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Новости Свободу Маркиву
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При рассмотрении апелляции в деле Маркива суд назначил дополнительные экспертизы, - Аваков

При рассмотрении апелляции в деле Маркива суд назначил дополнительные экспертизы, - Аваков

По итогам второго заседания Апелляционного суда в Милане по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива были назначены дополнительные экспертизы,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Адвокаты с нашей стороны свои позиции заявили, назначена дополнительная экспертиза. Сторона обвинения пытается интерпретировать косвенные слова Маркива с прослушивания в тюрьме. Будто было сказано "убили журналиста", а пытаются интерпретировать как бы "я убил", - заявил Аваков.

Министр уточнил, что украинская сторона передала суду весь пакет экспертиз.

"Мы провели эксперимент в тот же период, когда погибли Миронов и Роккелли. Настаиваем, что автомат не может стрелять на 1500 м и при этом убивать прицельно. И Роккелли и Миронов не были в прямой видимости. Хотим, чтобы также привлекли записи, которые предоставил Ригалон, там видно и слышно стрельбу, которая проходила в 200 м, а не со стороны горы Карачун", - сказал Аваков.

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"Кроме того, мы нашли записку в кармане Миронова, где он переписывался с пресс-секретарем "ДНР" Хорошевой. Они договаривались с ней о встрече с Гиркиным. Поэтому мы не исключаем мнение, что это была провокация - отправить иностранцев под огонь, а потом всю вину возложить на Украину", - добавил министр.

Аваков напомнил, что Украина неоднократно официально приглашала итальянскую сторону приехать на место событий, однако никто ни разу не приехал.

"На мой взгляд, это нарушает право на защиту, и решение суда первой инстанции было вынесено на эмоциях", - отметил министр.

Кроме того, Аваков сообщил, что в среду, 30 сентября, состоялась пресс-конференция родственников погибшего Андрея Миронова. Они недовольны приговором Маркива и считают его недействительным.

Следующее заседание апелляционного суда назначено на 15 и 23 октября.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

Автор: 

Аваков Арсен (3445) Национальная гвардия (2153) Маркив Виталий (188)


