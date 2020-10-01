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РФ перекидає техніку до Вірменії через Іран, - ЗМІ. ФОТО

Росія перекидає військову техніку до Вірменії через територію Ірану. Напередодні було помічено партію вантажних автомобілів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Український мілітарний портал із посиланням на публікації місцевих мешканців у соцмережах.

Як зазначається в повідомленні, вантажівки марки "КамАЗ" прибули в один з портів Ірану і вже звідти суходолом були доправлені до кордону з Вірменією.

РФ перекидає техніку до Вірменії через Іран, - ЗМІ 01

Їх призначення наразі не відомо, оскільки окрім самих збройних сил Вірменії на території країни також розташована 102-га російська військова база, яка розквартирована у Ґюмрі.

База підпорядкована Групі російських військ у Закавказзі Південного військового округу Російської Федерації. База оснащена зенітно-ракетними комплексами С-300 та винищувачами МіГ-29, що у перспективі мають бути замінені на більш сучасні марки "Су".

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Чисельність особового складу бази — близько 5 тис. осіб, окрім громадян Росії на ній також несуть службу і вірмени.

Також читайте: Трамп, Макрон і Путін закликали припинити вогонь у Нагірному Карабасі і сісти за стіл переговорів, - заява

Міноборони Азербайджану 27 вересня вранці заявило про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. За даними відомства, проводиться "контрнаступальна операція" у відповідь на провокації з вірменської сторони.

Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабаську Республіку (НКР) з боку Азербайджану.

У Вірменії і НКР оголошено воєнний стан, проводиться мобілізація. Азербайджан також ухвалив рішення про запровадження воєнного стану в низці регіонів країни і часткову мобілізацію.

Автор: 

Вірменія (738) Іран (2065) росія (65974)


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Топ коментарі
+60
кто бы сомневался...новая "несторонаконфликта"
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01.10.2020 17:03 Відповісти
+56
Ну, что же, азербайджанцы и их утилизирует. Чем больше уничтожат там, тем меньше их будет здесь.
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01.10.2020 17:05 Відповісти
+37
РФ перекидає техніку до Вірменії через Іран, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8224
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01.10.2020 17:33 Відповісти
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Ну, если сами армяне не хотят отдавать награбленное..., то пусть тогда выгребают. Алиев им четко сказал, шо если вернут захваченные территории, то война завершится. Хозяин барин.
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01.10.2020 18:37 Відповісти
А чем армяне отличаются от украинцев которые не хотят терять Крым и Донбасс? Везде люди одинаковые. Земли достоин только народ который умеет ее защищать.
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01.10.2020 18:45 Відповісти
Крым и Донбасс - украинские, по международному праву.
А Н.Карабах и захваченные другие районы Азербайджана - ворованные армянами. Разницу асюсяешь?
"Земли достоин только народ который умеет ее защищать." Вот и покажете, всему миру, как вы краденую землицу защищать умеете. Интересно, сколько людей, при этом, вы угробите?
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01.10.2020 18:50 Відповісти
Армения проголосовалаhttps://rus.*********.am/a/25312075.html против проукраинской резолюции, принятой в марте 2014 г. Генеральной Ассамблеей ООН.

В резолюции подтверждалась территориальная целостность Украины и объявлялся незаконным спорный референдум, который привел к аннексии полуострова со стороны России. Армения была одной из 11 стран, которые проголосовали против данной резолюции. В число этих стран вошла Россия, а также такие «государства-изгои», как Северная Корея, Сирия и Судан. Резолюцию поддержали 99 стран.

«Проголосовав против резолюции, мы не признали Крым. Это не означает признание Крыма», - сегодня в парламенте Армении сказал Назарян."



