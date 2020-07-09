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Новини
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Україна виходить із кризи, - глава Мінфіну Марченко

Україна виходить із кризи, - глава Мінфіну Марченко

В уряді вважають, що Україна пройшла критичну стадію економічної кризи і вийшла на відновлення.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю виданню "Сегодня", передає Цензор.НЕТ.

"Є підстави вважати, що Україна виходить із кризи. Важкими місяцями були квітень і травень. У червні вже запустилися економічні процеси", - повідомив він.

За його словами, статистика свідчить, що цифри реєстрації нових ФОП вийшли на докризовий рівень.

А споживання електроенергії в останні дві декади свідчить про відновлення промислового виробництва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВВП України скоротився на 5,9%, - Мінекономіки

Він зазначив, що немає підстав вважати, що падіння економіки в Україні буде більше, ніж в розвинених країнах.

"Вважаємо, що 4,8% падіння ВВП - реальний показник. Цьому є кілька пояснень. Україна не сильно інтегрована в найбільш постраждалі економічні ланцюжки світової економіки. Ринки нашої експортної продукції збереглися. Йдеться про зернові і продукти харчування. Падіння цін на руду і метал - не таке сильне, як на нафту і газ. Тому для України, з точки зору зовнішніх позицій, ситуація не настільки вразлива, як для інших країн", - зазначив міністр.

На його думку, поки немає підстав очікувати падіння цін на продукцію вітчизняного експорту.

"Бачимо сигнали про відновлення економіки США, європейських економік, відновлення виробництва. Йдуть замовлення на поставки продукції металургії. Зберігся попит на продукцію хімпрому, лікарські засоби. А на продукти харчування і зернові попит був завжди. Ми - одна з топових країн, які забезпечують світ продуктами харчування", - зазначив Марченко.

Автор: 

ВВП (1368) криза (418) Мінфін (3650) економіка (931) Марченко Сергій (579)


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Топ коментарі
+26
Не кажи "гоп", поки не перескочив!
Коли перескочив, не кажи "гоп", поки не подивився куди вскочив.
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09.07.2020 15:20
+24
Т.е. падение ВВП в 5.9% и бешеный недобор бюджета -- это типа "выход из кризиса"?
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09.07.2020 15:22
+22
Україна виходить із кризи, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 3219
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09.07.2020 15:28
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Не кажи "гоп", поки не перескочив!
Коли перескочив, не кажи "гоп", поки не подивився куди вскочив.
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09.07.2020 15:20 Відповісти
ого! прикольное продолжение. я тока за Цезаря знал такое
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09.07.2020 15:23 Відповісти
вже навіть 73/43%-тні зебіли вважають, що "Не кажи гоп"!
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09.07.2020 15:36 Відповісти

- Да, - сказал Остап. - Теперь я ясно вижу, что попал в общество некультурных людей, то есть босяков без высшего образования. (с)
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09.07.2020 17:04 Відповісти
кто-то высрал шо всее ОК, н спичек нет. И соли. И квасоли. я такогого министра, кстати не запомнил, на слупке видал(это сон, к примеру, а то придет тов. майор еще))
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09.07.2020 15:22 Відповісти
Он имеет в виду печатный станок?
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09.07.2020 15:22 Відповісти
Или снова займы через ОГВЗ под дурные проценты

Україна виходить із кризи, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 6753
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09.07.2020 15:27 Відповісти
Т.е. падение ВВП в 5.9% и бешеный недобор бюджета -- это типа "выход из кризиса"?
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09.07.2020 15:22 Відповісти
"500 льярдов недобора не проблема... я бы сказал, что это планово и вообще не проблема"(с)
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09.07.2020 15:33 Відповісти
Зеленский снова намекает, что курс гривны будет 30 за 1 доллар и это "... прописано в бюджете" Бюджет с курсом 30.2 при номинальном 26,8 принимался для скрытия факта превышение уровня дефицита бюджета. Но ситуация изменилась. В нынешних условиях, при падении бюджетных и валютных поступлений, при тотальном "схематозе" в налоговой и таможне, для выхода на плановые бюджетные показатели дефицита бюджета нужно установление курса 48,3 гривни за 1 доллар. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

