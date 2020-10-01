При рассмотрении апелляции в деле Маркива суд назначил дополнительные экспертизы, - Аваков

По итогам второго заседания Апелляционного суда в Милане по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива были назначены дополнительные экспертизы,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Адвокаты с нашей стороны свои позиции заявили, назначена дополнительная экспертиза. Сторона обвинения пытается интерпретировать косвенные слова Маркива с прослушивания в тюрьме. Будто было сказано "убили журналиста", а пытаются интерпретировать как бы "я убил", - заявил Аваков.

Министр уточнил, что украинская сторона передала суду весь пакет экспертиз.

"Мы провели эксперимент в тот же период, когда погибли Миронов и Роккелли. Настаиваем, что автомат не может стрелять на 1500 м и при этом убивать прицельно. И Роккелли и Миронов не были в прямой видимости. Хотим, чтобы также привлекли записи, которые предоставил Ригалон, там видно и слышно стрельбу, которая проходила в 200 м, а не со стороны горы Карачун", - сказал Аваков.

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"Кроме того, мы нашли записку в кармане Миронова, где он переписывался с пресс-секретарем "ДНР" Хорошевой. Они договаривались с ней о встрече с Гиркиным. Поэтому мы не исключаем мнение, что это была провокация - отправить иностранцев под огонь, а потом всю вину возложить на Украину", - добавил министр.

Аваков напомнил, что Украина неоднократно официально приглашала итальянскую сторону приехать на место событий, однако никто ни разу не приехал.

"На мой взгляд, это нарушает право на защиту, и решение суда первой инстанции было вынесено на эмоциях", - отметил министр.

Кроме того, Аваков сообщил, что в среду, 30 сентября, состоялась пресс-конференция родственников погибшего Андрея Миронова. Они недовольны приговором Маркива и считают его недействительным.

Следующее заседание апелляционного суда назначено на 15 и 23 октября.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.