Назарян, Назарян,
Самый хитрый из армян...
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01.10.2020 18:26 Відповісти
По-моему вы просто ищете повод, кого вы бы еще начать ненавидеть.
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01.10.2020 18:36 Відповісти
Ну да, ну да... Это я распял мальчика в Славянске, который был в трусиках... Как раз Вы обратились по адресу.
Понял, разговаривать не с кем.
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01.10.2020 18:39 Відповісти
Распял? Вас же Маша зовут. Лол.
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01.10.2020 18:48 Відповісти
Странное у тебя имя - Лол... А я Маша.
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01.10.2020 18:50 Відповісти
Да какая вы Маша. Скорее всего Рафик или Равшан.
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01.10.2020 18:55 Відповісти
Маша с Уралмаша, алень. Я тебе точно говорю.
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01.10.2020 19:00 Відповісти
Рафик вы спалились. Идите на другой аккаунт.
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01.10.2020 19:03 Відповісти
Я итак на нем... тока ноги свесил.
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01.10.2020 19:09 Відповісти
...или свесила... Уже сама разобраться не могу.
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01.10.2020 19:17 Відповісти
А кого мы УЖЕ ненавидим?)
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02.10.2020 13:59 Відповісти
Карабах в одкб не входит. А ***** Пашинян уже плакался в ширинку, помощи клянчил. К тому же русня ему таки помогает, возя грузы через Иран. Так шо перестань нести бред.
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01.10.2020 18:07 Відповісти
Помнишь, что говорил Папанов? "Я тебе говорил, НЕ ВОРУЙ, ТВОЙ ДОМ ТЮРЬМА"
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01.10.2020 21:28 Відповісти
Тебя посадють, а ты не воруй!
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02.10.2020 11:24 Відповісти
А где ***** стражи исламской революции , куда они смотрят Армене нобрезаные ........ как же так
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01.10.2020 17:45 Відповісти
Военная база Путлера в армянском Гюмри сидит трусливо и носа не высовывает.Эрдоган в работе
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01.10.2020 17:45 Відповісти
Ребята украинцы вам совет от армянина который любит Украину.
Если вы хотите состоятся как нация, если хотите выполнить поставленные перед вами цели, то изучайте в деталях опыт армян и карабахцев в частности (разделение условное,нация сплочена в мировом масштабе) в деле защиты нации от пришлых варваров. Опыт нам этот дался ценой гонений и геноцида, но мы усвоили урок истории.
Мобилизационный план был выполнен за 5 часов, за 3 дня перечислено на спецсчет 15 млн долларов, уничтожено столько военной техники, сколько не было уничтожено за всю освободительную войну 1990-94 гг.
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01.10.2020 17:51 Відповісти
Да мы, как нация, уже давно состоялись, когда дружков твоих, рассейских, распистячили на Донбассе. Втянулись в территориальный передел - получайте пистюлей вместе с Мацковией. Та тоже блеяла про "историческую справедливость", отнимая у Украины Крым и Донбасс. Вы что, ишаки, не понимали, что границы государств нельзя трогать? Не понимали, что это мина замедленного действия и источник будущего военного конфликта?
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01.10.2020 18:08 Відповісти
+++
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01.10.2020 18:47 Відповісти
Что то я не помню Ваших обличительных постов , когда армяне борщ швыряли под посольством Украины, вроде как при Пашиняне дело уже было " Ешь и молчи" , кажется так Ваши соотечественники писали украинцам? Теперь Вы кушайте и не обляпайтесь
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01.10.2020 18:46 Відповісти
друг армянин, позволь и я тебе дам совет, как украинец -- пожалуйста, возьми этот свой коммент, распечатай его, аккуратненько скомкай и засунь себе поглубже в анальное отверстие.
Если ты думаешь, что я не помню позицию армян по вопросу крыма, то ты меня оскорбляешь.
Свой цивилизационный выбор вы уже сделали, и сделали публично. Теперь поздняк метаться.
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02.10.2020 16:49 Відповісти
Цікаво,ця вся братія,яка топити за терориста Пердоган була на Сході?)))) Діваная сотня)))
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01.10.2020 17:51 Відповісти
Зайдите на азерские сайты, не армянские и поймете что там полный коллапс.
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01.10.2020 17:52 Відповісти
Армения признала оккупацию Крыма.Голосования в ООН Армения всегда за РАБссию...Вопросы?
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01.10.2020 17:52 Відповісти
ты ошибаешься. Воздержался. А что вы сделали для армян? признали геноцид? ладно, НЕ БУДУ СПОРИТЬ. жАЛЬ, НО БЫТЬ МАРИОНЕТКОЙ В РУКАХ пЕРДОГАНА - это дно.
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01.10.2020 17:57 Відповісти
Лучше это дно, чем днище под Путиным.
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01.10.2020 18:14 Відповісти
Между Турцией и кацапией, я в своей жизни никогда не выберу вторую. А соответственно и всех ее союзничков-жополизов. Уж извиняйте, но враг моего врага, скорее друг.
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01.10.2020 18:25 Відповісти
А с учетом семейств Риббентропян и Гебельсян и их роль в оккупации наших территорий, это исключено априори.
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01.10.2020 18:43 Відповісти
А зачем выбирать ? Турция ничем от росии не отличаеця . Та же империя , основана на оккупированных тюркскими племенами земель. Как только турки отобьют у росиян территорию займуться окружающими , как они курдами себя ведут .
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01.10.2020 19:12 Відповісти
Это их дело. К нам они не лезут и в ближайшие лет 30 не полезут.
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01.10.2020 19:13 Відповісти
А шо будешь делать если полезут, куда бежать
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01.10.2020 21:26 Відповісти
кацапи получили и другие получат
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01.10.2020 22:12 Відповісти
Полезут в Крысм? Куплю побольше попкорна и буду любоваться, как кацапы и ************* султану присягают.
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02.10.2020 00:18 Відповісти
