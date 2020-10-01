РФ перебрасывает технику в Армению через Иран, - СМИ. ФОТО

Россия перебрасывает военную технику в Армению через территорию Ирана. Накануне была замечена партия грузовых автомобилей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинский милитарный портал со ссылкой на публикации местных жителей в соцсетях.

Как отмечается в сообщении, грузовики "КамАЗ" прибыли в один из портов Ирана и уже оттуда по суше были доставлены к границе с Арменией.

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Их назначение пока не известно, поскольку кроме самих вооруженных сил Армении на территории страны также расположена 102-я российская военная база, которая расквартирована в Гюмри.

База подчинена Группе российских войск в Закавказье Южного военного округа Российской Федерации. База оснащена зенитно-ракетными комплексами С-300 и истребителями МиГ-29, которые в перспективе должны быть заменены на более современные марки "Су".

Численность личного состава базы - около 5 тыс. человек, кроме граждан России на ней также несут службу и армяне.

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Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.