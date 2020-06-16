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Шмигаль прогнозує поступове зростання економіки вже в другому півріччі

Шмигаль прогнозує поступове зростання економіки вже в другому півріччі

У другій половині 2020 року Україна очікує зростання економіки, попри те, що в Програмі діяльності уряду враховано падіння ВВП на 4,8%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі Свободи слова на ICTV.

"Консенсусний прогноз МВФ і Мінфіну становить 4,8% падіння ВВП цього року. Порівняно з +3,7 різниця дійсно 8,5%. Але вже з другого півріччя передбачається поступове зростання економіки", – сказав прем’єр.

Шмигаль також додав, що уряд закрив шість основних галузей - на час карантину.

Також читайте: Україна планує в травні перезапустити економіку, - Шмигаль

"Світова криза спричинила зниження попиту на експортних ринках, куди були орієнтовані частина галузей промисловості. Відповідно, там також відбулося незначне просідання від 4% до 6%", – розповів прем’єр.

Однак, за словами Шмигаля, уряд розробив і подав програму стимулювання економіки.

До першочергових швидких дій, що спрямовані на подолання кризи, належить підтримка малого бізнесу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна вийде зі спричиненої коронавірусом кризи не раніше 2023-2024 років, - МВФ

Автор: 

ВВП (1355) економія (133) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+12
Відразу після створення 500 000 нових робочих місць?
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16.06.2020 08:06
+10
Вірю! Як тіко 500 000 робочих місць стоврять, так одразу злет економіки на 40%, польоти на Марс та перейменування Кривого Рогу на Нью-Васюки.
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16.06.2020 08:21
+8
Шмигаль прогнозує поступове зростання економіки вже в другому півріччі - Цензор.НЕТ 2874
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16.06.2020 08:07
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Да помним, 40%...
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16.06.2020 08:02 Відповісти
Не, сейчас уже 40% не в тренде, сейчас - трыдцатьшысть и шысть!
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16.06.2020 08:07 Відповісти
Відразу після створення 500 000 нових робочих місць?
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16.06.2020 08:06 Відповісти
Шмигаль прогнозує поступове зростання економіки вже в другому півріччі - Цензор.НЕТ 2874
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16.06.2020 08:07 Відповісти
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16.06.2020 08:10 Відповісти
Фантазер, ты меня называла....
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16.06.2020 08:13 Відповісти
Пошмигав на Слабоді і втік. А чому ЦН мовчить що там казав Порох? Якесь однобоке висвітлення передачі..
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16.06.2020 08:13 Відповісти
Хех, вони раніше підлабузницький зебілам висер Гончарука наштопають... Який пояснив провал промвиробництва і ВВП України в четвертому кварталі минулого року торгівельною війною між США та Китаєм...
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16.06.2020 09:00 Відповісти
а вже є, що сказав Порох. А саме: https://eurosolidarity.org/2020/06/16/petro-poroshenko-yevropejska-solidarnist-maye-ekonomichnu-programu-dlya-vyhodu-z-kryzy/ «У нас на сьогодні і прем'єр-міністр, і міністр внутрішніх справ, і міністр енергетики, і міністр промисловості - Володимир Олександрович Зеленський. У нас попередня програма уряду мала позитивне зростання ВВП, потім ми отримали програму, де поланові показники падіння ВВП були 5%, в цій програмі показники падіння 8%, а за оцінками міжнародних організацій - уже 11% падіння. Ми на сьогодні бачимо і кризу в енергетиці, і кризу з падінням промисловості, і кризу з падінням ВВП, і кризу щодо митниці і податкової, щодо надходження коштів до держбюджету, і кризу в культурі. Бо коли формували фонд по боротьбі з коронавірусом, вилучили значні кошти в культури. І кризу освіти, бо з освітньої програми вилучили значні кошти. А сьогодні ці кошти чомусь використовуються не для захисту лікарів, закупівлі тестів, а для того, щоб будувати дороги, та ще й за відсутності тендерної процедури в умовах коронавірусу», - зауважив Петро Порошенко.
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16.06.2020 09:15 Відповісти
Порошенко молодец, но почему голосует с вакарчуком и зегнидами в одной банде ?
всё его "преследование" это развод лохов
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16.06.2020 09:35 Відповісти
ольгінець, у нас в Україні поки що авторитаризм не того гатунку, як у вас. Поки що навіть "зегніди" подекуди вносять на голосування законодавчі акти, які в цілому корисні для держави, для демократичного суспільства. І в такому випадку обидві демократичні фракції в парламенті підтримують такі законопроекти.
