многоходовку закрутили...
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01.10.2020 14:50 Ответить
Жорсткий карантин повністю збив першу хвилю COVID-19 в Україні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1889
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01.10.2020 16:22 Ответить
Не знаю как волну, а экономику Украины сбил так точно...
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01.10.2020 14:49 Ответить
И наполняемость бюджета
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01.10.2020 15:01 Ответить
Додатково затримав здобуття колективного імунітету, родраконив людей, та незнамо на скільки задрав другу хвилю корвіда
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01.10.2020 15:42 Ответить
Жорсткий карантин повністю збив першу хвилю COVID-19 в Україні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2282
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01.10.2020 16:23 Ответить
А неоднозначный дальнейший пуск "куда вывезет" свел на нет первоначальный "чемпионский" успех. И теперь мы "лидеры" с конца, в крайнем случае в Европе.
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01.10.2020 14:49 Ответить
"Мы были на душу населения почти самыми лучшими в Европе. Просто самыми лучшими"

это пздц. он реально не умеет говорить без телесуфлера
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01.10.2020 14:49 Ответить
Зачем стоматологии закрывать, кретины? Зеленая шобла...
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01.10.2020 14:50 Ответить
злые языки грят, что на сегодняшний день из короназрявирусного фонда не закуплено ни одного аппарата швл... а и то правда - волна ж сбита...
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01.10.2020 14:51 Ответить
Тут и злых языков не надо, чтобы понять, что из-за этого дебилизма с коронавирусом, решение всех остальных медицинских проблем будет финансироваться еще хуже, чем раньше. Все средства перетекают на эту долбанную корону. В итоге все равно разворовываются... Короче говоря, экономика экономикой, а с болезнями ситуация станет значительно хуже.
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01.10.2020 14:54 Ответить
Млять он сегодня в ударе!!!Что не пьозднит,все ПЕРЛ!!!
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01.10.2020 14:51 Ответить
Мы были на душу населения почти самыми лучшими в Европе, это вообще о чем сказано?
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01.10.2020 14:51 Ответить
разумеется по количеству олигархов, порше, дешевой рабочей силы
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01.10.2020 14:56 Ответить
Це про душі. 😔 Це високе. Це духовне. Ми - духовні. Наші душі - найдушісті у Європі на душу. Душа. Що?! Який коронавірус?!!
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01.10.2020 15:20 Ответить
шо воно несет...
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01.10.2020 14:51 Ответить
ты перемог - спасибо, асел.....
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01.10.2020 14:52 Ответить
И снова брехня.

По всем признакам (увеличение смертности вместе с увеличением заболеваемости) в Украине первая волна в самом разгаре.

А вот в Европе первую волну действительно давно прошли и вошли во вторую. Там сейчас заболеваемость растет, а смертность падает.
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01.10.2020 14:52 Ответить
- Вирусолог! Инфекционист! Специалист!
- Да нет, простой воровитый, сцикливый писюанист.
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01.10.2020 14:53 Ответить
так подготовились...так подготовились, что аж ни одного аппарата ИВЛ не купили за госкошт..
и на дорогах растырили и на премиях намутили...а где пейся крутятся - там деньги мутятся (хаааарашо мутятся...с подготовкой и без)
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01.10.2020 14:53 Ответить
экономику ты сбил.плесень...а а волна как была-так еще больше разростается
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01.10.2020 14:54 Ответить
ну и как ты по подготовился?
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01.10.2020 14:55 Ответить
дороги к кладбищам есть, освещение на них светодиодное есть, мешки для избирателей тоже есть, порше прикупили... ай.. это из другого фонда - асфальтового...ой...
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01.10.2020 14:59 Ответить
Жесткий карантин полностью сбил первую волну COVID-19 в Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8975
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01.10.2020 14:58 Ответить
https://twitter.com/zdgRQumqiXoJzhb
https://twitter.com/zdgRQumqiXoJzhb

Андрій Воля

@zdgRQumqiXoJzhb


..... ZE НЕ МОЖЕ БУТИ ПРЕЗИДЕНТОМ. ВІН ПОМИЛКА, ТА ПРОДУКТ МЕДІЙНОЇ ПРОПАГАНДИ
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01.10.2020 14:58 Ответить
Че он мелит ? Обкурился айкосиков.
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01.10.2020 14:58 Ответить
вчера увидел на дороге школьный автобус.
да пустой, без детусиков, но он ехал...
а то уже забыл как они выглядят.
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01.10.2020 14:59 Ответить
Голова Рахункової палати: Станом на 26.09 з ковід фонду не закуплено жодного апарату ШВЛ. Витрачено 25 млрд. 12, млрд на дороги 50,2% 9,2 млрд соцвиплати, 36,8% 2,8 млрд. 11,2% 0,289 млрд засоби індзахисту 1,1%. Блд, більше половини коштів пішло на дороги і лише 1% на захист.Доповнення 2,8 млрд пішло на виплати МВС, МОЗ і виконавчої служби. Тобто Авакову. Ось такі у нас майстри спорту по боротьбі з коронавірусом. Я думаю за це їх теж колись будуть судити.
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01.10.2020 15:00 Ответить
Хорошо походу курнул наш Нелох ... Численность заболевших постоянно растет уже полгода, а оно тут мультики свои рассказывает.
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01.10.2020 15:03 Ответить
Первую волну сбило тепло и солнышко как и в остальной Европе. Потому что ковид - это типичное ОРВИ - летом уходит, осенью приходит.
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01.10.2020 15:05 Ответить
куди уходіт? звідки приходіт? тєпло і солнишко... розкажіть бразильцям, індусам...
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01.10.2020 16:46 Ответить
Там тоже есть зима и смена температуры.
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01.10.2020 22:09 Ответить
Шо он морозит?! Эти перлы - это "уже" 95 квартал или "ещё" президент?!
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01.10.2020 15:12 Ответить
да это он в роль призидента вживается но квартал 95 все не отпускает. Думает за народ, но говорит квартал в нем. Шизофреник что с него взять.
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01.10.2020 15:57 Ответить
У осла день полного обсера по плану на сегодня? Что не ляпнет- все пурга.Наговорил уже на полноценную психиатрическую комиссию.
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01.10.2020 15:16 Ответить
а завоз людей из очагов заражения самолетами без обсервации закалил и повысил иммунитет?
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01.10.2020 15:22 Ответить
Віслюку, першою хвилею епідемії для України стали вибори в квітні 2019 р.
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01.10.2020 15:39 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/1/7261487/ Украина обновила список "зеленых" и "красных" государств .
В страны "зеленой" зоны вошли Украина, а также такие государства как Швеция, Португалия, Хорватия, Беларусь, Великобритания, Турция, Словения, Египет и Италия.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/08/22/7113503/ "Мы были правы": премьер Швеции .

Сейчас, по мере ослабления мер социальной дистанции, во многих европейских странах наблюдается рост числа новых случаев заболевания.
В Швеции в последние недели наблюдается снижение как количества инфекций, так и смертности.

зе-гниды и мрази их почитатели...
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01.10.2020 15:41 Ответить
звідки цього лутшиго вірусогона випустили? що він меле і головне для кого? кому цікаві ці побрехеньки?
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01.10.2020 16:42 Ответить
Розповсюдженняч вірусу збив Велюр. Там збиралася вся нечисть!!!
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01.10.2020 17:18 Ответить
тема вирусняка вообще очень удобная для цирковых.
шо угодно мели - и все правдой будет...
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01.10.2020 19:50 Ответить
 
 