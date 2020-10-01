Суд Мілана переслухає "визнання" нацгвардійця Марківа через помилки перекладача, - Геращенко

Апеляційний суд Мілана переслухає свідчення нацгвардійця Віталія Марківа в камері, в яких він нібито зізнався у вбивстві італійського журналіста. Причиною такого рішення стали помилки, які допускав перекладач.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Перекладач, який перекладав свідчення Марківа і перекладав результати його прослуховування в камері, робив помилки. Переклади були неточними. І те, що прокуратура трактувала, як нібито визнання Марківа у вбивстві італійця є не більше ніж домислами", - повідомив Геращенко.

Він додав, що це доводить, що рішення суду першої інстанції було засновано на домислах, припущеннях і на неправильних тлумаченнях слів Марківа.

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Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у в'язниці поблизу Мілана після того, як в липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років позбавлення волі. Він перебуває під вартою з дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.