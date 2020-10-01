"Слуга народа" Корниенко заболел COVID-19

Первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что у него диагностирован COVID-19.

Об этом политик сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Так как уже начали распространяться слухи, спешу сообщить коллегам, избирателям и обществу лично: к сожалению, коронавирусная инфекция не обошла и меня", - написал Корниенко.

Нардеп также поделилися подробностями диагностирования болезни.

"Симптомов, кроме температуры, у меня не было. Но сразу, как только она поднялась, сделал и экспресс, и ПЦР тесты. Оба не показали результата.

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Между тем я обратился к пульмонологу, поскольку должен обращаться к нему в таких случаях. Мне сделали КТ с выводом "похоже на ковид-19", после чего я сразу самоизолировался. Три дня я находился в состоянии "ковида Шредингера". Какие-то симптомы похожи: хуже с обонянием и вкусами. Каких-то вообще нет, например кашля. С одной стороны мерилом правды есть тест, а он - отрицательный. С другой, на КТ картина похожа ...

ИФА на антитела есть смысл делать не в первый день, поэтому полноценно установить диагноз и справедливость удалось только сегодня. Врачи говорят, что это сейчас частая история, когда ПЦР ничего не показывает - а потом антитела есть", - рассказал замглавы фракции СН.

По словам Корниенко, сейчас он получает необходимое лечение, показаний к госпитализации нет.

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