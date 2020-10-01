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Армения обвинила Израиль в поставках оружия Азербайджану и отозвала посла

Армения обвинила Израиль в поставках оружия Азербайджану и отозвала посла

Ереван недоволен тем, что Израиль поставляет вооружения Азербайджану, который воюет против Армении в Нагорном Карабахе. В связи с этим армянское Министерство иностранных дел отзывает своего посла из Израиля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

По ее словам, Ереван отозвал своего посла для проведения консультаций.

"Для нас неприемлемы поставки Израилем сверхсовременного оружия Азербайджану, особенно сейчас, в условиях агрессии Азербайджана при поддержке Турции (в Нагорном Карабахе - ред.)", - заявила Нагдалян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Нагорном Карабахе воюют сирийские боевики, - Макрон

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) Израиль (1940) оружие (10259) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+61
Агрессия Азербайджана против своей собственной территории....Армяне московитского боярышника обожрались.
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01.10.2020 21:26 Ответить
+37
Отозвала посла

и посла

своим кацапским путём
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01.10.2020 21:24 Ответить
+35
Кнессет рыдает и рвёт на себе волосы.
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01.10.2020 21:32 Ответить
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Страница 3 из 3
кто то мне пояснит агрессия Азербайджана против Армении а погибать армян на территории Азербайджана нечего не понятно где авиаудары по тертории армении или там арт налёты
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01.10.2020 21:56 Ответить
А що тобі пояснювать?... Звичайна "хитросрака логіка русскаязичних"... Така сама, як і у самих росіян - війна в Україні "громадянська", а трупи в Росію везуть...
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01.10.2020 22:06 Ответить
ну вот у нас спор вышел с арой торгашом из Святогорска сидит сейчас чешет репу
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01.10.2020 22:07 Ответить
Да как то фиолетово Вот реально , из Баку знаю много народу , из Еревана ни ко го Ну и потом , своровать у соседа 20% территории и иметь наглость скулить , что их все обижают Армяне за вами должок
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01.10.2020 22:05 Ответить
Израиль поддерживает Азербайджан еще и потому,что за Арменией стоит Говняшечья Ымперия, да и в армянских Т-72 сидят далеко не армяне.
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01.10.2020 22:10 Ответить
И ещё...Археологи Мордовии,нашли у себя военный корабль, потопленный в битве сотни лет назад - газета "Мордовский Моряк"
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01.10.2020 22:11 Ответить
А чего Рашку не обвинила? Основными поставщиками оружия Азербайджану в 2015-2019 годах стали Израиль (60% импорта), Россия (31%) и Турция (3,2%).
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01.10.2020 22:19 Ответить
Вот наверное в Израиле расстроились.
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01.10.2020 22:22 Ответить
Слёзы мешают мне говорить 😭😭😭
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02.10.2020 07:08 Ответить
вах вах.... вы там нужны ИЗРАИЛЮ.... крохотная бедная горная страна ...********* в израиле я был и видел...лаваша всякого там тоже полно....может ещё санкции израилю введут))
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01.10.2020 22:22 Ответить
******** в армении своих нет...все завозные...из Грузии..Ирана..
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01.10.2020 22:31 Ответить
ах...даже нет ляпасин..... а что у них напомните мне вообще тогда есть...?
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01.10.2020 22:33 Ответить
Армения обвинила Израиль в поставках оружия Азербайджану/Израилю кому продавать без разницы.Всюду деньги, деньги, деньги, всюду деньги без конца...
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01.10.2020 22:41 Ответить
Беларусь поставила Азербайджану РСЗО Полонез,бьющие на 300 км.Но во всем виноваты евреи,разумется
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01.10.2020 22:44 Ответить
Уже и Израиль впрягается за Азербайджан. Не тех друзей себе армяне выбрали. Ой не тех...
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01.10.2020 22:45 Ответить
У кацапов и их прихвостней, логика железная.
Когда кто то поставляет оружие им, это в порядке вещей.
А вот поставки оружия оппонентам, это уже преступление века.
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01.10.2020 23:00 Ответить
армяне сейчас от бессильной злобы кидаются на всех. , то на Украину, потом на Грузию, теперь на Израиль. Кто-то виноват, что они хотят украсть территорию и убивать и депортировать живущих на ней коренных жителей. Останутся с мордором и аятоллами, пока те не сгинут, а потом надо будет не с Кавказа, а с планеты Земля сьезжать куда-нибудь.
