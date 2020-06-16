Шмыгаль прогнозирует постепенный рост экономики уже во втором полугодии
Во второй половине 2020 года Украина ожидает роста экономики, несмотря на то, что в Программе деятельности правительства учтено падение ВВП на 4,8%.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире Свобода слова на ICTV.
Консенсусный прогноз МВФ и Минфина составляет 4,8% падения ВВП в этом году. По сравнению с +3,7 разница действительно 8,5%. Но уже со второго полугодия предполагается постепенный рост экономики", - сказал премьер.
Шмыгаль также добавил, что правительство закрыло шесть основных отраслей - на время карантина.
"Мировой кризис повлек за собой снижение спроса на экспортных рынках, куда были ориентированы часть отраслей промышленности. Соответственно, там также состоялось незначительное проседание от 4% до 6%", - рассказал премьер.
Однако, по словам Шмыгаля, правительство разработало и подало программу стимулирования экономики.
К первоочередным быстрым действиям, направленных на преодоление кризиса, относится поддержка малого бизнеса.
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всё его "преследование" это развод лохов
https://eurosolidarity.org/2020/06/15/yevropejska-solidarnist-zaklykala-deputativ-*********-postanovu-za-nedoviru-uryadu/ «Європейська Солідарність» закликала депутатів підписати постанову за недовіру уряду 15-06-2020
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https://eurosolidarity.org/2020/06/05/yevropejska-solidarnist-zaklykala-parlamentski-frakcziyi-pidtrymaty-inicziatyvu-pro-vidstavku-drugogo-uryadu-zelenskogo-povnym-skladom-oleksij-goncharenko/ «Європейська Солідарність» закликала парламентські фракції підтримати ініціативу про відставку другого уряду Зеленського повним складом - Олексій Гончаренко https://eurosolidarity.org/2020/06/ 05-06-2020
но я ему не верю
Скоро Бубочка разгонит "каб-мин-цирк v 2.0" ?
ему надо будет показать - "вот они, виновники! - и Я, Я, Я, Отец Народов, их наказал!!!"
если таки сообразит, что проигрыш слуг на выборах будет разгромным, и введет карантин, чтоб их сорвать - ну, тогда Шмыга до начала следующего года, имхо, протянет.
- Нет.
- А он есть.
И это - в этом году........
Україна - одна з небагатьох держав світу, які не проводили перепис майже 20 років. Це призводить до того, що влада має дуже приблизне уявлення про те, скільки людей проживає на її території. Відсутність цих даних може датися взнаки в найнесподіваніший момент. Наприклад, через відсутність данних про кількість проживаючих людей на підконтрольній території Донецької області уряд досі не може скасувати послаблення карантину в області.
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Навіщо потрібен перепис
Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто каже: керувати державою, в якій не проводять перепис, - це все одно, що їздити на старій машині, яка весь час потребує ремонту, замість того, щоб купити нову і на роки забути про постійні проблеми.
"По будь-якій позиції, яка вимагає планування, потрібні дані про кількість та якість населення, яке проживає на тій чи іншій території. Якщо планувати наосліп, то і люди, і держава неминуче будуть щось втрачати", - говорить він.
Українські соціологи ******* приклад з дитсадками. Здавалося б, що простіше - нові дитсадки потрібні там, де проживає найбільше маленьких дітей. Ці дані у держави, за великим рахунком, є. Але, виявляється, не все так просто.
Якщо все робити по-розумному, розповідає Паніотто, ці дані потрібно зіставляти з даними про структуру домогосподарств у тому чи іншому регіоні. Тобто представники скількох поколінь переважно живуть там в рамках однієї родини.
Практика показує, що якщо сім'ї складаються переважно з представників двох поколінь - батьків і дітей, - то дитсадків потрібно більше. Якщо в одному домогосподарстві живуть не лише батьки й діти, а й дідусі з бабусями, - то потреба в дитсадках буде меншою: частина малюків точно залишатимуться вдома зі старшими родичами.
