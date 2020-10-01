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РФ перебрасывает технику в Армению через Иран, - СМИ. ФОТО

Россия перебрасывает военную технику в Армению через территорию Ирана. Накануне была замечена партия грузовых автомобилей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинский милитарный портал со ссылкой на публикации местных жителей в соцсетях.

Как отмечается в сообщении, грузовики "КамАЗ" прибыли в один из портов Ирана и уже оттуда по суше были доставлены к границе с Арменией.

РФ перебрасывает технику в Армению через Иран, - СМИ 01

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Их назначение пока не известно, поскольку кроме самих вооруженных сил Армении на территории страны также расположена 102-я российская военная база, которая расквартирована в Гюмри.

База подчинена Группе российских войск в Закавказье Южного военного округа Российской Федерации. База оснащена зенитно-ракетными комплексами С-300 и истребителями МиГ-29, которые в перспективе должны быть заменены на более современные марки "Су".

Численность личного состава базы - около 5 тыс. человек, кроме граждан России на ней также несут службу и армяне.

Смотрите также: Иранцы со своей территории наблюдают бои между армиями Армении и Азербайджана, происходящие в непосредственной близости к границе. ВИДЕО

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Армения (829) Иран (1827) россия (96125)


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Топ комментарии
+60
кто бы сомневался...новая "несторонаконфликта"
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01.10.2020 17:03 Ответить
+56
Ну, что же, азербайджанцы и их утилизирует. Чем больше уничтожат там, тем меньше их будет здесь.
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01.10.2020 17:05 Ответить
+37
РФ перекидає техніку до Вірменії через Іран, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8224
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01.10.2020 17:33 Ответить
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Страница 2 из 2
Ну, если сами армяне не хотят отдавать награбленное..., то пусть тогда выгребают. Алиев им четко сказал, шо если вернут захваченные территории, то война завершится. Хозяин барин.
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01.10.2020 18:37 Ответить
А чем армяне отличаются от украинцев которые не хотят терять Крым и Донбасс? Везде люди одинаковые. Земли достоин только народ который умеет ее защищать.
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01.10.2020 18:45 Ответить
Крым и Донбасс - украинские, по международному праву.
А Н.Карабах и захваченные другие районы Азербайджана - ворованные армянами. Разницу асюсяешь?
"Земли достоин только народ который умеет ее защищать." Вот и покажете, всему миру, как вы краденую землицу защищать умеете. Интересно, сколько людей, при этом, вы угробите?
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01.10.2020 18:50 Ответить
Армения проголосовалаhttps://rus.*********.am/a/25312075.html против проукраинской резолюции, принятой в марте 2014 г. Генеральной Ассамблеей ООН.

В резолюции подтверждалась территориальная целостность Украины и объявлялся незаконным спорный референдум, который привел к аннексии полуострова со стороны России. Армения была одной из 11 стран, которые проголосовали против данной резолюции. В число этих стран вошла Россия, а также такие «государства-изгои», как Северная Корея, Сирия и Судан. Резолюцию поддержали 99 стран.

«Проголосовав против резолюции, мы не признали Крым. Это не означает признание Крыма», - сегодня в парламенте Армении сказал Назарян."



