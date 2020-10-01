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У 2020 році економіка України "просяде", в 2021 - зросте, - прогноз ЄБРР

У 2020 році економіка України

Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує падіння ВВП України у 2020 році на рівні 5,5%, проте наступного року - зростання на рівні 3%.

Про це йдеться у прогнозі ЄБРР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За прогнозами банку, очікується падіння ВВП України у 2020 році на рівні 5,5%, однак у наступному році економіка відновить зростання на рівні 3%.

У ЄБРР зазначають, що пандемія COVID-19 загострила структурні недоліки української економіки, призвела до спаду та різкого скорочення інвестицій у більшість секторів країни. Ризики зниження залишаються значними, відображаючи невпевненість щодо майбутнього соціального дистанціювання, а також виконання зобов'язань із проведення політичних і структурних реформ у надзвичайно складний час.

Читайте також: НБУ погіршив прогноз падіння ВВП

Раніше ЄБРР прогнозував, що падіння економіки в Україні до кінця року становитиме 4,5%.

Автор: 

ВВП (1376) ЄБРР (894) прогноз (1396)


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Топ коментарі
+15
Если из шухлядки сначала вытащить 5,5 грн., а потом туда положить 3,0 грн., то это все равно минус 2,5 грн. по сравнению с первоначальной суммой.
Да и то, это всего лишь прогноз, который не учитывает уникальные способности бубачки всьо просирать.
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01.10.2020 18:09 Відповісти
+8
Видимо банкиры знают, что к 2021 году зеленского уже не будет. Во всех плохих для него смыслах.
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01.10.2020 18:10 Відповісти
+6
Пердячей кишки ? Редко посещал цирк , и то , ради детей . Теперь каждый день .
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01.10.2020 18:06 Відповісти
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01.10.2020 18:01 Відповісти
Пердячей кишки ? Редко посещал цирк , и то , ради детей . Теперь каждый день .
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01.10.2020 18:06 Відповісти
очень захватывающие перспективы, по ходу найден локомотив мировой економики
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01.10.2020 18:02 Відповісти
ну дык Величайший Лидор нас спрямовуе - **** удивляться?
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01.10.2020 18:22 Відповісти
яж кажу, влада прогнозерів
брокери
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01.10.2020 18:06 Відповісти
"пророков нет..."
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01.10.2020 18:08 Відповісти
Если из шухлядки сначала вытащить 5,5 грн., а потом туда положить 3,0 грн., то это все равно минус 2,5 грн. по сравнению с первоначальной суммой.
Да и то, это всего лишь прогноз, который не учитывает уникальные способности бубачки всьо просирать.
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01.10.2020 18:09 Відповісти
АперАдил
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01.10.2020 18:11 Відповісти
Покласти не 3, а 2,835 (0,945*3%). Бо рахують від нового рівня. Тобто не мінус 2,5, а мінус 2,665...
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01.10.2020 20:35 Відповісти
За счёт чего вырастет ? Воду будем продавать в Крым?
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01.10.2020 18:09 Відповісти
Не мечтай .
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01.10.2020 18:11 Відповісти
Видимо банкиры знают, что к 2021 году зеленского уже не будет. Во всех плохих для него смыслах.
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01.10.2020 18:10 Відповісти
Можно почитать об уровне падения мировой экономики
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01.10.2020 18:11 Відповісти
Дуже може бути що в наступному році буде рост економіки. Тому що це зелене чмо скоро доб'є нашу країну, і його "повісять на власних воротах", а слідуючий президент буде більш адекватний.
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01.10.2020 18:12 Відповісти
уже 30 лет жду адекватного. Никаких больше выборов посещать не буду.
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01.10.2020 18:38 Відповісти
2020 порося сьест
2021 новое порося вырастет
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01.10.2020 18:12 Відповісти
Лише зробив скрін цього каналу, щоб люди знали з чим мають справу.

