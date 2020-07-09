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Украина выходит из кризиса, - глава Минфина Марченко

Украина выходит из кризиса, - глава Минфина Марченко

В правительстве считают, что Украина прошла критическую стадию экономического кризиса, и вышла на восстановление.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию "Сегодня", передает Цензор.НЕТ.

"Есть основания считать, что Украина выходит из кризиса. Тяжелыми месяцами были апрель и май. В июне уже запустились экономические процессы", - сообщил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Гетманцев о смене глав налоговой и таможни: Результаты отрицательные, такие решения вызывают очень много вопросов

По его словам, статистика свидетельствует, что цифры регистрации новых ФЛП вышли на докризисный уровень.

А потребление электроэнергии в последние две декады свидетельствует о восстановлении промышленного производства.

Он отметил, что нет оснований считать, что падение экономики в Украине будет больше, чем в развитых странах.

"Считаем, что 4,8% падения ВВП - реальный показатель. Этому есть несколько объяснений. Украина не сильно интегрирована в наиболее пострадавшие экономические цепочки мировой экономики. Рынки нашей экспортной продукции сохранились. Речь идет о зерновые и продукты питания. Падение цен на руду и металл - не такое сильное, как на нефть и газ. Поэтому для Украины, с точки зрения внешних позиций, ситуация не настолько уязвима, как для других стран", - отметил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВВП Украины сократился на 5,9%, - Минэкономики

По его мнению, пока нет оснований ожидать падения цен на продукцию отечественного экспорта.

"Видим сигналы о восстановлении экономики США, европейских экономик, восстановление производства. Идут заказы на поставки продукции металлургии. Сохранился спрос на продукцию химпрома, лекарственные средства. А на продукты питания и зерновые спрос был всегда. Мы - одна из топовых стран, обеспечивающих мир продуктами питания", - отметил Марченко.

Автор: 

ВВП (643) кризис (3070) Минфин (1556) экономика (3881) Марченко Сергей (299)


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Топ комментарии
+26
Не кажи "гоп", поки не перескочив!
Коли перескочив, не кажи "гоп", поки не подивився куди вскочив.
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09.07.2020 15:20
+24
Т.е. падение ВВП в 5.9% и бешеный недобор бюджета -- это типа "выход из кризиса"?
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09.07.2020 15:22
+22
Україна виходить із кризи, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 3219
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09.07.2020 15:28
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Правила форума Совет форумчан
Не кажи "гоп", поки не перескочив!
Коли перескочив, не кажи "гоп", поки не подивився куди вскочив.
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09.07.2020 15:20 Ответить
ого! прикольное продолжение. я тока за Цезаря знал такое
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09.07.2020 15:23 Ответить
вже навіть 73/43%-тні зебіли вважають, що "Не кажи гоп"!
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09.07.2020 15:36 Ответить

- Да, - сказал Остап. - Теперь я ясно вижу, что попал в общество некультурных людей, то есть босяков без высшего образования. (с)
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09.07.2020 17:04 Ответить
кто-то высрал шо всее ОК, н спичек нет. И соли. И квасоли. я такогого министра, кстати не запомнил, на слупке видал(это сон, к примеру, а то придет тов. майор еще))
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09.07.2020 15:22 Ответить
Он имеет в виду печатный станок?
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09.07.2020 15:22 Ответить
Или снова займы через ОГВЗ под дурные проценты

Україна виходить із кризи, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 6753
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09.07.2020 15:27 Ответить
Т.е. падение ВВП в 5.9% и бешеный недобор бюджета -- это типа "выход из кризиса"?
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09.07.2020 15:22 Ответить
"500 льярдов недобора не проблема... я бы сказал, что это планово и вообще не проблема"(с)
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09.07.2020 15:33 Ответить
Зеленский снова намекает, что курс гривны будет 30 за 1 доллар и это "... прописано в бюджете" Бюджет с курсом 30.2 при номинальном 26,8 принимался для скрытия факта превышение уровня дефицита бюджета. Но ситуация изменилась. В нынешних условиях, при падении бюджетных и валютных поступлений, при тотальном "схематозе" в налоговой и таможне, для выхода на плановые бюджетные показатели дефицита бюджета нужно установление курса 48,3 гривни за 1 доллар. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

