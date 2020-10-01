Армения обвинила Израиль в поставках оружия Азербайджану и отозвала посла
Ереван недоволен тем, что Израиль поставляет вооружения Азербайджану, который воюет против Армении в Нагорном Карабахе. В связи с этим армянское Министерство иностранных дел отзывает своего посла из Израиля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
По ее словам, Ереван отозвал своего посла для проведения консультаций.
"Для нас неприемлемы поставки Израилем сверхсовременного оружия Азербайджану, особенно сейчас, в условиях агрессии Азербайджана при поддержке Турции (в Нагорном Карабахе - ред.)", - заявила Нагдалян.
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+61 Maxim Ak-Murza
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Когда кто то поставляет оружие им, это в порядке вещей.
А вот поставки оружия оппонентам, это уже преступление века.
армению. Вся надежда на русозверей и
аятолл.
Хто така Вірменія для України, щоб заради неї псувати стосунки з Туреччиною. З державою, яка є нам сусідкою, є членом НАТО, економічно розвинена, має потужну армію і морський флот, в тому числі на Чорному морі, з якою Україна активно розвиває економічну співпрацю. І з якого це дива заради якоїсь карликової, біднющої країни в якій Україна не має ні економічних, ні геополітичних інтересів ми маємо псувати стосунки з сусідньою країною і жертвувати своїми державними інтересами не тільки в Туреччині, а й у Азербайджані.
Україна не визнала самостійність Карабаху і ніколи не визнає! Україна не підтримала окупацію Вірменією азербайджанської території і ніколи не підтримає! А ваша любов до вірмен і ненависть до азербайджанців - це ваша особиста справа, яка не має аж ніякого значення ні для мене, ні тим більше для політики української держави на Кавказі.
Кремль выбрал между очень плохой для себя авантюрой в противостоянии с Азербайджаном, Турцией и Пакистаном на стороне Армении.
Если Москва в ответ на крики Еревана о помощи будет продолжать выражать глубокую озабоченность и призывать к переговорам - над Путиным будут смеяться враги и друзья.
Нет картины более смешной и жалкой, чем трусливый диктатор. Так что решили вмешаться.
Учитывая тот факт, что бюджета армии Азербайджана в четыре раза больше бюджета всей Армении - просто "немножко помочь" Москва не сможет. Придется воевать всерьез. А это развяжет руки Турции. И Пакистану.
Военный потенциал Анкары внушает уважение. Плюс, формально все они будут действовать на территории Азербайджана.
Все козырные карты на руках Турции с Азербайджанам, а Армения дарит Кремлю только геморрой. С чем мы Москву и поздравляем.
Кирилл Сазонов
возможно удивлю вас, но и западнее вашего бутого люди живут.
1. Захід не любить кардинальних змін, особливо переділу кордонів військовою силою. Саме тому у 1975 році був прийнятий Заключний Акт у Хельсінкі... А вірмени саме цим і займаються, за підтримки Росії, ще з 90-х років ХХ століття...
2. Хоч Ердоган і Алієв і "диктатори", однак вони захищають інтереси своїх народів, а не інтереси чужого, як це роблять вірмени... Бо вони захищають інтереси ще гіршого диктатора, якому плювать навіть на інтереси народу власного - Путіна...
3. Якщо Росія - "цивілізований світ", то я - "іспанський льотчик"...
4. Азербайджанці звільняють СВОЮ землю, а вірмени захищають окуповану ( вони, анексувавши Карабах, як німці - Судети, захопили і таку ж територію Азербайджану...).
5. Вам, колись, було сказано - "Україна - не Росія". В цьому ви впевнилися на Донбасі, за останні 6 років... А я додам - "А Зеленський - не український народ...". Це "тимчасове явище", помилка народу. І її український народ її виправить... "Коли б"ють українця, він, з хлібороба, стає "бандерівцем". Коли б"ють кацапа, він стає рабом і славить свого господаря..."
То чому ми маємо бути тут на боці Вірменії? Вони ж раділи тому, що тут в Україні кацапи вбивають українців та віджимають наші території.
Тому залиште свій менторський тон і не треба нас тут повчати.
Now fuck off you cremlinbot.
когда идут в бой
еврейские танкисты