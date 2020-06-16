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Шмыгаль прогнозирует постепенный рост экономики уже во втором полугодии

Шмыгаль прогнозирует постепенный рост экономики уже во втором полугодии

Во второй половине 2020 года Украина ожидает роста экономики, несмотря на то, что в Программе деятельности правительства учтено падение ВВП на 4,8%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире Свобода слова на ICTV.

Консенсусный прогноз МВФ и Минфина составляет 4,8% падения ВВП в этом году. По сравнению с +3,7 разница действительно 8,5%. Но уже со второго полугодия предполагается постепенный рост экономики", - сказал премьер.

Шмыгаль также добавил, что правительство закрыло шесть основных отраслей - на время карантина.

"Мировой кризис повлек за собой снижение спроса на экспортных рынках, куда были ориентированы часть отраслей промышленности. Соответственно, там также состоялось незначительное проседание от 4% до 6%", - рассказал премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина выйдет из вызванного коронавирусом кризиса не раньше 2023–2024 годов, - МВФ

Однако, по словам Шмыгаля, правительство разработало и подало программу стимулирования экономики.

К первоочередным быстрым действиям, направленных на преодоление кризиса, относится поддержка малого бизнеса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до - 8,2%, а роста в 2021 году всего до 1,1%

ВВП (643) экономия (120) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+12
Відразу після створення 500 000 нових робочих місць?
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16.06.2020 08:06
+10
Вірю! Як тіко 500 000 робочих місць стоврять, так одразу злет економіки на 40%, польоти на Марс та перейменування Кривого Рогу на Нью-Васюки.
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16.06.2020 08:21
+8
Шмигаль прогнозує поступове зростання економіки вже в другому півріччі - Цензор.НЕТ 2874
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16.06.2020 08:07
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Правила форума Совет форумчан
Да помним, 40%...
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16.06.2020 08:02 Ответить
Не, сейчас уже 40% не в тренде, сейчас - трыдцатьшысть и шысть!
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16.06.2020 08:07 Ответить
Відразу після створення 500 000 нових робочих місць?
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16.06.2020 08:06 Ответить
Шмигаль прогнозує поступове зростання економіки вже в другому півріччі - Цензор.НЕТ 2874
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16.06.2020 08:07 Ответить
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16.06.2020 08:10 Ответить
Фантазер, ты меня называла....
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16.06.2020 08:13 Ответить
Пошмигав на Слабоді і втік. А чому ЦН мовчить що там казав Порох? Якесь однобоке висвітлення передачі..
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16.06.2020 08:13 Ответить
Хех, вони раніше підлабузницький зебілам висер Гончарука наштопають... Який пояснив провал промвиробництва і ВВП України в четвертому кварталі минулого року торгівельною війною між США та Китаєм...
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16.06.2020 09:00 Ответить
а вже є, що сказав Порох. А саме: https://eurosolidarity.org/2020/06/16/petro-poroshenko-yevropejska-solidarnist-maye-ekonomichnu-programu-dlya-vyhodu-z-kryzy/ «У нас на сьогодні і прем'єр-міністр, і міністр внутрішніх справ, і міністр енергетики, і міністр промисловості - Володимир Олександрович Зеленський. У нас попередня програма уряду мала позитивне зростання ВВП, потім ми отримали програму, де поланові показники падіння ВВП були 5%, в цій програмі показники падіння 8%, а за оцінками міжнародних організацій - уже 11% падіння. Ми на сьогодні бачимо і кризу в енергетиці, і кризу з падінням промисловості, і кризу з падінням ВВП, і кризу щодо митниці і податкової, щодо надходження коштів до держбюджету, і кризу в культурі. Бо коли формували фонд по боротьбі з коронавірусом, вилучили значні кошти в культури. І кризу освіти, бо з освітньої програми вилучили значні кошти. А сьогодні ці кошти чомусь використовуються не для захисту лікарів, закупівлі тестів, а для того, щоб будувати дороги, та ще й за відсутності тендерної процедури в умовах коронавірусу», - зауважив Петро Порошенко.
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16.06.2020 09:15 Ответить
Порошенко молодец, но почему голосует с вакарчуком и зегнидами в одной банде ?
всё его "преследование" это развод лохов
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16.06.2020 09:35 Ответить