48 гривень більш ніж 27! Такщо вихід
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09.07.2020 16:05 Ответить
а сто48 ще більше
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09.07.2020 21:50 Ответить
"Кризис просто ппц" он только в головах порохоботов. А недобор бюджета меньше, чем год назад. Плюс рекордные запасы бабла в резервах и казначействе.
" Слуги" конечно тоже не подарок, но аппетиты у них пока что существенно меньше чем у потужных реформаторов
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09.07.2020 18:05 Ответить
Шо ты мелешь, вернее шо ты куришь?
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09.07.2020 18:36 Ответить
Айкосы!
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09.07.2020 18:40 Ответить
Запас бабла в резервах - потому что получили деньги от МВФ. Но эти деньги быстро разойдутся на пенсии и прочие выплаты.
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09.07.2020 21:07 Ответить
осінь покаже..
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09.07.2020 15:23 Ответить
Оце новина!!!...😱
Тра готуватися до гіршого...
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09.07.2020 15:23 Ответить
+100500.
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09.07.2020 15:59 Ответить
"А потребление электроэнергии в последние две декады свидетельствует о восстановлении промышленного производства."
А не включение кучи кондиционеров тому причина? Зебил.
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09.07.2020 15:24 Ответить
ну понятно. ягоды, фрукты начали зреть. пошёл приток валюты.
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09.07.2020 15:24 Ответить
я-бы сказал, что мы вылетаем из кризиса...
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09.07.2020 15:24 Ответить
в куда вылетаем? Надеюсь не в слишком глубокое место?
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09.07.2020 15:31 Ответить
именно туды...
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09.07.2020 16:17 Ответить
"Падение ВВП замедлилось Минэкономики"

январь-март 2020 - падение ВВП 1,5%
январь - май 2020 - падение ВВП 5,9 %

Если ЭТО "замедление", то что экономисты из министерства экономики считают "ускорением" ?
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09.07.2020 15:25 Ответить
это взрывное, ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ замедление.
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09.07.2020 15:30 Ответить
Нехитрый подсчёт показывает что в мае падение - 10%.
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09.07.2020 18:42 Ответить
та ні, то лише початок входу...в опу
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09.07.2020 15:25 Ответить
Шо курим?
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09.07.2020 15:25 Ответить
Сначала из запоя, потом - из кризиса...
Порядок нельзя нарушать...
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09.07.2020 15:27 Ответить
Сигналы о восстановлении экономик европейских стран сами европейцы ожидают только в 2023 году. Интересная подача министра финансов - радость дебила бесконечна от того, что он не понимает реальности.
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09.07.2020 15:27 Ответить
Україна виходить із кризи, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 7963
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09.07.2020 15:29 Ответить
я б до осени не спешил бы с выводами, но было бы хорошо если б это реально оказалось бы правдой
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09.07.2020 15:28 Ответить
Україна виходить із кризи, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 3219
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09.07.2020 15:28 Ответить
Марченко, ты не дибил, ты ДИБИЛИЩЕ!!!
Ну что, зелебни, ощущаете конец эпохи злыдней?
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09.07.2020 15:29 Ответить
"США восстанавливаются - значит и мы должны"(с) Эта взаимосвязь существует только в воспаленном горячечном бреду зе!экономистов и этот бред они пытаются навеять
зе!избирателям.
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09.07.2020 15:29 Ответить
В штатах Трамп тоже мантру своїм виборцям ліпить, що ринки ростуть значить все ок а економічні показники виборців не цікавлять.
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09.07.2020 15:39 Ответить
какой-то сказочно веселый министр...
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09.07.2020 15:31 Ответить
если голобородьки это заявляют, значит будет трындец..
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09.07.2020 15:32 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/ne-day-sebe-rozvesti---v-ktor-bobirenko/99925#gsc.tab=0 "Не дай себе розвести!!!" - Віктор Бобиренко

