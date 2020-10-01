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Суд Мілана переслухає "визнання" нацгвардійця Марківа через помилки перекладача, - Геращенко

Суд Мілана переслухає

Апеляційний суд Мілана переслухає свідчення нацгвардійця Віталія Марківа в камері, в яких він нібито зізнався у вбивстві італійського журналіста. Причиною такого рішення стали помилки, які допускав перекладач.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Перекладач, який перекладав свідчення Марківа і перекладав результати його прослуховування в камері, робив помилки. Переклади були неточними. І те, що прокуратура трактувала, як нібито визнання Марківа у вбивстві італійця є не більше ніж домислами", - повідомив Геращенко.

Він додав, що це доводить, що рішення суду першої інстанції було засновано на домислах, припущеннях і на неправильних тлумаченнях слів Марківа.

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Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у в'язниці поблизу Мілана після того, як в липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років позбавлення волі. Він перебуває під вартою з дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

Автор: 

Італія (1586) суд (11734) Геращенко Антон (935) Марків Віталій (178)


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Перекладач був озап
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01.10.2020 15:18 Відповісти
...озапо... італійці завжди мають голосну наприкінці слова
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01.10.2020 15:58 Відповісти
Це теж саме, як кацапські перекладачі, перекладали нам 300 років, про те, що діється у світі.
Українці, вчіть англійську, бо на їзикє розмовляють в основному 142 мільйонів кацапів в Россіі.
А оно, англійців лише 50 мільйонів, зате англійську мову знають 5 мільярдів.
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01.10.2020 15:22 Відповісти
Ну англійців все-таки трохи більше, бо етнічними англійцями за походженням є значна частина американців, канадців, австралійців...
З іншого боку, з 50 млн. населення Британії частина - шотландці з ірландцями і валійцями...
Але так, кому треба та кацапська мова?
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01.10.2020 15:58 Відповісти
А переводчика притянут к ответственности у италоваты очко играет? Такие однако европейские ценности , смазанные деньгами ********...
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01.10.2020 15:30 Відповісти
В руперекладах усіх фільмів бедбой завжди українець...
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01.10.2020 15:32 Відповісти
То вчіть англійську замість слухати російську
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01.10.2020 15:43 Відповісти
А переводчик оплатит Маркиву компенсацию за нахождение в тюрьме ?
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01.10.2020 16:11 Відповісти
 
 