ольгінець, у нас в Україні поки що авторитаризм не того гатунку, як у вас. Поки що навіть "зегніди" подекуди вносять на голосування законодавчі акти, які в цілому корисні для держави, для демократичного суспільства. І в такому випадку обидві демократичні фракції в парламенті підтримують такі законопроекти.
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16.06.2020 09:46 Ответить
точно, когда выгодно охметову, то и порошенко подтягивается ....
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16.06.2020 09:57 Ответить
ну да, рижій мразі було вигідно позбутися Укртелекому...
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16.06.2020 09:59 Ответить
рижій мразі вигідно позбутися свого прем'єра:
https://eurosolidarity.org/2020/06/15/yevropejska-solidarnist-zaklykala-deputativ-*********-postanovu-za-nedoviru-uryadu/ «Європейська Солідарність» закликала депутатів підписати постанову за недовіру уряду 15-06-2020
....
https://eurosolidarity.org/2020/06/05/yevropejska-solidarnist-zaklykala-parlamentski-frakcziyi-pidtrymaty-inicziatyvu-pro-vidstavku-drugogo-uryadu-zelenskogo-povnym-skladom-oleksij-goncharenko/ «Європейська Солідарність» закликала парламентські фракції підтримати ініціативу про відставку другого уряду Зеленського повним складом - Олексій Гончаренко https://eurosolidarity.org/2020/06/ 05-06-2020
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16.06.2020 10:05 Ответить
в целом Порошенко нельзя сравнивать с зегнидой,
но я ему не верю
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16.06.2020 10:29 Ответить
вір не вір - але проти фактів не попреш
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16.06.2020 10:33 Ответить
Сначала малый бизнес угробили непропорциональным карантином по всей стране, а теперь собрались поддерживать то чего уже почти нет.
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16.06.2020 08:17 Ответить
какаяразница
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16.06.2020 08:18 Ответить
Рік тому зелена шмаркля теж обіцяла бурний підйом
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16.06.2020 08:20 Ответить
"Шмыгал прогнозирует…" это как сказочная белка ведёт бухучёт сожраным орехам.
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16.06.2020 08:20 Ответить
Пока зеля и иже с ним у власти никакого роста не будет. Будет только падение.
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16.06.2020 08:20 Ответить
Вірю! Як тіко 500 000 робочих місць стоврять, так одразу злет економіки на 40%, польоти на Марс та перейменування Кривого Рогу на Нью-Васюки.
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16.06.2020 08:21 Ответить
Давайте так ребята, когда выйдем на показатели конца 2018г? Когда догоним преступный мародерский режим?
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16.06.2020 08:22 Ответить
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16.06.2020 08:23 Ответить
ну уж никак не раньше, чем когда все эти зе-клоуны окажутся на нарах.
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16.06.2020 08:45 Ответить
Для нас ориентир - 2013 год (как Совок сравнивал всё с довоенным 1913-м).
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16.06.2020 08:48 Ответить
Сравнивать с довоенными годами некорректно, а вот 18-й был буквально вчера.
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16.06.2020 08:51 Ответить
С довоенными некорректно, а с довирусными корректно?
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16.06.2020 09:04 Ответить
Ну конечно, сравнили потерю трети экспортных мощностей, территории размером с Голландию, дестабилизацию всей страны и огромные военные расходы, с каким-то насморком.
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16.06.2020 09:21 Ответить
Этот насморк всю мировую экономику на треть опустил
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16.06.2020 09:23 Ответить
що 18-тий, що 13-тий - однакові показники. Тоді обидва уряди з-за каденції Порошенка вийшли на довоєний період.
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16.06.2020 09:09 Ответить
Рисуют % кто как Хочет и всегда не взирая на совесть или ее Отсутствия всегда в сторону Увеличения.
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16.06.2020 08:24 Ответить
Начались "окуительные истории от правительства".
Скоро Бубочка разгонит "каб-мин-цирк v 2.0" ?
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16.06.2020 08:24 Ответить
Шмигаль прогнозує поступове зростання економіки вже в другому півріччі - Цензор.НЕТ 1202
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16.06.2020 08:42 Ответить
Не был изначально и стать никогда не сможет
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16.06.2020 11:09 Ответить
имхо, под осенние выборы - если бубачка окажется настолько тупым, что решит их таки проводить.
ему надо будет показать - "вот они, виновники! - и Я, Я, Я, Отец Народов, их наказал!!!"

