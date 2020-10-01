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УЕФА разрешила болельщикам вернуться на стадионы
УЕФА приняла решение о частичном возвращении болельщиков на стадионы. Занимать можно не более 1/3 мест.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА, информирует Цензор.НЕТ.
Зрители со следующей недели смогут вернуться на стадионы там, где это позволяют местные законы. Такое решение Исполнительный комитет УЕФА принял после успешного пробного матча, который состоялся в Будапеште 24 сентября.
При этом стадионы могут быть заполнены не более чем на 30%.
Болельщиков выездной команды пока не допустят к посещению игр.
Для зрителей будут обязательными социальная дистанция и маски.
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Топ комментарии
+4 Мата Хари #476134
показать весь комментарий01.10.2020 22:06 Ответить Ссылка
+2 Олег Анатолиевич
показать весь комментарий01.10.2020 23:54 Ответить Ссылка
+2 Vedana
показать весь комментарий02.10.2020 01:26 Ответить Ссылка
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https://www.youtube.com/watch?v=O-7NCRUH5Wo&feature=emb_logo
Друга хвиля, чевона зона, ґвалт і вереск не стихають при госпіталізації +13 / +15, смертях +2 / +1 / +4 ... Все відкрито, тільки спектаклі та інші культурні заходи відміняють, школи відкриті, але ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ходити в гості.
На радіо мало не після кожної пісні ковідна реклама =family gatherings are prohibited=.
Ти логіку бачиш ?
І вже навіть ті, хто раніше все дуже підтримував, тепер каже: але те, що пропонує уряд - не є consistent.
До речі, поліцаям =ордер= присилатимуть електронно (пам*ятаєш, писала про обшуки помешкань з перевіркою, чи не більше 6-ти людей в квартирі) ?
Це - абсолютне порушення прав людей і запровадження контролю над людьми, тотальна фактично заборона соціальних контактів.
Мені он знайома каже, що в Квебеку та Монреалі - найвищий рівень депресивності, збільшується к-ть самогубств.
Але =благодійники= типу "дбають" про здоров*я людей.