48 гривень більш ніж 27! Такщо вихід
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09.07.2020 16:05 Відповісти
а сто48 ще більше
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09.07.2020 21:50 Відповісти
"Кризис просто ппц" он только в головах порохоботов. А недобор бюджета меньше, чем год назад. Плюс рекордные запасы бабла в резервах и казначействе.
" Слуги" конечно тоже не подарок, но аппетиты у них пока что существенно меньше чем у потужных реформаторов
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09.07.2020 18:05 Відповісти
Шо ты мелешь, вернее шо ты куришь?
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09.07.2020 18:36 Відповісти
Айкосы!
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09.07.2020 18:40 Відповісти
Запас бабла в резервах - потому что получили деньги от МВФ. Но эти деньги быстро разойдутся на пенсии и прочие выплаты.
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09.07.2020 21:07 Відповісти
осінь покаже..
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09.07.2020 15:23 Відповісти
Оце новина!!!...😱
Тра готуватися до гіршого...
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09.07.2020 15:23 Відповісти
+100500.
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09.07.2020 15:59 Відповісти
"А потребление электроэнергии в последние две декады свидетельствует о восстановлении промышленного производства."
А не включение кучи кондиционеров тому причина? Зебил.
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09.07.2020 15:24 Відповісти
ну понятно. ягоды, фрукты начали зреть. пошёл приток валюты.
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09.07.2020 15:24 Відповісти
я-бы сказал, что мы вылетаем из кризиса...
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09.07.2020 15:24 Відповісти
в куда вылетаем? Надеюсь не в слишком глубокое место?
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09.07.2020 15:31 Відповісти
именно туды...
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09.07.2020 16:17 Відповісти
"Падение ВВП замедлилось Минэкономики"

январь-март 2020 - падение ВВП 1,5%
январь - май 2020 - падение ВВП 5,9 %

Если ЭТО "замедление", то что экономисты из министерства экономики считают "ускорением" ?
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09.07.2020 15:25 Відповісти
это взрывное, ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ замедление.
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09.07.2020 15:30 Відповісти
Нехитрый подсчёт показывает что в мае падение - 10%.
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09.07.2020 18:42 Відповісти
та ні, то лише початок входу...в опу
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09.07.2020 15:25 Відповісти
Шо курим?
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09.07.2020 15:25 Відповісти
Сначала из запоя, потом - из кризиса...
Порядок нельзя нарушать...
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09.07.2020 15:27 Відповісти
Сигналы о восстановлении экономик европейских стран сами европейцы ожидают только в 2023 году. Интересная подача министра финансов - радость дебила бесконечна от того, что он не понимает реальности.
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09.07.2020 15:27 Відповісти
Україна виходить із кризи, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 7963
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09.07.2020 15:29 Відповісти
я б до осени не спешил бы с выводами, но было бы хорошо если б это реально оказалось бы правдой
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09.07.2020 15:28 Відповісти
Україна виходить із кризи, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 3219
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09.07.2020 15:28 Відповісти
Марченко, ты не дибил, ты ДИБИЛИЩЕ!!!
Ну что, зелебни, ощущаете конец эпохи злыдней?
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09.07.2020 15:29 Відповісти
"США восстанавливаются - значит и мы должны"(с) Эта взаимосвязь существует только в воспаленном горячечном бреду зе!экономистов и этот бред они пытаются навеять
зе!избирателям.
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09.07.2020 15:29 Відповісти
В штатах Трамп тоже мантру своїм виборцям ліпить, що ринки ростуть значить все ок а економічні показники виборців не цікавлять.
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09.07.2020 15:39 Відповісти
какой-то сказочно веселый министр...
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09.07.2020 15:31 Відповісти
если голобородьки это заявляют, значит будет трындец..
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09.07.2020 15:32 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/ne-day-sebe-rozvesti---v-ktor-bobirenko/99925#gsc.tab=0 "Не дай себе розвести!!!" - Віктор Бобиренко

