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Суд Милана переслушает "признание" нацгвардейца Маркива из-за ошибок переводчика, - Геращенко

Суд Милана переслушает

Апелляционный суд Милана переслушает показания нацгвадрейца Виталия Маркива в камере, в которых он якобы признался в убийстве итальянского журналиста. Причиной такого решения стали ошибки, которые допускал переводчик.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Переводчик, который переводил показания Маркива и переводил результаты его прослушивания в камере, совершал ошибки. Переводы были неточными. И то, что прокуратура трактовала, как якобы признания Маркива в убийстве итальянца является не более чем домыслами", - сообщил Геращенко.

Он добавил, что это доказывает, что решение суда первой инстанции было основано на домыслах, предположениях и на неправильных толкований слов Маркива.

Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам лишения свободы. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 г.

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Автор: 

Италия (1655) суд (25137) Геращенко Антон (1438) Маркив Виталий (188)


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Перекладач був озап
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01.10.2020 15:18 Ответить
...озапо... італійці завжди мають голосну наприкінці слова
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01.10.2020 15:58 Ответить
Це теж саме, як кацапські перекладачі, перекладали нам 300 років, про те, що діється у світі.
Українці, вчіть англійську, бо на їзикє розмовляють в основному 142 мільйонів кацапів в Россіі.
А оно, англійців лише 50 мільйонів, зате англійську мову знають 5 мільярдів.
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01.10.2020 15:22 Ответить
Ну англійців все-таки трохи більше, бо етнічними англійцями за походженням є значна частина американців, канадців, австралійців...
З іншого боку, з 50 млн. населення Британії частина - шотландці з ірландцями і валійцями...
Але так, кому треба та кацапська мова?
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01.10.2020 15:58 Ответить
А переводчика притянут к ответственности у италоваты очко играет? Такие однако европейские ценности , смазанные деньгами ********...
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01.10.2020 15:30 Ответить
В руперекладах усіх фільмів бедбой завжди українець...
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01.10.2020 15:32 Ответить
То вчіть англійську замість слухати російську
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01.10.2020 15:43 Ответить
А переводчик оплатит Маркиву компенсацию за нахождение в тюрьме ?
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01.10.2020 16:11 Ответить
 
 