Назарян, Назарян,
Самый хитрый из армян...
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01.10.2020 18:26 Ответить
По-моему вы просто ищете повод, кого вы бы еще начать ненавидеть.
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01.10.2020 18:36 Ответить
Ну да, ну да... Это я распял мальчика в Славянске, который был в трусиках... Как раз Вы обратились по адресу.
Понял, разговаривать не с кем.
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01.10.2020 18:39 Ответить
Распял? Вас же Маша зовут. Лол.
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01.10.2020 18:48 Ответить
Странное у тебя имя - Лол... А я Маша.
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01.10.2020 18:50 Ответить
Да какая вы Маша. Скорее всего Рафик или Равшан.
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01.10.2020 18:55 Ответить
Маша с Уралмаша, алень. Я тебе точно говорю.
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01.10.2020 19:00 Ответить
Рафик вы спалились. Идите на другой аккаунт.
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01.10.2020 19:03 Ответить
Я итак на нем... тока ноги свесил.
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01.10.2020 19:09 Ответить
...или свесила... Уже сама разобраться не могу.
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01.10.2020 19:17 Ответить
А кого мы УЖЕ ненавидим?)
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02.10.2020 13:59 Ответить
Карабах в одкб не входит. А ***** Пашинян уже плакался в ширинку, помощи клянчил. К тому же русня ему таки помогает, возя грузы через Иран. Так шо перестань нести бред.
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01.10.2020 18:07 Ответить
Помнишь, что говорил Папанов? "Я тебе говорил, НЕ ВОРУЙ, ТВОЙ ДОМ ТЮРЬМА"
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01.10.2020 21:28 Ответить
Тебя посадють, а ты не воруй!
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02.10.2020 11:24 Ответить
А где ***** стражи исламской революции , куда они смотрят Армене нобрезаные ........ как же так
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01.10.2020 17:45 Ответить
Военная база Путлера в армянском Гюмри сидит трусливо и носа не высовывает.Эрдоган в работе
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01.10.2020 17:45 Ответить
Ребята украинцы вам совет от армянина который любит Украину.
Если вы хотите состоятся как нация, если хотите выполнить поставленные перед вами цели, то изучайте в деталях опыт армян и карабахцев в частности (разделение условное,нация сплочена в мировом масштабе) в деле защиты нации от пришлых варваров. Опыт нам этот дался ценой гонений и геноцида, но мы усвоили урок истории.
Мобилизационный план был выполнен за 5 часов, за 3 дня перечислено на спецсчет 15 млн долларов, уничтожено столько военной техники, сколько не было уничтожено за всю освободительную войну 1990-94 гг.
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01.10.2020 17:51 Ответить
Да мы, как нация, уже давно состоялись, когда дружков твоих, рассейских, распистячили на Донбассе. Втянулись в территориальный передел - получайте пистюлей вместе с Мацковией. Та тоже блеяла про "историческую справедливость", отнимая у Украины Крым и Донбасс. Вы что, ишаки, не понимали, что границы государств нельзя трогать? Не понимали, что это мина замедленного действия и источник будущего военного конфликта?
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01.10.2020 18:08 Ответить
+++
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01.10.2020 18:47 Ответить
Что то я не помню Ваших обличительных постов , когда армяне борщ швыряли под посольством Украины, вроде как при Пашиняне дело уже было " Ешь и молчи" , кажется так Ваши соотечественники писали украинцам? Теперь Вы кушайте и не обляпайтесь
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01.10.2020 18:46 Ответить
друг армянин, позволь и я тебе дам совет, как украинец -- пожалуйста, возьми этот свой коммент, распечатай его, аккуратненько скомкай и засунь себе поглубже в анальное отверстие.
Если ты думаешь, что я не помню позицию армян по вопросу крыма, то ты меня оскорбляешь.
Свой цивилизационный выбор вы уже сделали, и сделали публично. Теперь поздняк метаться.
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02.10.2020 16:49 Ответить
Цікаво,ця вся братія,яка топити за терориста Пердоган була на Сході?)))) Діваная сотня)))
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01.10.2020 17:51 Ответить
Зайдите на азерские сайты, не армянские и поймете что там полный коллапс.
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01.10.2020 17:52 Ответить
Армения признала оккупацию Крыма.Голосования в ООН Армения всегда за РАБссию...Вопросы?
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01.10.2020 17:52 Ответить
ты ошибаешься. Воздержался. А что вы сделали для армян? признали геноцид? ладно, НЕ БУДУ СПОРИТЬ. жАЛЬ, НО БЫТЬ МАРИОНЕТКОЙ В РУКАХ пЕРДОГАНА - это дно.
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01.10.2020 17:57 Ответить
Лучше это дно, чем днище под Путиным.
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01.10.2020 18:14 Ответить
Между Турцией и кацапией, я в своей жизни никогда не выберу вторую. А соответственно и всех ее союзничков-жополизов. Уж извиняйте, но враг моего врага, скорее друг.
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01.10.2020 18:25 Ответить
А с учетом семейств Риббентропян и Гебельсян и их роль в оккупации наших территорий, это исключено априори.
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01.10.2020 18:43 Ответить
А зачем выбирать ? Турция ничем от росии не отличаеця . Та же империя , основана на оккупированных тюркскими племенами земель. Как только турки отобьют у росиян территорию займуться окружающими , как они курдами себя ведут .
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01.10.2020 19:12 Ответить
Это их дело. К нам они не лезут и в ближайшие лет 30 не полезут.
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01.10.2020 19:13 Ответить
А шо будешь делать если полезут, куда бежать
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01.10.2020 21:26 Ответить
кацапи получили и другие получат
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01.10.2020 22:12 Ответить
Полезут в Крысм? Куплю побольше попкорна и буду любоваться, как кацапы и ************* султану присягают.
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02.10.2020 00:18 Ответить
