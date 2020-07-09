Україна виходить із кризи, - глава Мінфіну Марченко
В уряді вважають, що Україна пройшла критичну стадію економічної кризи і вийшла на відновлення.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю виданню "Сегодня", передає Цензор.НЕТ.
"Є підстави вважати, що Україна виходить із кризи. Важкими місяцями були квітень і травень. У червні вже запустилися економічні процеси", - повідомив він.
За його словами, статистика свідчить, що цифри реєстрації нових ФОП вийшли на докризовий рівень.
А споживання електроенергії в останні дві декади свідчить про відновлення промислового виробництва.
Він зазначив, що немає підстав вважати, що падіння економіки в Україні буде більше, ніж в розвинених країнах.
"Вважаємо, що 4,8% падіння ВВП - реальний показник. Цьому є кілька пояснень. Україна не сильно інтегрована в найбільш постраждалі економічні ланцюжки світової економіки. Ринки нашої експортної продукції збереглися. Йдеться про зернові і продукти харчування. Падіння цін на руду і метал - не таке сильне, як на нафту і газ. Тому для України, з точки зору зовнішніх позицій, ситуація не настільки вразлива, як для інших країн", - зазначив міністр.
На його думку, поки немає підстав очікувати падіння цін на продукцію вітчизняного експорту.
"Бачимо сигнали про відновлення економіки США, європейських економік, відновлення виробництва. Йдуть замовлення на поставки продукції металургії. Зберігся попит на продукцію хімпрому, лікарські засоби. А на продукти харчування і зернові попит був завжди. Ми - одна з топових країн, які забезпечують світ продуктами харчування", - зазначив Марченко.
Будь ласка, зачекайте...
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Коли перескочив, не кажи "гоп", поки не подивився куди вскочив.
- Да, - сказал Остап. - Теперь я ясно вижу, что попал в общество некультурных людей, то есть босяков без высшего образования. (с)
48 гривень більш ніж 27! Такщо вихід
" Слуги" конечно тоже не подарок, но аппетиты у них пока что существенно меньше чем у потужных реформаторов
Тра готуватися до гіршого...
А не включение кучи кондиционеров тому причина? Зебил.
январь-март 2020 - падение ВВП 1,5%
январь - май 2020 - падение ВВП 5,9 %
Если ЭТО "замедление", то что экономисты из министерства экономики считают "ускорением" ?
Порядок нельзя нарушать...
Ну что, зелебни, ощущаете конец эпохи злыдней?
зе!избирателям.
Тут президент Зеленський перед місцевими виборами пообіцяв піплу з барського плеча збільшення мінімалки з 4723 до 5000 грн. (+277 грн.)
Браво! Ми аплодуємо стоячи!
Шмигаль тут же взяв "алюр три хрести" і помчав виконувати надважливе завдання, яке має підтягнути рейтинг.
І ось його обгрунтування:
"За червень 2020 року до Держбюджету надійшло майже 113 млрд грн, а це на 5,5% більше, ніж ми очікували. Ці цифри говорять про одну дуже важливу річ: почалася ефективна робота та ефективна боротьба зі схемами. Вже другий місяць поспіль від початку року ми бачимо, що держбюджет виконується".
О, тобто усі ми лошари і мусимо повірити, що справи у нас пішли на лад? Що все зашибісь?
Доповідаю всім, кого сильно хоче обдурити пан Шмигаль:
У червні дійсно були рекордні виплати до бюджету - це правда.
Просто до бюджету були виплачені дивіденди за 2019 рік від НАК "Нафтогаз України" у сумі 39,6 мільярда гривень.
І дивіденди за 2019 рік від ПриватБанку у розмірі 24,5 мільярди.
Отака от фігня, малята.
Сплата наступних дивідендів буде уже у 21-му році.
А ось у липні знову буде недовиконання бюджету.
Насправді у хлопців у планах трошки надрукувати грошей.
Для цього і зняли голову НБУ Смолія, бо пручався включенню станка.
