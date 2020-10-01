Суд Милана переслушает "признание" нацгвардейца Маркива из-за ошибок переводчика, - Геращенко
Апелляционный суд Милана переслушает показания нацгвадрейца Виталия Маркива в камере, в которых он якобы признался в убийстве итальянского журналиста. Причиной такого решения стали ошибки, которые допускал переводчик.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Переводчик, который переводил показания Маркива и переводил результаты его прослушивания в камере, совершал ошибки. Переводы были неточными. И то, что прокуратура трактовала, как якобы признания Маркива в убийстве итальянца является не более чем домыслами", - сообщил Геращенко.
Он добавил, что это доказывает, что решение суда первой инстанции было основано на домыслах, предположениях и на неправильных толкований слов Маркива.
Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам лишения свободы. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 г.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Українці, вчіть англійську, бо на їзикє розмовляють в основному 142 мільйонів кацапів в Россіі.
А оно, англійців лише 50 мільйонів, зате англійську мову знають 5 мільярдів.
З іншого боку, з 50 млн. населення Британії частина - шотландці з ірландцями і валійцями...
Але так, кому треба та кацапська мова?