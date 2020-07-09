ВВП України скоротився на 5,9%, - Мінекономіки
Валовий внутрішній продукт України в січні-травні 2020 року скоротився на 5,9%.
Про це йдеться в огляді економічної активності за цей період, опублікованому на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, передає Цензор.НЕТ.
"За підсумками січня-травня 2020 року скорочення зведеного індексу виробництва товарів і послуг склало 7,3% (падіння на 6,7% у січні-квітні), і, відповідно, скорочення обсягів ВВП оцінено Мінекономіки на рівні 5,9%", - сказано в огляді.
У міністерстві зазначили, що в травні результати діяльності більшості видів економічної діяльності продемонстрували уповільнення темпів падіння на тлі пом'якшення карантину.
Зокрема, йдеться про відновлення діяльності більшості торгівельно-розважальних центрів, інших установ торговельного та побутового обслуговування населення, продовольчих ринків, а також, частково, пасажирських перевезень автомобільним транспортом (міське, приміське, внутрішньообласне і міжнародне сполучення) та роботи метрополітену.
Як зазначили в міністерстві, це виражається в поліпшенні індексу очікувань ділової активності порівняно з попереднім місяцем.
"Водночас негативний вплив розповсюдження у світі COVID-19 (через тимчасове зменшення загальної економічної активності у світі, інвестиційної паузи, в тому числі, з боку іноземних інвесторів) і дія стримуючих факторів, що склалися в попередніх періодах, стримували розвиток більшості видів економічної діяльності", - сказано в огляді.
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Так що на коронавірус списати не вийде. Шукайте інші відмазки.
Ви про це все прекрасно знаєте. Відтак - а) жалкую час витрачений на ці поясненя ; б) вважаю вас за людину яка намагається маніпулювати фактами.
Наступні мої дії відносно вас будуть опиратись саме на вище сказане.
А вот "все украл Смолий" очень просто и заходит в их пустые черепные коробки на ура.
2015= -31.3
Может напишешь, на сколько же в денежном эквиваленте увеличился ввп с 2013г.
У меня есть товар, который я продавал. И у тебя есть точно такой же товар, который ты продаешь через полгода.
Я получил прибыль и поднялся. Ты просрал все полимеры и оказался в долгах.
Я молодец. Ты лузер.
Но ты на основании того, что ты вроде бы делал то же самое, говоришь, что я виноват в том, что ты лузер.