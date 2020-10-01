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Новости Пожары в Украине
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Сразу после ликвидации пожара КПВВ "Станица Луганская" будет полностью восстановлен, - Ермак

Сразу после ликвидации пожара КПВВ

Сразу после полной ликвидации пожара на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" по поручению Президента Украины Владимира Зеленского начнется восстановление инфраструктуры, заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

"Когда полностью ликвидируют пожар, немедленно начнется восстановление всей инфраструктуры. Пропускной пункт станет еще более современным и удобным для граждан, чем был. Такую задачу поставил президент Украины", - сказал он "Интерфакс-Украина" в четверг, передает Цензор.НЕТ.

По словам Ермака, к ликвидации пожара привлечены подразделения ГСЧС и пограничники, и сделано все возможное для безопасности гражданских лиц.

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Как сообщала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, в КПВВ "Станица Луганская" загорелись элементы инфраструктуры, ситуация осложнена сильными порывами ветра.

Автор: 

пожар (5969) КПВВ (330) Ермак Андрей (1269) Станица Луганская (189)


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Топ комментарии
+10
Гниди. Сепарня влаштовує пожежу, а нам відбудовувати, та ще в пріорітеті? А хати в згорівших українських сілах, відбудувати спочатку не хочете, ні?
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01.10.2020 15:52 Ответить
+10
За счёт Ермака
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01.10.2020 15:53 Ответить
+6
Закрыть навсегда.Некуй болтаться туда-сюда.
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01.10.2020 15:55 Ответить
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Гниди. Сепарня влаштовує пожежу, а нам відбудовувати, та ще в пріорітеті? А хати в згорівших українських сілах, відбудувати спочатку не хочете, ні?
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01.10.2020 15:52 Ответить
Закрыть навсегда.Некуй болтаться туда-сюда.
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01.10.2020 15:55 Ответить
За счёт Ермака
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01.10.2020 15:53 Ответить
Упитанный парень
С дурно.ватым ицом
Заче же ублюдок
покинул свой доом,

Нахмурились тучи
А в Рассии там мрак
В Гаагу судьба твоя Дерьмаак...
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01.10.2020 15:53 Ответить
Такую задачу поставил президент Украины", - сказал он Источник: https://censor.net/ru/n3222334\\\\\\\

Брезидент поставил задачу - отстроить пирамиды, разграбленные во времена Дария.(а нам пофиг шо их нет, сказал Ермак)

А у президента рот занят шоб самому гавкнуть чет? смешно с Филатовым спорил и заложил пари вроде. клоунада, куму нада
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01.10.2020 15:57 Ответить
пари закладывал другой жирный мудак, - Богдан. Хотя от изменений рожи у уха главного дурака, ситуация нисколько не меняется
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01.10.2020 16:00 Ответить
та нах надо, эти уроды будут ее жечь, а мы восстанавливать
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01.10.2020 15:57 Ответить
Сказочные таки долбойопы! Сразу после ликвидации пожара КПВВ "Станица Луганская" будет полностью восстановлен, - Ермак - Цензор.НЕТ 8302
Тренируемся в постойке самых лучших КПВВ в мире! У Ермака хорошие учителя и наставники. Построил КПВВ не совсем удобное для жителей Лугандона - спалили на фиг старое и заставили переделать. А вы хохлы оплачивайте. В том числе и организованные лугандонцами тренингы для пожарных служб Украины.
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01.10.2020 15:58 Ответить
шо, опять?!
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01.10.2020 15:58 Ответить
все лучшее детям
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01.10.2020 16:01 Ответить
Давай Ермак с какого х..я ты ставишь дедушек своей соски и во вторых, пройди падоо детектор лжи
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01.10.2020 16:05 Ответить
Сколько бы не горело, а мы все равно будем восстанавливать! Восстановители (хочется выругаться, воспитание не позволяет).
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01.10.2020 16:08 Ответить
Дермак ты какое имеешь отношение к погран службе?
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01.10.2020 16:20 Ответить
Може вже і має. У нього є можливість усі вожжі собі накрутить.
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01.10.2020 17:35 Ответить
нахЭра... пусть сидят по домам и не шастают, хотя бы временно...
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01.10.2020 16:21 Ответить
А зачем? Я бы, например, поручил тщательнейшим образом проверить кто там чего подпалил. И если выяснится, что виноваты - как говорит бубочка - "с той стороны", то перенес бы КПВВ в другой населенный пункт. Причем в такой, где лаптеногим придется восстанавливать к нему дорогу. Скажите мне где я не прав?
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01.10.2020 16:32 Ответить
"Сразу после ликвидации пожара КПВВ "Станица Луганская" будет полностью восстановлен, - Ермак..."

Нафіга?
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01.10.2020 16:35 Ответить
Видать мало строительства дорог, денег некуда девать. Хотя бы метро там не начали рыть.
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01.10.2020 17:06 Ответить
Головне - ''по поручению президента''. В Україні зараз і сонце не встане без доручення зеленського.
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01.10.2020 17:02 Ответить
я так понимаю завхоз дерьмак с криками ура рванет самостоятельно все восстанавливать? да, гнида феэсбешная?строитель гребанный , нах с пляжа и на зону!!!
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01.10.2020 17:04 Ответить
Єрмак має від ФСБ РФ 40 млн дол. за те, що відстоює інтереси москалів! І чим більше грошей українців він витратить на ОРДІЛО , тим більше премій від )(утіна ... От він і намагається : вода , електрика , пенсії( при тому що всі податки платять в РФ !!!) - все для донбаської "нації" , а українці , то хіба народ? Раз мовчать і терплять , то можна грабувати ... ремонт КПВВ, це ж копійки в порівнянні з іншими разбоями .
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01.10.2020 17:08 Ответить
можна подробиці про 40 млн. долярів, а то якось не гарно - ви знаєте а навкруги ні!?
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01.10.2020 17:57 Ответить
а обкопаться нізя було?
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01.10.2020 17:34 Ответить
 
 