"Сліпе планування неминуче призводитиме до дисбалансів. Люди, звичайно, не будуть пов'язувати свої проблеми з непроведенням перепису. Вони будуть бачити черги в дитсадках або порожні садки - і лаятимуть владу. А влада знаходитиме потрібну кількість тих же садків лише методом проб і помилок", - говорить Володимир Паніотто.
Прикладів конкретних даних, потрібних владі, бізнесу, громадським організаціям та й звичайним людям, які можна отримати тільки за допомогою перепису, насправді багато.
Тільки так можна визначити реальні масштаби міграції українців. Зараз нікому не відома навіть приблизна кількість громадян країни, які виїхали за кордон.
Та й про структуру внутрішньої міграції відомо небагато - і йдеться не лише про потужні потоки біженців з охопленого війною Донбасу, але й про банальну трудову міграцію всередині країни.
Навіть влада Києва не знає точної кількості населення столиці України, тож не може планувати розвиток міста, спираючись на реалістичні показники. Які регіони України можна вважати відносно багатими, а які депресивними? Перепис населення може дати найнесподіваніші відповіді на ці питання.
З перепису можна буде почерпнути дані, на основі яких можна раціональніше зрозуміти, якою має бути дорожня сітка країни, як повинна виглядати система лікарень, скільки шкіл і з якою мовою навчання потрібно відкривати.
"Перепис потрібен усій Україні в цілому, але ще й кожному місту, кожній області, кожному району окремо. Якщо сподіватися тільки на проведення соцдосліджень, то таких соцдосліджень потрібно було б провести 30 тисяч, і це коштуватиме дорожче, ніж перепис", - говорить Володимир Паніотто.19 років без перепису
Востаннє перепис населення в Україні проводився у 2001 році. Взагалі-то за нормативами ООН їх потрібно проводити щодесять років, на початку кожної декади, але на початку десятих щось пішло не так.
Офіційною причиною відмови від перепису у 2011 році став брак коштів. Преса того періоду писала, що насправді тодішня влада - соратники свіжоспеченого переможця президентських виборів Віктора Януковича - хотіла провести парламентські вибори 2012 року, спираючись на стару статистику, в якій на сході України було нарізано дуже багато мажоритарних округів.
Так чи інакше, у 2010 році запланований на 2011 рік перепис перенесли на 2012-й. Потім його призначили на 2013, перепризначили на 2016 і нарешті затвердили на 2020-й.
Перепис був однією з передвиборних обіцянок нинішнього президента Володимира Зеленського, який збирався провести аудит господарства, яке йому дісталося. Більше того, минулого року обговорювали варіант з його проведенням у "турборежимі" - ще до кінця 2019 року. Але до цього так і не дійшло, і, згідно з чинними документами Кабміну, перепис має відбутися у грудні 2020-го.
Але провести перепис до кінця цього року неможливо, каже ВВС міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. По-перше, через епідемію коронавірусу, яка цілком може перетворити переписувачів на суперрозповсюджувачів зарази. По-друге, тому що 3,4 млрд гривень, закладених до бюджету-2020 на його проведення, вже направили до фонду боротьби з коронавірусом.
Понад те, продовжує Немчінов, ВООЗ прогнозує, що пандемія цілком може затягнутися і на півтора року, і на два.
"Тому я скептично ставлюся і до 2021 року (як до дати можливого проведення перепису - Ред.)", - каже міністр.
"Але якщо буде політичне рішення, і будуть підготовлені умови для необхідного санітарно-епідеміологічного захисту людей, які беруть участь у переписі, то, думаю, це можна реалізувати", - тут же додає він.
В Україні обговорювали варіант з проведенням "віртуального" перепису - за допомогою вже існуючих реєстрів: виборчого, пенсійного, реєстру підприємців. Але, кажуть соціологи, повноцінний перепис неможливий без особистого спілкування з громадянами: адже жоден реєстр не дасть розуміння про структуру міграції, стан житлового фонду, мовну ситуацію в країні.