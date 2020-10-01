Стали відомі суперники "Динамо" і "Шахтаря" у груповому етапі Ліги чемпіонів
У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2020-2021. Стали відомі суперники донецького "Шахтаря" і київського "Динамо".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Шахтар" гратиме в групі B з іспанським "Реалом", італійським "Інтером" і німецькою "Борусією" з Менхенгладбаха.
"Динамо" в групі G зустрінеться з італійським "Ювентусом", іспанською "Барселоною" й угорським "Ференцварошем".
Груповий етап ЛЧ 2020-2021 стартує 20 жовтня. Триватиме ця стадія в традиційному форматі (ігри вдома і на виїзді) до 8 грудня.
Топ коментарі
+19 Sergy Koval
показати весь коментар01.10.2020 19:34 Відповісти Посилання
+12 artur lembo
показати весь коментар01.10.2020 19:45 Відповісти Посилання
+11 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар01.10.2020 19:36 Відповісти Посилання
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в такі групи наші гранди не попападали...особенно динамо
Оце так втрапили.. одразу в аутсайдери.
Шахте тоже капздец.... тю-тю игроки...
Шева с Ребровым тогда накидали барсе.
https://censor.net/ru/news/3222427/uefa_razreshila_bolelschikam_vernutsya_na_stadiony
Он сейчас тренерует Ференцварош.