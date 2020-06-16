Шмигаль прогнозує поступове зростання економіки вже в другому півріччі

У другій половині 2020 року Україна очікує зростання економіки, попри те, що в Програмі діяльності уряду враховано падіння ВВП на 4,8%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі Свободи слова на ICTV.

"Консенсусний прогноз МВФ і Мінфіну становить 4,8% падіння ВВП цього року. Порівняно з +3,7 різниця дійсно 8,5%. Але вже з другого півріччя передбачається поступове зростання економіки", – сказав прем’єр.

Шмигаль також додав, що уряд закрив шість основних галузей - на час карантину.

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"Світова криза спричинила зниження попиту на експортних ринках, куди були орієнтовані частина галузей промисловості. Відповідно, там також відбулося незначне просідання від 4% до 6%", – розповів прем’єр.

Однак, за словами Шмигаля, уряд розробив і подав програму стимулювання економіки.

До першочергових швидких дій, що спрямовані на подолання кризи, належить підтримка малого бізнесу.

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