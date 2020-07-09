ВВП Украины сократился на 5,9%, - Минэкономики
Валовой внутренний продукт Украины в январе-мае 2020 года сократился на 5,9%.
Об этом говорится в обзоре экономической активности за этот период, опубликованном на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает Цензор.НЕТ.
"По итогам января-мая 2020 года сокращение сводного индекса производства товаров и услуг составило 7,3% (падение на 6,7% в январе-апреле), и, соответственно, сокращение объемов ВВП оценено Минэкономики на уровне 5,9%", - сказано в обзоре.
В министерстве отметили, что в мае результаты деятельности большинства видов экономической деятельности продемонстрировали замедление темпов падения на фоне смягчения карантина. В частности, речь идет о восстановлении деятельности большинства торгово-развлекательных центров, других учреждений торгового и бытового обслуживания населения, продовольственных рынков, а также, частично, пассажирских перевозок автомобильным транспортом (городское, пригородное, внутриобластное и международное сообщение) и работы метрополитена.
Как отметили в министерстве, это выражается в улучшении индекса ожиданий деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем.
"В то же время негативное влияние распространения в мире COVID-19 (из-за временного уменьшения общей экономической активности в мире, инвестиционной паузы, в том числе, со стороны иностранных инвесторов) и действие сдерживающих факторов, сложившихся в предыдущих периодах, сдерживали развитие большинства видов экономической деятельности", - сказано в обзоре.
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Так що на коронавірус списати не вийде. Шукайте інші відмазки.
Ви про це все прекрасно знаєте. Відтак - а) жалкую час витрачений на ці поясненя ; б) вважаю вас за людину яка намагається маніпулювати фактами.
Наступні мої дії відносно вас будуть опиратись саме на вище сказане.
А вот "все украл Смолий" очень просто и заходит в их пустые черепные коробки на ура.
2015= -31.3
Может напишешь, на сколько же в денежном эквиваленте увеличился ввп с 2013г.
У меня есть товар, который я продавал. И у тебя есть точно такой же товар, который ты продаешь через полгода.
Я получил прибыль и поднялся. Ты просрал все полимеры и оказался в долгах.
Я молодец. Ты лузер.
Но ты на основании того, что ты вроде бы делал то же самое, говоришь, что я виноват в том, что ты лузер.