Тут президент Зеленський перед місцевими виборами пообіцяв піплу з барського плеча збільшення мінімалки з 4723 до 5000 грн. (+277 грн.)
Браво! Ми аплодуємо стоячи!
Шмигаль тут же взяв "алюр три хрести" і помчав виконувати надважливе завдання, яке має підтягнути рейтинг.
І ось його обгрунтування:
"За червень 2020 року до Держбюджету надійшло майже 113 млрд грн, а це на 5,5% більше, ніж ми очікували. Ці цифри говорять про одну дуже важливу річ: почалася ефективна робота та ефективна боротьба зі схемами. Вже другий місяць поспіль від початку року ми бачимо, що держбюджет виконується".
О, тобто усі ми лошари і мусимо повірити, що справи у нас пішли на лад? Що все зашибісь?
Доповідаю всім, кого сильно хоче обдурити пан Шмигаль:
У червні дійсно були рекордні виплати до бюджету - це правда.
Просто до бюджету були виплачені дивіденди за 2019 рік від НАК "Нафтогаз України" у сумі 39,6 мільярда гривень.
І дивіденди за 2019 рік від ПриватБанку у розмірі 24,5 мільярди.
Отака от фігня, малята.
Сплата наступних дивідендів буде уже у 21-му році.
А ось у липні знову буде недовиконання бюджету.
Насправді у хлопців у планах трошки надрукувати грошей.
Для цього і зняли голову НБУ Смолія, бо пручався включенню станка.
Не ведись на галімий популізм. Не дай себе розвести!
https://www.facebook.com/bobyrenko?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDBXqnO3wbc8ziH0V2br0xd0UcqyjQjIFxvb8J-jxZfoUYWnw2kzzfskGApFlklJP6iHRh8VNaDk8PJ&hc_ref=ARSFtn3u3Nfk896fi6YqEQ8q1lNxCdkCFKzqKV1SeMDdhSTMzG21AcMX3YvZA51j3Vo&fref=nf Віктор Бобиренко﻿
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09.07.2020 15:36 Відповісти
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09.07.2020 15:42 Відповісти
"....єта писдесь, дорогая редакция.." )))))))))
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09.07.2020 15:54 Відповісти
Судя по заявлениям главы Минфина самолет из Колумбии недавно в Борисполе таки приземлился. Только очередные две тонны кокса для Зебилокоманды вызывают такой приход под названием "выходим из кризиса". Под кризисом, очевидно, подразумевается отсутствие свежего дозняка из Южной Америки.
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09.07.2020 16:07 Відповісти
Так они с рассеи пример берут:

- У нас хорошие темпы отрицательного роста экономики, - рассказывает Медведев.
- Вы хотите сказать "экономический спад"? - уточняют у премьера.
- Нет, рост. Просто отрицательный. Но темпы очень хорошие, - отвечает Медведев.
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09.07.2020 16:10 Відповісти
Оно сдурело! Куда выходит??? Курс валют оно видело?
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09.07.2020 16:13 Відповісти
Ось так весело й дружно у тісному колі Слуги, проїдаєм от пуза кредити, а дурням співаєм веселі байкі .
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09.07.2020 16:18 Відповісти
Ту так а ШО? Казали ж, що весело буде.
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09.07.2020 17:01 Відповісти
Зияющие высоты.
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09.07.2020 16:28 Відповісти
ЗЕяющие
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09.07.2020 23:25 Відповісти
)))))) ну и Сброд, ваЗЕлин пусть марченко такая же бенина подстилка как и ты озвучит борщевой набор.....
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09.07.2020 16:44 Відповісти
Оптиміст у нас міністр!!! Слова матріальне... Адись чудо стане!
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09.07.2020 17:00 Відповісти
Мы - одна из топовых стран, обеспечивающих мир продуктами питания", - отметил Марченко. и одна из топовых стран по бедности населения...
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09.07.2020 17:10 Відповісти
Самий на мою думку мотивований та повний коментар на цю заяву із усіх, що я бачив!
https://www.youtube.com/watch?v=b_tdqGM4_sE
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09.07.2020 17:53 Відповісти
Конечно выходит. Стабильное пике.
Україна виходить із кризи, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 3313
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09.07.2020 18:49 Відповісти
У них появилось секретное оружие:
ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК!
называется.
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09.07.2020 19:25 Відповісти
4 месяца без работы, отлично выходим.
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09.07.2020 19:47 Відповісти
Вы будете смеяться. Глава Минфина Марченко узрел выход Украины из кризиса Июль 9, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/07/%d0%b2%d1%8b-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%8f%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%87.html#respond Комментарии: 0

