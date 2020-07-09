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ВВП Украины сократился на 5,9%, - Минэкономики

ВВП Украины сократился на 5,9%, - Минэкономики

Валовой внутренний продукт Украины в январе-мае 2020 года сократился на 5,9%.

Об этом говорится в обзоре экономической активности за этот период, опубликованном на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает Цензор.НЕТ.

"По итогам января-мая 2020 года сокращение сводного индекса производства товаров и услуг составило 7,3% (падение на 6,7% в январе-апреле), и, соответственно, сокращение объемов ВВП оценено Минэкономики на уровне 5,9%", - сказано в обзоре.

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В министерстве отметили, что в мае результаты деятельности большинства видов экономической деятельности продемонстрировали замедление темпов падения на фоне смягчения карантина. В частности, речь идет о восстановлении деятельности большинства торгово-развлекательных центров, других учреждений торгового и бытового обслуживания населения, продовольственных рынков, а также, частично, пассажирских перевозок автомобильным транспортом (городское, пригородное, внутриобластное и международное сообщение) и работы метрополитена.

Как отметили в министерстве, это выражается в улучшении индекса ожиданий деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем.

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"В то же время негативное влияние распространения в мире COVID-19 (из-за временного уменьшения общей экономической активности в мире, инвестиционной паузы, в том числе, со стороны иностранных инвесторов) и действие сдерживающих факторов, сложившихся в предыдущих периодах, сдерживали развитие большинства видов экономической деятельности", - сказано в обзоре.

Автор: 

ВВП (643) Министерство развития экономики (77)


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Топ комментарии
+33
ахаха, ржу не могу )))) жрите, жрите зебилы, это шоколад! вкусный! жрите еще!
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09.07.2020 10:22
+31
как же ВВП постоянно рос при воре и барыге и в условиях активных боевых действий?
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09.07.2020 10:24
+27
Це Кінець еПіхви бідності
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09.07.2020 10:30
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Страница 2 из 2
Честь та хвала Гройсману що в умавах кацапської інтервенції та торгових війн які розвязала та ж кацапія він зміг досягти фактичного росту ВВП. Шмигалям таке не під силу. Ім аби тільки податки підняти та порожній папірці під виглядом грошей надрукувати.
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09.07.2020 10:58 Ответить
Дуже цікаво, яким чином кацапська інтервенція на неповні 3 області України з 25 зуміла обвалити ВВП на 50%, і яким чином потужна європейська асоціація, перед підписанням якої обіцяли молочні ріки і кисільні береги - не зуміла за 5 років повернути ВВП навіть до трьох четвертих від рівня 2013 року.
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09.07.2020 11:02 Ответить
Проблема в тому що ВВП почало падати через пару місяців після приходу Зедебіла до влади.
Так що на коронавірус списати не вийде. Шукайте інші відмазки.
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09.07.2020 10:48 Ответить
Звісно що не займався бо профан. Тенденція? Згоден. Коли лідерам по наповнюваню бюджету ( табачка тільки як одненький з багатьох приклад ) викручують руки то таки тенденція. Якщо розкрадають військовий бюджет для забаганок президента це також тенденція. Якщо " дожимають" нацбанк порушуючи домовленості з міжнародними інституціями це знову ж тенденція.Нікуди не дітись і від тенденції втечі іноземних інвесторів яка почалася майже одразу після приходу до влади знахабнілих "слуг" . І короновірус тут нідочого чи не так?
Ви про це все прекрасно знаєте. Відтак - а) жалкую час витрачений на ці поясненя ; б) вважаю вас за людину яка намагається маніпулювати фактами.
Наступні мої дії відносно вас будуть опиратись саме на вище сказане.
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09.07.2020 12:41 Ответить
А, если бы, как говорит кумир все зелёных )(уйло, бабушке пришить яйца, то она стала бы дедушкой.
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09.07.2020 10:48 Ответить
А що, нормально так. Ще трохи зебіли у владі побудуть у владі і всі 40 будуть
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09.07.2020 10:39 Ответить
Главное чтобы как при Пете небыло покращення, инфляции 300% и поднятия тарифов на 1000%.
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09.07.2020 10:45 Ответить
Ну хорошо хоть нет инфляции больше и тарифы упали, учителя по 4к баксов зарабатывают, Медведчук с Ахметовым сидят, армия развивается, романтика
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09.07.2020 10:47 Ответить
А ты слышал что вчера Ослик вещал. Что инфляция это хорошо! И доллар надо по 30 потому что мы так подсчитали! Кстати тарифы никто в 10 раз не подымал тут не звизди и инфляция была 200% за пять лет! Хотя если считать с того момента когда Порох пришел к власти то доллар уже тогда был около 25!
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09.07.2020 10:51 Ответить
Ты хоть в Украине живешь? Погугли сколько газ стоил до Петиного покращення и сколько после. В 10раз цена на газ поднялась. И доллар был не по 25 а по 28, и Петя говорил что ето хорошо. И порохосрань визжала что Ахметов ето кормилец украинский и *зеленые тарифы* которые за время Петиного президенства выросли в разы ето тоже очень хорошо.
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09.07.2020 11:02 Ответить
Свидетели святого пэти,видят только то,что хотят видеть.Им бы взять отношение долга к ввп за последние 6 лет,но нет кактус он же вкусный.
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09.07.2020 11:20 Ответить
Ну чего ты звиздиш про газ при овоще 1.18 было при Порошенко 7.18 7.18/1.18= 6 раз но никак не 10. Я ведь не зебил я ведь проверю! А вобще я за рыночную цену на комунальные услуги! Я не хочу платить за Фирташа!
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09.07.2020 11:32 Ответить
Як не скаже то збреше. Шо воно як кацап )
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09.07.2020 11:00 Ответить
Они только долар по 30 спланровали. А в падении зеля ни причем , вирус виноват он сам пришел.
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09.07.2020 10:47 Ответить
Из комментов становится понятно что в падении ВВП в ЕС и США, как и в общемировом падении, виноват исключительно Зеленский.
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09.07.2020 10:52 Ответить
Свидетели Святого Петра считают что карантин введенный их паханом никак бы не отразился на экономике. Куда там европейцам до этого гиганта мысли и отца соевой демократии.))
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09.07.2020 10:57 Ответить
А как быть с тем,что экономику,,новыелица,, прое**ли еще до ковида?
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09.07.2020 11:01 Ответить
Попробуйте еще придумать отмазки обосра*шемуся, зебилы.
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09.07.2020 11:06 Ответить
вот он талант "величайшего лидера современности" - принять страну с ввп +4,5%, а через год сделать ввп -6% и дырой в бюджете под 400 млрд!
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09.07.2020 10:56 Ответить
4,5 нарисовали во втором квартале на выборах, верить им себя не уважать.
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09.07.2020 10:58 Ответить
Свидетель Осла Оманского?
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09.07.2020 11:05 Ответить
Хуже-пользованный избиратель
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09.07.2020 11:09 Ответить
А шо ви хочете? напав на нас кароновирус! Це пахлеще макак макшанских. Вот Бубочка и отбиваеться чем может.
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09.07.2020 11:04 Ответить
Та нічого ,, зараз Смолія не стало , тепер слуги обвалять міцну гривню , і зе-економіка піде вгору . .
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09.07.2020 11:06 Ответить
Так. Пиши, Бубочка, заявление и нахер в квартал, грать дальше пуем на пианино. Гройсман,Порошенко! Принимайте обратно зебилов под свою опеку.
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09.07.2020 11:09 Ответить
Ждем осенью незамутненных зебилов на уличных раскладках с их личным скарбом.
ВВП України скоротився на 5,9%, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 7941
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09.07.2020 11:16 Ответить
Вот это и есть показатель работы зедебильной власти! И это при том ,что до апреля пандемии и карантина не было! Это вам не 6000км дорог, 100 школ и садов,для лахотрона зедебилного. Вот поэтому и глава Нац.банка плохой не давал зешобле деньги пустые печатать,а в деньгах это не дополучение бюджета 60 миллиардов или 2.2 миллиарда долларов!
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09.07.2020 11:18 Ответить
Это все для зебилов сложно.

