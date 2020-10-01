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Новини Коронавірус і карантин
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"Слуга народу" Корнієнко захворів на COVID-19

Перший заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що у нього діагностовано COVID-19.

Про це політик повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Оскільки вже почали поширюватися чутки, поспішаю повідомити колегам, виборцям і суспільству особисто: на жаль, коронавірусна інфекція не оминула й мене", - написав Корнієнко.

Нардеп також поділився подробицями діагностування хвороби.

"Симптомів, крім температури, у мене не було. Але відразу, як тільки вона піднялася, зробив і експрес, і ПЛР тести. Обидва не показали результату.

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Тим часом я звернувся до пульмонолога, оскільки повинен звертатися до нього в таких випадках. Мені зробили КТ з висновком "схоже на ковід-19", після чого я відразу самоізолювався. Три дні я перебував у стані "ковіда Шредінгера". Якісь симптоми схожі: гірше з нюхом і смаками. Якихось взагалі немає, наприклад кашлю. З одного боку мірилом правди є тест, а він - негативний. З іншого, на КТ картина схожа...

ІФА на антитіла є сенс робити не в перший день, тому повноцінно встановити діагноз і справедливість вдалося тільки сьогодні. Лікарі кажуть, що це зараз поширена історія, коли ПЛР нічого не показує - а потім антитіла є", - розповів заступник голови фракції СН.

За словами Корнієнка, зараз він отримує необхідне лікування, показань до госпіталізації немає.

Слуга народу Корнієнко захворів на COVID-19 01

Автор: 

депутат (1781) карантин (18172) Слуга народу (2819) Корнієнко Олександр (666) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+15
Желаю слугам чтобы все....
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01.10.2020 21:15 Відповісти
+15
"Слуга народа" Корниенко заболел COVID-19 - Цензор.НЕТ 2861
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01.10.2020 21:22 Відповісти
+12
https://www.facebook.com/monovaolena?__cft__[0]=AZUAhlHzdXfMdk0ItZsba0qukQm5fpQmukx1c_bMCvlxk8syOyf-4VpdFQelOTc1hMi9P3ONalEJGBDI0n_fpvd35Gu2_0Ez9Dm1iNFDjIQ0OaiI3MON1IXIyEaPo2MUiv0&__tn__=-UC%2CP-R Олена Монова

https://www.facebook.com/monovaolena/posts/3697535220279878?__cft__[0]=AZUAhlHzdXfMdk0ItZsba0qukQm5fpQmukx1c_bMCvlxk8syOyf-4VpdFQelOTc1hMi9P3ONalEJGBDI0n_fpvd35Gu2_0Ez9Dm1iNFDjIQ0OaiI3MON1IXIyEaPo2MUiv0&__tn__=%2CO%2CP-R 27 хв · Прочитала, що за весь час карантину з ковідного фонду не було витрачено жодної копійки на апарати ШВЛ.
Я, звісно, не мала жодних ілюзій стосовно того міцелію, що зветься в нас владою, але ж йбнврт.
Ну хоч би шланг купили окремо (1 шт) чи кальосіко.
Але ж ніт, нафіга, коли є меценати і син Порошенка.
Ну і можна знову спробувати напарити бюджету і перестрашеним громадянам оту х#йню на пердячій тязі з педалькою, Новічьок чи то пак Новатор, з якої вже рже весь інтернет, а реаніматологи при одній тільки згадці голосно матюкаються і харкають прямо в педальку.
Карочі з фонду на сьогодні вже потягли 25 мільярдів гривень, з них на на медичне обладнання і засоби індивідуального захисту 289 мільйонів. Такіє дєла.»
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01.10.2020 21:19 Відповісти
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https://www.facebook.com/monovaolena?__cft__[0]=AZUAhlHzdXfMdk0ItZsba0qukQm5fpQmukx1c_bMCvlxk8syOyf-4VpdFQelOTc1hMi9P3ONalEJGBDI0n_fpvd35Gu2_0Ez9Dm1iNFDjIQ0OaiI3MON1IXIyEaPo2MUiv0&__tn__=-UC%2CP-R Олена Монова

