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Новости Коронавирус и карантин
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Соратник Коломойского нардеп Палица заболел COVID-19

Соратник Коломойского нардеп Палица заболел COVID-19

Народный депутат Игорь Палица ("За майбутнє") заболел COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Сегодня утром пришел положительный тест мне на коронавирус. Я самоизолировался, - рассказал Палица. - Симптомов нет - просто были контакты, я решил пройти тестирование. И утром пришла такая новость. Ничего страшного нет. У меня нет никаких симптомов. Начал профилактическое лечение. Сам себе колю уколы - то, что прописал врач".

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Автор: 

депутат (3320) карантин (16729) Палица Игорь (66) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
💩Каломой , с тремя гражданствами , хамелеон ворюга - сегодня нашим , завтра вашим , но кровь сосет у наших
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02.10.2020 05:31 Ответить
+6
Еще не известно кто двуличнее
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02.10.2020 01:15 Ответить
+6
Скотам,раненым в голову и не верящим в эпидемию,поможет только естественный отбор.Все они бравые только до того момента,когда клюнет жареный петух.А он клюнет по закону кармы обязательно.Но мы уже об этом врядли узнаем.
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02.10.2020 04:43 Ответить
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Сегодня соратник(шестерка), завтра ярый борец против Бени, как двуличный Филатов.
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02.10.2020 00:46 Ответить
Еще не известно кто двуличнее
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02.10.2020 01:15 Ответить
💩Каломой , с тремя гражданствами , хамелеон ворюга - сегодня нашим , завтра вашим , но кровь сосет у наших
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02.10.2020 05:31 Ответить
ОН ДАВНО уже колется САМ
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02.10.2020 08:15 Ответить
Скотам,раненым в голову и не верящим в эпидемию,поможет только естественный отбор.Все они бравые только до того момента,когда клюнет жареный петух.А он клюнет по закону кармы обязательно.Но мы уже об этом врядли узнаем.
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02.10.2020 04:43 Ответить
Купите нам маски и тесты и спите спокойно.
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02.10.2020 06:19 Ответить
бычек ужинов не пропускает,,,,
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02.10.2020 00:56 Ответить
Та ніхріна їм не буде.Навіщо взагалі за них писати?
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02.10.2020 00:59 Ответить
Дарят обществу надежду.
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02.10.2020 06:07 Ответить
Що, невже Пэдро совсем плох???
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02.10.2020 09:01 Ответить
Соратник Коломойского нардеп Палица /Можно сказать боевой побратим. "Коломойский, Боголюбов, Палица и Киперман создали две компании для производства вооружений. Партнеры Коломойского Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер". Как воевали Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер в ВСУ с террористами ДНР не известно. Возможно , воевали в самом секретном подразделении -батальоне Матилан.
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02.10.2020 01:18 Ответить
Ситуация критическая, очевидно: война за Украину вступила в вооружённую стадию.
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02.10.2020 01:39 Ответить
ща буба в белой рубашке каску напялит, под ней утонет и из под туда прохрипит приказ - "не стрелять, а то штрафы. 330"
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02.10.2020 04:31 Ответить
Уже 6лет как
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02.10.2020 02:03 Ответить
Он не это имеет в виду. Я тоже думаю - шото происходит внутри страны, но не могу понять, шо именно.
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02.10.2020 07:01 Ответить
Палица - это тот, который поддерживает демарш мэров против карантина, что собственно есть просто один из способов дискредитировать дешевым способом центральную власть. Бог шельму метит. Пусть прочувствует, скотина, на себе все прелести ковид, которого 'не надо бояться'. Что-то труханов бегает между капелек. Объявил показ немого кино на Потемкинской лестнице в сопровождении симфо6ического оркестра- созывает электорат на очередное гуляние во время пандемии, сам -то точно не прийдет , он себя любит и бережёт.
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02.10.2020 06:14 Ответить
Центральная власть ВАШИХ 🤢🤡💩🎪👿🐲МЕГАБАРЫГ,сама себя уже давно дискредитировала , разграбивши стратег. запас масок и всю помощь на борьбу с пандемией , не закупивши НИ ОДНОГО АППАРАТА ИВЛ
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02.10.2020 07:43 Ответить
Когда заболеет рядовой гражданин, то нормальные люди обычно как-то сочувствуют, но когда захворает мафиози или его депутатообразная шавка, то "хрен с ним" самая обычная реакция, т.к. достали весь народ дальше некуда.
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02.10.2020 06:20 Ответить
ну хоть бы один крякнул
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02.10.2020 06:38 Ответить
Не каркай...
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02.10.2020 07:06 Ответить
Що воно за палиця така? В нас, на Сумщині, навіть в нужниках його реклама висить. Реклама висить, а ніхто не знає, що воно таке. І голосуватимуть. За майбутнє. Треба запроваджувати платне голосування. Хочеш голосувати - заплати 50 євро.
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02.10.2020 07:04 Ответить
Палиця - соратник КАЛоМойши. засновник партії "за майбутеє"(але не наше). олігарх з Луцька - чинний депутат ВР 9 склиання, а якщо коротко-ще той ПОКИДЬОК!!!
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02.10.2020 08:06 Ответить
Наверняка с Трампом встречался
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02.10.2020 08:20 Ответить
Гулял на Днюхе у Праха
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02.10.2020 09:04 Ответить
а шо бубочка
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02.10.2020 09:00 Ответить
а с беней контакты были?
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02.10.2020 10:16 Ответить
Типа «Богатые тоже плачут»
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02.10.2020 12:37 Ответить
Связь с беней коломойшей равносильно печати на лбу, приговор в воровстве и предательстве.
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19.10.2020 21:39 Ответить
Связь с беней коломойшей равносильно печати на лбу, приговор в воровстве и предательстве.
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19.10.2020 21:41 Ответить
 
 