НБУ погіршив прогноз падіння ВВП

Внутрішній валовий продукт в 2020 році через викликану пандемією коронавірусу кризу впаде не на 5%, а на 6%.

Про це сказано в оновленому прогнозі Національного банку України, інформує Цензор.НЕТ.

"Національний банк переглянув прогноз падіння реального ВВП в 2020 році, обумовленого коронакризою, з 5% до 6%", - сказано в повідомленні.

Найбільше падіння економіки спостерігалося в другому кварталі, зараз вона вже відновлюється.

"У другому півріччі 2020 економіка почала відновлення. Пом'якшення карантину сприяє пожвавленню ділової активності. До повноцінної роботи вже повернулися більшість підприємств найбільш постраждалого під час коронакризи сектору послуг", - зазначили в Нацбанку.

За прогнозами НБУ, вже наступного року економіка України відновить зростання на рівні 4%.

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Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння українського ВВП у 2020 році на рівні 8,2% на тлі середньорічної інфляції 4,5%.