Тут президент Зеленський перед місцевими виборами пообіцяв піплу з барського плеча збільшення мінімалки з 4723 до 5000 грн. (+277 грн.)
Браво! Ми аплодуємо стоячи!
Шмигаль тут же взяв "алюр три хрести" і помчав виконувати надважливе завдання, яке має підтягнути рейтинг.
І ось його обгрунтування:
"За червень 2020 року до Держбюджету надійшло майже 113 млрд грн, а це на 5,5% більше, ніж ми очікували. Ці цифри говорять про одну дуже важливу річ: почалася ефективна робота та ефективна боротьба зі схемами. Вже другий місяць поспіль від початку року ми бачимо, що держбюджет виконується".
О, тобто усі ми лошари і мусимо повірити, що справи у нас пішли на лад? Що все зашибісь?
Доповідаю всім, кого сильно хоче обдурити пан Шмигаль:
У червні дійсно були рекордні виплати до бюджету - це правда.
Просто до бюджету були виплачені дивіденди за 2019 рік від НАК "Нафтогаз України" у сумі 39,6 мільярда гривень.
І дивіденди за 2019 рік від ПриватБанку у розмірі 24,5 мільярди.
Отака от фігня, малята.
Сплата наступних дивідендів буде уже у 21-му році.
А ось у липні знову буде недовиконання бюджету.
Насправді у хлопців у планах трошки надрукувати грошей.
Для цього і зняли голову НБУ Смолія, бо пручався включенню станка.
Не ведись на галімий популізм. Не дай себе розвести!
https://www.facebook.com/bobyrenko?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDBXqnO3wbc8ziH0V2br0xd0UcqyjQjIFxvb8J-jxZfoUYWnw2kzzfskGApFlklJP6iHRh8VNaDk8PJ&hc_ref=ARSFtn3u3Nfk896fi6YqEQ8q1lNxCdkCFKzqKV1SeMDdhSTMzG21AcMX3YvZA51j3Vo&fref=nf Віктор Бобиренко﻿
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09.07.2020 15:36 Ответить
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09.07.2020 15:42 Ответить
"....єта писдесь, дорогая редакция.." )))))))))
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09.07.2020 15:54 Ответить
Судя по заявлениям главы Минфина самолет из Колумбии недавно в Борисполе таки приземлился. Только очередные две тонны кокса для Зебилокоманды вызывают такой приход под названием "выходим из кризиса". Под кризисом, очевидно, подразумевается отсутствие свежего дозняка из Южной Америки.
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09.07.2020 16:07 Ответить
Так они с рассеи пример берут:

- У нас хорошие темпы отрицательного роста экономики, - рассказывает Медведев.
- Вы хотите сказать "экономический спад"? - уточняют у премьера.
- Нет, рост. Просто отрицательный. Но темпы очень хорошие, - отвечает Медведев.
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09.07.2020 16:10 Ответить
Оно сдурело! Куда выходит??? Курс валют оно видело?
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09.07.2020 16:13 Ответить
Ось так весело й дружно у тісному колі Слуги, проїдаєм от пуза кредити, а дурням співаєм веселі байкі .
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09.07.2020 16:18 Ответить
Ту так а ШО? Казали ж, що весело буде.
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09.07.2020 17:01 Ответить
Зияющие высоты.
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09.07.2020 16:28 Ответить
ЗЕяющие
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09.07.2020 23:25 Ответить
)))))) ну и Сброд, ваЗЕлин пусть марченко такая же бенина подстилка как и ты озвучит борщевой набор.....
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09.07.2020 16:44 Ответить
Оптиміст у нас міністр!!! Слова матріальне... Адись чудо стане!
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09.07.2020 17:00 Ответить
Мы - одна из топовых стран, обеспечивающих мир продуктами питания", - отметил Марченко. и одна из топовых стран по бедности населения...
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09.07.2020 17:10 Ответить
Самий на мою думку мотивований та повний коментар на цю заяву із усіх, що я бачив!
https://www.youtube.com/watch?v=b_tdqGM4_sE
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09.07.2020 17:53 Ответить
Конечно выходит. Стабильное пике.
Україна виходить із кризи, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 3313
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09.07.2020 18:49 Ответить
У них появилось секретное оружие:
ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК!
называется.
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09.07.2020 19:25 Ответить
4 месяца без работы, отлично выходим.
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09.07.2020 19:47 Ответить
Вы будете смеяться. Глава Минфина Марченко узрел выход Украины из кризиса Июль 9, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/07/%d0%b2%d1%8b-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%8f%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%87.html#respond Комментарии: 0