В правительстве считают, что Украина прошла критическую стадию экономического кризиса и вышла на восстановление.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в https://www.segodnya.ua/ua/economics/enews/sergey-marchenko-est-osnovaniya-polagat-chto-my-vyhodim-iz-krizisa-1462232.html интервью изданию «Сегодня».
«Есть основания считать, что Украина выходит из кризиса.
Тяжелыми месяцами были апрель и май. В июне уже запустились экономические процессы», - сообщил он.
По словам министра, статистика свидетельствует, что цифры регистрации новых ФЛП вышли на докризисный уровень.
А потребление электроэнергии в последние две декады свидетельствует о восстановлении промышленного производства.
По его мнению, нет оснований считать, что падение экономики в Украине будет больше, чем в развитых странах.
«Считаем, что 4,8% падения ВВП - реальный показатель. Этому есть несколько объяснений.
Украина не сильно интегрирована в наиболее пострадавшие экономические цепочки мировой экономики.
Рынки нашей экспортной продукции сохранились. Речь идет про зерновые и продукты питания.
Падение цен на руду и металл - не такое сильное, как на нефть и газ. Поэтому для Украины, с точки зрения внешних позиций, ситуация не настолько уязвима, как для других стран», - отметил министр.
По его словам, пока нет оснований ожидать падения цен на продукцию отечественного экспорта.
«Видим сигналы о восстановлении экономики США, европейских экономик, восстановление производства.
Идут заказы на поставки продукции металлургии. Сохранился спрос на продукцию химпрома, лекарственные средства.
А на продукты питания и зерновые спрос был всегда. Мы - одна из топовых стран, обеспечивающих мир продуктами питания», - пояснил Марченко.
***
Этим заявлением глава Минфина продемонстрировал свою полную неадекватность.
Во-первых, рост потребления электроэнергии в последние две декады свидетельствует не о «восстановлении промышленного производства», а всего лишь о приходе сильной жары в страну (все врубили кондиционеры).
Во-вторых, Украина в июне вышла на вторую волну или на второй пик коронавируса, в связи с чем началось ужесточение карантинных мер.
В-третьих, осенью и зимой Украину, как и весь мир, ждет настоящая вторая (или третья) волна эпидемии. Со всеми вытекающими из этого последствиями.
В-четвертых, девальвация гривны и ускорение инфляции, на которые сейчас намерена пойти власть, помогут экономике не раньше чем через полгода, а пока они, напротив, приведут лишь к усилению падения реального ВВП (рост индекса-дефлятора).
В-пятых, зе-власть чем дальше, тем больше демонстрирует свою абсолютную бездарность и неспособность (или нежелание) по-настоящему бороться с коррупцией…
В-шестых, следующий транш МВФ оказался под большим вопросом…
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09.07.2020 20:12 Відповісти
щоб залишатися в зекоманді треба рапортувати що все окей,не можна нервувати володимира олександровича..
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09.07.2020 20:53 Відповісти
С такой дырой в бюджете, это называется выход из кризиса?
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09.07.2020 21:03 Відповісти
В КМ нет ни одного толкового экономиста. Одни мажоры и выскочки. Экономисты Лановой, Новак и др. остались за бортом.
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09.07.2020 22:12 Відповісти
Из какого конкретно, кризиса?
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09.07.2020 22:29 Відповісти
Шутник кварталовский

Критическая ситуация с уровнем безработицы наблюдается в Украине, - СМИ
Проблема с безработицей в Украине усиливается. По официальным данным, ежедневно на учет в Государственной службе занятости становятся около 3 тысяч украинцев, потерявших работу. /6.07.2020 цензор.нет/
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09.07.2020 22:56 Відповісти
і кордони закриті, а так народ працював у Польщі, Чехіїі, Словаччині, Угорщині,Прибалтиці, а тут бац і вихід з кризи....
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09.07.2020 23:10 Відповісти
что забивает в айкос министр финансов? )))))
я смотрю весь кабмин сидит на крутой дури вместе с зебараном))))
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12.07.2020 15:23 Відповісти
 
 