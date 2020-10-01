ЦИК аккредитовал 127 официальных наблюдателей на местных выборах

Центральная избирательная комиссия в четверг аккредитовала 127 официальных наблюдателей на местных выборах. В том числе аккредитованы 14 наблюдателей от трех иностранных государств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Комиссия сегодня рассмотрела соответствующие обращения от двух иностранных государств и международной организации. По итогам Центризбирком аккредитовал 8 официальных наблюдателей на местных выборах: 2 - от Словакии, 4 - от Казахстана и 2 - от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Таким образом на местных выборах аккредитовано 127 официальных наблюдателей: 14 - от трех иностранных государств и 113 - от пяти международных организаций", - рассказали в ЦИК.

Кроме того, комиссия аккредитовала еще 2 официальных наблюдателей от Международной неправительственной организации "Координационный ресурсный центр" на довыборах в Верховную раду в одномандатном избирательном округе № 208.

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