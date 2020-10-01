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Новости Революция в Беларуси
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Посредником в переговорах по Беларуси мог бы стать Путин, - Тихановская

Посредником в переговорах по Беларуси мог бы стать Путин, - Тихановская

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская не против привлечь президента России Владимира Путина к переговорам по ситуации в Беларуси.

Об этом лидер белорусской оппозиции заявила в интервью французской радиостанции RTL, передает Цензор.НЕТ.

Тихановская сообщила, что пока белорусская оппозиция не получала предложений от соседних стран выступить посредниками на переговорах по урегулированию ситуации в Беларуси.

"Мы всегда говорили, что открыты к диалогу. Мы хотели бы, чтобы соседние страны в первую очередь были посредниками в этих переговорах с властями. Было бы замечательно, если бы президент Макрон мог пригласить, например, Путина принять участие и выступить в роли посредника на этих переговорах", - заявила оппозиционерка, добавив, что Макрон хорошо понимает ситуацию в Беларуси.

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Беларусь (7919) путин владимир (31536) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+48
Это п..ец.......... вот и все, что нам необходимо знать о беларуси и мирным протестам в ней.
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01.10.2020 15:16 Ответить
+47
Глядя на Тихановскую, отлично понимаешь, почему никто из беларусов не желает рисковать. Ради этой оппортунистской кобылы? Даже в контексте "лучшего из худшего" она слишком отвратительна, чтобы жечь ради неё шины. Беларусь обречена.
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01.10.2020 15:16 Ответить
+46
Да-да! Пустите козла в огород ))
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01.10.2020 15:14 Ответить
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Страница 2 из 2
Москальські консерви існують лише задля вибухнути. Не зарадить ніщо: ані повітря свободи, ані підтримка, ані безпека, ані москальські кулаки на ребрах.
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01.10.2020 16:13 Ответить
Зараз повинно бути виправдання на кшталт "слабка жінка...", "чоловіка ув'язнили...", дитину зазомбували... І чого було пертися у тую політику із таким почтом?
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01.10.2020 16:17 Ответить
Как спасаться так в Евросоюз, хер ли не в парашу поехала ?
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01.10.2020 16:06 Ответить
Доречне запитання. Дійсно, чому?
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01.10.2020 16:14 Ответить
А хто би сприйняв на віру ці москальські закидони у її виконанні, якби вони народилися поблизу МКАД?
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01.10.2020 16:24 Ответить
Вот такие закидоны у опозиции
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01.10.2020 16:07 Ответить
С убийцей калякать...
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01.10.2020 16:08 Ответить
Тьху , ти... Знов за рибу грошi.
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01.10.2020 16:08 Ответить
Оппозиция Беларуси не настроена против РФ, наоборот, она вся пророссийская. Но Лукашенко не хочет быть в составе другого государства, "диктатор" хотел видимо нормальных отношений и с ЕС, и с РФ. Тихановской не нужна европейская поддержка, ей нужно освободить мужа и "репрессированных" - кстати за что? Российская власть выжидает удобного момента, и дождется, тк Лукашенко видимо не удержаться. Ошибки он допустил серьезные. Думаю - Тихановская ничего не сможет сказать кроме общих фраз.
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01.10.2020 16:19 Ответить
Ну взагалі чи є хтось, хто читав або чув "щось внятне, осмислене та розумне", що сказала або написала ця кухарка? Дійсно, ну абсолютний "інтелектуальний вакуум"... навіть коментувати таку "лідерку" важко - бо нема чого коментувати примітив. Краще хай на кухню збігає, ато молоко вже пригоріло.
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01.10.2020 16:19 Ответить
Та да... Тупая курица!
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01.10.2020 22:01 Ответить
Эта тоже не увидит агрессии путлера в Украине, а только сплошной мир в его глазах! Зачем эта курица вообще влезла в выборы, мужу ведь все равно не помогла? Да и какой из нее лидер? Настоящий лидер Колесникова. Ум, позиция, смелость,- все при ней!
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01.10.2020 16:19 Ответить
Колесникова - агент Газпрома...Все они - консервы...
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01.10.2020 16:24 Ответить
Угу, смєлость... А до біндєр не захотіла! ))) Навіть паспорт зжерла!
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01.10.2020 16:32 Ответить
Вот и консервы вскрылись.
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01.10.2020 16:25 Ответить
Не допомагайте цій опозиціонерці. Вона аж пищить, так бажає щоб її захищав путін, той що захищає Сашуню.Голосне, що забігла у Литву, а спор хоче вирішувати за рішення загарбника.
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01.10.2020 16:29 Ответить
то ти ще та кобила...
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01.10.2020 16:29 Ответить
Ау, критики, а что бы ВЫ сделали?
Повели пророссийское население на войну с Расией?
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01.10.2020 16:33 Ответить
Тихо ты! Сиди спокойно, а то Путин нападёт!!!
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01.10.2020 17:13 Ответить
А ты, ублюдочек, до сих пор не в курсе, что Путин уже напал?
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01.10.2020 17:52 Ответить
Не розумію на)(.я бєларусам президент, якщо усі засімафорилися на )(.йла?
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01.10.2020 16:35 Ответить
Все , теми про Білорусію можна на Форумі більше не відкривати !
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01.10.2020 16:35 Ответить
От і кінець історії ! Та "опозиція" здасть Білорусь під РФ ще скоріше ніж Лукашенко ! Бо ми з вами знаємо не буде Білорусі в якій майже зовсім не звучить Білоруська Мова , а значить повністю відсутня Білоруська Ідеологія, Цілі і Цінності . Амінь.
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01.10.2020 16:55 Ответить
Фокіна їм треба на переговорника! Треба нашого віддати
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01.10.2020 16:55 Ответить
Дєвочку так підготовили в Новосибірській школі зовнішньої розвідки РФ. Мовляв так і кажи тільки Путін може захистити демократію в Білорусі.
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01.10.2020 16:57 Ответить
Пипец... Ну всё с ней окончательно ясно.
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01.10.2020 17:11 Ответить
а тов, ****** не рассматривался?
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01.10.2020 17:54 Ответить
Альо! Это прачечная?
-Ху..ячечная? Это министерство культуры ***!
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01.10.2020 19:10 Ответить
После всех этих заявлений оппозиции я уже начала поддерживать Лукашенко!
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01.10.2020 19:03 Ответить
Тю, я давно уже на 180* свернул...
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01.10.2020 20:17 Ответить
Ей надо серьезно лечиться....жаль,что столько людей уже пострадало...неужели в Беларуси не найти настоящего лидера?..
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01.10.2020 19:11 Ответить
Меня больше Украина беспокоит насчет настоящего Лидера.
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01.10.2020 19:36 Ответить
Уже б зразу просила Путіна прийняти Білорусь у Единую и неделимую».
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01.10.2020 19:51 Ответить
Серьезно? Путин памаги? Дальше и ехать некуда. Вялорусь.
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01.10.2020 20:18 Ответить
И кака это оппозиция, когда шо тот, шо эта страстно ноздри раздвигают , когда смотрят на пыню... Это местечковый междусобойчик. Как когда-то между Ельциным и Горбачевым... вот только тогда Союз вальнули , а ща подумаешь 1\16-ая...
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01.10.2020 20:22 Ответить
На ту оппозиционерку посмотреть, губки тоненькие в прямой линии, еще и хладнокровно одна к одной прижаты... SURE, кроется в них расчетливая меркантильность... под пыни патронатом.
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01.10.2020 20:26 Ответить
если та оппозиционерка-из низов, то на какие шиши она разъезжает по Европам?
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01.10.2020 20:28 Ответить
Блин, на бабу Палажку схожа из какой-нить деревухи 40-ых.
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01.10.2020 20:31 Ответить
как макарон такое выдержал... То-то он ее прямиком ... направил на хутина, мол главного шафера в законе по урегулированию непоняток.
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01.10.2020 20:33 Ответить
Конечно Путин! Он в таких делах не "Новичек" - дурынде Тихоновский как раз лоб и намажет.
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01.10.2020 20:53 Ответить
Вона реально їбо##ута!
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01.10.2020 21:18 Ответить
Посредником в переговорах по Беларуси мог бы стать Путин, - Тихановская??????


