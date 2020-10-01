При рассмотрении апелляции в деле Маркива суд назначил дополнительные экспертизы, - Аваков
По итогам второго заседания Апелляционного суда в Милане по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива были назначены дополнительные экспертизы,
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"Адвокаты с нашей стороны свои позиции заявили, назначена дополнительная экспертиза. Сторона обвинения пытается интерпретировать косвенные слова Маркива с прослушивания в тюрьме. Будто было сказано "убили журналиста", а пытаются интерпретировать как бы "я убил", - заявил Аваков.
Министр уточнил, что украинская сторона передала суду весь пакет экспертиз.
"Мы провели эксперимент в тот же период, когда погибли Миронов и Роккелли. Настаиваем, что автомат не может стрелять на 1500 м и при этом убивать прицельно. И Роккелли и Миронов не были в прямой видимости. Хотим, чтобы также привлекли записи, которые предоставил Ригалон, там видно и слышно стрельбу, которая проходила в 200 м, а не со стороны горы Карачун", - сказал Аваков.
"Кроме того, мы нашли записку в кармане Миронова, где он переписывался с пресс-секретарем "ДНР" Хорошевой. Они договаривались с ней о встрече с Гиркиным. Поэтому мы не исключаем мнение, что это была провокация - отправить иностранцев под огонь, а потом всю вину возложить на Украину", - добавил министр.
Аваков напомнил, что Украина неоднократно официально приглашала итальянскую сторону приехать на место событий, однако никто ни разу не приехал.
"На мой взгляд, это нарушает право на защиту, и решение суда первой инстанции было вынесено на эмоциях", - отметил министр.
Кроме того, Аваков сообщил, что в среду, 30 сентября, состоялась пресс-конференция родственников погибшего Андрея Миронова. Они недовольны приговором Маркива и считают его недействительным.
Следующее заседание апелляционного суда назначено на 15 и 23 октября.
Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.
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Все авакяновские патриоты. Да? Черт ваш авакян. Кстати а пеця и путин ***** или нет? 😷
1- хто жер з його рук.,
2- хто з ним у бізнесі.,
3 - хто завдяки йому біля корита.
Як думаєте, що вони скажуть.( а вони мовчать)
А ви, якщо не відноситесь до цих категорій, є просто лох, який жує локшину з вух.
Це щоб не розписувати його справжні "заслуги"
Марківом треба займатись іншій конторі.
вилла есть?
Теперь уже ближе к истине.
И никто не утверждал, что маркив самолично убил.
Утверждали, что он дал пару очередей, промахнулся и дал указание артиллерии.
Заврался Аваков.
Типа Маркив идиот?
Хрен бы его нашли, если бы он не трепался.
Хрен его знает, кто там стрелял, на таком расстоянии лицо не разобрать
Не может быть один человек в двух местах одновременно.
Или Маркив стрелял с горы сначала с автомата,а потом понял что это далеко и решил стрельнуть с миномета?
Я не знаю кто кому что сказал,но если следствие и суд не догоняют такой простой вещи там же и переводчики такие же.
Кто стрелял из автомата?
Что это за следствие такое?
Сегодня азеры побили французских журналистов и ничего им не будет.
Ну, пальнули из пиона на 25 км, ну попали, звыняйте, нефиг шастать случайно.
А этот заявил, что видел безоружных людей, а это уже военное преступление.
Безоружные люди?
Я же говорю что если у следствия в голове такая каша,то там и переводчики такие же и журналисты.
Они до двух считать не знают как.
Я ж писал выше, он шмалял из автомата, не попал и навёл артиллерию.
Они по росту не подходят под обвиняемых!