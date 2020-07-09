Україна виходить із кризи, - глава Мінфіну Марченко

В уряді вважають, що Україна пройшла критичну стадію економічної кризи і вийшла на відновлення.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю виданню "Сегодня", передає Цензор.НЕТ.

"Є підстави вважати, що Україна виходить із кризи. Важкими місяцями були квітень і травень. У червні вже запустилися економічні процеси", - повідомив він.

За його словами, статистика свідчить, що цифри реєстрації нових ФОП вийшли на докризовий рівень.

А споживання електроенергії в останні дві декади свідчить про відновлення промислового виробництва.

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Він зазначив, що немає підстав вважати, що падіння економіки в Україні буде більше, ніж в розвинених країнах.

"Вважаємо, що 4,8% падіння ВВП - реальний показник. Цьому є кілька пояснень. Україна не сильно інтегрована в найбільш постраждалі економічні ланцюжки світової економіки. Ринки нашої експортної продукції збереглися. Йдеться про зернові і продукти харчування. Падіння цін на руду і метал - не таке сильне, як на нафту і газ. Тому для України, з точки зору зовнішніх позицій, ситуація не настільки вразлива, як для інших країн", - зазначив міністр.

На його думку, поки немає підстав очікувати падіння цін на продукцію вітчизняного експорту.

"Бачимо сигнали про відновлення економіки США, європейських економік, відновлення виробництва. Йдуть замовлення на поставки продукції металургії. Зберігся попит на продукцію хімпрому, лікарські засоби. А на продукти харчування і зернові попит був завжди. Ми - одна з топових країн, які забезпечують світ продуктами харчування", - зазначив Марченко.