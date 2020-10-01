"Слуга народу" Корнієнко захворів на COVID-19
Перший заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що у нього діагностовано COVID-19.
Про це політик повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Оскільки вже почали поширюватися чутки, поспішаю повідомити колегам, виборцям і суспільству особисто: на жаль, коронавірусна інфекція не оминула й мене", - написав Корнієнко.
Нардеп також поділився подробицями діагностування хвороби.
"Симптомів, крім температури, у мене не було. Але відразу, як тільки вона піднялася, зробив і експрес, і ПЛР тести. Обидва не показали результату.
Тим часом я звернувся до пульмонолога, оскільки повинен звертатися до нього в таких випадках. Мені зробили КТ з висновком "схоже на ковід-19", після чого я відразу самоізолювався. Три дні я перебував у стані "ковіда Шредінгера". Якісь симптоми схожі: гірше з нюхом і смаками. Якихось взагалі немає, наприклад кашлю. З одного боку мірилом правди є тест, а він - негативний. З іншого, на КТ картина схожа...
ІФА на антитіла є сенс робити не в перший день, тому повноцінно встановити діагноз і справедливість вдалося тільки сьогодні. Лікарі кажуть, що це зараз поширена історія, коли ПЛР нічого не показує - а потім антитіла є", - розповів заступник голови фракції СН.
За словами Корнієнка, зараз він отримує необхідне лікування, показань до госпіталізації немає.
Будь ласка, зачекайте...
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https://www.facebook.com/monovaolena/posts/3697535220279878?__cft__[0]=AZUAhlHzdXfMdk0ItZsba0qukQm5fpQmukx1c_bMCvlxk8syOyf-4VpdFQelOTc1hMi9P3ONalEJGBDI0n_fpvd35Gu2_0Ez9Dm1iNFDjIQ0OaiI3MON1IXIyEaPo2MUiv0&__tn__=%2CO%2CP-R 27 хв · Прочитала, що за весь час карантину з ковідного фонду не було витрачено жодної копійки на апарати ШВЛ.
Я, звісно, не мала жодних ілюзій стосовно того міцелію, що зветься в нас владою, але ж йбнврт.
Ну хоч би шланг купили окремо (1 шт) чи кальосіко.
Але ж ніт, нафіга, коли є меценати і син Порошенка.
Ну і можна знову спробувати напарити бюджету і перестрашеним громадянам оту х#йню на пердячій тязі з педалькою, Новічьок чи то пак Новатор, з якої вже рже весь інтернет, а реаніматологи при одній тільки згадці голосно матюкаються і харкають прямо в педальку.
Карочі з фонду на сьогодні вже потягли 25 мільярдів гривень, з них на на медичне обладнання і засоби індивідуального захисту 289 мільйонів. Такіє дєла.»
Він спец по породистим собакам.
https://twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений
Коли кількість кандидатів на пост мера Київа перевищить денний приріст захворюваності на ковідку, хвороба піде на спад.
Але це не точно.
Вот именно эта бородатая скотина, про которую статья, шо и куда завезла ?
Оно со своей арахамией лазит без маски и только разносит заразу.
https://twitter.com/huvorzel1 Щасливий Ворзель
Пішов закинув трохи грошей Петру Олексійовичу на лікування!
Напевно, теж від армії відкосив, а то знав би