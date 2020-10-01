УЄФА дозволила вболівальникам повернутися на стадіони

УЄФА прийняла рішення про часткове повернення уболівальників на стадіони. Займати можна не більше 1/3 місць.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА, інформує Цензор.НЕТ.

Глядачі з наступного тижня зможуть повернутися на стадіони там, де це дозволяють місцеві закони. Таке рішення Виконавчий комітет УЄФА прийняв після успішного пробного матчу, який відбувся в Будапешті 24 вересня.

При цьому стадіони можуть бути заповнені не більше ніж на 30%.

Уболівальників виїзної команди поки не допустять до відвідування ігор.

Для глядачів будуть обов'язковими соціальна дистанція і маски.

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