Кто поддерживает оккупацию Карабаха , соответственно согласен с оккупацией рашкрй Крыма. Там мотивация одинаковая -'это наше, потому что мы наплевали на международное право, потому что мы так хотим'
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01.10.2020 21:12 Ответить
Бабуля, не вмешивайся.
Твое дело Клоуна воспевать и бабло за это получать.
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01.10.2020 22:39 Ответить
А твоё- не совать шнобель в чужие посты.
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02.10.2020 00:50 Ответить
Решение войны и мира находится в кремле....Собирает фюрер свое барахло из Сирии,Ливии,Крыма Донбасса,Белоруси и Армении..война закончится за СУТКИ....
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01.10.2020 18:00 Ответить
Вы хоть представляете масштабы потерь турецко азербайджанского тандема. Они абсолютно ударились об стену по всей линии фронта. Это как бы воезатся об стену на скорости 200 км в час. Там 5-6 линий армянской обороны, фортифицированной десятилетиями. А что будет после изнашивания ихней армии? За один день Азербайджан с Турцией мобилизовали всю Армению и диаспору. но да понял, люди жаждят крови
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01.10.2020 18:00 Ответить
РФ перекидає техніку до Вірменії через Іран, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4109
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01.10.2020 18:03 Ответить
Дебілу Макрону скиньте цю інформацію, хай прозріє
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01.10.2020 18:03 Ответить
Где я ошибся?
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01.10.2020 18:04 Ответить
В расчетах
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01.10.2020 18:07 Ответить
В таблице все точно, кто по факту признал Крым РАБссиянским,кто нет.
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01.10.2020 18:10 Ответить
Этот "конфликт" появился не случайно,раша раздувает его в свете белорусских событий,чтобы отвлечь от захвата Белоруссии.
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01.10.2020 18:10 Ответить
Во всех конфликтах в мире, четко просматриваются кацапские рога и копыта.
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01.10.2020 18:13 Ответить
80% арсенала Воздушно-комических сил Московско-Казанской Фидарации обслуживалось кастрюлеголовыми специалистами из Украины. После их отъезда в Укропию мокшанские ракеты стали взрываться на старте.
Ордынцы и теперь, во время войны российской православной сатанинской тьмы с воинами света во многом зависят от Украины! Но об этом молчат киселевские-соловьёвские, сухабеевские смерды-чухонцы. Гаагский Суд все поставит и посадит на свои места.
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01.10.2020 18:53 Ответить
им нужны зона конфликта для присвоения бюджетных средств через спецслужбы, это общий знаменатель, других идей нет
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02.10.2020 00:45 Ответить
Переговоры Турции с Россией по ситуации в Нагорном Карабахе, где продолжаются ожесточенные бои, закончились безрезультатно.
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01.10.2020 18:19 Ответить
РФ перекидає техніку до Вірменії через Іран, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 610 недавние братаны Турецкого потока
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01.10.2020 18:32 Ответить
Кино и немцы. Россия через территорию Ирана что-то в Армению перебрасывает, Азербайджан рядом с территорией Ирана колошматит РСЗО по Армении
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01.10.2020 18:33 Ответить
РАБссиянцы,зачем вы оскорбили президента Сербии*?
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01.10.2020 18:35 Ответить
Этот "конфликт" появился не случайно,раша раздувает его в свете белорусских событий,чтобы отвлечь от захвата Белоруссии.
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01.10.2020 18:37 Ответить
Армения союзник России по ОДКБ («Ташкентский пакт») так что ничего удивительного!
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01.10.2020 18:50 Ответить
Чекаю якісних відео спаленої азейбарджанцями і за потреби турками цієї техніки.
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01.10.2020 18:52 Ответить
На Ютубе было выложено видео, как в Одессе, на праздновании 9 мая, на Аллее Славы армянская леди вели себя некорректно. Она показывала неприличные жесты (факи) окружающим её гражданам, становилась, извините, раком, просовывала руку между ногами и в районе ягодиц появлялась её рука с дулей.
Одесситы выделили армянской диаспоре участок земли в элитном районе Аркадии на Гагаринском плато под постройку Армянской церкви. А их женщины-христианки ведут себя в гостях неподобающим образом.
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01.10.2020 18:54 Ответить
Смотрю видео, беспилотники уничтожили единиц 10 тяжёлой техники. Есть видео где и этот конвой разбомбили. Три беспилотника могут решить весь конфликт который длился 3 лет. Вывод тренировки и обучение персонала. Турция нам это продала. По поводу войны армян и айзеров, там правда нет. Когда призовут ваших братьев, послушаю кто прав
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01.10.2020 19:00 Ответить
Правда всегда есть, просто головой нужно думать, а не жопой.Не бери чужого, не поднимай с земли и т.д. Мама не познакомила тебя, в детстве, с этой философией? Жаль...
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01.10.2020 19:12 Ответить
Вот вы радуетесь, а потеря даже незначительной территории будет означать конец Пашиняна и прозападной Армении. Россия тонко подводит ситуацию именно к такой развязке.
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01.10.2020 19:24 Ответить
Шкода Іран. Колись була може найліпшою державою в цьому регіоні. Дівчата -- красуні, вдягнені по-європейському. А зараз? Утім, я вірю, що колись це буде найкраща держава на Півдні.
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01.10.2020 19:42 Ответить
Хорошо. Значит Турция может теперь перебрасывать технику прямо в Карабах.
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01.10.2020 20:00 Ответить
КСТАТИ, [01.10.20 13:03]
[Переслано від Мастер пера]
Известный предприниматель и экс- сенатор Фархад Ахмедов прислал свой комментарий к событиям вокруг карабахского конфликта, попросив ничего не менять в тексте. Вот он:

