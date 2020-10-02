Соратник Коломойського нардеп Палиця захворів на COVID-19

Народний депутат Ігор Палиця ("За майбутнє") захворів на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Сьогодні зранку прийшов позитивний тест мені на коронавірус. Я самоізолювався, - розповів Палиця. - Симптомів немає - просто були контакти, я вирішив пройти тестування. І зранку прийшла така новина. Нічого страшного немає. В мене немає жодних симптомів. Почав профілактичне лікування. Сам собі роблю уколи - те, що прописав лікар".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радниця Трампа заразилася COVID-19, президент США із дружиною пішли на карантин