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16.06.2020 09:46 Відповісти
точно, когда выгодно охметову, то и порошенко подтягивается ....
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16.06.2020 09:57 Відповісти
ну да, рижій мразі було вигідно позбутися Укртелекому...
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16.06.2020 09:59 Відповісти
рижій мразі вигідно позбутися свого прем'єра:
https://eurosolidarity.org/2020/06/15/yevropejska-solidarnist-zaklykala-deputativ-*********-postanovu-za-nedoviru-uryadu/ «Європейська Солідарність» закликала депутатів підписати постанову за недовіру уряду 15-06-2020
....
https://eurosolidarity.org/2020/06/05/yevropejska-solidarnist-zaklykala-parlamentski-frakcziyi-pidtrymaty-inicziatyvu-pro-vidstavku-drugogo-uryadu-zelenskogo-povnym-skladom-oleksij-goncharenko/ «Європейська Солідарність» закликала парламентські фракції підтримати ініціативу про відставку другого уряду Зеленського повним складом - Олексій Гончаренко https://eurosolidarity.org/2020/06/ 05-06-2020
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16.06.2020 10:05 Відповісти
в целом Порошенко нельзя сравнивать с зегнидой,
но я ему не верю
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16.06.2020 10:29 Відповісти
вір не вір - але проти фактів не попреш
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16.06.2020 10:33 Відповісти
Сначала малый бизнес угробили непропорциональным карантином по всей стране, а теперь собрались поддерживать то чего уже почти нет.
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16.06.2020 08:17 Відповісти
какаяразница
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16.06.2020 08:18 Відповісти
Рік тому зелена шмаркля теж обіцяла бурний підйом
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16.06.2020 08:20 Відповісти
"Шмыгал прогнозирует…" это как сказочная белка ведёт бухучёт сожраным орехам.
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16.06.2020 08:20 Відповісти
Пока зеля и иже с ним у власти никакого роста не будет. Будет только падение.
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16.06.2020 08:20 Відповісти
Вірю! Як тіко 500 000 робочих місць стоврять, так одразу злет економіки на 40%, польоти на Марс та перейменування Кривого Рогу на Нью-Васюки.
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16.06.2020 08:21 Відповісти
Давайте так ребята, когда выйдем на показатели конца 2018г? Когда догоним преступный мародерский режим?
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16.06.2020 08:22 Відповісти
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16.06.2020 08:23 Відповісти
ну уж никак не раньше, чем когда все эти зе-клоуны окажутся на нарах.
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16.06.2020 08:45 Відповісти
Для нас ориентир - 2013 год (как Совок сравнивал всё с довоенным 1913-м).
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16.06.2020 08:48 Відповісти
Сравнивать с довоенными годами некорректно, а вот 18-й был буквально вчера.
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16.06.2020 08:51 Відповісти
С довоенными некорректно, а с довирусными корректно?
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16.06.2020 09:04 Відповісти
Ну конечно, сравнили потерю трети экспортных мощностей, территории размером с Голландию, дестабилизацию всей страны и огромные военные расходы, с каким-то насморком.
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16.06.2020 09:21 Відповісти
Этот насморк всю мировую экономику на треть опустил
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16.06.2020 09:23 Відповісти
що 18-тий, що 13-тий - однакові показники. Тоді обидва уряди з-за каденції Порошенка вийшли на довоєний період.
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16.06.2020 09:09 Відповісти
Рисуют % кто как Хочет и всегда не взирая на совесть или ее Отсутствия всегда в сторону Увеличения.
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16.06.2020 08:24 Відповісти
Начались "окуительные истории от правительства".
Скоро Бубочка разгонит "каб-мин-цирк v 2.0" ?
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16.06.2020 08:24 Відповісти
Шмигаль прогнозує поступове зростання економіки вже в другому півріччі - Цензор.НЕТ 1202
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16.06.2020 08:42 Відповісти
Не был изначально и стать никогда не сможет
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16.06.2020 11:09 Відповісти
имхо, под осенние выборы - если бубачка окажется настолько тупым, что решит их таки проводить.
ему надо будет показать - "вот они, виновники! - и Я, Я, Я, Отец Народов, их наказал!!!"

