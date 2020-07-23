УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12035 відвідувачів онлайн
Новини
3 309 29

НБУ погіршив прогноз падіння ВВП

НБУ погіршив прогноз падіння ВВП

Внутрішній валовий продукт в 2020 році через викликану пандемією коронавірусу кризу впаде не на 5%, а на 6%.

Про це сказано в оновленому прогнозі Національного банку України, інформує Цензор.НЕТ.

"Національний банк переглянув прогноз падіння реального ВВП в 2020 році, обумовленого коронакризою, з 5% до 6%", - сказано в повідомленні.

Найбільше падіння економіки спостерігалося в другому кварталі, зараз вона вже відновлюється.

"У другому півріччі 2020 економіка почала відновлення. Пом'якшення карантину сприяє пожвавленню ділової активності. До повноцінної роботи вже повернулися більшість підприємств найбільш постраждалого під час коронакризи сектору послуг", - зазначили в Нацбанку.

За прогнозами НБУ, вже наступного року економіка України відновить зростання на рівні 4%.

Також читайте: Україна виходить із кризи, - глава Мінфіну Марченко

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння українського ВВП у 2020 році на рівні 8,2% на тлі середньорічної інфляції 4,5%.

Автор: 

ВВП (1375) НБУ (10442) прогноз (1395)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
а може то недолуге управління державою? А то все на короновірус можна списати..
показати весь коментар
23.07.2020 15:43
+10
все списывают на короновирус а ВВП начал падать еще в конце прошлого года !!!
показати весь коментар
23.07.2020 15:41
+10
Ха-ха, а при воре и барыге Порохе рост ввп составлял 4%
Как же так ? )))
показати весь коментар
23.07.2020 15:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НБУ ухудшил прогноз падения ВВП - Цензор.НЕТ 3061
показати весь коментар
23.07.2020 15:39 Відповісти
все списывают на короновирус а ВВП начал падать еще в конце прошлого года !!!
показати весь коментар
23.07.2020 15:41 Відповісти
ввп начал падать в конце 2013 года. и до сих пор не достиг значения 2013 года.
показати весь коментар
23.07.2020 20:33 Відповісти
а може то недолуге управління державою? А то все на короновірус можна списати..
показати весь коментар
23.07.2020 15:43 Відповісти
Тупость нашего населения в том и проявляется , что они даже не пытаются думать и сопоставлять факты и цифры . По тому они легко поверили , что Петя спер из бюджета 80 лярдов , а то что при бюджете Украины в 40 лярдов этого сделать было не возможно физически , то их не касается , а журнал Форбс то вообще страшная писанина и не какого доверия у них не вызывает , в отличии от кацапских фейков. Так и тут , то что недобор по бюджету еще в прошлом году был в десятки если не сотни лярдов гривен , полный провал в первом квартале этого года , то все не какого отношения к Бубочке не имеет .
показати весь коментар
23.07.2020 15:54 Відповісти
а янык писал 30 млрд в год воровал. кто их нашел и государству не вернул? ась?
показати весь коментар
23.07.2020 20:35 Відповісти
хужє не будіт! (с)
показати весь коментар
23.07.2020 15:43 Відповісти
та фигня. "Хуже не будет"
показати весь коментар
23.07.2020 15:45 Відповісти
Из за короновируса ВВП Украины упал от силы на 2% , а оставшиеся 4% это из за зеленовируса, который вызывает отсутствие умственной деятельности и наивную веру в сказки.
показати весь коментар
23.07.2020 15:47 Відповісти
... про доброго царя.
показати весь коментар
23.07.2020 15:50 Відповісти
Я бы сказал так : Про доброго царя , который платит учителям по 4 штуки баксов , всех остальных сделал просто богатыми и сам до последней копейки заплатил все налоги , особенно из офшоров .
показати весь коментар
23.07.2020 15:56 Відповісти
Ха-ха, а при воре и барыге Порохе рост ввп составлял 4%
Как же так ? )))
показати весь коментар
23.07.2020 15:49 Відповісти
это рост вниз. и даже больше, чем при мародёре аж на 2%!!!
показати весь коментар
23.07.2020 15:54 Відповісти
цуко, верните самокатчика! тот хотя-бы обещал +40% за пять лет.
показати весь коментар
23.07.2020 15:58 Відповісти
да? ну приведи ввп 2013 и ввп 2019 в долларах.
показати весь коментар
23.07.2020 20:38 Відповісти
Маэстро, Маэстро как слышиш меня приём?! Всё нормально. Падаю.....
показати весь коментар
23.07.2020 15:49 Відповісти
Так ЗЄшмигаль і йому подібні обіцяли що друкарський верстат животворящий зробить економічне диво. Гривня вже знецінюється, прогноз на економічне зростання погіршується. ЗЄмедведчуківці, ви зробили це разом.
показати весь коментар
23.07.2020 15:55 Відповісти
Два останні роки так званого "мародерства" Порошенка котові під хвіст...
показати весь коментар
23.07.2020 15:57 Відповісти
Сколько там времени прошло с назначением нового главы НБУ по указке Зеленского? Неделя? . А страна уже входит в "крутое пике". Классный у нас зе-командор

НБУ погіршив прогноз падіння ВВП - Цензор.НЕТ 2205
показати весь коментар
23.07.2020 15:57 Відповісти
Страна в пике вошла еще в 2019-м вобще-то.

ЗЕ и его упыри за полгода умудрились все растащить и просрать.
показати весь коментар
23.07.2020 22:00 Відповісти
Не понял? 40% Зе-рост откладывается?
А 5-6% случайно не в дюймах?
показати весь коментар
23.07.2020 15:58 Відповісти
6% в грн , приусловии доллар больше 30.
В $, падение ВВП не менее 15%.
При 20% безработных и 80% неприизводственная сфера - откуда взяться ВВП?
показати весь коментар
23.07.2020 15:59 Відповісти
ЕСТЕСТВЕННО , ЧТО УХУДШИЛ. ЕСЛИ ГЛАВА НБУ ХРАНИТ ДЕНЬГИ В ШВЕЙЦАРСКОМ БАНКЕ, ТО БУДЕТ ЛИ ОН ИЗО ВСЕХ СИЛ ОЗДОРАВЛИВАТЬ УКРАИНСКУЮ ЭКОНОМИКУ? Конечно НЕТ!
показати весь коментар
23.07.2020 16:01 Відповісти
Просто прийшли до влади неуки на брехні. І головне, що самі вже зрозуміли, що нічого не вміють, але продовжують викручуватись, як вуж на сковорідці. На що у них є надія, що ми все забудемо? Чи знову ********** з бігусбеня зроблять брехливі історії? А хто буде годувати не брехнею, а реальними продуктами стадо баранів 73%?
показати весь коментар
23.07.2020 16:09 Відповісти
Новый глава Нацбанка хранит сбережения в швейцарском банке (обновлено)
показати весь коментар
23.07.2020 17:02 Відповісти
Традиційно нагадую, падіння промвиробництва сягнуло 8% ще в грудні, до всіх цих карантинів-пандемій. - Зробили всіх разом!
показати весь коментар
23.07.2020 17:11 Відповісти
Ну, кроме ЗеДятлов и прочих, умственно отсталых сторонников отребья типа ЗЕ, Слуг народа, опжз, юлек и поочих годосящих с садовыми гриценками, в этом не сомневались еще год тому назад.
показати весь коментар
23.07.2020 17:42 Відповісти
 
 