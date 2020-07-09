Украина выходит из кризиса, - глава Минфина Марченко
В правительстве считают, что Украина прошла критическую стадию экономического кризиса, и вышла на восстановление.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию "Сегодня", передает Цензор.НЕТ.
"Есть основания считать, что Украина выходит из кризиса. Тяжелыми месяцами были апрель и май. В июне уже запустились экономические процессы", - сообщил он.
По его словам, статистика свидетельствует, что цифры регистрации новых ФЛП вышли на докризисный уровень.
А потребление электроэнергии в последние две декады свидетельствует о восстановлении промышленного производства.
Он отметил, что нет оснований считать, что падение экономики в Украине будет больше, чем в развитых странах.
"Считаем, что 4,8% падения ВВП - реальный показатель. Этому есть несколько объяснений. Украина не сильно интегрирована в наиболее пострадавшие экономические цепочки мировой экономики. Рынки нашей экспортной продукции сохранились. Речь идет о зерновые и продукты питания. Падение цен на руду и металл - не такое сильное, как на нефть и газ. Поэтому для Украины, с точки зрения внешних позиций, ситуация не настолько уязвима, как для других стран", - отметил министр.
По его мнению, пока нет оснований ожидать падения цен на продукцию отечественного экспорта.
"Видим сигналы о восстановлении экономики США, европейских экономик, восстановление производства. Идут заказы на поставки продукции металлургии. Сохранился спрос на продукцию химпрома, лекарственные средства. А на продукты питания и зерновые спрос был всегда. Мы - одна из топовых стран, обеспечивающих мир продуктами питания", - отметил Марченко.
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Коли перескочив, не кажи "гоп", поки не подивився куди вскочив.
- Да, - сказал Остап. - Теперь я ясно вижу, что попал в общество некультурных людей, то есть босяков без высшего образования. (с)
48 гривень більш ніж 27! Такщо вихід
" Слуги" конечно тоже не подарок, но аппетиты у них пока что существенно меньше чем у потужных реформаторов
Тра готуватися до гіршого...
А не включение кучи кондиционеров тому причина? Зебил.
январь-март 2020 - падение ВВП 1,5%
январь - май 2020 - падение ВВП 5,9 %
Если ЭТО "замедление", то что экономисты из министерства экономики считают "ускорением" ?
Порядок нельзя нарушать...
Ну что, зелебни, ощущаете конец эпохи злыдней?
зе!избирателям.
Тут президент Зеленський перед місцевими виборами пообіцяв піплу з барського плеча збільшення мінімалки з 4723 до 5000 грн. (+277 грн.)
Браво! Ми аплодуємо стоячи!
Шмигаль тут же взяв "алюр три хрести" і помчав виконувати надважливе завдання, яке має підтягнути рейтинг.
І ось його обгрунтування:
"За червень 2020 року до Держбюджету надійшло майже 113 млрд грн, а це на 5,5% більше, ніж ми очікували. Ці цифри говорять про одну дуже важливу річ: почалася ефективна робота та ефективна боротьба зі схемами. Вже другий місяць поспіль від початку року ми бачимо, що держбюджет виконується".
О, тобто усі ми лошари і мусимо повірити, що справи у нас пішли на лад? Що все зашибісь?
Доповідаю всім, кого сильно хоче обдурити пан Шмигаль:
У червні дійсно були рекордні виплати до бюджету - це правда.
Просто до бюджету були виплачені дивіденди за 2019 рік від НАК "Нафтогаз України" у сумі 39,6 мільярда гривень.
І дивіденди за 2019 рік від ПриватБанку у розмірі 24,5 мільярди.
Отака от фігня, малята.
Сплата наступних дивідендів буде уже у 21-му році.
А ось у липні знову буде недовиконання бюджету.
Насправді у хлопців у планах трошки надрукувати грошей.
Для цього і зняли голову НБУ Смолія, бо пручався включенню станка.
