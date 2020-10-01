У 2020 році економіка України "просяде", в 2021 - зросте, - прогноз ЄБРР
Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує падіння ВВП України у 2020 році на рівні 5,5%, проте наступного року - зростання на рівні 3%.
Про це йдеться у прогнозі ЄБРР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
За прогнозами банку, очікується падіння ВВП України у 2020 році на рівні 5,5%, однак у наступному році економіка відновить зростання на рівні 3%.
У ЄБРР зазначають, що пандемія COVID-19 загострила структурні недоліки української економіки, призвела до спаду та різкого скорочення інвестицій у більшість секторів країни. Ризики зниження залишаються значними, відображаючи невпевненість щодо майбутнього соціального дистанціювання, а також виконання зобов'язань із проведення політичних і структурних реформ у надзвичайно складний час.
Раніше ЄБРР прогнозував, що падіння економіки в Україні до кінця року становитиме 4,5%.
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брокери
Да и то, это всего лишь прогноз, который не учитывает уникальные способности бубачки всьо просирать.
2021 новое порося вырастет
ногами вперёд
Слава! Ганьба! Тобто добрий вечір!
Конечно экономика вырастет, если в 2021-м году уже не будет ни Зеленского, ни СН.
Мирным путем и прогулками с плакатами действительно не возможно.