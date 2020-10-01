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Стали відомі суперники "Динамо" і "Шахтаря" у груповому етапі Ліги чемпіонів

Стали відомі суперники

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2020-2021. Стали відомі суперники донецького "Шахтаря" і київського "Динамо".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шахтар" гратиме в групі B з іспанським "Реалом", італійським "Інтером" і німецькою "Борусією" з Менхенгладбаха.

"Динамо" в групі G зустрінеться з італійським "Ювентусом", іспанською "Барселоною" й угорським "Ференцварошем".

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Груповий етап ЛЧ 2020-2021 стартує 20 жовтня. Триватиме ця стадія в традиційному форматі (ігри вдома і на виїзді) до 8 грудня.

Автор: 

Динамо (238) жеребкування (18) Ліга чемпіонів (201) футбол (1586) Шахтар (176)


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Топ коментарі
+19
Не повезло. Обое попали в группы бесславной и мучительной смерти.
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01.10.2020 19:34 Відповісти
+12
а зачем тогда вообще играть в футбол и бороться за победу? Надо бороться. Нытики пролетают мимо истории.
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01.10.2020 19:45 Відповісти
+11
Жалко мне Барсу и Реал)
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01.10.2020 19:36 Відповісти
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"Динамо" похоронят...
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01.10.2020 19:33 Відповісти
Ференцварош могут пройти
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01.10.2020 19:37 Відповісти
могут))
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01.10.2020 19:43 Відповісти
Вы думаете, "Шахтеру" что-то светит в конце тоннеля?
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01.10.2020 19:53 Відповісти
при порошенку такого не було...
в такі групи наші гранди не попападали...особенно динамо
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01.10.2020 21:59 Відповісти
...токо паравоз (преферансное.. )
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02.10.2020 00:35 Відповісти
разом с кротами .....в разных могилках............(((
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02.10.2020 00:33 Відповісти
Не повезло. Обое попали в группы бесславной и мучительной смерти.
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01.10.2020 19:34 Відповісти
Жалко мне Барсу и Реал)
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01.10.2020 19:36 Відповісти
В Мадриді та Барселоні плач та жалоба.
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01.10.2020 20:45 Відповісти
Ну, Ференцварош обыграют.
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01.10.2020 19:36 Відповісти
не факт
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01.10.2020 19:37 Відповісти
ну все-таки у Шахтера на 0.1% больше шансов. С Боррой Шахта играла и побеждала, Интер тоже проходим. А вот Динамо попало(
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01.10.2020 19:38 Відповісти
Да, уже вот прошли Интер в полуфинале ЛЕ.
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01.10.2020 20:36 Відповісти
проходим как с и Аталантой
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02.10.2020 08:24 Відповісти
Для наших всі групи смертельні, заспокойтесь та будемо дивитись футбол.
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01.10.2020 20:35 Відповісти
Щоб вєзло треба змощувати колеса футбольної фортуни, а у нас грошей нема ))
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02.10.2020 18:12 Відповісти
Ну за 3 місце можуть поборотись
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01.10.2020 19:36 Відповісти
А что Месси староват,можно перебегать,Куман неопытен,Луческу его схавает,Криштинку тоже можно запугать хорошим прессингом с подкатами,а вот Ребровым и ференцем будет тяжело.
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01.10.2020 19:40 Відповісти
А якщо запасу шапок стане то динамо з шахтарем у фіналі грати будуть.
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01.10.2020 20:38 Відповісти
Ну можно будет побадаться за третьи места ...
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01.10.2020 19:40 Відповісти
не обольщайтесь . одні гаплики .
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01.10.2020 19:41 Відповісти
Да уж... Дві групи смерті.
Оце так втрапили.. одразу в аутсайдери.
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01.10.2020 19:42 Відповісти
а зачем тогда вообще играть в футбол и бороться за победу? Надо бороться. Нытики пролетают мимо истории.
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01.10.2020 19:45 Відповісти
ви це хвутболістам підкажіть.
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01.10.2020 19:48 Відповісти
так тем же и интерес что такие команды, я уверен что покажут норм. игру. Ох уж эти стенающие жонки)
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01.10.2020 19:55 Відповісти
постараюсь щоразу вітати вас з перемогами улюбленої команди ))
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01.10.2020 19:57 Відповісти
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01.10.2020 21:31 Відповісти
Футболисты за деньги играют, вот что им подсказывать? Выиграют больше денег получат
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01.10.2020 19:56 Відповісти
Менхенгладбаха где это. Из Дордмунта знаю. 19 сентября Боруссия Дордмунт- и эта из ж..ы 3-0. Так что шахта должна проходить
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01.10.2020 19:43 Відповісти
это в Рейн Вестфалия один из пригородов в агломерации, послабее немного Дортмундской Боруссии
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01.10.2020 20:28 Відповісти
Я за Баварию болею, там хофбраухауз. И стадион красивый, разными цветами
