Армения обвинила Израиль в поставках оружия Азербайджану и отозвала посла

Ереван недоволен тем, что Израиль поставляет вооружения Азербайджану, который воюет против Армении в Нагорном Карабахе. В связи с этим армянское Министерство иностранных дел отзывает своего посла из Израиля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

По ее словам, Ереван отозвал своего посла для проведения консультаций.

"Для нас неприемлемы поставки Израилем сверхсовременного оружия Азербайджану, особенно сейчас, в условиях агрессии Азербайджана при поддержке Турции (в Нагорном Карабахе - ред.)", - заявила Нагдалян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Нагорном Карабахе воюют сирийские боевики, - Макрон