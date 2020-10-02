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Каждая третья женщина в мире страдает от насилия, - генсек ООН Гутерриш

Каждая третья женщина в мире страдает от насилия, - генсек ООН Гутерриш

В мире треть женщин систематически страдает от различных форм насилия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом на заседании Генассамблеи высокого уровня заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Ежегодно 12 млн девушек выходят замуж в возрасте до 18 лет. В некоторых частях мира убийства женщин можно сравнить с военными действиями. Так, в 2017 году в среднем 137 женщин убивали члены их собственных семей каждый день", — отметил генсек.

По его словам, в современном мире женщины до сих пор исключаются из множества важных переговоров в различных сферах жизни.

"Во всем мире женщины имеют лишь 75% законных прав мужчин", - сообщил Гутерриш.

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Также он отметил, что по подсчетам Всемирного банка, для достижения гендерного равенства по доходам может понадобиться 150 лет.

Осенью Верховная Рада рассмотрит правительственный законопроект №3892, которым предусмотрено создание фонда для выплаты компенсаций пострадавшим от насильственных преступлений.

Он направлен на реализацию европейской Конвенции о защите потерпевших от насильственных преступлений 1983 года, которую Украина подписала в 2005 году, но до сих пор не ратифицировала.

женщины (891) насилие (396) ООН (4189) гендерные проблемы (149) Гутерриш Антониу (340)


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Топ комментарии
+6
А вот у меня вопрос, - кому то, ну, кроме самих жирных котов жирующих и бездельничающих за огромное и халявное бабло, интересно, что вот этот озабоченный гутереш вещает?
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02.10.2020 08:38 Ответить
+6
Зато почти все мужики страдают от женского психологического насилия и самоубиваются в Украине в шесть раз чаще баб.
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02.10.2020 08:53 Ответить
+3
А сколько мужчин?
Не только от женщин, а от всего.
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02.10.2020 08:56 Ответить
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А вот у меня вопрос, - кому то, ну, кроме самих жирных котов жирующих и бездельничающих за огромное и халявное бабло, интересно, что вот этот озабоченный гутереш вещает?
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02.10.2020 08:38 Ответить
А жінка мого сусіда сама просить, щоб відлупцював.
Насолоджується
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02.10.2020 08:52 Ответить
Зато почти все мужики страдают от женского психологического насилия и самоубиваются в Украине в шесть раз чаще баб.
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02.10.2020 08:53 Ответить
А сколько мужчин?
Не только от женщин, а от всего.
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02.10.2020 08:56 Ответить
Каждая третья женщина в мире страдает от насилия,

Везде но не в Украине. У нас все наоборот. Украинки такие что не Дай Бог!
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02.10.2020 08:59 Ответить
жена попросила купить большую сковородку...
вот теперь сижу и думаю - это я буду лучше кушать,или лучше себя вести?
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02.10.2020 09:20 Ответить
сможешь бутылку пива на голову ставить
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02.10.2020 11:37 Ответить
правда. Як каже мій приятель - тільки п№здити!
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02.10.2020 09:32 Ответить
І зеленський?
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02.10.2020 09:03 Ответить
Ну это все равно, что сказать, что средняя зарплата 50к гривен, только у медика 10к, а у заместителя помощника депутата 90к. "В среднем 137 женщин убивали члены их собственных семей каждый день" - стоит только уточнить, что часть этих женщин состоят в бандах в неблагополучных странах, и члены семей чинят расправу за сдачи их полиции, а часть, например, в Индии или Пакистане, забивают камнями и палками свои же мужья за подозрения в измене или за то, что паранжу не надела. Ну так если именно там происходят убийства, то и боритесь в тех странах. А то всё собрали в общую статистику, в тех странах, женщины продолжают погибать, а борются с мизерным насилием в нормальных развитых странах, где с такими случаями может справиться полиция.
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02.10.2020 09:05 Ответить
так, вони вводять драконівскі норми в тих країнах в яких вдається, аби у середньому показники покращувалися.
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02.10.2020 09:34 Ответить
А чого країни та релігії не назвали? Не хочете виставляти в дурному світлі "пригнічених"?
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02.10.2020 09:14 Ответить
Жінки знущаються над чоловіками емоційно, чоловіки фізично. В результаті жінки отримують жадану увагу, чоловіки находять вихід своїй енергії.
Гармонія!
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02.10.2020 09:39 Ответить
 
 