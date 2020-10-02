РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12928 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
512 14

За сутки COVID-19 выявили у 229 детей и 271 медработника, - Степанов

За сутки COVID-19 выявили у 229 детей и 271 медработника, - Степанов

За все время пандемии в Украине заболел 127 661 человек, из них 14 199 детей, а также 15 809 медицинских работников.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 4 633 человека. Из них 229 детей, а также 271 медработник. Был госпитализирован 801 человек", - отметил министр здравоохранения.

По словам Степанова, сейчас в больницах находятся 15 797 человек.

"За минувшие сутки в Украине зафиксированы 68 летальных случаев. Выздоровели 2 193 пациента", - добавил министр.

За все время пандемии в Украине заболел 127 661 человек, из них 14 199 детей, а также 15 809 медицинских работников. Всего за время пандемии выздоровели 95 591 пациент, а летальных случаев - 4 261.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": От 35,9 тыс. грн до 194,4 тыс. грн: Степанов рассказал, сколько будут стоить роды с 2021 года. ВИДЕО

Автор: 

дети (6569) карантин (16729) врачи (1517) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
Странно что внезапно закончилась эпидемия Кори....
показать весь комментарий
02.10.2020 09:47 Ответить
+2
Швидкого одужання малечі та лікарям.
показать весь комментарий
02.10.2020 10:00 Ответить
+1
Население продолжает верить в барановирус ?
показать весь комментарий
02.10.2020 09:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Странно что внезапно закончилась эпидемия Кори....
показать весь комментарий
02.10.2020 09:47 Ответить
Чем симптомы кори отличаются от ковида? А ничем.
показать весь комментарий
02.10.2020 12:18 Ответить
Население продолжает верить в барановирус ?
показать весь комментарий
02.10.2020 09:47 Ответить
Короче больны все на только на голову...
показать весь комментарий
02.10.2020 09:49 Ответить
А как же Петя?!!!!!
Что ТОЖЕ косит под больного?
показать весь комментарий
02.10.2020 09:51 Ответить
Путлер бункерный не заболеет...
показать весь комментарий
02.10.2020 09:53 Ответить
Какой из них, их много, один сдохнет другого покажут
показать весь комментарий
02.10.2020 09:56 Ответить
Наркоманы, алкаши и СПИДоносцы не дохнут...
показать весь комментарий
02.10.2020 09:51 Ответить
Реклама движитель торговли
показать весь комментарий
02.10.2020 09:52 Ответить
Швидкого одужання малечі та лікарям.
показать весь комментарий
02.10.2020 10:00 Ответить
Может не все заметили,но нам пи...ц.У моей знакомой явно ковид,в больницу не берут(несмотря на хорошие связи в медицине),тест не делают(можно только через семейного врача за 1400 грн.).Это Одесса.
показать весь комментарий
02.10.2020 10:07 Ответить
Тю, так это везде так: нам просто перекрыли доступ к медицине. Есть деньги - болеешь ковидом, если болеешь ковидом, то болеешь только им. Никто не поможет.
показать весь комментарий
02.10.2020 12:22 Ответить
 
 