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01.10.2020 22:04 Відповісти
Беланов когда-то играл за них.
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01.10.2020 22:06 Відповісти
А приятно вспомнить 9 из 10 украинцев под руководством Лобановского за сборную ссср. А Динамо Бавария матч. Или с барсой какие эмоции.
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01.10.2020 22:14 Відповісти
пусть учаться чтобы от шлака не влетать
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01.10.2020 19:43 Відповісти
Дынамо ну что 3 место. Барсуки и Юве их наделают по полной
Шахте тоже капздец.... тю-тю игроки...
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01.10.2020 19:52 Відповісти
3-е место, уникальный опыт для усиления игры и опять Лига Европы с третьего места продолжение
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01.10.2020 20:30 Відповісти
Ну вот пожалуй и фсё.
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01.10.2020 20:09 Відповісти
Помню, как барсе вкатили 7 безответных голов по двум матчам (3:0 в Киеве и 0:4 в Барселоне).
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01.10.2020 20:12 Відповісти
Давно это было.
Шева с Ребровым тогда накидали барсе.
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01.10.2020 20:21 Відповісти
это когда было вообще?
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01.10.2020 21:09 Відповісти
Давно .Еще до твоего рождения походу .Это те самые Шева с Ребровым которые кацапам на выход с вещами указывали в отборах на ЧЕ но к сожалению Ребе сейчас Ференц тренирует , который в одну группу с ДК сейчас попал
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01.10.2020 21:22 Відповісти
Вроде как 1997-1998
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01.10.2020 21:53 Відповісти
Как всегда, ДК попало в группу таки послабее, чем группа ШД.
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01.10.2020 20:22 Відповісти
Хороший жребий. В Киев приедут Рональду и Месси, европейские топ- команды, а не Астана или Яблонец. Уникальный щанс для молодых игроков Динамо и Шахты проявить себя на глазах сотен миллионов телезрителей и селекционеров европейских команд, которые соберутся смотреть Реал, Барселону, Ювентус и Интер. Должно пойти на пользу сборной. Всем нашим удачи!
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01.10.2020 20:24 Відповісти
что с вами, ребята? В Киев приедет играть Барселона, в Киев приедет играть Ювентус, а также Реал Мадрид, Интер - гранды мирового футбола.. это же круто для города и страны! нет причин для нытья
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01.10.2020 20:26 Відповісти
Только на стадионы никого не пустят из-за COVID-19 )))
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01.10.2020 20:50 Відповісти
это не важно. Я в 2006 как дитя радовался когда Украина одолела Швейцарию в серии пенальти, болел возле телика и считаю это было не менее круто чем на стадионе. Эмоции
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01.10.2020 21:01 Відповісти
....швейцарию.....по пеналям...............((((((((((((((((((((((((((
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02.10.2020 00:32 Відповісти
шо не так? Шовковський самотужки відшмагав пихатих швейцарців - все гуд!
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02.10.2020 18:15 Відповісти
это хреново, надо чтобы пускали ограниченно, или чтобы Киеве вышел из желтой зоны
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01.10.2020 21:26 Відповісти
Пустят частично
https://censor.net/ru/news/3222427/uefa_razreshila_bolelschikam_vernutsya_na_stadiony
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01.10.2020 22:49 Відповісти
Можна зливати воду...
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01.10.2020 20:29 Відповісти
Писда обоим.
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01.10.2020 20:30 Відповісти
Да там легких групп нет, ДК только венгров обыграет и то не факт. Ребров очень хороший тренер
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01.10.2020 20:39 Відповісти
Жалко Луческу - жизнь только начиналась...
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01.10.2020 20:41 Відповісти
Сергей Ребров накаркал )))
Он сейчас тренерует Ференцварош.
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01.10.2020 20:50 Відповісти
Тут слабых нет,,,!!!
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01.10.2020 20:57 Відповісти
Довольно проходная группа. С первого места, максимум со второго нужно проходить.
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01.10.2020 21:02 Відповісти
Динамо для Турина ваащще любимая команда . По моему во всех играх между этими командами за всю историю Динамо так и не взяло ни одного очка .С Барсой играли когда то хорошо НО это было очень давно ....
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01.10.2020 21:17 Відповісти
Одно брали.Вернее Шовковский сам его взял,своей великолепной игрой
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01.10.2020 22:10 Відповісти
Ласкаво просимо!
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01.10.2020 21:20 Відповісти
От і все... чао какао !
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01.10.2020 21:30 Відповісти
Повезло Шахтеру!
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01.10.2020 21:38 Відповісти
Здравствуй ЛЕ. И то не факт.
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02.10.2020 00:01 Відповісти
..ну и харош- поиграли, пора и попозориться...(((
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02.10.2020 00:30 Відповісти
Это джекпот ***
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02.10.2020 03:30 Відповісти
И ЗДЕСЬ ЛОХ ХЙЛО ПОДКУПИЛ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ )))
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02.10.2020 04:23 Відповісти
ПРИЗВАЛ НЕ ЖАЛЕТЬ РОССИЯН !)
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02.10.2020 04:24 Відповісти
 
 