В 2020 году экономика Украины "просядет", в 2021 - вырастет, - прогноз ЕБРР
Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на уровне 5,5%, однако в следующем году - рост на уровне 3%.
Об этом говорится в прогнозе ЕБРР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
По прогнозам банка, ожидается падение ВВП Украины в 2020 году на уровне 5,5%, однако в следующем году экономика возобновит рост на уровне 3%.
В ЕБРР отмечают, что пандемия COVID-19 обострила структурные недостатки украинской экономики, привела к спаду и резкому сокращению инвестиций в большинство секторов страны. Риски снижения остаются значительными, отражая неуверенность относительно будущего социального дистанцирования, а также выполнения обязательств по проведению политических и структурных реформ в чрезвычайно сложное время.
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Ранее ЕБРР прогнозировал, что падение экономики в Украине к концу года должно составит 4,5%.
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брокери
Да и то, это всего лишь прогноз, который не учитывает уникальные способности бубачки всьо просирать.
2021 новое порося вырастет
ногами вперёд
Слава! Ганьба! Тобто добрий вечір!
Конечно экономика вырастет, если в 2021-м году уже не будет ни Зеленского, ни СН.
Мирным путем и прогулками с плакатами действительно не возможно.