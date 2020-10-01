ЦВК акредитувала 127 офіційних спостерігачів на місцевих виборах

Центральна виборча комісія у четвер акредитувала 127 офіційних спостерігачів на місцевих виборах. Зокрема акредитовано 14 спостерігачів від трьох іноземних держав.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Комісія сьогодні розглянула відповідні звернення від двох іноземних держав та міжнародної організації. За підсумками Центрвиборчком акредитував 8 офіційних спостерігачів на місцевих виборах: 2 - від Словаччини, 4 - від Казахстану і 2 - від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі.

"Таким чином на місцевих виборах акредитовано 127 офіційних спостерігачів: 14 - від трьох іноземних держав і 113 - від п'яти міжнародних організацій", - розповіли в ЦВК.

Крім того, комісія акредитувала ще 2 офіційних спостерігачів від Міжнародної неурядової організації "Координаційний ресурсний центр" на довиборах до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі №208.

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