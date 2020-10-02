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Соратник Коломойского нардеп Палица заболел COVID-19
Народный депутат Игорь Палица ("За майбутнє") заболел COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Сегодня утром пришел положительный тест мне на коронавирус. Я самоизолировался, - рассказал Палица. - Симптомов нет - просто были контакты, я решил пройти тестирование. И утром пришла такая новость. Ничего страшного нет. У меня нет никаких симптомов. Начал профилактическое лечение. Сам себе колю уколы - то, что прописал врач".
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