если таки сообразит, что проигрыш слуг на выборах будет разгромным, и введет карантин, чтоб их сорвать - ну, тогда Шмыга до начала следующего года, имхо, протянет.
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16.06.2020 08:49 Ответить
"Шмыгаль прогнозирует постепенный рост экономики уже во втором полугодии" - через две недели начнётся рост экономики, повысят зарплаты и пенсии.
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16.06.2020 08:24 Ответить
Війна припиниться, а калбаса буде по 2.80.
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16.06.2020 08:30 Ответить
По 2.80 то дорого...будет по 2.20...зебилы на другое не согласны...
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16.06.2020 08:38 Ответить
"Молочная" и "Докторская"?
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16.06.2020 08:40 Ответить
У них настала епоха дастатку, зможуть купити і капчоной калбаси.
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16.06.2020 08:51 Ответить
"Любительская"?
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16.06.2020 08:39 Ответить
Як завжди бреше падлюка.
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16.06.2020 08:29 Ответить
Он предвыборные обещания Зели прочитал, его и торкнуло.
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16.06.2020 08:37 Ответить
Набрехать и свалить. Перед местными выборами от Бубочки отвести гнев зетипиллов.
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16.06.2020 08:34 Ответить
Отрицательный,но рост
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16.06.2020 08:36 Ответить
з фіга сє "рост экономики уже во втором полугодии"???
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16.06.2020 08:56 Ответить
Балабол из ЗЕленой стаи обезьян
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16.06.2020 09:05 Ответить
- Суслика видишь?
- Нет.
- А он есть.
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16.06.2020 09:08 Ответить
Скажите ему, что второе полугодие уже через 15 дней!!!
И это - в этом году........
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16.06.2020 09:15 Ответить
О!, і зебіл навіть рахувати вміє... Тільки давай так: як галасував, так і кричи. Сам-сам, сам...
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16.06.2020 09:19 Ответить
Ну как можно поправиться, если сидишь на диете (на траншах)?!
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16.06.2020 09:21 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/features-53042404 Чому в державі не проводять перепис і чим це загрожує