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01.10.2020 23:02 Ответить
я так думаю что армяне раздолбают азербайджан в любом случае .
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01.10.2020 23:19 Ответить
Судя по хронике боев, долбут и очень технично именно вяликую
армению. Вся надежда на русозверей и
аятолл.
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02.10.2020 00:29 Ответить
Угу, твой вЯЯликий фюрер им поможет, русский
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02.10.2020 01:31 Ответить
армяне умело подлизывают *****!))))
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01.10.2020 23:24 Ответить
жириновский на сцену!
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01.10.2020 23:32 Ответить
Ізраїль поставляє смертоносні БПЛА в Азербайжан, вірмени не дуже цьому радіють, тому що це БПЛА-камікадзе, від яких чисельність втрат зростає у рази. З одного боку вірмен можно зрозуміти, з іншого, що запропонувала Вірменія Ізраілю за для припинення поставок? В будь-якому випадку я підтримую вірмен. Вони історично були присутні в нашій історії. Навіть в багатьох містах України є стародавні вірменські церкви. До речі, саме вірмени західної і центральної України допомогали українцям стримувати спротив проти турецьких загарбників у середні віка.
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01.10.2020 23:56 Ответить
Вірмени вірменам різнь, не нинишні фашисти з Єревану будували в Україні стародавні церкви, та не вони стримували турків в середні віка, ти хлопчику несеш хєрню
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02.10.2020 00:04 Ответить
Середні віка пройшли і загули. А наше сьогодення показує, що у російсько-українській війні Вірменія стала на бік московського агресора і була серед тих 19 держав, які в ООН голосували проти кримської резолюції: Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Куба, КНДР, Іран, Лаос, М'янма, Нікарагуа, Росія, Сербія, Південний Судан, Судан, Сирія, Узбекистан, Венесуела та Зімбабве.
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02.10.2020 01:45 Ответить
Знаю, але це голосування взагалі ні на що не впливає, від слова зовсім. А Вірменія голосувала проти антиросійської резолюції, тому що а) тоді там була стара проросійська влада, зара - нова прозахідна; б) вірмени знаходяться у дуже скрутному геополітичному стані, так як навколо одні ісламські країни - якщо не мати підтримку Росії, то ця країна зникне з карти землі, а населення може бути знищене як на початку 20 ст. в Отоманській імперії - праворуч 10 млн. азербайжанців, ліворуч - 80 млн. турок, які сплять і мріють об'єднатися в єдину державу, Вірменія з населенням у 3 млн. їм заважає. По твоєму виходить, що лише за те що вони голосували в ООН проти України 5 років тому я повинен підтримувати Азербайжан?? А нічого, що Азербайджан - це диктаторськая країна, де вже 30 років править клан Алієвих. У вірменії кожні 5-10 років новий президент, останній намагався змінити конституцію на свою користь, але його скинули. Зараз там прозахідний пашинян, який рветься у ЄС, саме тому кацапи досі не допомогли їм у Карабасі. А що Ердоган? Такий самий диктатор, який зпочатку 10 років був прем'єром, і був першою людиною в країні, потім змінив під себе конституцію і став президентом, і знову перша людиа в країні. Це що - демократія? Саме з такими державами Україна хоче мати спільне майбутнє? Чим вони краще х*ла?? Я не хочу такого для своїх нащадків. Тим паче з мусульманами. Зпочатку захоплять вірменів, потім грузію, а до нас рукою подати. Думайте головою, а не лінійно, шаблонно. І тезіс "Ворог мого ворога - мій друг" дуже примітивний, він не враховує культурні, гуманні, історичні, духовні взаємовідносини між націями. Тим паче, що вірмени це християни, азербайжанці та турки - ісламісти, які ще з давних давен влаштовували набіги на українські землі. А подивившись як ці чурбани влаштували шабаш зі стріляниною у центрі Київа прямо на Майдані ********** своїми прапорами (і не маучи жодного українського прапора),так взагалі їх треба гнати з нашої країни доки вони тут другий карабах не влаштували! Я їх усіх ненавиджу, вони дуже підступні.
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12.10.2020 12:21 Ответить
Вірменія голосувала і тоді, і зараз, і завтра проголосує за росію. Вірмени сприймають Україну крізь призму російської пропаганди і у них сформоване негативне ставлення до українців. Навіть ті вірмени, що живуть в Україні, одиниці з них проукраїнські, а більшість проросійські, або будуть щось розказувати на кшталт "я чєловєк міра". Щодо "християни - мусульмани", то ми живемо не у середньовіччі і в Україні це питання зовсім не актуальне. А у Вірменії це питання дуже заполітизоване. До азербайджанців вірмени ставляться зверхньо-зневажливо. До українців, хочу вам сказати, не набагато краще. Я був у Єревані тоді у нас рвонув Чорнобиль, 1986 рік. Вони злорадствували.