В связи с военными действиями в Карабахе залпы в информационной войне раздаются с обеих сторон. За всеми не уследишь. Но один такой «выстрел», растиражированный в ряде российских телеграмм-каналов информационный пост, проигнорировать не могу, тем более, что в нем упоминается мое имя.
Когда идут военные действия помимо пушек стреляют и на другом фронте - информационном. В XXI веке он однозначно не менее, а более важен. Тот, кто выигрывает информационную войну, как правило, выигрывает и войну в целом.
В упомянутом мною посте идёт как бы о «утечке» из Кремля, где вроде как недовольны слишком сильной связкой между Турцией и Азербайджаном в ситуации с Карабахом и в этой связи рассматривают теперь миллионы живущих в России азербайджанцев как «пятую колонну» Турции, хотят от них избавиться, а для начала «прижать» Вагита Алекперова, Зараха Илиева, Года Нисанова, Араза Агаларова и меня.
Разумеется, речь идёт о «подсказке» Кремлю со стороны наших противников. Как когда-то говорили о попытках влиять на Тбилиси и Ереван через российских бизнесменов, выходцев оттуда. Если такие попытки и были, то успех их не заметен.
Вот и сейчас я не представляю, чтобы российские миллиардеры, родившиеся в Азербайджане, под угрозой неприятностей для их бизнеса стали бы препятствовать борьбе за освобождение земель своей исторической Родины. Да и как они будут это делать, кто их в Баку послушает? Наоборот, они все эту справедливую борьбу поддерживают.
А если уж говорить не о передачах «армянского радио», а о серьёзном проникновении той или иной диаспоры в российскую экономику, политику, культуру и масс медиа, то на первом месте будут, скорее всего, именно бизнесмены армянского происхождения. Это знают все. Только пока это не слишком помогает в борьбе за Карабах.
Вот и приходится стараться разбудить худшие инстинкты у российских силовиков, в надежде если уж не заставить Россию помогать Армении, так хоть кровь своим коллегам бизнесменам попортить.
Фархад АХМЕДОВ,
экс-сенатор, предприниматель, меценат
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01.10.2020 20:02 Ответить
мордовские железяки ар уже не спасут. их уже ничего не спасет.
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01.10.2020 20:08 Ответить
Для байрактарів чудові трофеї,горять як солома!!
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01.10.2020 20:39 Ответить
Агалтєлєйшая русафобія! Вифсеврете! Авидокажите! Настамнет!
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01.10.2020 20:50 Ответить
Рашка расплачивается за голосование Армении в оон и на Евровидении.