В 2020 году экономика Украины "просядет", в 2021 - вырастет, - прогноз ЕБРР - Цензор.НЕТ 5883
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01.10.2020 18:18 Відповісти
а що зміниться, що економіка виросте? от же брехуняка.
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01.10.2020 18:17 Відповісти
рост возможен только при выносе тела осла ,
ногами вперёд
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01.10.2020 18:18 Відповісти
В 2020 году экономика Украины "просядет", в 2021 - вырастет, - прогноз ЕБРР - Цензор.НЕТ 9590
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01.10.2020 18:23 Відповісти
Идиоты мля !!! После спада (просяданья) В 2020 году экономика Украины "просядет", в 2021 - вырастет, - прогноз ЕБРР - Цензор.НЕТ 9652экономики сразу за год роста не может быть по сути - главное выйти на тот уровень что был до спада и ни о каком росте речи быть не может !!! В 2020 году экономика Украины "просядет", в 2021 - вырастет, - прогноз ЕБРР - Цензор.НЕТ 9652
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01.10.2020 18:26 Відповісти
не може такого бути, щоби був "підйом" якщо на тронє не буде великого вождя усіх громадян - ***** "Гіганта мислі, Батька української демократії, Особи, приближеної до імперобайденко"!..
Слава! Ганьба! Тобто добрий вечір!
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01.10.2020 18:28 Відповісти
В украинском бюджете все меньше денег. Государственная казначейская служба отчиталась сегодня о двукратном !!! сокращении остатков средств на едином казначейском счете - до 21,3 млрд грн. Для сравнения: на начало сентября на ЕКС было 45,7 млрд грн, а на начало октября 2019 года - вообще 61,6 млрд грн. (с)
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01.10.2020 18:32 Відповісти
Потому снова встал вопрос профессионализма чиновников и перестроек финансового рынка, о которых только говорят, но ничего не делают на практике. (с)
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01.10.2020 18:34 Відповісти
Оптимистично, но есть мнение, что может вообще нае.....ся.
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01.10.2020 18:33 Відповісти
В 2020 году экономика Украины "просядет"/ А проффесионалы говорят другое: Украина прошла кризис в экономике, - министр Марченко. Это дает основания ожидать, что государственный бюджет на 2020 год будет выполнен/ "Начиная с третьего квартала, мы ожидаем рост экономики в Украине", - Шмыгаль.
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01.10.2020 18:36 Відповісти
ясен красен, что при Порохе экономика будет расти. как только убрать зеленых, сразу +10% к ВВП, потому что перестанут красть в турборежиме.
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01.10.2020 19:01 Відповісти
читали на Обозревателе свежие данные по операции по вагнеровцам? ШОК
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01.10.2020 19:02 Відповісти
Не вопрос.

Конечно экономика вырастет, если в 2021-м году уже не будет ни Зеленского, ни СН.
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01.10.2020 19:53 Відповісти
Это не возможно, у них контроль, пюл опзж поддержит, как при голосовании с комиссиями.
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01.10.2020 20:09 Відповісти
Это смотря, как дело пойдет. Можно ж и в крови утопить эту кодлу вместе с желающими их защитить.

Мирным путем и прогулками с плакатами действительно не возможно.
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01.10.2020 20:11 Відповісти
Бюджет минус 300 млрд почти. В зелёных ни один лох вкладываться не будет. Как бы совсем с ними Украину не накрыло. Сейчас просто болеют, скоро массово начнут умирать
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01.10.2020 20:07 Відповісти
А к 2024 с трудом дорастет до уровня "когда Порох воровал"...
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01.10.2020 21:03 Відповісти
В ИТОГЕ ВСЕ РАВНО -2%, и это только прогноз, рукожопы и тут сумеют зашквариться
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01.10.2020 21:09 Відповісти
Что просядет - это уже факт, а вот что в 2021 вырастет - это уже из мира фантазий зелёных ... Зелик рассказывал в 2019 году, что Украина на пороге экономического прорыва, а мы видим что из этого "прорыва" получилось...
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01.10.2020 21:59 Відповісти
 
 