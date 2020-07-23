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НБУ ухудшил прогноз падения ВВП

НБУ ухудшил прогноз падения ВВП

Внутренний валовый продукт в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса упадет не на 5%, а на 6%.

Об этом сказано в обновленном прогнозе Национального банка Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Национальный банк пересмотрел прогноз падения реального ВВП в 2020 году, обусловленного коронакризисом, с 5% до 6%", - сказано в сообщении.

Наибольшее падение экономики наблюдалось во втором квартале, сейчас она уже восстанавливается.

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"Во втором полугодии 2020 экономика начала восстановление. Смягчение карантина способствует оживлению деловой активности. К полноценной работе уже вернулись большинство предприятий наиболее пострадавшего во время коронакризиса сектора услуг", - отметили в Нацбанке.

По прогнозам НБУ, уже в следующем году экономика Украины возобновит рост на уровне 4%.

Напомним, Международный валютный фонд прогнозирует падение украинского ВВП в 2020 году на уровне 8,2% на фоне среднегодовой инфляции 4,5%.

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Автор: 

ВВП (644) НБУ (4836) прогноз (698)


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Топ комментарии
+11
а може то недолуге управління державою? А то все на короновірус можна списати..
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23.07.2020 15:43
+10
все списывают на короновирус а ВВП начал падать еще в конце прошлого года !!!
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23.07.2020 15:41
+10
Ха-ха, а при воре и барыге Порохе рост ввп составлял 4%
Как же так ? )))
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23.07.2020 15:49
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НБУ ухудшил прогноз падения ВВП - Цензор.НЕТ 3061
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23.07.2020 15:39 Ответить
все списывают на короновирус а ВВП начал падать еще в конце прошлого года !!!
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23.07.2020 15:41 Ответить
ввп начал падать в конце 2013 года. и до сих пор не достиг значения 2013 года.
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23.07.2020 20:33 Ответить
а може то недолуге управління державою? А то все на короновірус можна списати..
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23.07.2020 15:43 Ответить
Тупость нашего населения в том и проявляется , что они даже не пытаются думать и сопоставлять факты и цифры . По тому они легко поверили , что Петя спер из бюджета 80 лярдов , а то что при бюджете Украины в 40 лярдов этого сделать было не возможно физически , то их не касается , а журнал Форбс то вообще страшная писанина и не какого доверия у них не вызывает , в отличии от кацапских фейков. Так и тут , то что недобор по бюджету еще в прошлом году был в десятки если не сотни лярдов гривен , полный провал в первом квартале этого года , то все не какого отношения к Бубочке не имеет .
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23.07.2020 15:54 Ответить
а янык писал 30 млрд в год воровал. кто их нашел и государству не вернул? ась?
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23.07.2020 20:35 Ответить
хужє не будіт! (с)
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23.07.2020 15:43 Ответить
та фигня. "Хуже не будет"
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23.07.2020 15:45 Ответить
Из за короновируса ВВП Украины упал от силы на 2% , а оставшиеся 4% это из за зеленовируса, который вызывает отсутствие умственной деятельности и наивную веру в сказки.
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23.07.2020 15:47 Ответить
... про доброго царя.
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23.07.2020 15:50 Ответить
Я бы сказал так : Про доброго царя , который платит учителям по 4 штуки баксов , всех остальных сделал просто богатыми и сам до последней копейки заплатил все налоги , особенно из офшоров .
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23.07.2020 15:56 Ответить
Ха-ха, а при воре и барыге Порохе рост ввп составлял 4%
Как же так ? )))
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23.07.2020 15:49 Ответить
это рост вниз. и даже больше, чем при мародёре аж на 2%!!!
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23.07.2020 15:54 Ответить
цуко, верните самокатчика! тот хотя-бы обещал +40% за пять лет.
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23.07.2020 15:58 Ответить
да? ну приведи ввп 2013 и ввп 2019 в долларах.
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23.07.2020 20:38 Ответить
Маэстро, Маэстро как слышиш меня приём?! Всё нормально. Падаю.....
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23.07.2020 15:49 Ответить
Так ЗЄшмигаль і йому подібні обіцяли що друкарський верстат животворящий зробить економічне диво. Гривня вже знецінюється, прогноз на економічне зростання погіршується. ЗЄмедведчуківці, ви зробили це разом.
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23.07.2020 15:55 Ответить
Два останні роки так званого "мародерства" Порошенка котові під хвіст...
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23.07.2020 15:57 Ответить
Сколько там времени прошло с назначением нового главы НБУ по указке Зеленского? Неделя? . А страна уже входит в "крутое пике". Классный у нас зе-командор

НБУ погіршив прогноз падіння ВВП - Цензор.НЕТ 2205
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23.07.2020 15:57 Ответить
Страна в пике вошла еще в 2019-м вобще-то.

ЗЕ и его упыри за полгода умудрились все растащить и просрать.
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23.07.2020 22:00 Ответить
Не понял? 40% Зе-рост откладывается?
А 5-6% случайно не в дюймах?
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23.07.2020 15:58 Ответить
6% в грн , приусловии доллар больше 30.
В $, падение ВВП не менее 15%.
При 20% безработных и 80% неприизводственная сфера - откуда взяться ВВП?
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23.07.2020 15:59 Ответить
ЕСТЕСТВЕННО , ЧТО УХУДШИЛ. ЕСЛИ ГЛАВА НБУ ХРАНИТ ДЕНЬГИ В ШВЕЙЦАРСКОМ БАНКЕ, ТО БУДЕТ ЛИ ОН ИЗО ВСЕХ СИЛ ОЗДОРАВЛИВАТЬ УКРАИНСКУЮ ЭКОНОМИКУ? Конечно НЕТ!
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23.07.2020 16:01 Ответить
Просто прийшли до влади неуки на брехні. І головне, що самі вже зрозуміли, що нічого не вміють, але продовжують викручуватись, як вуж на сковорідці. На що у них є надія, що ми все забудемо? Чи знову ********** з бігусбеня зроблять брехливі історії? А хто буде годувати не брехнею, а реальними продуктами стадо баранів 73%?
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23.07.2020 16:09 Ответить
Новый глава Нацбанка хранит сбережения в швейцарском банке (обновлено)
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23.07.2020 17:02 Ответить
Традиційно нагадую, падіння промвиробництва сягнуло 8% ще в грудні, до всіх цих карантинів-пандемій. - Зробили всіх разом!
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23.07.2020 17:11 Ответить
Ну, кроме ЗеДятлов и прочих, умственно отсталых сторонников отребья типа ЗЕ, Слуг народа, опжз, юлек и поочих годосящих с садовыми гриценками, в этом не сомневались еще год тому назад.
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23.07.2020 17:42 Ответить
 
 