Тихановская ты вообще умом тронулась. Кто ты такая что с тобой будет разговаривать или даже посмотрит в твою сторону сам Путлер!
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01.10.2020 21:22 Ответить
Сейчас главная задача белорусов убрать бандита Лукашенко, потом всё остальное.
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01.10.2020 21:49 Ответить
Путін? Хто це? В тьотки в голові олії бракує.
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01.10.2020 21:55 Ответить
Одужання білорусів від москвофілії тільки починається.
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01.10.2020 22:20 Ответить
пани, билив ми, еще и не начиналось.
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02.10.2020 02:13 Ответить
рожденный ползать, летать НЕ ГОДЕН.
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02.10.2020 02:14 Ответить
ккк
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02.10.2020 00:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lA5vD8PI82I
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02.10.2020 00:50 Ответить
Бг-ггг ... тока следует добавить, шо здесь ни политика, ни опозиционность - не при чем... Просто(по тексту)...ХЕХ...
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02.10.2020 03:48 Ответить
Ну , мнение кобылы нам известно, насчет доброго барина хутина , который рассудит - бабушка Ненила вылитая... Это просто образ ждуна, когда кто-то у бацьки отберет кермо и тебе передаст, к слову, язык не поворачивается сказать , мол, за красивые глазки... ЛАдно, это все мутота... Главное как беларусы восприняли потуги "оппозиционерки" призвать хутина, как смотрящего который разрулит ситуацию... А то много слез по форумам было , шо менты неправильно действовали , шо осаживали "оппозиционеров". Да, начинаю сочувствовать бацьке... Пыня это все замутил, в отместку за несговорчивость Рыгорача. Но Рыгорач не вкурил цимус , тоже побежал к пыне искать титьку, шобы успокоиться...
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02.10.2020 03:58 Ответить
ЛУЧШЕ ЧЕКАТИЛО !!! А ХОТИТЕ МЫ ВАМ ДАДИМ ОНОПРИЕНКО !?)
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02.10.2020 04:42 Ответить
Так що там зі слізними умовляннями адмінів поміняти прапорець Білорусі ?

І де це всі білоруські революціонери поділися, ті, які тут кричали і голосували за цю тьотку ?
І наші ? Ганьбили ж усіх, хто не за прі-зі-дєнтку Свєту ...
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02.10.2020 06:04 Ответить
А с самого начала было ясно, что Тихановская - это Хренлостанская шалава.
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02.10.2020 14:53 Ответить
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