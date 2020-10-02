Кожна третя жінка у світі страждає від насильства, - генсек ООН Гутерреш

У світі третина жінок систематично страждає від різних форм насильства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це на засіданні Генасамблеї високого рівня заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш.

"Щороку 12 мільйонів дівчат виходять заміж у віці до 18 років. У деяких частинах світу вбивства жінок можна порівняти з військовими діями. Так, у 2017 році в середньому 137 жінок вбивали члени їхніх власних сімей кожного дня", – зазначив генсек.

За його словами, в сучасному світі жінки досі виключаються з безлічі важливих переговорів у різних сферах життя.

"У всьому світі жінки мають лише 75% законних прав чоловіків", – повідомив Гутерреш.

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Також він наголосив, що за підрахунками Світового банку, для досягнення гендерної рівності за доходами може знадобитися 150 років.

Восени Верховна Рада має розглянути урядовий законопроєкт №3892, яким передбачено створення фонду для виплати компенсацій потерпілим від насильницьких злочинів.

Він спрямований на реалізацію європейської Конвенції про захист потерпілих від насильницьких злочинів 1983 року, яку Україна підписала в 2005 року, але досі не ратифікувала.