если таки сообразит, что проигрыш слуг на выборах будет разгромным, и введет карантин, чтоб их сорвать - ну, тогда Шмыга до начала следующего года, имхо, протянет.
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16.06.2020 08:49 Відповісти
"Шмыгаль прогнозирует постепенный рост экономики уже во втором полугодии" - через две недели начнётся рост экономики, повысят зарплаты и пенсии.
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16.06.2020 08:24 Відповісти
Війна припиниться, а калбаса буде по 2.80.
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16.06.2020 08:30 Відповісти
По 2.80 то дорого...будет по 2.20...зебилы на другое не согласны...
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16.06.2020 08:38 Відповісти
"Молочная" и "Докторская"?
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16.06.2020 08:40 Відповісти
У них настала епоха дастатку, зможуть купити і капчоной калбаси.
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16.06.2020 08:51 Відповісти
"Любительская"?
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16.06.2020 08:39 Відповісти
Як завжди бреше падлюка.
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16.06.2020 08:29 Відповісти
Он предвыборные обещания Зели прочитал, его и торкнуло.
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16.06.2020 08:37 Відповісти
Набрехать и свалить. Перед местными выборами от Бубочки отвести гнев зетипиллов.
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16.06.2020 08:34 Відповісти
Отрицательный,но рост
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16.06.2020 08:36 Відповісти
з фіга сє "рост экономики уже во втором полугодии"???
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16.06.2020 08:56 Відповісти
Балабол из ЗЕленой стаи обезьян
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16.06.2020 09:05 Відповісти
- Суслика видишь?
- Нет.
- А он есть.
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16.06.2020 09:08 Відповісти
Скажите ему, что второе полугодие уже через 15 дней!!!
И это - в этом году........
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16.06.2020 09:15 Відповісти
О!, і зебіл навіть рахувати вміє... Тільки давай так: як галасував, так і кричи. Сам-сам, сам...
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16.06.2020 09:19 Відповісти
Ну как можно поправиться, если сидишь на диете (на траншах)?!
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16.06.2020 09:21 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/features-53042404 Чому в державі не проводять перепис і чим це загрожує

