РФ перебрасывает технику в Армению через Иран, - СМИ. ФОТО
Россия перебрасывает военную технику в Армению через территорию Ирана. Накануне была замечена партия грузовых автомобилей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинский милитарный портал со ссылкой на публикации местных жителей в соцсетях.
Как отмечается в сообщении, грузовики "КамАЗ" прибыли в один из портов Ирана и уже оттуда по суше были доставлены к границе с Арменией.
Их назначение пока не известно, поскольку кроме самих вооруженных сил Армении на территории страны также расположена 102-я российская военная база, которая расквартирована в Гюмри.
База подчинена Группе российских войск в Закавказье Южного военного округа Российской Федерации. База оснащена зенитно-ракетными комплексами С-300 и истребителями МиГ-29, которые в перспективе должны быть заменены на более современные марки "Су".
Численность личного состава базы - около 5 тыс. человек, кроме граждан России на ней также несут службу и армяне.
Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.
Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.
В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.
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А Н.Карабах и захваченные другие районы Азербайджана - ворованные армянами. Разницу асюсяешь?
"Земли достоин только народ который умеет ее защищать." Вот и покажете, всему миру, как вы краденую землицу защищать умеете. Интересно, сколько людей, при этом, вы угробите?
В резолюции подтверждалась территориальная целостность Украины и объявлялся незаконным спорный референдум, который привел к аннексии полуострова со стороны России. Армения была одной из 11 стран, которые проголосовали против данной резолюции. В число этих стран вошла Россия, а также такие «государства-изгои», как Северная Корея, Сирия и Судан. Резолюцию поддержали 99 стран.
«Проголосовав против резолюции, мы не признали Крым. Это не означает признание Крыма», - сегодня в парламенте Армении сказал Назарян."
Назарян, Назарян,
Самый хитрый из армян...
Понял, разговаривать не с кем.
Если вы хотите состоятся как нация, если хотите выполнить поставленные перед вами цели, то изучайте в деталях опыт армян и карабахцев в частности (разделение условное,нация сплочена в мировом масштабе) в деле защиты нации от пришлых варваров. Опыт нам этот дался ценой гонений и геноцида, но мы усвоили урок истории.
Мобилизационный план был выполнен за 5 часов, за 3 дня перечислено на спецсчет 15 млн долларов, уничтожено столько военной техники, сколько не было уничтожено за всю освободительную войну 1990-94 гг.
Если ты думаешь, что я не помню позицию армян по вопросу крыма, то ты меня оскорбляешь.
Свой цивилизационный выбор вы уже сделали, и сделали публично. Теперь поздняк метаться.
Твое дело Клоуна воспевать и бабло за это получать.
Ордынцы и теперь, во время войны российской православной сатанинской тьмы с воинами света во многом зависят от Украины! Но об этом молчат киселевские-соловьёвские, сухабеевские смерды-чухонцы. Гаагский Суд все поставит и посадит на свои места.
Одесситы выделили армянской диаспоре участок земли в элитном районе Аркадии на Гагаринском плато под постройку Армянской церкви. А их женщины-христианки ведут себя в гостях неподобающим образом.
[Переслано від Мастер пера]
Известный предприниматель и экс- сенатор Фархад Ахмедов прислал свой комментарий к событиям вокруг карабахского конфликта, попросив ничего не менять в тексте. Вот он:
В связи с военными действиями в Карабахе залпы в информационной войне раздаются с обеих сторон. За всеми не уследишь. Но один такой «выстрел», растиражированный в ряде российских телеграмм-каналов информационный пост, проигнорировать не могу, тем более, что в нем упоминается мое имя.
Когда идут военные действия помимо пушек стреляют и на другом фронте - информационном. В XXI веке он однозначно не менее, а более важен. Тот, кто выигрывает информационную войну, как правило, выигрывает и войну в целом.
В упомянутом мною посте идёт как бы о «утечке» из Кремля, где вроде как недовольны слишком сильной связкой между Турцией и Азербайджаном в ситуации с Карабахом и в этой связи рассматривают теперь миллионы живущих в России азербайджанцев как «пятую колонну» Турции, хотят от них избавиться, а для начала «прижать» Вагита Алекперова, Зараха Илиева, Года Нисанова, Араза Агаларова и меня.
Разумеется, речь идёт о «подсказке» Кремлю со стороны наших противников. Как когда-то говорили о попытках влиять на Тбилиси и Ереван через российских бизнесменов, выходцев оттуда. Если такие попытки и были, то успех их не заметен.
Вот и сейчас я не представляю, чтобы российские миллиардеры, родившиеся в Азербайджане, под угрозой неприятностей для их бизнеса стали бы препятствовать борьбе за освобождение земель своей исторической Родины. Да и как они будут это делать, кто их в Баку послушает? Наоборот, они все эту справедливую борьбу поддерживают.
А если уж говорить не о передачах «армянского радио», а о серьёзном проникновении той или иной диаспоры в российскую экономику, политику, культуру и масс медиа, то на первом месте будут, скорее всего, именно бизнесмены армянского происхождения. Это знают все. Только пока это не слишком помогает в борьбе за Карабах.
Вот и приходится стараться разбудить худшие инстинкты у российских силовиков, в надежде если уж не заставить Россию помогать Армении, так хоть кровь своим коллегам бизнесменам попортить.
Фархад АХМЕДОВ,
экс-сенатор, предприниматель, меценат
А Турция помогает мотивированно.
3:1 можно ставить на победу Турции и Азербайджана
Боже зроби так щоб Московії було не до ії сусідів, бо судячи по всьому у Кремля мало проблем, треба у сто разів більше.
РФія ще, якщо не зраджує пам"ять, 3 роки тому розкручувама меседж про загрозувійни на Кавказі і перекидала туди військову техніку облаштовувала військову інфавстауктуру.... тоб то готувалась до військових заходів на цьому театрі дій, провела навчання"Кавказ" і тепер вичікує слушного моменту.
Цвях у жопі Туреччина, але москаль вміє чекати сторіччями.