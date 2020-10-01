Відразу після ліквідації пожежі КПВВ "Станиця Луганська" буде повністю відновлена, - Єрмак

Відразу після повної ліквідації пожежі на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" за дорученням Президента України Володимира Зеленського почнеться відновлення інфраструктури, заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

"Коли повністю ліквідують пожежу, негайно почнеться відновлення всієї інфраструктури. Пропускний пункт стане ще більш сучасним і зручним для громадян, ніж був. Таке завдання поставив президент України", - сказав він "Інтерфакс-Україна" в четвер, передає Цензор.НЕТ.

За словами Єрмака, до ліквідації пожежі залучено підрозділи ДСНС і прикордонники, і зроблено все можливе для безпеки цивільних осіб.

Як повідомляла пресслужба Державної прикордонної служби України, в КПВВ "Станиця Луганська" загорілися елементи інфраструктури, ситуація ускладнена сильними поривами вітру.

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