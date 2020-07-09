ВВП Украины сократился на 5,9%, - Минэкономики

Валовой внутренний продукт Украины в январе-мае 2020 года сократился на 5,9%.

Об этом говорится в обзоре экономической активности за этот период, опубликованном на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает Цензор.НЕТ.

"По итогам января-мая 2020 года сокращение сводного индекса производства товаров и услуг составило 7,3% (падение на 6,7% в январе-апреле), и, соответственно, сокращение объемов ВВП оценено Минэкономики на уровне 5,9%", - сказано в обзоре.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль прогнозирует постепенный рост экономики уже во втором полугодии

В министерстве отметили, что в мае результаты деятельности большинства видов экономической деятельности продемонстрировали замедление темпов падения на фоне смягчения карантина. В частности, речь идет о восстановлении деятельности большинства торгово-развлекательных центров, других учреждений торгового и бытового обслуживания населения, продовольственных рынков, а также, частично, пассажирских перевозок автомобильным транспортом (городское, пригородное, внутриобластное и международное сообщение) и работы метрополитена.

Как отметили в министерстве, это выражается в улучшении индекса ожиданий деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина выйдет из вызванного коронавирусом кризиса не раньше 2023–2024 годов, - МВФ

"В то же время негативное влияние распространения в мире COVID-19 (из-за временного уменьшения общей экономической активности в мире, инвестиционной паузы, в том числе, со стороны иностранных инвесторов) и действие сдерживающих факторов, сложившихся в предыдущих периодах, сдерживали развитие большинства видов экономической деятельности", - сказано в обзоре.