https://www.facebook.com/monovaolena/posts/3697535220279878?__cft__[0]=AZUAhlHzdXfMdk0ItZsba0qukQm5fpQmukx1c_bMCvlxk8syOyf-4VpdFQelOTc1hMi9P3ONalEJGBDI0n_fpvd35Gu2_0Ez9Dm1iNFDjIQ0OaiI3MON1IXIyEaPo2MUiv0&__tn__=%2CO%2CP-R 27 хв · Прочитала, що за весь час карантину з ковідного фонду не було витрачено жодної копійки на апарати ШВЛ.
Я, звісно, не мала жодних ілюзій стосовно того міцелію, що зветься в нас владою, але ж йбнврт.
Ну хоч би шланг купили окремо (1 шт) чи кальосіко.
Але ж ніт, нафіга, коли є меценати і син Порошенка.
Ну і можна знову спробувати напарити бюджету і перестрашеним громадянам оту х#йню на пердячій тязі з педалькою, Новічьок чи то пак Новатор, з якої вже рже весь інтернет, а реаніматологи при одній тільки згадці голосно матюкаються і харкають прямо в педальку.
Карочі з фонду на сьогодні вже потягли 25 мільярдів гривень, з них на на медичне обладнання і засоби індивідуального захисту 289 мільйонів. Такіє дєла.»
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01.10.2020 21:19 Відповісти
Та этого дятла рабочая баба быстро на ноги поставит! 🤣🤣🤣
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01.10.2020 23:21 Відповісти
Пиар, здоров как бык.
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01.10.2020 21:25 Відповісти
в первом слове третья буква выпала из-за невосприимчивой клавиатуры ?
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01.10.2020 21:27 Відповісти
Пусть это будет нашей тайной.
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01.10.2020 21:33 Відповісти
тот же диагноз, что и у пороха
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01.10.2020 22:54 Відповісти
Пожалеем убогого
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01.10.2020 21:14 Відповісти
Це той відомий спец по корабельним соснам?
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01.10.2020 21:14 Відповісти
Судя по его пузу, ему нужно срочно сдать тест на беременность.
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01.10.2020 21:24 Відповісти
Желаю слугам чтобы все....
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01.10.2020 21:15 Відповісти
зелю быстрей наградите, може Украине повезет
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01.10.2020 21:16 Відповісти
Дык ковид не берет тех хто на коксе сидит.ленка он забацилилась,а у её куколда иммунитет.хотя он скорее всего на голову больной.его шутки и логика здравому человеку непонятны
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01.10.2020 21:18 Відповісти
дайте ему таблетку № 13. может вкус уже появился?)
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01.10.2020 21:16 Відповісти
И очень помогает демидрол с пургеном , принимать только после плотной еды.
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01.10.2020 21:27 Відповісти
Плюс виагра....
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01.10.2020 22:08 Відповісти
А зачем нам об этом знать?
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01.10.2020 21:17 Відповісти
так про людей и нечего базлать
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01.10.2020 21:22 Відповісти
Тяжело пришлось?)
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01.10.2020 21:23 Відповісти
Що, локті кусав, головою об стіл бився, сцявся під себе, так кортіло на Пороха якусь свою дибільну картинку розмістити? А ось йух - тобі!
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01.10.2020 21:25 Відповісти
https://censor.net/ru/user/34570 Да вы и при закрытых комментах устроили праздник на зеленых болотах. Давненько не было такого счастливого кваканья )
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01.10.2020 21:33 Відповісти
Алкаш.
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01.10.2020 21:17 Відповісти
"Слуга народа" Корниенко заболел COVID-19 - Цензор.НЕТ 8074
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01.10.2020 21:20 Відповісти
"Слуга народа" Корниенко заболел COVID-19 - Цензор.НЕТ 2861
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01.10.2020 21:22 Відповісти
Собаки ПРОТИВ!!!
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01.10.2020 21:25 Відповісти
Собаки брезгливые. Попросите у московитов или свиней. Впрочем КАКАЯ РАЗНИЦА.
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01.10.2020 21:27 Відповісти
Це до Брагара.
Він спец по породистим собакам.
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01.10.2020 21:40 Відповісти
https://twitter.com/TedTeddycat

https://twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений

Коли кількість кандидатів на пост мера Київа перевищить денний приріст захворюваності на ковідку, хвороба піде на спад.
Але це не точно.
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01.10.2020 21:23 Відповісти
так ты дай список остальных "политиков" с перечнем завезенного ими в больницы оборудования и материалов.

Вот именно эта бородатая скотина, про которую статья, шо и куда завезла ?

Оно со своей арахамией лазит без маски и только разносит заразу.
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01.10.2020 21:30 Відповісти
Да. Заболел. Сразу после того как Арахамия без мозгов пообещал провести собрание слуг Урода на нейтральной территории! между окопами ВСУ и сепарами. Он то Ослу не верит. шо там не стреляют.
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01.10.2020 21:26 Відповісти
собираем на народному избраннику на лечение- номер карты 12365439875679н56
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01.10.2020 21:33 Відповісти
Этому избраннику готов скинуться только на похоронный венок.
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02.10.2020 02:56 Відповісти
И шо, заметьте, сколько там у слуг Урода переболело и не один не сдох. Как то не вяжется со страшной эпидемией.
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01.10.2020 21:41 Відповісти
Шото, как правосеки начали чаще появляться на людях, так всех резко и выкосило. И не только зеленых.
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01.10.2020 22:35 Відповісти
https://twitter.com/huvorzel1

https://twitter.com/huvorzel1 Щасливий Ворзель

Пішов закинув трохи грошей Петру Олексійовичу на лікування!

"Слуга народу" Корнієнко захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5130
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01.10.2020 21:42 Відповісти
ті все в совковой парадигме раб-господин...а в парадигме "сограждане" не пробовал?
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01.10.2020 22:22 Відповісти
Видать когда сосался с какой-то из корабельных тестируя ее на профпригодность заразился маленько.
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01.10.2020 21:55 Відповісти
А какую болячку искали?
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01.10.2020 22:02 Відповісти
Прям эпикриз болезни Сталина....и стол и ...стул... Що цей Херой України зробив за цей час, як був у Раді...?? Шкода, звісно,що захворів...яка не яка людина та ......Цензор Нет, що більш в Україні ніж хвороби нікому не потрібних депутатів нема про що громаді сповістити?? Квоти та заводи з шахтами до кого відійшли за цей час...справи, що до суддів позакривали...банки , що собі борги пробачили...
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01.10.2020 22:09 Відповісти
сел мужик на стакан...вот и весь вирус
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01.10.2020 22:17 Відповісти
Цинизму педроватников нет дна...
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01.10.2020 22:21 Відповісти
Оно рассчитывает на сочувствие окружающих?
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01.10.2020 22:50 Відповісти
Бороду не зголив, от тому і маска не допомогла
Напевно, теж від армії відкосив, а то знав би
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01.10.2020 23:16 Відповісти
нечего с сосны на сосну перелазить
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01.10.2020 23:31 Відповісти
Часто перебирал сосен корабельных,видно одна попалась некачественная от третьяковой! А как там его дружок беглец с ************ плантаций Абхазии ахрамания?
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02.10.2020 08:25 Відповісти
 
 