Не ведись на галімий популізм. Не дай себе розвести!
https://www.facebook.com/bobyrenko?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDBXqnO3wbc8ziH0V2br0xd0UcqyjQjIFxvb8J-jxZfoUYWnw2kzzfskGApFlklJP6iHRh8VNaDk8PJ&hc_ref=ARSFtn3u3Nfk896fi6YqEQ8q1lNxCdkCFKzqKV1SeMDdhSTMzG21AcMX3YvZA51j3Vo&fref=nf Віктор Бобиренко
- У нас хорошие темпы отрицательного роста экономики, - рассказывает Медведев.
- Вы хотите сказать "экономический спад"? - уточняют у премьера.
- Нет, рост. Просто отрицательный. Но темпы очень хорошие, - отвечает Медведев.
https://www.youtube.com/watch?v=b_tdqGM4_sE
ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК!
называется.
В правительстве считают, что Украина прошла критическую стадию экономического кризиса и вышла на восстановление.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в https://www.segodnya.ua/ua/economics/enews/sergey-marchenko-est-osnovaniya-polagat-chto-my-vyhodim-iz-krizisa-1462232.html интервью изданию «Сегодня».
«Есть основания считать, что Украина выходит из кризиса.
Тяжелыми месяцами были апрель и май. В июне уже запустились экономические процессы», - сообщил он.
По словам министра, статистика свидетельствует, что цифры регистрации новых ФЛП вышли на докризисный уровень.
А потребление электроэнергии в последние две декады свидетельствует о восстановлении промышленного производства.
По его мнению, нет оснований считать, что падение экономики в Украине будет больше, чем в развитых странах.
«Считаем, что 4,8% падения ВВП - реальный показатель. Этому есть несколько объяснений.
Украина не сильно интегрирована в наиболее пострадавшие экономические цепочки мировой экономики.
Рынки нашей экспортной продукции сохранились. Речь идет про зерновые и продукты питания.
Падение цен на руду и металл - не такое сильное, как на нефть и газ. Поэтому для Украины, с точки зрения внешних позиций, ситуация не настолько уязвима, как для других стран», - отметил министр.
По его словам, пока нет оснований ожидать падения цен на продукцию отечественного экспорта.
«Видим сигналы о восстановлении экономики США, европейских экономик, восстановление производства.
Идут заказы на поставки продукции металлургии. Сохранился спрос на продукцию химпрома, лекарственные средства.
А на продукты питания и зерновые спрос был всегда. Мы - одна из топовых стран, обеспечивающих мир продуктами питания», - пояснил Марченко.
***
Этим заявлением глава Минфина продемонстрировал свою полную неадекватность.
Во-первых, рост потребления электроэнергии в последние две декады свидетельствует не о «восстановлении промышленного производства», а всего лишь о приходе сильной жары в страну (все врубили кондиционеры).
Во-вторых, Украина в июне вышла на вторую волну или на второй пик коронавируса, в связи с чем началось ужесточение карантинных мер.
В-третьих, осенью и зимой Украину, как и весь мир, ждет настоящая вторая (или третья) волна эпидемии. Со всеми вытекающими из этого последствиями.
В-четвертых, девальвация гривны и ускорение инфляции, на которые сейчас намерена пойти власть, помогут экономике не раньше чем через полгода, а пока они, напротив, приведут лишь к усилению падения реального ВВП (рост индекса-дефлятора).
В-пятых, зе-власть чем дальше, тем больше демонстрирует свою абсолютную бездарность и неспособность (или нежелание) по-настоящему бороться с коррупцией…
В-шестых, следующий транш МВФ оказался под большим вопросом…
Критическая ситуация с уровнем безработицы наблюдается в Украине, - СМИ
Проблема с безработицей в Украине усиливается. По официальным данным, ежедневно на учет в Государственной службе занятости становятся около 3 тысяч украинцев, потерявших работу. /6.07.2020 цензор.нет/
я смотрю весь кабмин сидит на крутой дури вместе с зебараном))))