В правительстве считают, что Украина прошла критическую стадию экономического кризиса и вышла на восстановление.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в https://www.segodnya.ua/ua/economics/enews/sergey-marchenko-est-osnovaniya-polagat-chto-my-vyhodim-iz-krizisa-1462232.html интервью изданию «Сегодня».
«Есть основания считать, что Украина выходит из кризиса.
Тяжелыми месяцами были апрель и май. В июне уже запустились экономические процессы», - сообщил он.
По словам министра, статистика свидетельствует, что цифры регистрации новых ФЛП вышли на докризисный уровень.
А потребление электроэнергии в последние две декады свидетельствует о восстановлении промышленного производства.
По его мнению, нет оснований считать, что падение экономики в Украине будет больше, чем в развитых странах.
«Считаем, что 4,8% падения ВВП - реальный показатель. Этому есть несколько объяснений.
Украина не сильно интегрирована в наиболее пострадавшие экономические цепочки мировой экономики.
Рынки нашей экспортной продукции сохранились. Речь идет про зерновые и продукты питания.
Падение цен на руду и металл - не такое сильное, как на нефть и газ. Поэтому для Украины, с точки зрения внешних позиций, ситуация не настолько уязвима, как для других стран», - отметил министр.
По его словам, пока нет оснований ожидать падения цен на продукцию отечественного экспорта.
«Видим сигналы о восстановлении экономики США, европейских экономик, восстановление производства.
Идут заказы на поставки продукции металлургии. Сохранился спрос на продукцию химпрома, лекарственные средства.
А на продукты питания и зерновые спрос был всегда. Мы - одна из топовых стран, обеспечивающих мир продуктами питания», - пояснил Марченко.
***
Этим заявлением глава Минфина продемонстрировал свою полную неадекватность.
Во-первых, рост потребления электроэнергии в последние две декады свидетельствует не о «восстановлении промышленного производства», а всего лишь о приходе сильной жары в страну (все врубили кондиционеры).
Во-вторых, Украина в июне вышла на вторую волну или на второй пик коронавируса, в связи с чем началось ужесточение карантинных мер.
В-третьих, осенью и зимой Украину, как и весь мир, ждет настоящая вторая (или третья) волна эпидемии. Со всеми вытекающими из этого последствиями.
В-четвертых, девальвация гривны и ускорение инфляции, на которые сейчас намерена пойти власть, помогут экономике не раньше чем через полгода, а пока они, напротив, приведут лишь к усилению падения реального ВВП (рост индекса-дефлятора).
В-пятых, зе-власть чем дальше, тем больше демонстрирует свою абсолютную бездарность и неспособность (или нежелание) по-настоящему бороться с коррупцией…
В-шестых, следующий транш МВФ оказался под большим вопросом…
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09.07.2020 20:12 Ответить
щоб залишатися в зекоманді треба рапортувати що все окей,не можна нервувати володимира олександровича..
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09.07.2020 20:53 Ответить
С такой дырой в бюджете, это называется выход из кризиса?
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09.07.2020 21:03 Ответить
В КМ нет ни одного толкового экономиста. Одни мажоры и выскочки. Экономисты Лановой, Новак и др. остались за бортом.
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09.07.2020 22:12 Ответить
Из какого конкретно, кризиса?
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09.07.2020 22:29 Ответить
Шутник кварталовский

Критическая ситуация с уровнем безработицы наблюдается в Украине, - СМИ
Проблема с безработицей в Украине усиливается. По официальным данным, ежедневно на учет в Государственной службе занятости становятся около 3 тысяч украинцев, потерявших работу. /6.07.2020 цензор.нет/
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09.07.2020 22:56 Ответить
і кордони закриті, а так народ працював у Польщі, Чехіїі, Словаччині, Угорщині,Прибалтиці, а тут бац і вихід з кризи....
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09.07.2020 23:10 Ответить
что забивает в айкос министр финансов? )))))
я смотрю весь кабмин сидит на крутой дури вместе с зебараном))))
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12.07.2020 15:23 Ответить
 
 