А вот "все украл Смолий" очень просто и заходит в их пустые черепные коробки на ура.
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09.07.2020 11:22 Ответить
Та да, конечно не падал 2014= -28.1
2015= -31.3

Может напишешь, на сколько же в денежном эквиваленте увеличился ввп с 2013г.
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09.07.2020 12:07 Ответить
И еще раз для закрепления материала, шоб было понятнее приведу доступный тебе пример:

У меня есть товар, который я продавал. И у тебя есть точно такой же товар, который ты продаешь через полгода.
Я получил прибыль и поднялся. Ты просрал все полимеры и оказался в долгах.
Я молодец. Ты лузер.

Но ты на основании того, что ты вроде бы делал то же самое, говоришь, что я виноват в том, что ты лузер.
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09.07.2020 12:56 Ответить
та дайте ему еще 100 дней!
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09.07.2020 12:00 Ответить
100 і один щоб відпочити.
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10.07.2020 08:23 Ответить
Зеленая плесень каждый шаг делает все хуже и хуже для себя, как в этом старом анекдоте. Прерия. На лошади скачет одинокий ковбой. Навстречу выезжают 100 индейцев во главе с вождем. Ковбой думает: Ну все, мне п...дец! Внутренний голос говорит: Нет, еще не п...дец! Убей вождя! Ковбой вытаскивает винчестер, стреляет, вождь падает замертво. Внутренний голос: Вот теперь тебе п...дец!
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09.07.2020 12:37 Ответить
По логике зеленого каганата, это благоприятная экономическая ситуация для повышения зарплат и пенсий. второй шаг это продать весь урожай за границу. но сделать это не даёт мудрый зеленый вождь Корявченков Юрій Валерійович
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09.07.2020 14:36 Ответить
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