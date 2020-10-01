Вірменія звинуватила Ізраїль у поставках зброї Азербайджану і відкликала посла
Єреван незадоволений тим, що Ізраїль постачає озброєння Азербайджану, який воює проти Вірменії в Нагірному Карабасі. У зв'язку з цим вірменське Міністерство закордонних справ відкликає свого посла з Ізраїлю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомила прессекретарка МЗС Вірменії Анна Нагдалян.
За її словами, Єреван відкликав свого посла для проведення консультацій.
"Для нас неприйнятні поставки Ізраїлем надсучасної зброї Азербайджану, особливо зараз, в умовах агресії Азербайджану за підтримки Туреччини (в Нагірному Карабасі - ред.)", - заявила Нагдалян.
Топ коментарі
+61 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар01.10.2020 21:26 Відповісти Посилання
+37 133133
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+35 Irada
показати весь коментар01.10.2020 21:32 Відповісти Посилання
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Когда кто то поставляет оружие им, это в порядке вещей.
А вот поставки оружия оппонентам, это уже преступление века.
армению. Вся надежда на русозверей и
аятолл.
Хто така Вірменія для України, щоб заради неї псувати стосунки з Туреччиною. З державою, яка є нам сусідкою, є членом НАТО, економічно розвинена, має потужну армію і морський флот, в тому числі на Чорному морі, з якою Україна активно розвиває економічну співпрацю. І з якого це дива заради якоїсь карликової, біднющої країни в якій Україна не має ні економічних, ні геополітичних інтересів ми маємо псувати стосунки з сусідньою країною і жертвувати своїми державними інтересами не тільки в Туреччині, а й у Азербайджані.
Україна не визнала самостійність Карабаху і ніколи не визнає! Україна не підтримала окупацію Вірменією азербайджанської території і ніколи не підтримає! А ваша любов до вірмен і ненависть до азербайджанців - це ваша особиста справа, яка не має аж ніякого значення ні для мене, ні тим більше для політики української держави на Кавказі.
Кремль выбрал между очень плохой для себя авантюрой в противостоянии с Азербайджаном, Турцией и Пакистаном на стороне Армении.
Если Москва в ответ на крики Еревана о помощи будет продолжать выражать глубокую озабоченность и призывать к переговорам - над Путиным будут смеяться враги и друзья.
Нет картины более смешной и жалкой, чем трусливый диктатор. Так что решили вмешаться.
Учитывая тот факт, что бюджета армии Азербайджана в четыре раза больше бюджета всей Армении - просто "немножко помочь" Москва не сможет. Придется воевать всерьез. А это развяжет руки Турции. И Пакистану.
Военный потенциал Анкары внушает уважение. Плюс, формально все они будут действовать на территории Азербайджана.
Все козырные карты на руках Турции с Азербайджанам, а Армения дарит Кремлю только геморрой. С чем мы Москву и поздравляем.
Кирилл Сазонов
возможно удивлю вас, но и западнее вашего бутого люди живут.
1. Захід не любить кардинальних змін, особливо переділу кордонів військовою силою. Саме тому у 1975 році був прийнятий Заключний Акт у Хельсінкі... А вірмени саме цим і займаються, за підтримки Росії, ще з 90-х років ХХ століття...
2. Хоч Ердоган і Алієв і "диктатори", однак вони захищають інтереси своїх народів, а не інтереси чужого, як це роблять вірмени... Бо вони захищають інтереси ще гіршого диктатора, якому плювать навіть на інтереси народу власного - Путіна...
3. Якщо Росія - "цивілізований світ", то я - "іспанський льотчик"...
4. Азербайджанці звільняють СВОЮ землю, а вірмени захищають окуповану ( вони, анексувавши Карабах, як німці - Судети, захопили і таку ж територію Азербайджану...).
5. Вам, колись, було сказано - "Україна - не Росія". В цьому ви впевнилися на Донбасі, за останні 6 років... А я додам - "А Зеленський - не український народ...". Це "тимчасове явище", помилка народу. І її український народ її виправить... "Коли б"ють українця, він, з хлібороба, стає "бандерівцем". Коли б"ють кацапа, він стає рабом і славить свого господаря..."
То чому ми маємо бути тут на боці Вірменії? Вони ж раділи тому, що тут в Україні кацапи вбивають українців та віджимають наші території.
Тому залиште свій менторський тон і не треба нас тут повчати.
Now fuck off you cremlinbot.
когда идут в бой
еврейские танкисты