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Новости Коронавирус и карантин
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УЕФА разрешила болельщикам вернуться на стадионы

УЕФА разрешила болельщикам вернуться на стадионы

УЕФА приняла решение о частичном возвращении болельщиков на стадионы. Занимать можно не более 1/3 мест.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА, информирует Цензор.НЕТ.

Зрители со следующей недели смогут вернуться на стадионы там, где это позволяют местные законы. Такое решение Исполнительный комитет УЕФА принял после успешного пробного матча, который состоялся в Будапеште 24 сентября.

При этом стадионы могут быть заполнены не более чем на 30%.

Болельщиков выездной команды пока не допустят к посещению игр.

Для зрителей будут обязательными социальная дистанция и маски.

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Топ комментарии
+4
чемпион по фуйне
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01.10.2020 22:06 Ответить
+2
Ты язык прикуси, бо завтра кирпич на голову упадёт или машина наедет.
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01.10.2020 23:54 Ответить
+2
Я про наш дурдом навіть не маю сил писати.
Друга хвиля, чевона зона, ґвалт і вереск не стихають при госпіталізації +13 / +15, смертях +2 / +1 / +4 ... Все відкрито, тільки спектаклі та інші культурні заходи відміняють, школи відкриті, але ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ходити в гості.
На радіо мало не після кожної пісні ковідна реклама =family gatherings are prohibited=.
Ти логіку бачиш ?
І вже навіть ті, хто раніше все дуже підтримував, тепер каже: але те, що пропонує уряд - не є consistent.
До речі, поліцаям =ордер= присилатимуть електронно (пам*ятаєш, писала про обшуки помешкань з перевіркою, чи не більше 6-ти людей в квартирі) ?
Це - абсолютне порушення прав людей і запровадження контролю над людьми, тотальна фактично заборона соціальних контактів.
Мені он знайома каже, що в Квебеку та Монреалі - найвищий рівень депресивності, збільшується к-ть самогубств.
Але =благодійники= типу "дбають" про здоров*я людей.
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02.10.2020 01:26 Ответить
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Нарешті!
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01.10.2020 21:53 Ответить
...і підігнало рефрижераторів
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01.10.2020 22:30 Ответить
плохая идея, когда по 4к зараженных уже в день. Все стало не лучше, а хуже только, а станет еще хуже. Но УЕФА видимо за бабки начало переживать. Бабки для них ценнее жизней людей.
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01.10.2020 22:01 Ответить
УЕФА разрешила болельщикам вернуться на стадионы - Цензор.НЕТ 3196
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01.10.2020 22:06 Ответить
чемпион по фуйне
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01.10.2020 22:06 Ответить
Дуже раджу коротесеньке відео цього майстра спорту...
https://www.youtube.com/watch?v=O-7NCRUH5Wo&feature=emb_logo
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01.10.2020 22:10 Ответить
ну да, надо же форвардов за 100 лимонов перекупать
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02.10.2020 11:15 Ответить
Люди сидять в карантинах,а спортсмени бабки заробляють.Я маю на увазі закордоном.Всюди абсурд і брехня.
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01.10.2020 22:04 Ответить
Я про наш дурдом навіть не маю сил писати.
Друга хвиля, чевона зона, ґвалт і вереск не стихають при госпіталізації +13 / +15, смертях +2 / +1 / +4 ... Все відкрито, тільки спектаклі та інші культурні заходи відміняють, школи відкриті, але ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ходити в гості.
На радіо мало не після кожної пісні ковідна реклама =family gatherings are prohibited=.
Ти логіку бачиш ?
І вже навіть ті, хто раніше все дуже підтримував, тепер каже: але те, що пропонує уряд - не є consistent.
До речі, поліцаям =ордер= присилатимуть електронно (пам*ятаєш, писала про обшуки помешкань з перевіркою, чи не більше 6-ти людей в квартирі) ?
Це - абсолютне порушення прав людей і запровадження контролю над людьми, тотальна фактично заборона соціальних контактів.
Мені он знайома каже, що в Квебеку та Монреалі - найвищий рівень депресивності, збільшується к-ть самогубств.
Але =благодійники= типу "дбають" про здоров*я людей.
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02.10.2020 01:26 Ответить
Если человек не в стае он в оказывается в стаде и тому нема рады. Разница в том что в стае есть своя теретория и вожак которому любой может кинуть вызов. В стаде пастухи с собаками у которых своя теретория. Люди не для того делали цивилизацию чтоб прев ратить ее в муровейник или концлагерь.
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02.10.2020 05:45 Ответить
Депутати від коронавірусу не мруть, президенти також, жодний поганець не здох, тож він виявився некорисним. Майже як Зеленський зі слугами.
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01.10.2020 22:04 Ответить
ти хочеш шоб петя помер?
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01.10.2020 23:39 Ответить
супер! коли було 300 на країну - закрили ВСЕ! Коли росте більше 4000 тис відкриваємо все! вибори вибори презедент під!ор!
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01.10.2020 22:12 Ответить
Я пойду!
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01.10.2020 22:14 Ответить
куда?
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01.10.2020 22:24 Ответить
туди, звідки не повертаються! ))))
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01.10.2020 22:59 Ответить
Ты язык прикуси, бо завтра кирпич на голову упадёт или машина наедет.
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01.10.2020 23:54 Ответить
На стадион!
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01.10.2020 23:53 Ответить
что-то случаев в мире маловато... даёшт по миллиону на мир каждые сутки. .........По Европе рекорд на рекорде каждый день...а они....
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01.10.2020 22:23 Ответить
Хана Барсе и Юве!!!Динамо порвет их при болельщиках как тузик грелку
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01.10.2020 22:37 Ответить
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02.10.2020 08:42 Ответить
Дивно. Ще хтось дивиться ці дриганки для плебса. Але багато народу спригнуло з цієї непотрібної залежності.
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01.10.2020 23:10 Ответить
та зря, и зря матчи разрешили!!!
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01.10.2020 23:37 Ответить
Тема не полностью раскрыта. УЕФА то разрешила, но это не значит, что страны, в которых матчи проходят, разрешат.
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02.10.2020 00:48 Ответить
БЕДНОТА )))
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02.10.2020 04:16 Ответить
 
 