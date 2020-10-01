"Слуга народу" Корнієнко захворів на COVID-19

Перший заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що у нього діагностовано COVID-19.

Про це політик повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Оскільки вже почали поширюватися чутки, поспішаю повідомити колегам, виборцям і суспільству особисто: на жаль, коронавірусна інфекція не оминула й мене", - написав Корнієнко.

Нардеп також поділився подробицями діагностування хвороби.

"Симптомів, крім температури, у мене не було. Але відразу, як тільки вона піднялася, зробив і експрес, і ПЛР тести. Обидва не показали результату.

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Тим часом я звернувся до пульмонолога, оскільки повинен звертатися до нього в таких випадках. Мені зробили КТ з висновком "схоже на ковід-19", після чого я відразу самоізолювався. Три дні я перебував у стані "ковіда Шредінгера". Якісь симптоми схожі: гірше з нюхом і смаками. Якихось взагалі немає, наприклад кашлю. З одного боку мірилом правди є тест, а він - негативний. З іншого, на КТ картина схожа...

ІФА на антитіла є сенс робити не в перший день, тому повноцінно встановити діагноз і справедливість вдалося тільки сьогодні. Лікарі кажуть, що це зараз поширена історія, коли ПЛР нічого не показує - а потім антитіла є", - розповів заступник голови фракції СН.

За словами Корнієнка, зараз він отримує необхідне лікування, показань до госпіталізації немає.