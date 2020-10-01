В 2020 году экономика Украины "просядет", в 2021 - вырастет, - прогноз ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на уровне 5,5%, однако в следующем году - рост на уровне 3%.

Об этом говорится в прогнозе ЕБРР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По прогнозам банка, ожидается падение ВВП Украины в 2020 году на уровне 5,5%, однако в следующем году экономика возобновит рост на уровне 3%.

В ЕБРР отмечают, что пандемия COVID-19 обострила структурные недостатки украинской экономики, привела к спаду и резкому сокращению инвестиций в большинство секторов страны. Риски снижения остаются значительными, отражая неуверенность относительно будущего социального дистанцирования, а также выполнения обязательств по проведению политических и структурных реформ в чрезвычайно сложное время.

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Ранее ЕБРР прогнозировал, что падение экономики в Украине к концу года должно составит 4,5%.