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УЄФА дозволила вболівальникам повернутися на стадіони
УЄФА прийняла рішення про часткове повернення уболівальників на стадіони. Займати можна не більше 1/3 місць.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА, інформує Цензор.НЕТ.
Глядачі з наступного тижня зможуть повернутися на стадіони там, де це дозволяють місцеві закони. Таке рішення Виконавчий комітет УЄФА прийняв після успішного пробного матчу, який відбувся в Будапешті 24 вересня.
При цьому стадіони можуть бути заповнені не більше ніж на 30%.
Уболівальників виїзної команди поки не допустять до відвідування ігор.
Для глядачів будуть обов'язковими соціальна дистанція і маски.
Топ коментарі
+4 Мата Хари #476134
показати весь коментар01.10.2020 22:06 Відповісти Посилання
+2 Олег Анатолиевич
показати весь коментар01.10.2020 23:54 Відповісти Посилання
+2 Vedana
показати весь коментар02.10.2020 01:26 Відповісти Посилання
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https://www.youtube.com/watch?v=O-7NCRUH5Wo&feature=emb_logo
Друга хвиля, чевона зона, ґвалт і вереск не стихають при госпіталізації +13 / +15, смертях +2 / +1 / +4 ... Все відкрито, тільки спектаклі та інші культурні заходи відміняють, школи відкриті, але ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ходити в гості.
На радіо мало не після кожної пісні ковідна реклама =family gatherings are prohibited=.
Ти логіку бачиш ?
І вже навіть ті, хто раніше все дуже підтримував, тепер каже: але те, що пропонує уряд - не є consistent.
До речі, поліцаям =ордер= присилатимуть електронно (пам*ятаєш, писала про обшуки помешкань з перевіркою, чи не більше 6-ти людей в квартирі) ?
Це - абсолютне порушення прав людей і запровадження контролю над людьми, тотальна фактично заборона соціальних контактів.
Мені он знайома каже, що в Квебеку та Монреалі - найвищий рівень депресивності, збільшується к-ть самогубств.
Але =благодійники= типу "дбають" про здоров*я людей.