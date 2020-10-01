Стали відомі суперники "Динамо" і "Шахтаря" у груповому етапі Ліги чемпіонів

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2020-2021. Стали відомі суперники донецького "Шахтаря" і київського "Динамо".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шахтар" гратиме в групі B з іспанським "Реалом", італійським "Інтером" і німецькою "Борусією" з Менхенгладбаха.

"Динамо" в групі G зустрінеться з італійським "Ювентусом", іспанською "Барселоною" й угорським "Ференцварошем".

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Груповий етап ЛЧ 2020-2021 стартує 20 жовтня. Триватиме ця стадія в традиційному форматі (ігри вдома і на виїзді) до 8 грудня.