Кто поддерживает оккупацию Карабаха , соответственно согласен с оккупацией рашкрй Крыма. Там мотивация одинаковая -'это наше, потому что мы наплевали на международное право, потому что мы так хотим'
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01.10.2020 21:12 Відповісти
Бабуля, не вмешивайся.
Твое дело Клоуна воспевать и бабло за это получать.
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01.10.2020 22:39 Відповісти
А твоё- не совать шнобель в чужие посты.
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02.10.2020 00:50 Відповісти
Решение войны и мира находится в кремле....Собирает фюрер свое барахло из Сирии,Ливии,Крыма Донбасса,Белоруси и Армении..война закончится за СУТКИ....
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01.10.2020 18:00 Відповісти
Вы хоть представляете масштабы потерь турецко азербайджанского тандема. Они абсолютно ударились об стену по всей линии фронта. Это как бы воезатся об стену на скорости 200 км в час. Там 5-6 линий армянской обороны, фортифицированной десятилетиями. А что будет после изнашивания ихней армии? За один день Азербайджан с Турцией мобилизовали всю Армению и диаспору. но да понял, люди жаждят крови
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01.10.2020 18:00 Відповісти
РФ перекидає техніку до Вірменії через Іран, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4109
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01.10.2020 18:03 Відповісти
Дебілу Макрону скиньте цю інформацію, хай прозріє
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01.10.2020 18:03 Відповісти
Где я ошибся?
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01.10.2020 18:04 Відповісти
В расчетах
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01.10.2020 18:07 Відповісти
В таблице все точно, кто по факту признал Крым РАБссиянским,кто нет.
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01.10.2020 18:10 Відповісти
Этот "конфликт" появился не случайно,раша раздувает его в свете белорусских событий,чтобы отвлечь от захвата Белоруссии.
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01.10.2020 18:10 Відповісти
Во всех конфликтах в мире, четко просматриваются кацапские рога и копыта.
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01.10.2020 18:13 Відповісти
80% арсенала Воздушно-комических сил Московско-Казанской Фидарации обслуживалось кастрюлеголовыми специалистами из Украины. После их отъезда в Укропию мокшанские ракеты стали взрываться на старте.
Ордынцы и теперь, во время войны российской православной сатанинской тьмы с воинами света во многом зависят от Украины! Но об этом молчат киселевские-соловьёвские, сухабеевские смерды-чухонцы. Гаагский Суд все поставит и посадит на свои места.
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01.10.2020 18:53 Відповісти
им нужны зона конфликта для присвоения бюджетных средств через спецслужбы, это общий знаменатель, других идей нет
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02.10.2020 00:45 Відповісти
Переговоры Турции с Россией по ситуации в Нагорном Карабахе, где продолжаются ожесточенные бои, закончились безрезультатно.
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01.10.2020 18:19 Відповісти
РФ перекидає техніку до Вірменії через Іран, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 610 недавние братаны Турецкого потока
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01.10.2020 18:32 Відповісти
Кино и немцы. Россия через территорию Ирана что-то в Армению перебрасывает, Азербайджан рядом с территорией Ирана колошматит РСЗО по Армении
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01.10.2020 18:33 Відповісти
РАБссиянцы,зачем вы оскорбили президента Сербии*?
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01.10.2020 18:35 Відповісти
Этот "конфликт" появился не случайно,раша раздувает его в свете белорусских событий,чтобы отвлечь от захвата Белоруссии.
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01.10.2020 18:37 Відповісти
Армения союзник России по ОДКБ («Ташкентский пакт») так что ничего удивительного!
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01.10.2020 18:50 Відповісти
Чекаю якісних відео спаленої азейбарджанцями і за потреби турками цієї техніки.
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01.10.2020 18:52 Відповісти
На Ютубе было выложено видео, как в Одессе, на праздновании 9 мая, на Аллее Славы армянская леди вели себя некорректно. Она показывала неприличные жесты (факи) окружающим её гражданам, становилась, извините, раком, просовывала руку между ногами и в районе ягодиц появлялась её рука с дулей.
Одесситы выделили армянской диаспоре участок земли в элитном районе Аркадии на Гагаринском плато под постройку Армянской церкви. А их женщины-христианки ведут себя в гостях неподобающим образом.
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01.10.2020 18:54 Відповісти
Смотрю видео, беспилотники уничтожили единиц 10 тяжёлой техники. Есть видео где и этот конвой разбомбили. Три беспилотника могут решить весь конфликт который длился 3 лет. Вывод тренировки и обучение персонала. Турция нам это продала. По поводу войны армян и айзеров, там правда нет. Когда призовут ваших братьев, послушаю кто прав
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01.10.2020 19:00 Відповісти
Правда всегда есть, просто головой нужно думать, а не жопой.Не бери чужого, не поднимай с земли и т.д. Мама не познакомила тебя, в детстве, с этой философией? Жаль...
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01.10.2020 19:12 Відповісти
Вот вы радуетесь, а потеря даже незначительной территории будет означать конец Пашиняна и прозападной Армении. Россия тонко подводит ситуацию именно к такой развязке.
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01.10.2020 19:24 Відповісти
Шкода Іран. Колись була може найліпшою державою в цьому регіоні. Дівчата -- красуні, вдягнені по-європейському. А зараз? Утім, я вірю, що колись це буде найкраща держава на Півдні.
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01.10.2020 19:42 Відповісти
Хорошо. Значит Турция может теперь перебрасывать технику прямо в Карабах.
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01.10.2020 20:00 Відповісти
КСТАТИ, [01.10.20 13:03]
[Переслано від Мастер пера]
Известный предприниматель и экс- сенатор Фархад Ахмедов прислал свой комментарий к событиям вокруг карабахского конфликта, попросив ничего не менять в тексте. Вот он:

