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Соратник Коломойського нардеп Палиця захворів на COVID-19
Народний депутат Ігор Палиця ("За майбутнє") захворів на COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"Сьогодні зранку прийшов позитивний тест мені на коронавірус. Я самоізолювався, - розповів Палиця. - Симптомів немає - просто були контакти, я вирішив пройти тестування. І зранку прийшла така новина. Нічого страшного немає. В мене немає жодних симптомів. Почав профілактичне лікування. Сам собі роблю уколи - те, що прописав лікар".
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