А Турция помогает мотивированно.

3:1 можно ставить на победу Турции и Азербайджана
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01.10.2020 21:22 Ответить
П*дарастична Московія і тут знову своє рило втикає.
Боже зроби так щоб Московії було не до ії сусідів, бо судячи по всьому у Кремля мало проблем, треба у сто разів більше.
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01.10.2020 21:27 Ответить
Отакая братская помощь для скатывания в дыру.
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01.10.2020 21:53 Ответить
Усе не так наївно...
РФія ще, якщо не зраджує пам"ять, 3 роки тому розкручувама меседж про загрозувійни на Кавказі і перекидала туди військову техніку облаштовувала військову інфавстауктуру.... тоб то готувалась до військових заходів на цьому театрі дій, провела навчання"Кавказ" і тепер вичікує слушного моменту.
Цвях у жопі Туреччина, але москаль вміє чекати сторіччями.
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01.10.2020 22:23 Ответить
от же ж мразота кацапська !!! Всюди свої роги пхає.
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02.10.2020 00:29 Ответить
друг мого ворога - мій ворог. Вірмени і кацапи одного поля ягідки. Але, росія це взагалі щось за межами політичної порядності та звичайної людяності. кацапи - кровожерливі нелюди, дикуни. Скоро на козломордії почнуть і з азербайджанців "біндєровцев" ліпити по всіх москальських каналах. А тупа москальня, як завжди, все "схаває".
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02.10.2020 00:38 Ответить
В УКРАИНЕ СУМАШЕДШИЕ, А В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ЕЩЁ ОБЕЗБАШЕННЕЙ )))
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02.10.2020 04:43 Ответить
а в амении?..
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02.10.2020 07:11 Ответить
А УКРАИНА ...
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02.10.2020 14:54 Ответить
В ответ на требование Москвы по Нагорному Карабаху Турция напомнила Кремлю об оккупации Россией территорий Украины и Грузии. Такое заявление сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью агентству Anadolu.
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02.10.2020 05:13 Ответить
Ну так... Вован думал, шо он самый хитрожопый перец в мировой истории. Подворотня, она и есть подворотня...
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02.10.2020 10:04 Ответить
На сегодня передвижение российских коллон затруднено выступлениями местных иранцев на границе, а также обнародованием этой информации в мировых сми
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02.10.2020 16:03 Ответить
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