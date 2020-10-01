Выездное заседание "Слуги народа" на Донбассе отменили, - замглавы фракции Кравчук
Выездное заседание парламентской фракции "Слуга народа" на Донбассе сейчас не планируется.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.
Сейчас, по словам Кравчук, на Луганщине работают нардепы Ткаченко и Горбенко.
"Относительно выездного заседания фракции мы уже будем смотреть на следующей неделе. Сейчас собираем гуманитарную помощь (пострадавшим от пожаров - ред.) семьям и эти депутаты это организовывают", - отметила она.
В то же время нардеп Александр Качура рассказал, что руководство фракции не давало депутатам никакой информации о поездке на Донбасс.
"Не было конкретики с самого начала. Было сначала озвучено, что с пятницы на субботу должны ехать. Потом сказали: "если следующая неделя не пленарная, то должны ехать в четверг". Затем руководство фракции не сообщило никакой информации по этому поводу", - пояснил он.
Напомним, ранее сообщалось, что парламентская фракция "Слуга народа" планирует провести выездное заседание на Донбассе.
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Этому Качуре не сказали, кто у него руководство фракции
или он тупо ссыт зебилам в глаза ?
Александр Качура рассказал, что руководство фракции не давало депутатам никакой информации о поездке на Донбасс.
https://citaty.info/man/faina-georgievna-ranevskaya Фаина Георгиевна Раневская