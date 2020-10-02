Каждая третья женщина в мире страдает от насилия, - генсек ООН Гутерриш

В мире треть женщин систематически страдает от различных форм насилия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом на заседании Генассамблеи высокого уровня заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Ежегодно 12 млн девушек выходят замуж в возрасте до 18 лет. В некоторых частях мира убийства женщин можно сравнить с военными действиями. Так, в 2017 году в среднем 137 женщин убивали члены их собственных семей каждый день", — отметил генсек.

По его словам, в современном мире женщины до сих пор исключаются из множества важных переговоров в различных сферах жизни.

"Во всем мире женщины имеют лишь 75% законных прав мужчин", - сообщил Гутерриш.

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Также он отметил, что по подсчетам Всемирного банка, для достижения гендерного равенства по доходам может понадобиться 150 лет.

Осенью Верховная Рада рассмотрит правительственный законопроект №3892, которым предусмотрено создание фонда для выплаты компенсаций пострадавшим от насильственных преступлений.

Он направлен на реализацию европейской Конвенции о защите потерпевших от насильственных преступлений 1983 года, которую Украина подписала в 2005 году, но до сих пор не ратифицировала.