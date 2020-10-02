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Новини Коронавірус і карантин
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Соратник Коломойського нардеп Палиця захворів на COVID-19

Соратник Коломойського нардеп Палиця захворів на COVID-19

Народний депутат Ігор Палиця ("За майбутнє") захворів на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Сьогодні зранку прийшов позитивний тест мені на коронавірус. Я самоізолювався, - розповів Палиця. - Симптомів немає - просто були контакти, я вирішив пройти тестування. І зранку прийшла така новина. Нічого страшного немає. В мене немає жодних симптомів. Почав профілактичне лікування. Сам собі роблю уколи - те, що прописав лікар".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радниця Трампа заразилася COVID-19, президент США із дружиною пішли на карантин

Автор: 

депутат (1781) карантин (18172) Палиця Ігор (62) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
💩Каломой , с тремя гражданствами , хамелеон ворюга - сегодня нашим , завтра вашим , но кровь сосет у наших
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02.10.2020 05:31 Відповісти
+6
Еще не известно кто двуличнее
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02.10.2020 01:15 Відповісти
+6
Скотам,раненым в голову и не верящим в эпидемию,поможет только естественный отбор.Все они бравые только до того момента,когда клюнет жареный петух.А он клюнет по закону кармы обязательно.Но мы уже об этом врядли узнаем.
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02.10.2020 04:43 Відповісти
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Сегодня соратник(шестерка), завтра ярый борец против Бени, как двуличный Филатов.
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02.10.2020 00:46 Відповісти
Еще не известно кто двуличнее
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02.10.2020 01:15 Відповісти
💩Каломой , с тремя гражданствами , хамелеон ворюга - сегодня нашим , завтра вашим , но кровь сосет у наших
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02.10.2020 05:31 Відповісти
ОН ДАВНО уже колется САМ
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02.10.2020 08:15 Відповісти
Скотам,раненым в голову и не верящим в эпидемию,поможет только естественный отбор.Все они бравые только до того момента,когда клюнет жареный петух.А он клюнет по закону кармы обязательно.Но мы уже об этом врядли узнаем.
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02.10.2020 04:43 Відповісти
Купите нам маски и тесты и спите спокойно.
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02.10.2020 06:19 Відповісти
бычек ужинов не пропускает,,,,
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02.10.2020 00:56 Відповісти
Та ніхріна їм не буде.Навіщо взагалі за них писати?
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02.10.2020 00:59 Відповісти
Дарят обществу надежду.
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02.10.2020 06:07 Відповісти
Що, невже Пэдро совсем плох???
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02.10.2020 09:01 Відповісти
Соратник Коломойского нардеп Палица /Можно сказать боевой побратим. "Коломойский, Боголюбов, Палица и Киперман создали две компании для производства вооружений. Партнеры Коломойского Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер". Как воевали Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер в ВСУ с террористами ДНР не известно. Возможно , воевали в самом секретном подразделении -батальоне Матилан.
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02.10.2020 01:18 Відповісти
Ситуация критическая, очевидно: война за Украину вступила в вооружённую стадию.
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02.10.2020 01:39 Відповісти
ща буба в белой рубашке каску напялит, под ней утонет и из под туда прохрипит приказ - "не стрелять, а то штрафы. 330"
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02.10.2020 04:31 Відповісти
Уже 6лет как
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02.10.2020 02:03 Відповісти
Он не это имеет в виду. Я тоже думаю - шото происходит внутри страны, но не могу понять, шо именно.
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02.10.2020 07:01 Відповісти
Палица - это тот, который поддерживает демарш мэров против карантина, что собственно есть просто один из способов дискредитировать дешевым способом центральную власть. Бог шельму метит. Пусть прочувствует, скотина, на себе все прелести ковид, которого 'не надо бояться'. Что-то труханов бегает между капелек. Объявил показ немого кино на Потемкинской лестнице в сопровождении симфо6ического оркестра- созывает электорат на очередное гуляние во время пандемии, сам -то точно не прийдет , он себя любит и бережёт.
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02.10.2020 06:14 Відповісти
Центральная власть ВАШИХ 🤢🤡💩🎪👿🐲МЕГАБАРЫГ,сама себя уже давно дискредитировала , разграбивши стратег. запас масок и всю помощь на борьбу с пандемией , не закупивши НИ ОДНОГО АППАРАТА ИВЛ
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02.10.2020 07:43 Відповісти
Когда заболеет рядовой гражданин, то нормальные люди обычно как-то сочувствуют, но когда захворает мафиози или его депутатообразная шавка, то "хрен с ним" самая обычная реакция, т.к. достали весь народ дальше некуда.
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02.10.2020 06:20 Відповісти
ну хоть бы один крякнул
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02.10.2020 06:38 Відповісти
Не каркай...
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02.10.2020 07:06 Відповісти
Що воно за палиця така? В нас, на Сумщині, навіть в нужниках його реклама висить. Реклама висить, а ніхто не знає, що воно таке. І голосуватимуть. За майбутнє. Треба запроваджувати платне голосування. Хочеш голосувати - заплати 50 євро.
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02.10.2020 07:04 Відповісти
Палиця - соратник КАЛоМойши. засновник партії "за майбутеє"(але не наше). олігарх з Луцька - чинний депутат ВР 9 склиання, а якщо коротко-ще той ПОКИДЬОК!!!
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02.10.2020 08:06 Відповісти
Наверняка с Трампом встречался
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02.10.2020 08:20 Відповісти
Гулял на Днюхе у Праха
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02.10.2020 09:04 Відповісти
а шо бубочка
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02.10.2020 09:00 Відповісти
а с беней контакты были?
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02.10.2020 10:16 Відповісти
Типа «Богатые тоже плачут»
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02.10.2020 12:37 Відповісти
Связь с беней коломойшей равносильно печати на лбу, приговор в воровстве и предательстве.
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19.10.2020 21:39 Відповісти
Связь с беней коломойшей равносильно печати на лбу, приговор в воровстве и предательстве.
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19.10.2020 21:41 Відповісти
 
 