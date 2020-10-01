Жорсткий карантин повністю збив першу хвилю COVID-19 в Україні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що жорсткі карантинні заходи дозволили збити першу хвилю коронавірусу в Україні.

Про це Зеленський заявив під час робочої поїздки на Рівненщину, передає Цензор.НЕТ.

"У нас були жорсткі карантинні заходи, які приводили, як і в усьому світі, до труднощів в економіці України і в кожній родині, тому що економічна криза в країні - це криза в кожній родині. Але жорсткі карантинні заходи збили повністю першу хвилю. Ми були на душу населення майже найкращими в Європі. Просто найкращими", - зазначив Зеленський.

За словами Зеленського, пандемія в Європі почалася раніше, тому Україна змогла оцінити наслідки і підготуватися до COVID-19.

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