Суд Мілана переслухає "визнання" нацгвардійця Марківа через помилки перекладача, - Геращенко
Апеляційний суд Мілана переслухає свідчення нацгвардійця Віталія Марківа в камері, в яких він нібито зізнався у вбивстві італійського журналіста. Причиною такого рішення стали помилки, які допускав перекладач.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Перекладач, який перекладав свідчення Марківа і перекладав результати його прослуховування в камері, робив помилки. Переклади були неточними. І те, що прокуратура трактувала, як нібито визнання Марківа у вбивстві італійця є не більше ніж домислами", - повідомив Геращенко.
Він додав, що це доводить, що рішення суду першої інстанції було засновано на домислах, припущеннях і на неправильних тлумаченнях слів Марківа.
Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у в'язниці поблизу Мілана після того, як в липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років позбавлення волі. Він перебуває під вартою з дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.
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Українці, вчіть англійську, бо на їзикє розмовляють в основному 142 мільйонів кацапів в Россіі.
А оно, англійців лише 50 мільйонів, зате англійську мову знають 5 мільярдів.
З іншого боку, з 50 млн. населення Британії частина - шотландці з ірландцями і валійцями...
Але так, кому треба та кацапська мова?