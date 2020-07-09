ВВП України скоротився на 5,9%, - Мінекономіки

Валовий внутрішній продукт України в січні-травні 2020 року скоротився на 5,9%.

Про це йдеться в огляді економічної активності за цей період, опублікованому на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, передає Цензор.НЕТ.

"За підсумками січня-травня 2020 року скорочення зведеного індексу виробництва товарів і послуг склало 7,3% (падіння на 6,7% у січні-квітні), і, відповідно, скорочення обсягів ВВП оцінено Мінекономіки на рівні 5,9%", - сказано в огляді.

У міністерстві зазначили, що в травні результати діяльності більшості видів економічної діяльності продемонстрували уповільнення темпів падіння на тлі пом'якшення карантину.

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Зокрема, йдеться про відновлення діяльності більшості торгівельно-розважальних центрів, інших установ торговельного та побутового обслуговування населення, продовольчих ринків, а також, частково, пасажирських перевезень автомобільним транспортом (міське, приміське, внутрішньообласне і міжнародне сполучення) та роботи метрополітену.

Як зазначили в міністерстві, це виражається в поліпшенні індексу очікувань ділової активності порівняно з попереднім місяцем.

"Водночас негативний вплив розповсюдження у світі COVID-19 (через тимчасове зменшення загальної економічної активності у світі, інвестиційної паузи, в тому числі, з боку іноземних інвесторів) і дія стримуючих факторів, що склалися в попередніх періодах, стримували розвиток більшості видів економічної діяльності", - сказано в огляді.