Хто така Вірменія для України, щоб заради неї псувати стосунки з Туреччиною. З державою, яка є нам сусідкою, є членом НАТО, економічно розвинена, має потужну армію і морський флот, в тому числі на Чорному морі, з якою Україна активно розвиває економічну співпрацю. І з якого це дива заради якоїсь карликової, біднющої країни в якій Україна не має ні економічних, ні геополітичних інтересів ми маємо псувати стосунки з сусідньою країною і жертвувати своїми державними інтересами не тільки в Туреччині, а й у Азербайджані.

Україна не визнала самостійність Карабаху і ніколи не визнає! Україна не підтримала окупацію Вірменією азербайджанської території і ніколи не підтримає! А ваша любов до вірмен і ненависть до азербайджанців - це ваша особиста справа, яка не має аж ніякого значення ні для мене, ні тим більше для політики української держави на Кавказі.
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12.10.2020 22:53 Ответить
" вірмени знаходяться у дуже скрутному геополітичному стані, так як навколо одні ісламські країни " -- так, стоп, хвилиночку, пане фашисте. З яких пір Грузія - ісламська країна?
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27.10.2020 19:35 Ответить
******* вірмени погано голосують в ООН і підтримують російських фашистів . Так що ти трохи є дурак , якщо ти на боці цієї наволочі рашистської .
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02.10.2020 08:21 Ответить
Це є міркування школяра, освічена людина такого б не написала. Так що тут навіть не ставиться питання, хто є дурень, а в кого взагалі присутні аналітичні та інтелектуальні здібності. читай мою відповідь вище.
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12.10.2020 12:30 Ответить
Можливо, хтось чув про ізраїльську операцію "Мир Галілеї" в 1982 році???? Ось де був феєрверк!!!! Після такого ляпаса в СРСР розпочали "перестройку")))
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01.10.2020 23:58 Ответить
смеялись всем кнессетом
Вірменія звинуватила Ізраїль у поставках зброї Азербайджану і відкликала посла - Цензор.НЕТ 9948
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02.10.2020 00:11 Ответить
Отозвала посла... А на хрена это посло в Израиле нужно? Оно в Израиле, как в США гаити или зимбабве... так что посел этой расейской отрыжки нужен в Израиле также как, посел зимбвабве в США.
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02.10.2020 00:13 Ответить
Огласите пожалста весь список кто поставлял оружие Азербайджану ну с армянами понятно, там только хлам из рашки
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02.10.2020 00:25 Ответить
В последние дни мониторинговый сайт Flightradar24 не работает или работает со сбоями, по всей видимости, из-за хакерской атаки. Проблемы с работой Flightradar24 возникли вскоре после того, как в социальных сетях со ссылкой на этот ресурс была распространена информация об активности военной авиации в связи с конфликтом вокруг Нагорного Карабаха. Так, 24 сентября Flightradar24 зафиксировал появление около границы Армении двух БПЛА Bayraktar TB2 турецких ВВС. Судя по Flightradar24, в тот же день, 24 сентября, на израильском аэродроме "Увда" в пустыне Негев совершили посадку два транспортных самолета "Ил-76" министерства обороны Азербайджана. Другой мониторинговый сайт RadarBox24 показывал, что вечером 28 сентября в Баку приземлился военно-транспортный самолет ВВС Турции, а в Ереване совершил посадку самолет ВВС России "Ан-124". Утром 30 сентября Flightradar24 зафиксировал прибытие в израильский аэропорт "Увда" в Негеве еще одного "Ил-76" ВВС Азербайджана, который в 15:00 вылетел обратно в Баку.
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02.10.2020 00:42 Ответить
Тогда скоро с Грузией горшки побьют армяне, ведь кроме как через Грузию Турция и Израиль поставлять оружие в Азербайджан не могут, если россияне и иранцы на стороне армян.
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02.10.2020 00:45 Ответить
Іран на стороні ерефії та Арменії. Влада Ірану боїться винекнення Великого Азербайджану.
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02.10.2020 10:16 Ответить
я так понимаю, что у хитрожопых ар все очень плохо раз они уже и на исраэль хвост поднимать стали.
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02.10.2020 01:09 Ответить
Хотели свернуть себе шею? Добро пожаловать.
Кремль выбрал между очень плохой для себя авантюрой в противостоянии с Азербайджаном, Турцией и Пакистаном на стороне Армении.
Если Москва в ответ на крики Еревана о помощи будет продолжать выражать глубокую озабоченность и призывать к переговорам - над Путиным будут смеяться враги и друзья.
Нет картины более смешной и жалкой, чем трусливый диктатор. Так что решили вмешаться.

