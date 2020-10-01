Посредником в переговорах по Беларуси мог бы стать Путин, - Тихановская??????

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская не против привлечь президента России Владимира Путина к переговорам по ситуации в Беларуси.

Об этом лидер белорусской оппозиции заявила в интервью французской радиостанции RTL, передает Цензор.НЕТ.

Тихановская сообщила, что пока белорусская оппозиция не получала предложений от соседних стран выступить посредниками на переговорах по урегулированию ситуации в Беларуси.

"Мы всегда говорили, что открыты к диалогу. Мы хотели бы, чтобы соседние страны в первую очередь были посредниками в этих переговорах с властями. Было бы замечательно, если бы президент Макрон мог пригласить, например, Путина принять участие и выступить в роли посредника на этих переговорах", - заявила оппозиционерка, добавив, что Макрон хорошо понимает ситуацию в Беларуси.

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