Не ведись на галімий популізм. Не дай себе розвести!
https://www.facebook.com/bobyrenko?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDBXqnO3wbc8ziH0V2br0xd0UcqyjQjIFxvb8J-jxZfoUYWnw2kzzfskGApFlklJP6iHRh8VNaDk8PJ&hc_ref=ARSFtn3u3Nfk896fi6YqEQ8q1lNxCdkCFKzqKV1SeMDdhSTMzG21AcMX3YvZA51j3Vo&fref=nf Віктор Бобиренко
- У нас хорошие темпы отрицательного роста экономики, - рассказывает Медведев.
- Вы хотите сказать "экономический спад"? - уточняют у премьера.
- Нет, рост. Просто отрицательный. Но темпы очень хорошие, - отвечает Медведев.
https://www.youtube.com/watch?v=b_tdqGM4_sE
ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК!
называется.
В правительстве считают, что Украина прошла критическую стадию экономического кризиса и вышла на восстановление.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в https://www.segodnya.ua/ua/economics/enews/sergey-marchenko-est-osnovaniya-polagat-chto-my-vyhodim-iz-krizisa-1462232.html интервью изданию «Сегодня».
«Есть основания считать, что Украина выходит из кризиса.
Тяжелыми месяцами были апрель и май. В июне уже запустились экономические процессы», - сообщил он.
По словам министра, статистика свидетельствует, что цифры регистрации новых ФЛП вышли на докризисный уровень.
А потребление электроэнергии в последние две декады свидетельствует о восстановлении промышленного производства.
По его мнению, нет оснований считать, что падение экономики в Украине будет больше, чем в развитых странах.
«Считаем, что 4,8% падения ВВП - реальный показатель. Этому есть несколько объяснений.
Украина не сильно интегрирована в наиболее пострадавшие экономические цепочки мировой экономики.
Рынки нашей экспортной продукции сохранились. Речь идет про зерновые и продукты питания.
Падение цен на руду и металл - не такое сильное, как на нефть и газ. Поэтому для Украины, с точки зрения внешних позиций, ситуация не настолько уязвима, как для других стран», - отметил министр.
По его словам, пока нет оснований ожидать падения цен на продукцию отечественного экспорта.
«Видим сигналы о восстановлении экономики США, европейских экономик, восстановление производства.
Идут заказы на поставки продукции металлургии. Сохранился спрос на продукцию химпрома, лекарственные средства.
А на продукты питания и зерновые спрос был всегда. Мы - одна из топовых стран, обеспечивающих мир продуктами питания», - пояснил Марченко.
***
Этим заявлением глава Минфина продемонстрировал свою полную неадекватность.
Во-первых, рост потребления электроэнергии в последние две декады свидетельствует не о «восстановлении промышленного производства», а всего лишь о приходе сильной жары в страну (все врубили кондиционеры).
Во-вторых, Украина в июне вышла на вторую волну или на второй пик коронавируса, в связи с чем началось ужесточение карантинных мер.
В-третьих, осенью и зимой Украину, как и весь мир, ждет настоящая вторая (или третья) волна эпидемии. Со всеми вытекающими из этого последствиями.
В-четвертых, девальвация гривны и ускорение инфляции, на которые сейчас намерена пойти власть, помогут экономике не раньше чем через полгода, а пока они, напротив, приведут лишь к усилению падения реального ВВП (рост индекса-дефлятора).
В-пятых, зе-власть чем дальше, тем больше демонстрирует свою абсолютную бездарность и неспособность (или нежелание) по-настоящему бороться с коррупцией…
В-шестых, следующий транш МВФ оказался под большим вопросом…
Критическая ситуация с уровнем безработицы наблюдается в Украине, - СМИ
Проблема с безработицей в Украине усиливается. По официальным данным, ежедневно на учет в Государственной службе занятости становятся около 3 тысяч украинцев, потерявших работу. /6.07.2020 цензор.нет/
я смотрю весь кабмин сидит на крутой дури вместе с зебараном))))