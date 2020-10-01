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Выездное заседание "Слуги народа" на Донбассе отменили, - замглавы фракции Кравчук

Выездное заседание

Выездное заседание парламентской фракции "Слуга народа" на Донбассе сейчас не планируется.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

Сейчас, по словам Кравчук, на Луганщине работают нардепы Ткаченко и Горбенко.

"Относительно выездного заседания фракции мы уже будем смотреть на следующей неделе. Сейчас собираем гуманитарную помощь (пострадавшим от пожаров - ред.) семьям и эти депутаты это организовывают", - отметила она.

В то же время нардеп Александр Качура рассказал, что руководство фракции не давало депутатам никакой информации о поездке на Донбасс.

"Не было конкретики с самого начала. Было сначала озвучено, что с пятницы на субботу должны ехать. Потом сказали: "если следующая неделя не пленарная, то должны ехать в четверг". Затем руководство фракции не сообщило никакой информации по этому поводу", - пояснил он.

Напомним, ранее сообщалось, что парламентская фракция "Слуга народа" планирует провести выездное заседание на Донбассе.

Также читайте: В "Слуге народа" COVID-19 болеют около 10 депутатов, - Кравчук

Автор: 

Донбасс (26957) Слуга народа (2635) Кравчук Евгения (368)


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Топ комментарии
+25
Я удивлен Что, шатер циркачный не успевают установить?
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01.10.2020 17:49 Ответить
+22
очко у клоунов, похоже, не резиновое....
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01.10.2020 17:48 Ответить
+22
аяяй)) а шо ж такоє? страшно, бл?? нє пріцельно постреліваєт та сторона?
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01.10.2020 17:49 Ответить
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очко у клоунов, похоже, не резиновое....
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01.10.2020 17:48 Ответить
Не железное,а резиновое.
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01.10.2020 17:52 Ответить
та й слуги урода в автобус не влезли.. стефанчук с юзиком...
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01.10.2020 18:11 Ответить
"Слуга народа" планирует провести заседание фракции на Донбассе, по сути, в нулевой зоне", - Арахамия


Этому Качуре не сказали, кто у него руководство фракции

или он тупо ссыт зебилам в глаза ?




Александр Качура рассказал, что руководство фракции не давало депутатам никакой информации о поездке на Донбасс.
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01.10.2020 19:34 Ответить
аяяй)) а шо ж такоє? страшно, бл?? нє пріцельно постреліваєт та сторона?
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01.10.2020 17:49 Ответить
Чергова обіцянка-цяцянка...
Выездное заседание "Слуги народа" на Донбассе отменили, - замглавы фракции Кравчук - Цензор.НЕТ 6765
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01.10.2020 17:49 Ответить
Я удивлен Что, шатер циркачный не успевают установить?
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01.10.2020 17:49 Ответить
ветер сильный и пожары, да еще и постреливают. А шатер ведь не бронированный!
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01.10.2020 18:04 Ответить
Отпускайте идиотов и клоунов из своей https://citaty.info/topic/zhizn жизни . https://citaty.info/topic/cirk Цирк должен гастролировать.
https://citaty.info/man/faina-georgievna-ranevskaya Фаина Георгиевна Раневская
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01.10.2020 19:30 Ответить
пшик,как и вся их деятельность
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01.10.2020 17:49 Ответить
бояться за свої тушки ?
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01.10.2020 17:50 Ответить
та там туши у боровів будь здоров!) під два центнера буде)
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01.10.2020 17:52 Ответить
А що таке сталося...?
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01.10.2020 17:50 Ответить
"Та сторона" завчасно повідомила - що буде в черговий раз порушувати режим тиші"...
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01.10.2020 17:54 Ответить
Очко-взыграло,людям в глаза-посмотреть.
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01.10.2020 18:01 Ответить
Они все делают по команде? Думал ничто не помешает слуге народа, встретиться со своим Господином...
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01.10.2020 17:51 Ответить
Що, жим-жим дупи? Злякалися, що *********?
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01.10.2020 17:54 Ответить
Помогли бы тушить пожар, отбивали пули и снаряды сепаров...Шож случилось? Или мира не хотите?
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01.10.2020 17:57 Ответить
проще было бы из них составить штурмовую роту и отправить на границу с зимбабве
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01.10.2020 18:01 Ответить
ОБОСРАЛИСЬ?
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01.10.2020 18:02 Ответить
Нет, просто бумага закончилась еще весной.
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01.10.2020 18:10 Ответить
Очко победило жадность!Ну ничего они исправятся ,поедут в Трускавец и там займутся проблемами Донбасса.
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01.10.2020 18:08 Ответить
А ШО ж такое?.......на днях не бритый Чиполлино Арахамия заявлял совсем другое.........
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01.10.2020 18:10 Ответить
Очконавты и дегенераторы.
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01.10.2020 18:17 Ответить
Ну я же советовал собираться в кернесовском туалете стоимостью 5 млн. Тепло, светло и все удобства.
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01.10.2020 18:30 Ответить
Відмінили... бо сцикун.
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01.10.2020 19:13 Ответить
Всі обіцянки зелених - заради піару, але виконувати не обов'язково.
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01.10.2020 20:19 Ответить
наверное памперсов с логотипом СН не хватило всем вот и перенесли
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01.10.2020 20:19 Ответить
Тю, а чого?
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01.10.2020 20:33 Ответить
придурки
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01.10.2020 21:23 Ответить
Просто, та сторона не перестала стріляти
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01.10.2020 21:33 Ответить
Знаковое событие!
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02.10.2020 08:25 Ответить
 
 