В связи с военными действиями в Карабахе залпы в информационной войне раздаются с обеих сторон. За всеми не уследишь. Но один такой «выстрел», растиражированный в ряде российских телеграмм-каналов информационный пост, проигнорировать не могу, тем более, что в нем упоминается мое имя.
Когда идут военные действия помимо пушек стреляют и на другом фронте - информационном. В XXI веке он однозначно не менее, а более важен. Тот, кто выигрывает информационную войну, как правило, выигрывает и войну в целом.
В упомянутом мною посте идёт как бы о «утечке» из Кремля, где вроде как недовольны слишком сильной связкой между Турцией и Азербайджаном в ситуации с Карабахом и в этой связи рассматривают теперь миллионы живущих в России азербайджанцев как «пятую колонну» Турции, хотят от них избавиться, а для начала «прижать» Вагита Алекперова, Зараха Илиева, Года Нисанова, Араза Агаларова и меня.
Разумеется, речь идёт о «подсказке» Кремлю со стороны наших противников. Как когда-то говорили о попытках влиять на Тбилиси и Ереван через российских бизнесменов, выходцев оттуда. Если такие попытки и были, то успех их не заметен.
Вот и сейчас я не представляю, чтобы российские миллиардеры, родившиеся в Азербайджане, под угрозой неприятностей для их бизнеса стали бы препятствовать борьбе за освобождение земель своей исторической Родины. Да и как они будут это делать, кто их в Баку послушает? Наоборот, они все эту справедливую борьбу поддерживают.
А если уж говорить не о передачах «армянского радио», а о серьёзном проникновении той или иной диаспоры в российскую экономику, политику, культуру и масс медиа, то на первом месте будут, скорее всего, именно бизнесмены армянского происхождения. Это знают все. Только пока это не слишком помогает в борьбе за Карабах.
Вот и приходится стараться разбудить худшие инстинкты у российских силовиков, в надежде если уж не заставить Россию помогать Армении, так хоть кровь своим коллегам бизнесменам попортить.
Фархад АХМЕДОВ,
экс-сенатор, предприниматель, меценат
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01.10.2020 20:02 Відповісти
мордовские железяки ар уже не спасут. их уже ничего не спасет.
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01.10.2020 20:08 Відповісти
Для байрактарів чудові трофеї,горять як солома!!
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01.10.2020 20:39 Відповісти
Агалтєлєйшая русафобія! Вифсеврете! Авидокажите! Настамнет!
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01.10.2020 20:50 Відповісти
Рашка расплачивается за голосование Армении в оон и на Евровидении.

