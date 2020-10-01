Вірменія звинуватила Ізраїль у поставках зброї Азербайджану і відкликала посла

Єреван незадоволений тим, що Ізраїль постачає озброєння Азербайджану, який воює проти Вірменії в Нагірному Карабасі. У зв'язку з цим вірменське Міністерство закордонних справ відкликає свого посла з Ізраїлю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомила прессекретарка МЗС Вірменії Анна Нагдалян.

За її словами, Єреван відкликав свого посла для проведення консультацій.

"Для нас неприйнятні поставки Ізраїлем надсучасної зброї Азербайджану, особливо зараз, в умовах агресії Азербайджану за підтримки Туреччини (в Нагірному Карабасі - ред.)", - заявила Нагдалян.

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