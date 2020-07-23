НБУ ухудшил прогноз падения ВВП

Внутренний валовый продукт в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса упадет не на 5%, а на 6%.

Об этом сказано в обновленном прогнозе Национального банка Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Национальный банк пересмотрел прогноз падения реального ВВП в 2020 году, обусловленного коронакризисом, с 5% до 6%", - сказано в сообщении.

Наибольшее падение экономики наблюдалось во втором квартале, сейчас она уже восстанавливается.

Читайте на Цензор.НЕТ: По негативному прогнозу, безработица в Украине к концу осени может достигнуть 20%, - Коваль

"Во втором полугодии 2020 экономика начала восстановление. Смягчение карантина способствует оживлению деловой активности. К полноценной работе уже вернулись большинство предприятий наиболее пострадавшего во время коронакризиса сектора услуг", - отметили в Нацбанке.

По прогнозам НБУ, уже в следующем году экономика Украины возобновит рост на уровне 4%.

Напомним, Международный валютный фонд прогнозирует падение украинского ВВП в 2020 году на уровне 8,2% на фоне среднегодовой инфляции 4,5%.

Также на Цензор.НЕТ: Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза, - Шмыгаль