Україна - одна з небагатьох держав світу, які не проводили перепис майже 20 років. Це призводить до того, що влада має дуже приблизне уявлення про те, скільки людей проживає на її території. Відсутність цих даних може датися взнаки в найнесподіваніший момент. Наприклад, через відсутність данних про кількість проживаючих людей на підконтрольній території Донецької області уряд досі не може скасувати послаблення карантину в області.
....
Навіщо потрібен перепис
Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто каже: керувати державою, в якій не проводять перепис, - це все одно, що їздити на старій машині, яка весь час потребує ремонту, замість того, щоб купити нову і на роки забути про постійні проблеми.
"По будь-якій позиції, яка вимагає планування, потрібні дані про кількість та якість населення, яке проживає на тій чи іншій території. Якщо планувати наосліп, то і люди, і держава неминуче будуть щось втрачати", - говорить він.
Українські соціологи ******* приклад з дитсадками. Здавалося б, що простіше - нові дитсадки потрібні там, де проживає найбільше маленьких дітей. Ці дані у держави, за великим рахунком, є. Але, виявляється, не все так просто.
Якщо все робити по-розумному, розповідає Паніотто, ці дані потрібно зіставляти з даними про структуру домогосподарств у тому чи іншому регіоні. Тобто представники скількох поколінь переважно живуть там в рамках однієї родини.
Практика показує, що якщо сім'ї складаються переважно з представників двох поколінь - батьків і дітей, - то дитсадків потрібно більше. Якщо в одному домогосподарстві живуть не лише батьки й діти, а й дідусі з бабусями, - то потреба в дитсадках буде меншою: частина малюків точно залишатимуться вдома зі старшими родичами.
"Сліпе планування неминуче призводитиме до дисбалансів. Люди, звичайно, не будуть пов'язувати свої проблеми з непроведенням перепису. Вони будуть бачити черги в дитсадках або порожні садки - і лаятимуть владу. А влада знаходитиме потрібну кількість тих же садків лише методом проб і помилок", - говорить Володимир Паніотто.
Прикладів конкретних даних, потрібних владі, бізнесу, громадським організаціям та й звичайним людям, які можна отримати тільки за допомогою перепису, насправді багато.
Тільки так можна визначити реальні масштаби міграції українців. Зараз нікому не відома навіть приблизна кількість громадян країни, які виїхали за кордон.
Та й про структуру внутрішньої міграції відомо небагато - і йдеться не лише про потужні потоки біженців з охопленого війною Донбасу, але й про банальну трудову міграцію всередині країни.
Навіть влада Києва не знає точної кількості населення столиці України, тож не може планувати розвиток міста, спираючись на реалістичні показники. Які регіони України можна вважати відносно багатими, а які депресивними? Перепис населення може дати найнесподіваніші відповіді на ці питання.
З перепису можна буде почерпнути дані, на основі яких можна раціональніше зрозуміти, якою має бути дорожня сітка країни, як повинна виглядати система лікарень, скільки шкіл і з якою мовою навчання потрібно відкривати.
"Перепис потрібен усій Україні в цілому, але ще й кожному місту, кожній області, кожному району окремо. Якщо сподіватися тільки на проведення соцдосліджень, то таких соцдосліджень потрібно було б провести 30 тисяч, і це коштуватиме дорожче, ніж перепис", - говорить Володимир Паніотто.19 років без перепису
Востаннє перепис населення в Україні проводився у 2001 році. Взагалі-то за нормативами ООН їх потрібно проводити щодесять років, на початку кожної декади, але на початку десятих щось пішло не так.
Офіційною причиною відмови від перепису у 2011 році став брак коштів. Преса того періоду писала, що насправді тодішня влада - соратники свіжоспеченого переможця президентських виборів Віктора Януковича - хотіла провести парламентські вибори 2012 року, спираючись на стару статистику, в якій на сході України було нарізано дуже багато мажоритарних округів.
Так чи інакше, у 2010 році запланований на 2011 рік перепис перенесли на 2012-й. Потім його призначили на 2013, перепризначили на 2016 і нарешті затвердили на 2020-й.
Перепис був однією з передвиборних обіцянок нинішнього президента Володимира Зеленського, який збирався провести аудит господарства, яке йому дісталося. Більше того, минулого року обговорювали варіант з його проведенням у "турборежимі" - ще до кінця 2019 року. Але до цього так і не дійшло, і, згідно з чинними документами Кабміну, перепис має відбутися у грудні 2020-го.
Але провести перепис до кінця цього року неможливо, каже ВВС міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. По-перше, через епідемію коронавірусу, яка цілком може перетворити переписувачів на суперрозповсюджувачів зарази. По-друге, тому що 3,4 млрд гривень, закладених до бюджету-2020 на його проведення, вже направили до фонду боротьби з коронавірусом.
Понад те, продовжує Немчінов, ВООЗ прогнозує, що пандемія цілком може затягнутися і на півтора року, і на два.
"Тому я скептично ставлюся і до 2021 року (як до дати можливого проведення перепису - Ред.)", - каже міністр.
"Але якщо буде політичне рішення, і будуть підготовлені умови для необхідного санітарно-епідеміологічного захисту людей, які беруть участь у переписі, то, думаю, це можна реалізувати", - тут же додає він.
В Україні обговорювали варіант з проведенням "віртуального" перепису - за допомогою вже існуючих реєстрів: виборчого, пенсійного, реєстру підприємців. Але, кажуть соціологи, повноцінний перепис неможливий без особистого спілкування з громадянами: адже жоден реєстр не дасть розуміння про структуру міграції, стан житлового фонду, мовну ситуацію в країні.
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16.06.2020 09:29 Відповісти
Конечно, если опустить экономику на самое дно а затем даже ничего не делать, то она начнет понемногу всплывать. Просто Зебилам не надо мешать.
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16.06.2020 10:17 Відповісти
Шмигаль прогнозує поступове зростання економіки вже в другому півріччі - Цензор.НЕТ 7343
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16.06.2020 10:22 Відповісти
Точно, во втором полугодии? В прошлый раз говорил, что в третьем квартале.
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16.06.2020 10:43 Відповісти
дайте угадаю,это НАВЕРНОЕ как-то связано с траншами мвф?как переведут,так и рванем да?аж на пару месяцев "рывка" хватит
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16.06.2020 12:40 Відповісти
Прогноз Погоды от шмыгаля на осень
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16.06.2020 15:02 Відповісти
Одни пророки, колдуны и шаманы
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16.06.2020 15:31 Відповісти
 
 