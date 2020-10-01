РФ перекидає техніку до Вірменії через Іран, - ЗМІ. ФОТО
Росія перекидає військову техніку до Вірменії через територію Ірану. Напередодні було помічено партію вантажних автомобілів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Український мілітарний портал із посиланням на публікації місцевих мешканців у соцмережах.
Як зазначається в повідомленні, вантажівки марки "КамАЗ" прибули в один з портів Ірану і вже звідти суходолом були доправлені до кордону з Вірменією.
Їх призначення наразі не відомо, оскільки окрім самих збройних сил Вірменії на території країни також розташована 102-га російська військова база, яка розквартирована у Ґюмрі.
База підпорядкована Групі російських військ у Закавказзі Південного військового округу Російської Федерації. База оснащена зенітно-ракетними комплексами С-300 та винищувачами МіГ-29, що у перспективі мають бути замінені на більш сучасні марки "Су".
Чисельність особового складу бази — близько 5 тис. осіб, окрім громадян Росії на ній також несуть службу і вірмени.
Міноборони Азербайджану 27 вересня вранці заявило про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. За даними відомства, проводиться "контрнаступальна операція" у відповідь на провокації з вірменської сторони.
Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабаську Республіку (НКР) з боку Азербайджану.
У Вірменії і НКР оголошено воєнний стан, проводиться мобілізація. Азербайджан також ухвалив рішення про запровадження воєнного стану в низці регіонів країни і часткову мобілізацію.
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А Н.Карабах и захваченные другие районы Азербайджана - ворованные армянами. Разницу асюсяешь?
"Земли достоин только народ который умеет ее защищать." Вот и покажете, всему миру, как вы краденую землицу защищать умеете. Интересно, сколько людей, при этом, вы угробите?
В резолюции подтверждалась территориальная целостность Украины и объявлялся незаконным спорный референдум, который привел к аннексии полуострова со стороны России. Армения была одной из 11 стран, которые проголосовали против данной резолюции. В число этих стран вошла Россия, а также такие «государства-изгои», как Северная Корея, Сирия и Судан. Резолюцию поддержали 99 стран.
«Проголосовав против резолюции, мы не признали Крым. Это не означает признание Крыма», - сегодня в парламенте Армении сказал Назарян."
Назарян, Назарян,
Самый хитрый из армян...
Понял, разговаривать не с кем.
Если вы хотите состоятся как нация, если хотите выполнить поставленные перед вами цели, то изучайте в деталях опыт армян и карабахцев в частности (разделение условное,нация сплочена в мировом масштабе) в деле защиты нации от пришлых варваров. Опыт нам этот дался ценой гонений и геноцида, но мы усвоили урок истории.
Мобилизационный план был выполнен за 5 часов, за 3 дня перечислено на спецсчет 15 млн долларов, уничтожено столько военной техники, сколько не было уничтожено за всю освободительную войну 1990-94 гг.
Если ты думаешь, что я не помню позицию армян по вопросу крыма, то ты меня оскорбляешь.
Свой цивилизационный выбор вы уже сделали, и сделали публично. Теперь поздняк метаться.
Твое дело Клоуна воспевать и бабло за это получать.
Ордынцы и теперь, во время войны российской православной сатанинской тьмы с воинами света во многом зависят от Украины! Но об этом молчат киселевские-соловьёвские, сухабеевские смерды-чухонцы. Гаагский Суд все поставит и посадит на свои места.
Одесситы выделили армянской диаспоре участок земли в элитном районе Аркадии на Гагаринском плато под постройку Армянской церкви. А их женщины-христианки ведут себя в гостях неподобающим образом.
[Переслано від Мастер пера]
Известный предприниматель и экс- сенатор Фархад Ахмедов прислал свой комментарий к событиям вокруг карабахского конфликта, попросив ничего не менять в тексте. Вот он:
В связи с военными действиями в Карабахе залпы в информационной войне раздаются с обеих сторон. За всеми не уследишь. Но один такой «выстрел», растиражированный в ряде российских телеграмм-каналов информационный пост, проигнорировать не могу, тем более, что в нем упоминается мое имя.
Когда идут военные действия помимо пушек стреляют и на другом фронте - информационном. В XXI веке он однозначно не менее, а более важен. Тот, кто выигрывает информационную войну, как правило, выигрывает и войну в целом.
В упомянутом мною посте идёт как бы о «утечке» из Кремля, где вроде как недовольны слишком сильной связкой между Турцией и Азербайджаном в ситуации с Карабахом и в этой связи рассматривают теперь миллионы живущих в России азербайджанцев как «пятую колонну» Турции, хотят от них избавиться, а для начала «прижать» Вагита Алекперова, Зараха Илиева, Года Нисанова, Араза Агаларова и меня.
Разумеется, речь идёт о «подсказке» Кремлю со стороны наших противников. Как когда-то говорили о попытках влиять на Тбилиси и Ереван через российских бизнесменов, выходцев оттуда. Если такие попытки и были, то успех их не заметен.
Вот и сейчас я не представляю, чтобы российские миллиардеры, родившиеся в Азербайджане, под угрозой неприятностей для их бизнеса стали бы препятствовать борьбе за освобождение земель своей исторической Родины. Да и как они будут это делать, кто их в Баку послушает? Наоборот, они все эту справедливую борьбу поддерживают.
А если уж говорить не о передачах «армянского радио», а о серьёзном проникновении той или иной диаспоры в российскую экономику, политику, культуру и масс медиа, то на первом месте будут, скорее всего, именно бизнесмены армянского происхождения. Это знают все. Только пока это не слишком помогает в борьбе за Карабах.
Вот и приходится стараться разбудить худшие инстинкты у российских силовиков, в надежде если уж не заставить Россию помогать Армении, так хоть кровь своим коллегам бизнесменам попортить.
Фархад АХМЕДОВ,
экс-сенатор, предприниматель, меценат
А Турция помогает мотивированно.
3:1 можно ставить на победу Турции и Азербайджана
Боже зроби так щоб Московії було не до ії сусідів, бо судячи по всьому у Кремля мало проблем, треба у сто разів більше.
РФія ще, якщо не зраджує пам"ять, 3 роки тому розкручувама меседж про загрозувійни на Кавказі і перекидала туди військову техніку облаштовувала військову інфавстауктуру.... тоб то готувалась до військових заходів на цьому театрі дій, провела навчання"Кавказ" і тепер вичікує слушного моменту.
Цвях у жопі Туреччина, але москаль вміє чекати сторіччями.