Учитывая тот факт, что бюджета армии Азербайджана в четыре раза больше бюджета всей Армении - просто "немножко помочь" Москва не сможет. Придется воевать всерьез. А это развяжет руки Турции. И Пакистану.
Военный потенциал Анкары внушает уважение. Плюс, формально все они будут действовать на территории Азербайджана.
Все козырные карты на руках Турции с Азербайджанам, а Армения дарит Кремлю только геморрой. С чем мы Москву и поздравляем.

Кирилл Сазонов
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02.10.2020 01:35 Ответить
В среду, 30 сентября, пресс-служба министерства обороны Израиля сообщила о завершении поставки армии США первой из двух батарей системы ПРО "Железный купол". Вторая будет передана армии США до конца текущего года. Контракт стоимостью 373 миллиона долларов на поставку в США комплекта двух израильских батарей системы "Железный купол" с 240 к ним ракетами был подписан в августе 2019 года.
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02.10.2020 02:35 Ответить
московия ослабла и не может более удерживать Карабах ...
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02.10.2020 03:17 Ответить
Ну прям там именно в эти 4 дня войны произошли поставки вооружений! Сомневаюсь... Скорее всего они были поставлены ранее, до начала боевых действий и скорее всего это беспилотники. По этой же логике нужно отозвать посла из РФ, поставившей в Азербайджан 22% всего импорта их вооружений (в том числе 100 шт. танков т-90с)
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02.10.2020 03:37 Ответить
Запад на стороне Армении. Так что Украине надо определяться, оказаться в лагере диктаторов (Эрдогана и Алиева) или быть на стороне "цивилизованного мира". Зеленский вроде не совсем дурак.
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02.10.2020 03:44 Ответить
запад - ето бутово в мацкве?
возможно удивлю вас, но и западнее вашего бутого люди живут.
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02.10.2020 04:24 Ответить
Це тобі про це Солов"йов сказав, "мериканець внутріМКАДівський"? Запам"ятай кілька речей, про які тобі твої куратори "лахтинські", ніколи не скажуть:
1. Захід не любить кардинальних змін, особливо переділу кордонів військовою силою. Саме тому у 1975 році був прийнятий Заключний Акт у Хельсінкі... А вірмени саме цим і займаються, за підтримки Росії, ще з 90-х років ХХ століття...
2. Хоч Ердоган і Алієв і "диктатори", однак вони захищають інтереси своїх народів, а не інтереси чужого, як це роблять вірмени... Бо вони захищають інтереси ще гіршого диктатора, якому плювать навіть на інтереси народу власного - Путіна...
3. Якщо Росія - "цивілізований світ", то я - "іспанський льотчик"...
4. Азербайджанці звільняють СВОЮ землю, а вірмени захищають окуповану ( вони, анексувавши Карабах, як німці - Судети, захопили і таку ж територію Азербайджану...).
5. Вам, колись, було сказано - "Україна - не Росія". В цьому ви впевнилися на Донбасі, за останні 6 років... А я додам - "А Зеленський - не український народ...". Це "тимчасове явище", помилка народу. І її український народ її виправить... "Коли б"ють українця, він, з хлібороба, стає "бандерівцем". Коли б"ють кацапа, він стає рабом і славить свого господаря..."
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02.10.2020 04:38 Ответить
You nailed it my friend. They are not looking for the truth, they are just bullies who just want to hurt someone as a revenge from Russia. And they found poor and week Armenia that has no choice but survive. You see the Armenian capital is at just 30 miles away from the Turkish border. That's a distance for artillery and the 30% of the population lives in Yerevan but wait they found a devil, it's Armenia that fighting with this cancer for ages, to survive. And what's the difference between you ukrainians and Russians? One destroyed and divided Armenia with Turkey 100 years ago, another one want that to happen now. It's so pity how corrupted human brain can be.
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02.10.2020 05:12 Ответить
