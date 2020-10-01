Стали известны соперники "Динамо" и "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020-2021. Стали известны соперники донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Шахтер" будет играть в группе B с испанским "Реалом", итальянским "Интером" и немецкой "Боруссией" из Менхенгладбаха.
"Динамо" в группе G встретится с итальянским "Ювентусом", испанской "Барселоной" и венгерским "Ференцварошем".
Групповой этап ЛЧ 2020-2021 стартует 20 октября. Продлится эта стадия в традиционном формате (игры дома и на выезде) до 8 декабря.
Топ комментарии
+19 Sergy Koval
показать весь комментарий01.10.2020 19:34 Ответить Ссылка
+12 artur lembo
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+11 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий01.10.2020 19:36 Ответить Ссылка
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в такі групи наші гранди не попападали...особенно динамо
Оце так втрапили.. одразу в аутсайдери.
Шахте тоже капздец.... тю-тю игроки...
Шева с Ребровым тогда накидали барсе.
https://censor.net/ru/news/3222427/uefa_razreshila_bolelschikam_vernutsya_na_stadiony
Он сейчас тренерует Ференцварош.