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Топ комментарии
+9
До тех пор пока министрам платят с наших налогов - указывать им именно нам. Если в Вас раболепство заложено на генном уровне перед чинами, то это Ваша личная проблема.
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01.10.2020 18:28 Ответить
+5
Даже самые упоротые вынуждены признать работу Авакова. Несмотря на все говно, которое на него льют, он все равно делает свое благое дело.
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01.10.2020 18:13 Ответить
+4
Аваков и честь это как рюкзак и порядочность. Ничего общего.
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01.10.2020 17:59 Ответить
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Отдать должное Авакову при всем говне которого не отнять: он оторвал жЁпу от кресла министра и полетел защищать честь мундира...
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01.10.2020 17:52 Ответить
Аваков и честь это как рюкзак и порядочность. Ничего общего.
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01.10.2020 17:59 Ответить
Даже самые упоротые вынуждены признать работу Авакова. Несмотря на все говно, которое на него льют, он все равно делает свое благое дело.
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01.10.2020 18:13 Ответить
Хотя дело безнадежное изначально: Италия автономия пуйла...
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01.10.2020 17:54 Ответить
есть азбучные истины, а есть рюкзачные
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01.10.2020 17:58 Ответить
Авакян еше то .овно. Хочет показать какой он патриот на этом деле.
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01.10.2020 18:07 Ответить
Он на самом деле патриот. Не смотря на то говно, которое ты и такие как ты на него льют. Где бы был тот Харьков? Где бы был Мариуполь? Да и 2/3 Донбасса, которые освободили под его управлением? По какую сторону от линии фронта они ьы оказались?
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01.10.2020 18:16 Ответить
Угу патриот. А еще патриоты - дейдей, голубан, кива...
Все авакяновские патриоты. Да? Черт ваш авакян. Кстати а пеця и путин ***** или нет? 😷
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01.10.2020 18:45 Ответить
Про Авакяна можуть судити :
1- хто жер з його рук.,
2- хто з ним у бізнесі.,
3 - хто завдяки йому біля корита.
Як думаєте, що вони скажуть.( а вони мовчать)
А ви, якщо не відноситесь до цих категорій, є просто лох, який жує локшину з вух.
Це щоб не розписувати його справжні "заслуги"
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01.10.2020 19:19 Ответить
Я не вірю в італійське "правосуддя". Більші коррупціонери ніж Україна.
Марківом треба займатись іншій конторі.
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01.10.2020 18:10 Ответить
сколько лет, сколько зим...
вилла есть?
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01.10.2020 18:12 Ответить
Аваков, а ты там адвокатам бумажки подносил?. Если так, молодец, но на фига зама с собой взял, один не справился бы? Теперь оба отрывайте сидалища от итальянских стульев и дуйте тушить пожары и проводить экспертизы почему у вас люди на пожарах гибнут без эвакуации из зоны и разбираться как там странным образом человека сбил поезд. Или не сбил.........
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01.10.2020 18:14 Ответить
Может давай не будем министрам указывать , что им делать. Лучше себе советы дай.
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01.10.2020 18:18 Ответить
синьор помидор он, а не министр
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01.10.2020 18:23 Ответить
До тех пор пока министрам платят с наших налогов - указывать им именно нам. Если в Вас раболепство заложено на генном уровне перед чинами, то это Ваша личная проблема.
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01.10.2020 18:28 Ответить
Утром аваков заявлял, что расстояние было 2000 метров и автомат стреляет на 500-800 метров.
Теперь уже ближе к истине.
И никто не утверждал, что маркив самолично убил.
Утверждали, что он дал пару очередей, промахнулся и дал указание артиллерии.
Заврался Аваков.
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01.10.2020 18:34 Ответить
Это как это?
Типа Маркив идиот?
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01.10.2020 18:35 Ответить
А нормальный человек поедет в Италию, если ему сообщат, что за ним несколько раз приходили карабинеры?
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01.10.2020 18:52 Ответить
Пысы. Нормальный человек будет трепаться на каждом углу, что он такое отчебучил?
Хрен бы его нашли, если бы он не трепался.
Хрен его знает, кто там стрелял, на таком расстоянии лицо не разобрать
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01.10.2020 18:57 Ответить
На каком таком расстоянии?
Не может быть один человек в двух местах одновременно.
Или Маркив стрелял с горы сначала с автомата,а потом понял что это далеко и решил стрельнуть с миномета?
Я не знаю кто кому что сказал,но если следствие и суд не догоняют такой простой вещи там же и переводчики такие же.
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01.10.2020 19:01 Ответить
Тю, тебе ж говорят, что навёл по рации или мобилке.
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01.10.2020 19:14 Ответить
Это тебе говорят что он на горе был и автомата стрелять не мог.
Кто стрелял из автомата?
Что это за следствие такое?
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01.10.2020 19:18 Ответить
Но не в этом дело
Сегодня азеры побили французских журналистов и ничего им не будет.
Ну, пальнули из пиона на 25 км, ну попали, звыняйте, нефиг шастать случайно.
А этот заявил, что видел безоружных людей, а это уже военное преступление.
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01.10.2020 19:18 Ответить
Из автомата кто стрелял?
Безоружные люди?
Я же говорю что если у следствия в голове такая каша,то там и переводчики такие же и журналисты.
Они до двух считать не знают как.
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01.10.2020 19:20 Ответить
Это у тебя каша.
Я ж писал выше, он шмалял из автомата, не попал и навёл артиллерию.
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01.10.2020 19:28 Ответить
Аваков черт! Отпускай невиновных по делу Шеремета!
Они по росту не подходят под обвиняемых!
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01.10.2020 18:54 Ответить
 
 