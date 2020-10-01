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Новини Коронавірус і карантин
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УЄФА дозволила вболівальникам повернутися на стадіони

УЄФА дозволила вболівальникам повернутися на стадіони

УЄФА прийняла рішення про часткове повернення уболівальників на стадіони. Займати можна не більше 1/3 місць.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА, інформує Цензор.НЕТ.

Глядачі з наступного тижня зможуть повернутися на стадіони там, де це дозволяють місцеві закони. Таке рішення Виконавчий комітет УЄФА прийняв після успішного пробного матчу, який відбувся в Будапешті 24 вересня.

При цьому стадіони можуть бути заповнені не більше ніж на 30%.

Уболівальників виїзної команди поки не допустять до відвідування ігор.

Для глядачів будуть обов'язковими соціальна дистанція і маски.

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карантин (18172) УЄФА (151) футбол (1586) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
чемпион по фуйне
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01.10.2020 22:06 Відповісти
+2
Ты язык прикуси, бо завтра кирпич на голову упадёт или машина наедет.
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01.10.2020 23:54 Відповісти
+2
Я про наш дурдом навіть не маю сил писати.
Друга хвиля, чевона зона, ґвалт і вереск не стихають при госпіталізації +13 / +15, смертях +2 / +1 / +4 ... Все відкрито, тільки спектаклі та інші культурні заходи відміняють, школи відкриті, але ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ходити в гості.
На радіо мало не після кожної пісні ковідна реклама =family gatherings are prohibited=.
Ти логіку бачиш ?
І вже навіть ті, хто раніше все дуже підтримував, тепер каже: але те, що пропонує уряд - не є consistent.
До речі, поліцаям =ордер= присилатимуть електронно (пам*ятаєш, писала про обшуки помешкань з перевіркою, чи не більше 6-ти людей в квартирі) ?
Це - абсолютне порушення прав людей і запровадження контролю над людьми, тотальна фактично заборона соціальних контактів.
Мені он знайома каже, що в Квебеку та Монреалі - найвищий рівень депресивності, збільшується к-ть самогубств.
Але =благодійники= типу "дбають" про здоров*я людей.
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02.10.2020 01:26 Відповісти
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Нарешті!
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01.10.2020 21:53 Відповісти
...і підігнало рефрижераторів
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01.10.2020 22:30 Відповісти
плохая идея, когда по 4к зараженных уже в день. Все стало не лучше, а хуже только, а станет еще хуже. Но УЕФА видимо за бабки начало переживать. Бабки для них ценнее жизней людей.
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01.10.2020 22:01 Відповісти
УЕФА разрешила болельщикам вернуться на стадионы - Цензор.НЕТ 3196
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01.10.2020 22:06 Відповісти
чемпион по фуйне
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01.10.2020 22:06 Відповісти
Дуже раджу коротесеньке відео цього майстра спорту...
https://www.youtube.com/watch?v=O-7NCRUH5Wo&feature=emb_logo
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01.10.2020 22:10 Відповісти
ну да, надо же форвардов за 100 лимонов перекупать
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02.10.2020 11:15 Відповісти
Люди сидять в карантинах,а спортсмени бабки заробляють.Я маю на увазі закордоном.Всюди абсурд і брехня.
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01.10.2020 22:04 Відповісти
Я про наш дурдом навіть не маю сил писати.
Друга хвиля, чевона зона, ґвалт і вереск не стихають при госпіталізації +13 / +15, смертях +2 / +1 / +4 ... Все відкрито, тільки спектаклі та інші культурні заходи відміняють, школи відкриті, але ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ходити в гості.
На радіо мало не після кожної пісні ковідна реклама =family gatherings are prohibited=.
Ти логіку бачиш ?
І вже навіть ті, хто раніше все дуже підтримував, тепер каже: але те, що пропонує уряд - не є consistent.
До речі, поліцаям =ордер= присилатимуть електронно (пам*ятаєш, писала про обшуки помешкань з перевіркою, чи не більше 6-ти людей в квартирі) ?
Це - абсолютне порушення прав людей і запровадження контролю над людьми, тотальна фактично заборона соціальних контактів.
Мені он знайома каже, що в Квебеку та Монреалі - найвищий рівень депресивності, збільшується к-ть самогубств.
Але =благодійники= типу "дбають" про здоров*я людей.
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02.10.2020 01:26 Відповісти
Если человек не в стае он в оказывается в стаде и тому нема рады. Разница в том что в стае есть своя теретория и вожак которому любой может кинуть вызов. В стаде пастухи с собаками у которых своя теретория. Люди не для того делали цивилизацию чтоб прев ратить ее в муровейник или концлагерь.
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02.10.2020 05:45 Відповісти
Депутати від коронавірусу не мруть, президенти також, жодний поганець не здох, тож він виявився некорисним. Майже як Зеленський зі слугами.
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01.10.2020 22:04 Відповісти
ти хочеш шоб петя помер?
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01.10.2020 23:39 Відповісти
супер! коли було 300 на країну - закрили ВСЕ! Коли росте більше 4000 тис відкриваємо все! вибори вибори презедент під!ор!
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01.10.2020 22:12 Відповісти
Я пойду!
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01.10.2020 22:14 Відповісти
куда?
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01.10.2020 22:24 Відповісти
туди, звідки не повертаються! ))))
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01.10.2020 22:59 Відповісти
Ты язык прикуси, бо завтра кирпич на голову упадёт или машина наедет.
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01.10.2020 23:54 Відповісти
На стадион!
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01.10.2020 23:53 Відповісти
что-то случаев в мире маловато... даёшт по миллиону на мир каждые сутки. .........По Европе рекорд на рекорде каждый день...а они....
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01.10.2020 22:23 Відповісти
Хана Барсе и Юве!!!Динамо порвет их при болельщиках как тузик грелку
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01.10.2020 22:37 Відповісти
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02.10.2020 08:42 Відповісти
Дивно. Ще хтось дивиться ці дриганки для плебса. Але багато народу спригнуло з цієї непотрібної залежності.
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01.10.2020 23:10 Відповісти
та зря, и зря матчи разрешили!!!
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01.10.2020 23:37 Відповісти
Тема не полностью раскрыта. УЕФА то разрешила, но это не значит, что страны, в которых матчи проходят, разрешат.
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02.10.2020 00:48 Відповісти
БЕДНОТА )))
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02.10.2020 04:16 Відповісти
 
 