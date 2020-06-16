Шмыгаль прогнозирует постепенный рост экономики уже во втором полугодии

Во второй половине 2020 года Украина ожидает роста экономики, несмотря на то, что в Программе деятельности правительства учтено падение ВВП на 4,8%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире Свобода слова на ICTV.

Консенсусный прогноз МВФ и Минфина составляет 4,8% падения ВВП в этом году. По сравнению с +3,7 разница действительно 8,5%. Но уже со второго полугодия предполагается постепенный рост экономики", - сказал премьер.

Шмыгаль также добавил, что правительство закрыло шесть основных отраслей - на время карантина.

"Мировой кризис повлек за собой снижение спроса на экспортных рынках, куда были ориентированы часть отраслей промышленности. Соответственно, там также состоялось незначительное проседание от 4% до 6%", - рассказал премьер.

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Однако, по словам Шмыгаля, правительство разработало и подало программу стимулирования экономики.

К первоочередным быстрым действиям, направленных на преодоление кризиса, относится поддержка малого бизнеса.

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