Україна - одна з небагатьох держав світу, які не проводили перепис майже 20 років. Це призводить до того, що влада має дуже приблизне уявлення про те, скільки людей проживає на її території. Відсутність цих даних може датися взнаки в найнесподіваніший момент. Наприклад, через відсутність данних про кількість проживаючих людей на підконтрольній території Донецької області уряд досі не може скасувати послаблення карантину в області.
....
Навіщо потрібен перепис
Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто каже: керувати державою, в якій не проводять перепис, - це все одно, що їздити на старій машині, яка весь час потребує ремонту, замість того, щоб купити нову і на роки забути про постійні проблеми.
"По будь-якій позиції, яка вимагає планування, потрібні дані про кількість та якість населення, яке проживає на тій чи іншій території. Якщо планувати наосліп, то і люди, і держава неминуче будуть щось втрачати", - говорить він.
Українські соціологи ******* приклад з дитсадками. Здавалося б, що простіше - нові дитсадки потрібні там, де проживає найбільше маленьких дітей. Ці дані у держави, за великим рахунком, є. Але, виявляється, не все так просто.
Якщо все робити по-розумному, розповідає Паніотто, ці дані потрібно зіставляти з даними про структуру домогосподарств у тому чи іншому регіоні. Тобто представники скількох поколінь переважно живуть там в рамках однієї родини.
Практика показує, що якщо сім'ї складаються переважно з представників двох поколінь - батьків і дітей, - то дитсадків потрібно більше. Якщо в одному домогосподарстві живуть не лише батьки й діти, а й дідусі з бабусями, - то потреба в дитсадках буде меншою: частина малюків точно залишатимуться вдома зі старшими родичами.
"Сліпе планування неминуче призводитиме до дисбалансів. Люди, звичайно, не будуть пов'язувати свої проблеми з непроведенням перепису. Вони будуть бачити черги в дитсадках або порожні садки - і лаятимуть владу. А влада знаходитиме потрібну кількість тих же садків лише методом проб і помилок", - говорить Володимир Паніотто.
Прикладів конкретних даних, потрібних владі, бізнесу, громадським організаціям та й звичайним людям, які можна отримати тільки за допомогою перепису, насправді багато.
Тільки так можна визначити реальні масштаби міграції українців. Зараз нікому не відома навіть приблизна кількість громадян країни, які виїхали за кордон.
Та й про структуру внутрішньої міграції відомо небагато - і йдеться не лише про потужні потоки біженців з охопленого війною Донбасу, але й про банальну трудову міграцію всередині країни.
Навіть влада Києва не знає точної кількості населення столиці України, тож не може планувати розвиток міста, спираючись на реалістичні показники. Які регіони України можна вважати відносно багатими, а які депресивними? Перепис населення може дати найнесподіваніші відповіді на ці питання.
З перепису можна буде почерпнути дані, на основі яких можна раціональніше зрозуміти, якою має бути дорожня сітка країни, як повинна виглядати система лікарень, скільки шкіл і з якою мовою навчання потрібно відкривати.
"Перепис потрібен усій Україні в цілому, але ще й кожному місту, кожній області, кожному району окремо. Якщо сподіватися тільки на проведення соцдосліджень, то таких соцдосліджень потрібно було б провести 30 тисяч, і це коштуватиме дорожче, ніж перепис", - говорить Володимир Паніотто.19 років без перепису
Востаннє перепис населення в Україні проводився у 2001 році. Взагалі-то за нормативами ООН їх потрібно проводити щодесять років, на початку кожної декади, але на початку десятих щось пішло не так.
Офіційною причиною відмови від перепису у 2011 році став брак коштів. Преса того періоду писала, що насправді тодішня влада - соратники свіжоспеченого переможця президентських виборів Віктора Януковича - хотіла провести парламентські вибори 2012 року, спираючись на стару статистику, в якій на сході України було нарізано дуже багато мажоритарних округів.
Так чи інакше, у 2010 році запланований на 2011 рік перепис перенесли на 2012-й. Потім його призначили на 2013, перепризначили на 2016 і нарешті затвердили на 2020-й.
Перепис був однією з передвиборних обіцянок нинішнього президента Володимира Зеленського, який збирався провести аудит господарства, яке йому дісталося. Більше того, минулого року обговорювали варіант з його проведенням у "турборежимі" - ще до кінця 2019 року. Але до цього так і не дійшло, і, згідно з чинними документами Кабміну, перепис має відбутися у грудні 2020-го.
Але провести перепис до кінця цього року неможливо, каже ВВС міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. По-перше, через епідемію коронавірусу, яка цілком може перетворити переписувачів на суперрозповсюджувачів зарази. По-друге, тому що 3,4 млрд гривень, закладених до бюджету-2020 на його проведення, вже направили до фонду боротьби з коронавірусом.
Понад те, продовжує Немчінов, ВООЗ прогнозує, що пандемія цілком може затягнутися і на півтора року, і на два.
"Тому я скептично ставлюся і до 2021 року (як до дати можливого проведення перепису - Ред.)", - каже міністр.
"Але якщо буде політичне рішення, і будуть підготовлені умови для необхідного санітарно-епідеміологічного захисту людей, які беруть участь у переписі, то, думаю, це можна реалізувати", - тут же додає він.
В Україні обговорювали варіант з проведенням "віртуального" перепису - за допомогою вже існуючих реєстрів: виборчого, пенсійного, реєстру підприємців. Але, кажуть соціологи, повноцінний перепис неможливий без особистого спілкування з громадянами: адже жоден реєстр не дасть розуміння про структуру міграції, стан житлового фонду, мовну ситуацію в країні.
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16.06.2020 09:29 Ответить
Конечно, если опустить экономику на самое дно а затем даже ничего не делать, то она начнет понемногу всплывать. Просто Зебилам не надо мешать.
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16.06.2020 10:17 Ответить
Шмигаль прогнозує поступове зростання економіки вже в другому півріччі - Цензор.НЕТ 7343
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16.06.2020 10:22 Ответить
Точно, во втором полугодии? В прошлый раз говорил, что в третьем квартале.
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16.06.2020 10:43 Ответить
дайте угадаю,это НАВЕРНОЕ как-то связано с траншами мвф?как переведут,так и рванем да?аж на пару месяцев "рывка" хватит
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16.06.2020 12:40 Ответить
Прогноз Погоды от шмыгаля на осень
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16.06.2020 15:02 Ответить
Одни пророки, колдуны и шаманы
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16.06.2020 15:31 Ответить
 
 