А Турция помогает мотивированно.

3:1 можно ставить на победу Турции и Азербайджана
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01.10.2020 21:22 Відповісти
П*дарастична Московія і тут знову своє рило втикає.
Боже зроби так щоб Московії було не до ії сусідів, бо судячи по всьому у Кремля мало проблем, треба у сто разів більше.
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01.10.2020 21:27 Відповісти
Отакая братская помощь для скатывания в дыру.
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01.10.2020 21:53 Відповісти
Усе не так наївно...
РФія ще, якщо не зраджує пам"ять, 3 роки тому розкручувама меседж про загрозувійни на Кавказі і перекидала туди військову техніку облаштовувала військову інфавстауктуру.... тоб то готувалась до військових заходів на цьому театрі дій, провела навчання"Кавказ" і тепер вичікує слушного моменту.
Цвях у жопі Туреччина, але москаль вміє чекати сторіччями.
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01.10.2020 22:23 Відповісти
от же ж мразота кацапська !!! Всюди свої роги пхає.
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02.10.2020 00:29 Відповісти
друг мого ворога - мій ворог. Вірмени і кацапи одного поля ягідки. Але, росія це взагалі щось за межами політичної порядності та звичайної людяності. кацапи - кровожерливі нелюди, дикуни. Скоро на козломордії почнуть і з азербайджанців "біндєровцев" ліпити по всіх москальських каналах. А тупа москальня, як завжди, все "схаває".
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02.10.2020 00:38 Відповісти
В УКРАИНЕ СУМАШЕДШИЕ, А В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ЕЩЁ ОБЕЗБАШЕННЕЙ )))
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02.10.2020 04:43 Відповісти
а в амении?..
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02.10.2020 07:11 Відповісти
А УКРАИНА ...
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02.10.2020 14:54 Відповісти
В ответ на требование Москвы по Нагорному Карабаху Турция напомнила Кремлю об оккупации Россией территорий Украины и Грузии. Такое заявление сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью агентству Anadolu.
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02.10.2020 05:13 Відповісти
Ну так... Вован думал, шо он самый хитрожопый перец в мировой истории. Подворотня, она и есть подворотня...
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02.10.2020 10:04 Відповісти
На сегодня передвижение российских коллон затруднено выступлениями местных иранцев на границе, а также обнародованием этой информации в мировых сми
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02.10.2020 16:03 Відповісти
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