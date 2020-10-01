У 2020 році економіка України "просяде", в 2021 - зросте, - прогноз ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує падіння ВВП України у 2020 році на рівні 5,5%, проте наступного року - зростання на рівні 3%.

Про це йдеться у прогнозі ЄБРР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За прогнозами банку, очікується падіння ВВП України у 2020 році на рівні 5,5%, однак у наступному році економіка відновить зростання на рівні 3%.

У ЄБРР зазначають, що пандемія COVID-19 загострила структурні недоліки української економіки, призвела до спаду та різкого скорочення інвестицій у більшість секторів країни. Ризики зниження залишаються значними, відображаючи невпевненість щодо майбутнього соціального дистанціювання, а також виконання зобов'язань із проведення політичних і структурних реформ у надзвичайно складний час.

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Раніше ЄБРР прогнозував, що падіння економіки в Україні до кінця року становитиме 4,5%.