Вірменія повністю на боці кацапстану, можна подивитися усі її голосування в ООН. У 2014 У Карабасі раділи захопленню кацапами Криму. Ось відео починаючи з 37:15 - https://youtu.be/0ngopvY-Kqw?t=2236 https://youtu.be/0ngopvY-Kqw?t=2236.
То чому ми маємо бути тут на боці Вірменії? Вони ж раділи тому, що тут в Україні кацапи вбивають українців та віджимають наші території.
Тому залиште свій менторський тон і не треба нас тут повчати.
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02.10.2020 06:56 Ответить
no you don't get it, we all remember the UN voting on ukrainian territorial integrity when armenia was one of the outsiders who think that occupation of neighbour's territory is acceptable and overall good thing. Now it's their turn to feel the consequences. No regrets.
Now fuck off you cremlinbot.
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27.10.2020 19:48 Ответить
Почему вы думаете, что Зеленский не совсем дурак. По моему он таки хуже.
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02.10.2020 09:31 Ответить
ты не там жопу лижешь....
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02.10.2020 10:37 Ответить
Вопрос простой - кто в Карабахе оккупант? Отпет простой для посла - посылать!
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02.10.2020 04:01 Ответить
походу немцы снова...
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02.10.2020 04:33 Ответить
А у нихнет желания обвинить Россию в поставкахвооружения Азербайджану и то же отозвать посла из Рашки?
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02.10.2020 04:09 Ответить
Армения не может позволить себе поссориться с великим и мудрым иранским народом ради уважаемого еврейского.
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02.10.2020 05:06 Ответить
хорошо прогнулся, молодец
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27.10.2020 19:50 Ответить
...асух энвэй, и танки наши быстры
когда идут в бой
еврейские танкисты
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02.10.2020 05:54 Ответить
Азеры закупают современное израильское оружие,а Украина своим клювом щёлкает. Це зрада чи перемога?
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02.10.2020 06:47 Ответить
Зяма, шо там в Умани?
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02.10.2020 07:48 Ответить
А шо?
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03.10.2020 09:09 Ответить
ну и всё.
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27.10.2020 19:51 Ответить
Да направили б войска до границы с Израилем, как Лукашенко до границы с Евросоюзом.
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02.10.2020 07:37 Ответить
Ары, чье оружие на Донбассе?
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02.10.2020 07:45 Ответить
Третя світова війна набирає оберти.
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02.10.2020 10:27 Ответить
А шо в цьому плані робить Україна?
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02.10.2020 10:52 Ответить
клювом щелкает и ковидный фонд в асфальт закатывает.
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27.10.2020 19:52 Ответить
яка дипломатична втрата!
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02.10.2020 13:28 Ответить
Предлагаю перенести в Баку цадика Нахмана. Рафик и Сёма - бГатья навек

Вірменія звинуватила Ізраїль у поставках зброї Азербайджану і відкликала посла - Цензор.НЕТ 6073
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02.10.2020 18:56 Ответить
Пару фактов. Посольство Армении в Израиле, было открыто пару дней назад. По данным еврейского общества из сша, занимающейся уровнем антисемитизма в странах, в Армении уровень антисемитизма 60%. На втором месте Греция с уровнем антисемитизма 30%. В стране где не проживает даже сотни евреев, уровень антисемитизма 60%.... красноречивые цифры.Азербайджан в (не помню точно год, вроде 2012г) был признан Израилем самой благоприятной страной для проживания евреев. Кстати такое заявление Израиля меня приятно удивило)))
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02.10.2020 20:37 Ответить
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