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Стали известны соперники "Динамо" и "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов

Стали известны соперники

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020-2021. Стали известны соперники донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Шахтер" будет играть в группе B с испанским "Реалом", итальянским "Интером" и немецкой "Боруссией" из Менхенгладбаха.

"Динамо" в группе G встретится с итальянским "Ювентусом", испанской "Барселоной" и венгерским "Ференцварошем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Динамо" разгромило в Киеве бельгийский "Гент" и впервые за 4 года вышло в групповой этап Лиги Чемпионов

Групповой этап ЛЧ 2020-2021 стартует 20 октября. Продлится эта стадия в традиционном формате (игры дома и на выезде) до 8 декабря.

Стали известны соперники Динамо и Шахтера в групповом этапе Лиги чемпионов 01

Автор: 

Динамо (789) жеребьевка (43) Лига чемпионов (282) футбол (3587) Шахтер (610)


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Топ комментарии
+19
Не повезло. Обое попали в группы бесславной и мучительной смерти.
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01.10.2020 19:34 Ответить
+12
а зачем тогда вообще играть в футбол и бороться за победу? Надо бороться. Нытики пролетают мимо истории.
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01.10.2020 19:45 Ответить
+11
Жалко мне Барсу и Реал)
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01.10.2020 19:36 Ответить
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"Динамо" похоронят...
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01.10.2020 19:33 Ответить
Ференцварош могут пройти
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01.10.2020 19:37 Ответить
могут))
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01.10.2020 19:43 Ответить
Вы думаете, "Шахтеру" что-то светит в конце тоннеля?
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01.10.2020 19:53 Ответить
при порошенку такого не було...
в такі групи наші гранди не попападали...особенно динамо
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01.10.2020 21:59 Ответить
...токо паравоз (преферансное.. )
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02.10.2020 00:35 Ответить
разом с кротами .....в разных могилках............(((
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02.10.2020 00:33 Ответить
Не повезло. Обое попали в группы бесславной и мучительной смерти.
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01.10.2020 19:34 Ответить
Жалко мне Барсу и Реал)
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01.10.2020 19:36 Ответить
В Мадриді та Барселоні плач та жалоба.
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01.10.2020 20:45 Ответить
Ну, Ференцварош обыграют.
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01.10.2020 19:36 Ответить
не факт
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01.10.2020 19:37 Ответить
ну все-таки у Шахтера на 0.1% больше шансов. С Боррой Шахта играла и побеждала, Интер тоже проходим. А вот Динамо попало(
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01.10.2020 19:38 Ответить
Да, уже вот прошли Интер в полуфинале ЛЕ.
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01.10.2020 20:36 Ответить
проходим как с и Аталантой
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02.10.2020 08:24 Ответить
Для наших всі групи смертельні, заспокойтесь та будемо дивитись футбол.
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01.10.2020 20:35 Ответить
Щоб вєзло треба змощувати колеса футбольної фортуни, а у нас грошей нема ))
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02.10.2020 18:12 Ответить
Ну за 3 місце можуть поборотись
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01.10.2020 19:36 Ответить
А что Месси староват,можно перебегать,Куман неопытен,Луческу его схавает,Криштинку тоже можно запугать хорошим прессингом с подкатами,а вот Ребровым и ференцем будет тяжело.
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01.10.2020 19:40 Ответить
А якщо запасу шапок стане то динамо з шахтарем у фіналі грати будуть.
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01.10.2020 20:38 Ответить
Ну можно будет побадаться за третьи места ...
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01.10.2020 19:40 Ответить
не обольщайтесь . одні гаплики .
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01.10.2020 19:41 Ответить
Да уж... Дві групи смерті.
Оце так втрапили.. одразу в аутсайдери.
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01.10.2020 19:42 Ответить
а зачем тогда вообще играть в футбол и бороться за победу? Надо бороться. Нытики пролетают мимо истории.
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01.10.2020 19:45 Ответить
ви це хвутболістам підкажіть.
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01.10.2020 19:48 Ответить
так тем же и интерес что такие команды, я уверен что покажут норм. игру. Ох уж эти стенающие жонки)
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01.10.2020 19:55 Ответить
постараюсь щоразу вітати вас з перемогами улюбленої команди ))
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01.10.2020 19:57 Ответить
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01.10.2020 21:31 Ответить
Футболисты за деньги играют, вот что им подсказывать? Выиграют больше денег получат
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01.10.2020 19:56 Ответить
Менхенгладбаха где это. Из Дордмунта знаю. 19 сентября Боруссия Дордмунт- и эта из ж..ы 3-0. Так что шахта должна проходить
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01.10.2020 19:43 Ответить
это в Рейн Вестфалия один из пригородов в агломерации, послабее немного Дортмундской Боруссии
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01.10.2020 20:28 Ответить
Я за Баварию болею, там хофбраухауз. И стадион красивый, разными цветами
