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Новини Пожежі в Україні
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Відразу після ліквідації пожежі КПВВ "Станиця Луганська" буде повністю відновлена, - Єрмак

Відразу після ліквідації пожежі КПВВ

Відразу після повної ліквідації пожежі на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" за дорученням Президента України Володимира Зеленського почнеться відновлення інфраструктури, заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

"Коли повністю ліквідують пожежу, негайно почнеться відновлення всієї інфраструктури. Пропускний пункт стане ще більш сучасним і зручним для громадян, ніж був. Таке завдання поставив президент України", - сказав він "Інтерфакс-Україна" в четвер, передає Цензор.НЕТ.

За словами Єрмака, до ліквідації пожежі залучено підрозділи ДСНС і прикордонники, і зроблено все можливе для безпеки цивільних осіб.

Як повідомляла пресслужба Державної прикордонної служби України, в КПВВ "Станиця Луганська" загорілися елементи інфраструктури, ситуація ускладнена сильними поривами вітру.

Дивіться також: На Луганщині вже ліквідовано 116 зі 146 осередків пожеж, - Яровий. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

пожежа (4351) КПВВ (330) Єрмак Андрій (1382) Станиця Луганська (196)


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Топ коментарі
+10
Гниди. Сепарня влаштовує пожежу, а нам відбудовувати, та ще в пріорітеті? А хати в згорівших українських сілах, відбудувати спочатку не хочете, ні?
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01.10.2020 15:52 Відповісти
+10
За счёт Ермака
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01.10.2020 15:53 Відповісти
+6
Закрыть навсегда.Некуй болтаться туда-сюда.
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01.10.2020 15:55 Відповісти
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Гниди. Сепарня влаштовує пожежу, а нам відбудовувати, та ще в пріорітеті? А хати в згорівших українських сілах, відбудувати спочатку не хочете, ні?
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01.10.2020 15:52 Відповісти
Закрыть навсегда.Некуй болтаться туда-сюда.
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01.10.2020 15:55 Відповісти
За счёт Ермака
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01.10.2020 15:53 Відповісти
Упитанный парень
С дурно.ватым ицом
Заче же ублюдок
покинул свой доом,

Нахмурились тучи
А в Рассии там мрак
В Гаагу судьба твоя Дерьмаак...
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01.10.2020 15:53 Відповісти
Такую задачу поставил президент Украины", - сказал он Источник: https://censor.net/ru/n3222334\\\\\\\

Брезидент поставил задачу - отстроить пирамиды, разграбленные во времена Дария.(а нам пофиг шо их нет, сказал Ермак)

А у президента рот занят шоб самому гавкнуть чет? смешно с Филатовым спорил и заложил пари вроде. клоунада, куму нада
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01.10.2020 15:57 Відповісти
пари закладывал другой жирный мудак, - Богдан. Хотя от изменений рожи у уха главного дурака, ситуация нисколько не меняется
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01.10.2020 16:00 Відповісти
та нах надо, эти уроды будут ее жечь, а мы восстанавливать
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01.10.2020 15:57 Відповісти
Сказочные таки долбойопы! Сразу после ликвидации пожара КПВВ "Станица Луганская" будет полностью восстановлен, - Ермак - Цензор.НЕТ 8302
Тренируемся в постойке самых лучших КПВВ в мире! У Ермака хорошие учителя и наставники. Построил КПВВ не совсем удобное для жителей Лугандона - спалили на фиг старое и заставили переделать. А вы хохлы оплачивайте. В том числе и организованные лугандонцами тренингы для пожарных служб Украины.
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01.10.2020 15:58 Відповісти
шо, опять?!
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01.10.2020 15:58 Відповісти
все лучшее детям
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01.10.2020 16:01 Відповісти
Давай Ермак с какого х..я ты ставишь дедушек своей соски и во вторых, пройди падоо детектор лжи
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01.10.2020 16:05 Відповісти
Сколько бы не горело, а мы все равно будем восстанавливать! Восстановители (хочется выругаться, воспитание не позволяет).
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01.10.2020 16:08 Відповісти
Дермак ты какое имеешь отношение к погран службе?
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01.10.2020 16:20 Відповісти
Може вже і має. У нього є можливість усі вожжі собі накрутить.
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01.10.2020 17:35 Відповісти
нахЭра... пусть сидят по домам и не шастают, хотя бы временно...
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01.10.2020 16:21 Відповісти
А зачем? Я бы, например, поручил тщательнейшим образом проверить кто там чего подпалил. И если выяснится, что виноваты - как говорит бубочка - "с той стороны", то перенес бы КПВВ в другой населенный пункт. Причем в такой, где лаптеногим придется восстанавливать к нему дорогу. Скажите мне где я не прав?
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01.10.2020 16:32 Відповісти
"Сразу после ликвидации пожара КПВВ "Станица Луганская" будет полностью восстановлен, - Ермак..."

Нафіга?
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01.10.2020 16:35 Відповісти
Видать мало строительства дорог, денег некуда девать. Хотя бы метро там не начали рыть.
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01.10.2020 17:06 Відповісти
Головне - ''по поручению президента''. В Україні зараз і сонце не встане без доручення зеленського.
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01.10.2020 17:02 Відповісти
я так понимаю завхоз дерьмак с криками ура рванет самостоятельно все восстанавливать? да, гнида феэсбешная?строитель гребанный , нах с пляжа и на зону!!!
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01.10.2020 17:04 Відповісти
Єрмак має від ФСБ РФ 40 млн дол. за те, що відстоює інтереси москалів! І чим більше грошей українців він витратить на ОРДІЛО , тим більше премій від )(утіна ... От він і намагається : вода , електрика , пенсії( при тому що всі податки платять в РФ !!!) - все для донбаської "нації" , а українці , то хіба народ? Раз мовчать і терплять , то можна грабувати ... ремонт КПВВ, це ж копійки в порівнянні з іншими разбоями .
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01.10.2020 17:08 Відповісти
можна подробиці про 40 млн. долярів, а то якось не гарно - ви знаєте а навкруги ні!?
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01.10.2020 17:57 Відповісти
а обкопаться нізя було?
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01.10.2020 17:34 Відповісти
 
 