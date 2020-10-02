За сутки COVID-19 выявили у 229 детей и 271 медработника, - Степанов
За все время пандемии в Украине заболел 127 661 человек, из них 14 199 детей, а также 15 809 медицинских работников.
Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 4 633 человека. Из них 229 детей, а также 271 медработник. Был госпитализирован 801 человек", - отметил министр здравоохранения.
По словам Степанова, сейчас в больницах находятся 15 797 человек.
"За минувшие сутки в Украине зафиксированы 68 летальных случаев. Выздоровели 2 193 пациента", - добавил министр.
За все время пандемии в Украине заболел 127 661 человек, из них 14 199 детей, а также 15 809 медицинских работников. Всего за время пандемии выздоровели 95 591 пациент, а летальных случаев - 4 261.
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