Сразу после ликвидации пожара КПВВ "Станица Луганская" будет полностью восстановлен, - Ермак
Сразу после полной ликвидации пожара на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" по поручению Президента Украины Владимира Зеленского начнется восстановление инфраструктуры, заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
"Когда полностью ликвидируют пожар, немедленно начнется восстановление всей инфраструктуры. Пропускной пункт станет еще более современным и удобным для граждан, чем был. Такую задачу поставил президент Украины", - сказал он "Интерфакс-Украина" в четверг, передает Цензор.НЕТ.
По словам Ермака, к ликвидации пожара привлечены подразделения ГСЧС и пограничники, и сделано все возможное для безопасности гражданских лиц.
Как сообщала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, в КПВВ "Станица Луганская" загорелись элементы инфраструктуры, ситуация осложнена сильными порывами ветра.
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С дурно.ватым ицом
Заче же ублюдок
покинул свой доом,
Нахмурились тучи
А в Рассии там мрак
В Гаагу судьба твоя Дерьмаак...
Брезидент поставил задачу - отстроить пирамиды, разграбленные во времена Дария.(а нам пофиг шо их нет, сказал Ермак)
А у президента рот занят шоб самому гавкнуть чет? смешно с Филатовым спорил и заложил пари вроде. клоунада, куму нада
Тренируемся в постойке самых лучших КПВВ в мире! У Ермака хорошие учителя и наставники. Построил КПВВ не совсем удобное для жителей Лугандона - спалили на фиг старое и заставили переделать. А вы хохлы оплачивайте. В том числе и организованные лугандонцами тренингы для пожарных служб Украины.
детям
Нафіга?