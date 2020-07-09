Украина выходит из кризиса, - глава Минфина Марченко

В правительстве считают, что Украина прошла критическую стадию экономического кризиса, и вышла на восстановление.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию "Сегодня", передает Цензор.НЕТ.

"Есть основания считать, что Украина выходит из кризиса. Тяжелыми месяцами были апрель и май. В июне уже запустились экономические процессы", - сообщил он.

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По его словам, статистика свидетельствует, что цифры регистрации новых ФЛП вышли на докризисный уровень.

А потребление электроэнергии в последние две декады свидетельствует о восстановлении промышленного производства.

Он отметил, что нет оснований считать, что падение экономики в Украине будет больше, чем в развитых странах.

"Считаем, что 4,8% падения ВВП - реальный показатель. Этому есть несколько объяснений. Украина не сильно интегрирована в наиболее пострадавшие экономические цепочки мировой экономики. Рынки нашей экспортной продукции сохранились. Речь идет о зерновые и продукты питания. Падение цен на руду и металл - не такое сильное, как на нефть и газ. Поэтому для Украины, с точки зрения внешних позиций, ситуация не настолько уязвима, как для других стран", - отметил министр.

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По его мнению, пока нет оснований ожидать падения цен на продукцию отечественного экспорта.

"Видим сигналы о восстановлении экономики США, европейских экономик, восстановление производства. Идут заказы на поставки продукции металлургии. Сохранился спрос на продукцию химпрома, лекарственные средства. А на продукты питания и зерновые спрос был всегда. Мы - одна из топовых стран, обеспечивающих мир продуктами питания", - отметил Марченко.