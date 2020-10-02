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Новини
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Кожна третя жінка у світі страждає від насильства, - генсек ООН Гутерреш

Кожна третя жінка у світі страждає від насильства, - генсек ООН Гутерреш

У світі третина жінок систематично страждає від різних форм насильства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це на засіданні Генасамблеї високого рівня заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш.

"Щороку 12 мільйонів дівчат виходять заміж у віці до 18 років. У деяких частинах світу вбивства жінок можна порівняти з військовими діями. Так, у 2017 році в середньому 137 жінок вбивали члени їхніх власних сімей кожного дня", – зазначив генсек.

За його словами, в сучасному світі жінки досі виключаються з безлічі важливих переговорів у різних сферах життя.

"У всьому світі жінки мають лише 75% законних прав чоловіків", – повідомив Гутерреш.

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Також він наголосив, що за підрахунками Світового банку, для досягнення гендерної рівності за доходами може знадобитися 150 років.

Восени Верховна Рада має розглянути урядовий законопроєкт №3892, яким передбачено створення фонду для виплати компенсацій потерпілим від насильницьких злочинів.

Він спрямований на реалізацію європейської Конвенції про захист потерпілих від насильницьких злочинів 1983 року, яку Україна підписала в 2005 року, але досі не ратифікувала.

Автор: 

жінки (632) насилля (297) ООН (3376) гендерні проблеми (110) Гутерріш Антоніу (394)


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Топ коментарі
+6
А вот у меня вопрос, - кому то, ну, кроме самих жирных котов жирующих и бездельничающих за огромное и халявное бабло, интересно, что вот этот озабоченный гутереш вещает?
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02.10.2020 08:38 Відповісти
+6
Зато почти все мужики страдают от женского психологического насилия и самоубиваются в Украине в шесть раз чаще баб.
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02.10.2020 08:53 Відповісти
+3
А сколько мужчин?
Не только от женщин, а от всего.
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02.10.2020 08:56 Відповісти
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А вот у меня вопрос, - кому то, ну, кроме самих жирных котов жирующих и бездельничающих за огромное и халявное бабло, интересно, что вот этот озабоченный гутереш вещает?
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02.10.2020 08:38 Відповісти
А жінка мого сусіда сама просить, щоб відлупцював.
Насолоджується
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02.10.2020 08:52 Відповісти
Зато почти все мужики страдают от женского психологического насилия и самоубиваются в Украине в шесть раз чаще баб.
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02.10.2020 08:53 Відповісти
А сколько мужчин?
Не только от женщин, а от всего.
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02.10.2020 08:56 Відповісти
Каждая третья женщина в мире страдает от насилия,

Везде но не в Украине. У нас все наоборот. Украинки такие что не Дай Бог!
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02.10.2020 08:59 Відповісти
жена попросила купить большую сковородку...
вот теперь сижу и думаю - это я буду лучше кушать,или лучше себя вести?
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02.10.2020 09:20 Відповісти
сможешь бутылку пива на голову ставить
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02.10.2020 11:37 Відповісти
правда. Як каже мій приятель - тільки п№здити!
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02.10.2020 09:32 Відповісти
І зеленський?
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02.10.2020 09:03 Відповісти
Ну это все равно, что сказать, что средняя зарплата 50к гривен, только у медика 10к, а у заместителя помощника депутата 90к. "В среднем 137 женщин убивали члены их собственных семей каждый день" - стоит только уточнить, что часть этих женщин состоят в бандах в неблагополучных странах, и члены семей чинят расправу за сдачи их полиции, а часть, например, в Индии или Пакистане, забивают камнями и палками свои же мужья за подозрения в измене или за то, что паранжу не надела. Ну так если именно там происходят убийства, то и боритесь в тех странах. А то всё собрали в общую статистику, в тех странах, женщины продолжают погибать, а борются с мизерным насилием в нормальных развитых странах, где с такими случаями может справиться полиция.
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02.10.2020 09:05 Відповісти
так, вони вводять драконівскі норми в тих країнах в яких вдається, аби у середньому показники покращувалися.
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02.10.2020 09:34 Відповісти
А чого країни та релігії не назвали? Не хочете виставляти в дурному світлі "пригнічених"?
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02.10.2020 09:14 Відповісти
Жінки знущаються над чоловіками емоційно, чоловіки фізично. В результаті жінки отримують жадану увагу, чоловіки находять вихід своїй енергії.
Гармонія!
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02.10.2020 09:39 Відповісти
 
 