РФ перекидає техніку до Вірменії через Іран, - ЗМІ. ФОТО

Росія перекидає військову техніку до Вірменії через територію Ірану. Напередодні було помічено партію вантажних автомобілів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Український мілітарний портал із посиланням на публікації місцевих мешканців у соцмережах.

Як зазначається в повідомленні, вантажівки марки "КамАЗ" прибули в один з портів Ірану і вже звідти суходолом були доправлені до кордону з Вірменією.

Їх призначення наразі не відомо, оскільки окрім самих збройних сил Вірменії на території країни також розташована 102-га російська військова база, яка розквартирована у Ґюмрі.

База підпорядкована Групі російських військ у Закавказзі Південного військового округу Російської Федерації. База оснащена зенітно-ракетними комплексами С-300 та винищувачами МіГ-29, що у перспективі мають бути замінені на більш сучасні марки "Су".

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Чисельність особового складу бази — близько 5 тис. осіб, окрім громадян Росії на ній також несуть службу і вірмени.

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Міноборони Азербайджану 27 вересня вранці заявило про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. За даними відомства, проводиться "контрнаступальна операція" у відповідь на провокації з вірменської сторони.

Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабаську Республіку (НКР) з боку Азербайджану.

У Вірменії і НКР оголошено воєнний стан, проводиться мобілізація. Азербайджан також ухвалив рішення про запровадження воєнного стану в низці регіонів країни і часткову мобілізацію.