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01.10.2020 22:04 Ответить
Беланов когда-то играл за них.
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01.10.2020 22:06 Ответить
А приятно вспомнить 9 из 10 украинцев под руководством Лобановского за сборную ссср. А Динамо Бавария матч. Или с барсой какие эмоции.
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01.10.2020 22:14 Ответить
пусть учаться чтобы от шлака не влетать
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01.10.2020 19:43 Ответить
Дынамо ну что 3 место. Барсуки и Юве их наделают по полной
Шахте тоже капздец.... тю-тю игроки...
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01.10.2020 19:52 Ответить
3-е место, уникальный опыт для усиления игры и опять Лига Европы с третьего места продолжение
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01.10.2020 20:30 Ответить
Ну вот пожалуй и фсё.
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01.10.2020 20:09 Ответить
Помню, как барсе вкатили 7 безответных голов по двум матчам (3:0 в Киеве и 0:4 в Барселоне).
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01.10.2020 20:12 Ответить
Давно это было.
Шева с Ребровым тогда накидали барсе.
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01.10.2020 20:21 Ответить
это когда было вообще?
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01.10.2020 21:09 Ответить
Давно .Еще до твоего рождения походу .Это те самые Шева с Ребровым которые кацапам на выход с вещами указывали в отборах на ЧЕ но к сожалению Ребе сейчас Ференц тренирует , который в одну группу с ДК сейчас попал
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01.10.2020 21:22 Ответить
Вроде как 1997-1998
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01.10.2020 21:53 Ответить
Как всегда, ДК попало в группу таки послабее, чем группа ШД.
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01.10.2020 20:22 Ответить
Хороший жребий. В Киев приедут Рональду и Месси, европейские топ- команды, а не Астана или Яблонец. Уникальный щанс для молодых игроков Динамо и Шахты проявить себя на глазах сотен миллионов телезрителей и селекционеров европейских команд, которые соберутся смотреть Реал, Барселону, Ювентус и Интер. Должно пойти на пользу сборной. Всем нашим удачи!
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01.10.2020 20:24 Ответить
что с вами, ребята? В Киев приедет играть Барселона, в Киев приедет играть Ювентус, а также Реал Мадрид, Интер - гранды мирового футбола.. это же круто для города и страны! нет причин для нытья
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01.10.2020 20:26 Ответить
Только на стадионы никого не пустят из-за COVID-19 )))
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01.10.2020 20:50 Ответить
это не важно. Я в 2006 как дитя радовался когда Украина одолела Швейцарию в серии пенальти, болел возле телика и считаю это было не менее круто чем на стадионе. Эмоции
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01.10.2020 21:01 Ответить
....швейцарию.....по пеналям...............((((((((((((((((((((((((((
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02.10.2020 00:32 Ответить
шо не так? Шовковський самотужки відшмагав пихатих швейцарців - все гуд!
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02.10.2020 18:15 Ответить
это хреново, надо чтобы пускали ограниченно, или чтобы Киеве вышел из желтой зоны
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01.10.2020 21:26 Ответить
Пустят частично
https://censor.net/ru/news/3222427/uefa_razreshila_bolelschikam_vernutsya_na_stadiony
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01.10.2020 22:49 Ответить
Можна зливати воду...
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01.10.2020 20:29 Ответить
Писда обоим.
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01.10.2020 20:30 Ответить
Да там легких групп нет, ДК только венгров обыграет и то не факт. Ребров очень хороший тренер
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01.10.2020 20:39 Ответить
Жалко Луческу - жизнь только начиналась...
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01.10.2020 20:41 Ответить
Сергей Ребров накаркал )))
Он сейчас тренерует Ференцварош.
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01.10.2020 20:50 Ответить
Тут слабых нет,,,!!!
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01.10.2020 20:57 Ответить
Довольно проходная группа. С первого места, максимум со второго нужно проходить.
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01.10.2020 21:02 Ответить
Динамо для Турина ваащще любимая команда . По моему во всех играх между этими командами за всю историю Динамо так и не взяло ни одного очка .С Барсой играли когда то хорошо НО это было очень давно ....
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01.10.2020 21:17 Ответить
Одно брали.Вернее Шовковский сам его взял,своей великолепной игрой
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01.10.2020 22:10 Ответить
Ласкаво просимо!
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01.10.2020 21:20 Ответить
От і все... чао какао !
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01.10.2020 21:30 Ответить
Повезло Шахтеру!
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01.10.2020 21:38 Ответить
Здравствуй ЛЕ. И то не факт.
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02.10.2020 00:01 Ответить
..ну и харош- поиграли, пора и попозориться...(((
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02.10.2020 00:30 Ответить
Это джекпот ***
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02.10.2020 03:30 Ответить
И ЗДЕСЬ ЛОХ ХЙЛО ПОДКУПИЛ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ )))
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02.10.2020 04:23 Ответить
ПРИЗВАЛ НЕ ЖАЛЕТЬ РОССИЯН !)
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02.10.2020 04:24 Ответить
 
 