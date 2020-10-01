"Слуга народа" Корниенко заболел COVID-19
Первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что у него диагностирован COVID-19.
Об этом политик сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Так как уже начали распространяться слухи, спешу сообщить коллегам, избирателям и обществу лично: к сожалению, коронавирусная инфекция не обошла и меня", - написал Корниенко.
Нардеп также поделилися подробностями диагностирования болезни.
"Симптомов, кроме температуры, у меня не было. Но сразу, как только она поднялась, сделал и экспресс, и ПЦР тесты. Оба не показали результата.
Между тем я обратился к пульмонологу, поскольку должен обращаться к нему в таких случаях. Мне сделали КТ с выводом "похоже на ковид-19", после чего я сразу самоизолировался. Три дня я находился в состоянии "ковида Шредингера". Какие-то симптомы похожи: хуже с обонянием и вкусами. Каких-то вообще нет, например кашля. С одной стороны мерилом правды есть тест, а он - отрицательный. С другой, на КТ картина похожа ...
ИФА на антитела есть смысл делать не в первый день, поэтому полноценно установить диагноз и справедливость удалось только сегодня. Врачи говорят, что это сейчас частая история, когда ПЦР ничего не показывает - а потом антитела есть", - рассказал замглавы фракции СН.
По словам Корниенко, сейчас он получает необходимое лечение, показаний к госпитализации нет.
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https://www.facebook.com/monovaolena/posts/3697535220279878?__cft__[0]=AZUAhlHzdXfMdk0ItZsba0qukQm5fpQmukx1c_bMCvlxk8syOyf-4VpdFQelOTc1hMi9P3ONalEJGBDI0n_fpvd35Gu2_0Ez9Dm1iNFDjIQ0OaiI3MON1IXIyEaPo2MUiv0&__tn__=%2CO%2CP-R 27 хв · Прочитала, що за весь час карантину з ковідного фонду не було витрачено жодної копійки на апарати ШВЛ.
Я, звісно, не мала жодних ілюзій стосовно того міцелію, що зветься в нас владою, але ж йбнврт.
Ну хоч би шланг купили окремо (1 шт) чи кальосіко.
Але ж ніт, нафіга, коли є меценати і син Порошенка.
Ну і можна знову спробувати напарити бюджету і перестрашеним громадянам оту х#йню на пердячій тязі з педалькою, Новічьок чи то пак Новатор, з якої вже рже весь інтернет, а реаніматологи при одній тільки згадці голосно матюкаються і харкають прямо в педальку.
Карочі з фонду на сьогодні вже потягли 25 мільярдів гривень, з них на на медичне обладнання і засоби індивідуального захисту 289 мільйонів. Такіє дєла.»
Він спец по породистим собакам.
https://twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений
Коли кількість кандидатів на пост мера Київа перевищить денний приріст захворюваності на ковідку, хвороба піде на спад.
Але це не точно.
Вот именно эта бородатая скотина, про которую статья, шо и куда завезла ?
Оно со своей арахамией лазит без маски и только разносит заразу.
https://twitter.com/huvorzel1 Щасливий Ворзель
Пішов закинув трохи грошей Петру Олексійовичу на лікування!
Напевно, теж від армії відкосив, а то знав би